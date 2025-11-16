Aktuell vom 16. November 2025 Drucken

Begeistern Sie sich für Technologie und helfen anderen gerne? Werden Sie Teil unseres dynamischen Proxy-Service-Teams als Kundensupport-Spezialist und übernehmen Sie eine Schlüsselrolle bei der Betreuung unserer weltweiten Nutzer.

Ihre Aufgabe: Als Kundensupport-Spezialist sind Sie die erste Anlaufstelle für unsere Kunden – Sie helfen ihnen, unsere Dienste mühelos zu nutzen. Zu Ihren Aufgaben gehören das Lösen von Problemen, das Beantworten von Anfragen und das Sicherstellen einer reibungslosen Erfahrung mit unserem Proxy-Service.

Hauptaufgaben:

Kundensupport per E-Mail und Live-Chat – effizient und präzise.

Technische Probleme im Zusammenhang mit unseren Diensten analysieren und klare, effektive Lösungen bereitstellen.

Umfassendes Wissen über unsere Produkte und Dienste aufbauen, um individuelle Beratung und Support zu bieten.

Kundenfeedback sammeln und intern weitergeben, um zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Dienste beizutragen.

Anforderungen:

Sehr gute Englisch- und Russischkenntnisse in Wort und Schrift.

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten mit einem freundlichen, zugänglichen Auftreten.

Eine Remote-Stelle – Sie arbeiten von überall aus.

Großes Interesse an Webtechnologien und die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Erfahrung im Kundensupport oder in ähnlichen Positionen ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.

Wohnsitz außerhalb von Russland, der Ukraine und Belarus erforderlich.

Gehalt:

Das Gehalt wird auf Grundlage der Interviewergebnisse festgelegt.

Vollzeitstelle mit einem Mindestgehalt von $800. In den ersten drei Monaten nach der Einarbeitung beträgt das Gehalt $600, mit der Möglichkeit einer Erhöhung je nach Qualifikation und Erfahrung.

Bewerbung: Wenn Sie begeistert davon sind, Menschen zu helfen und mit modernster Technologie zu arbeiten, freuen wir uns auf Ihre Nachricht! Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben, in dem Sie erläutern, warum Sie die ideale Besetzung für unser Team sind, an [email protected]

Werden Sie Teil unseres Teams und tragen Sie zu unserer Mission bei, Kunden weltweit mit erstklassigem Service und Support zu begeistern!

FineProxy.org sucht einen talentierten Full-Stack-Webentwickler zur Verstärkung unseres Teams. Eine hervorragende Gelegenheit, mit einem engagierten Team aus Fachleuten zusammenzuarbeiten und unsere Services maßgeblich voranzutreiben.

Standort: Remote (ausgenommen Russland, Belarus, Ukraine)

Über das Unternehmen: Bei FineProxy.org haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren weltweiten Kunden erstklassige Proxy-Services zu bieten. Wir suchen einen proaktiven und erfahrenen Full-Stack-Webentwickler, der unser Remote-Team verstärkt und zur Weiterentwicklung und Optimierung unserer Plattformen beiträgt.

Anforderungen:

Nachgewiesene Erfahrung in der Full-Stack-Webentwicklung.

Fundierte Kenntnisse in PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git und WHMCS.

Solide Kenntnisse auf mittlerem Niveau in HTML, Smarty, CSS und JavaScript.

Fließende Russischkenntnisse.

Vertraut mit Versionskontrollsystemen, insbesondere Git.

Erfahrung mit WHMCS oder ähnlichen Plattformen ist sehr erwünscht.

Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit in einer Remote-Arbeitsumgebung.

Vorteile:

Kenntnisse in Python sowie Erfahrung mit Parsing werden als zusätzliches Plus gewertet.

Gehalt:

Die Gehaltsdetails werden im Laufe des Vorstellungsgesprächs besprochen und anhand der Qualifikationen und Erfahrungen festgelegt.

Bewerbung: Sind Sie bereit, diese Herausforderung anzunehmen und mit uns zu wachsen? Senden Sie Ihren Lebenslauf und ein Anschreiben, in dem Sie erläutern, warum Sie die beste Wahl für diese Position sind, an [email protected]. Wir freuen uns darauf, was Sie in unser Team einbringen!