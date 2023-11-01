NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

Proxy für Sneaker-Bots

Ein Proxy pro Bot-Task — ISP-Proxys für Nike SNKRS und Adidas Confirmed, Rechenzentrums-Proxys für Shopify-Drops. HTTP/HTTPS/SOCKS5, Geo-Targeting nach Land, dedizierte IPs, die zwischen den Drops sauber bleiben.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie mit Footsite-Proxys.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: ISP-Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPHier empfohlenISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 100 statische ISP-IPs in den USA für Sneaker-Bot-Aufgaben
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Sneaker-Bot-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Sneaker-Bot-Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Sneaker-Bot-Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Sneaker-Bot-Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Immer zufrieden mit FineProxy. Sie bieten den besten Preis und Leistung (und ich habe viele andere überprüft), antworten auf Supportanfragen sehr freundlich und schnell und man kann sogar seine Proxies nach kurzer Zeit kostenlos erneuern.

Viktor SperrlichSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Einer der besten Dienste, mit denen ich gearbeitet habe. Kein Lagging, hohe Geschwindigkeit, riesige Pakete von IPs aus verschiedenen Ländern und Regionen. Eine gute Wahl, wenn man Qualität und Professionalität sucht.

Nicky TickInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

FineProxy bietet einen ordentlichen Proxy-Dienst mit einer großen Auswahl an IPs und Standorten. Allerdings können die Verbindungsgeschwindigkeiten manchmal inkonsistent sein, und die Reaktionszeit des Supports kann langsamer als erwartet ausfallen. Während der Dienst für grundlegende Aufgaben geeignet ist, erfüllt er möglicherweise nicht vollständig die Bedürfnisse von Nutzern mit höheren Ansprüchen oder speziellen Anforderungen. Die Preise sind wettbewerbsfähig, aber die Leistung könnte stabiler sein für diejenigen, die sich im professionellen oder intensiven Einsatz darauf verlassen.

Charles BrownDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Wie viele Proxys brauche ich für einen Drop?Eine pro Aufgabe

Einen pro Bot-Task, mindestens. Sie lassen 25 Tasks laufen? Dann brauchen Sie 25 Proxys. Bei gehypten Releases, wo Sie maximale Chancen wollen, fahren erfahrene Botter 50–100+ Tasks. FineProxy verkauft Rechenzentrums-Pakete schon ab kleinen Bundles — skalieren Sie einfach so, wie es Ihr Bot-Setup braucht.

Rechenzentrums- oder ISP-Proxys für Sneaker?Beides nutzen

ISP für Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme und Footsites — die brauchen IPs, die nach Residential aussehen. Rechenzentrums-Proxys für Shopify-basierte Stores, wo Speed wichtiger ist als Stealth. Wenn du bei einem Drop mehrere Retailer gleichzeitig angreifst, ist es am sichersten, beide Typen parat zu haben.

Brauche ich Proxys aus einem bestimmten Land?Meist ja

Ja, meistens schon. US-Drops brauchen US-Proxys. EU-Supreme-Drops brauchen EU-Proxys, die zu Ihrem Billing-Land passen. Japanische Releases brauchen japanische IPs. Retailer gleichen den IP-Standort mit Liefer- und Rechnungsadresse ab — ein Mismatch kann Ihre Bestellung sogar nach dem Checkout stornieren.

Kann ich Proxys zwischen Drops wiederverwenden?Wenn noch sauber

Wenn die IPs sauber sind und beim letzten Drop nicht gebannt wurden — ja. Genau das ist der Vorteil von dedizierten Proxys: Niemand sonst nutzt Ihre Adressen zwischen den Drops, also bleiben sie frisch. Shared-Proxy-Pools sind riskanter, weil jemand anders die IP beim selben Retailer schon verbrannt haben könnte, bevor Sie dran sind.

Was ist der Unterschied zwischen AIO-Bot-Proxys und normalen Proxys?Kein technischer Unterschied

Technisch gesehen: keiner. Ein AIO-Bot (All-In-One) unterstützt einfach mehrere Retailer in einem Tool. Er nutzt ganz normale HTTP/HTTPS- oder SOCKS5-Proxys — dieselben, die Sie auch für jeden anderen Zweck nehmen würden. Der Unterschied liegt darin, wie viele Sie brauchen (einen pro Task) und dass sie für den jeweiligen Retailer, den Sie targeten, sauber sein sollten.

Sollte ich rotierende Proxys für Sneaker-Drops verwenden?Generell nein

In der Regel nein. Rotierende Proxys wechseln Ihre IP mit jedem Request oder in festen Intervallen — das ist nützlich für Scraping, aber schädlich beim Checkout. Sneaker-Websites tracken die IP-Konsistenz während des gesamten Kaufprozesses — ändert sich Ihre Adresse mitten in der Session, stuft die Seite dies als verdächtig ein und verwirft Ihren Warenkorb oder löst ein CAPTCHA aus. Verwenden Sie stattdessen statische dedizierte oder statische ISP-Proxys: eine feste IP pro Bot-Task für die gesamte Session. Das einzige Szenario, in dem rotierende Proxys helfen, ist das Monitoring von Restock-Seiten vor einem Drop — nicht der Checkout selbst.

Leitfaden

Sneaker-Proxys: Was Sie wirklich durch den Checkout bringt

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Limitierte Drops sind in Sekunden ausverkauft. Du hast einen Bot, deine Tasks sind eingerichtet, und dann bannt Nike deine IP beim dritten Request. Das ist der Part, den keiner in Bot-Setup-Guides erwähnt — ohne die richtigen Proxys wird der schnellste Bot der Welt einfach nur schneller geblockt.

Wie Drops wirklich funktionieren

Jeder große Sneaker-Retailer handhabt Traffic anders, und das bestimmt, welche Proxys Sie brauchen.

Nike, Adidas, Supreme Proxy — diese Seiten setzen auf Queue-basierte Systeme. Wenn ein gehypter Release live geht, wirst du in eine virtuelle Warteschlange gestellt. Das System checkt deine IP, deinen Browser-Fingerprint, deine Cookies. Mehrere Einträge von derselben Adresse? Ab ans Ende der Schlange — oder direkt gesperrt.

Shopify-basierte Stores (Kith, Palace, Undefeated) funktionieren anders — es ist ein Speed-Race. Wer zuerst den Checkout abschließt, gewinnt. Hier zählt die reine Verbindungsgeschwindigkeit mehr als wie “residential” deine IP aussieht.

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) liegen irgendwo dazwischen. Sie haben Anti-Bot-Schutz, aber der ist nicht so aggressiv wie bei Nike. Trotzdem werden Rechenzentrums-IPs auf diesen Plattformen regelmäßig geflaggt.

Die Ein-Proxy-pro-Task-Regel

Jeder Bot-Task braucht seine eigene IP-Adresse. 20 Tasks über 5 Proxys laufen lassen bedeutet 4 Tasks pro Adresse — und der Retailer sieht 4 identische Checkout-Versuche von einem Standort. Das wird sofort geflaggt.

Wenn du 30 Tasks auf einem AIO-Bot laufen lässt, brauchst du 30 Proxys. Keine Abkürzungen. Die besten Sneaker-Proxy-Anbieter verkaufen Pakete, die genau darauf zugeschnitten sind — 50, 100, 250 IPs, weil Sneakerheads in genau diesen Mengen kaufen.

Welcher Proxy-Typ für welchen Store

Für Nike SNKRS und Adidas Confirmed — ISP-Proxys sind die stärkste Wahl. Diese Seiten setzen auf fortgeschrittene Anti-Bot-Systeme, die Rechenzentrums-IP-Ranges sofort flaggen. ISP-Proxys tragen Residential-Adressen (die Seite sieht einen normalen Heimnutzer), laufen aber auf Rechenzentrums-Infrastruktur — also schnell genug für das Checkout-Rennen. Die Adresse bleibt über den gesamten Mietzeitraum gleich — wichtig für Seiten, die IP-Konsistenz über Sessions hinweg tracken.

Für Shopify-Drops — Rechenzentrums-Proxys funktionieren hier noch. Shopifys Bot-Schutz ist weniger aggressiv, was den IP-Typ angeht, und fokussiert sich eher auf Verhalten und CAPTCHAs. Rechenzentrums-IPs sind schneller und günstiger — und das zählt, wenn du Dutzende Tasks laufen hast und Geschwindigkeit entscheidet, wer das Paar bekommt.

Für Supreme — kommt auf die Region an. US-Drops sind etwas verzeihender. EU-Releases gleichen die Rechnungsadresse mit dem IP-Standort ab, Sie brauchen also Proxys aus dem passenden Land. ISP-Proxys aus der richtigen Geo sind hier am sichersten.

Das Server-Thema

Proxys kümmern sich um deine Identität. Aber dein Bot muss auch physisch nah an den Servern des Retailers sein, um die Latenz zu minimieren. Die meisten ernsthaften Setups lassen Bots auf einem VPS in der gleichen Region wie der Retailer laufen — US East Coast für Nike und Footsites, EU für europäische Drops. Dein Sneaker-Proxy-Server verbindet sich von diesem VPS aus, nicht von deinem Heimrechner am anderen Ende der Welt.

FineProxys Rechenzentrums-Verbindungen schaffen bis zu 500 Mbps bei niedriger Latenz — wenn Sie Ihren Bot von einem nahegelegenen VPS über unsere Proxys laufen lassen, bleibt die gesamte Kette schnell.

Was Sie gesperrt kriegen kann

Retailer erkennen Bots über mehrere Ebenen:

  • IP-Blacklists — bekannte Rechenzentrums-Bereiche und bereits geflaggte Adressen
  • Rate-Limiting — zu viele Requests von einer IP in einem kurzen Zeitfenster
  • Fingerprinting — Browser-Einstellungen, Geräteinfos, Verbindungsmuster, die automatisiert aussehen
  • CAPTCHAs — reCAPTCHA- und hCaptcha-Challenges während des Checkouts

Saubere, bisher ungenutzte IPs lösen das erste Problem. Dedizierte Proxys garantieren, dass niemand sonst deine Adresse beim selben Retailer verbrannt hat. Ein Task pro Proxy löst das Rate-Problem. Ein Anti-Detect-Browser oder eine sauber konfigurierte Bot-Einstellung kümmert sich um die Fingerprint-Seite.