Limitierte Drops sind in Sekunden ausverkauft. Du hast einen Bot, deine Tasks sind eingerichtet, und dann bannt Nike deine IP beim dritten Request. Das ist der Part, den keiner in Bot-Setup-Guides erwähnt — ohne die richtigen Proxys wird der schnellste Bot der Welt einfach nur schneller geblockt.

Wie Drops wirklich funktionieren

Jeder große Sneaker-Retailer handhabt Traffic anders, und das bestimmt, welche Proxys Sie brauchen.

Nike, Adidas, Supreme Proxy — diese Seiten setzen auf Queue-basierte Systeme. Wenn ein gehypter Release live geht, wirst du in eine virtuelle Warteschlange gestellt. Das System checkt deine IP, deinen Browser-Fingerprint, deine Cookies. Mehrere Einträge von derselben Adresse? Ab ans Ende der Schlange — oder direkt gesperrt.

Shopify-basierte Stores (Kith, Palace, Undefeated) funktionieren anders — es ist ein Speed-Race. Wer zuerst den Checkout abschließt, gewinnt. Hier zählt die reine Verbindungsgeschwindigkeit mehr als wie “residential” deine IP aussieht.

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) liegen irgendwo dazwischen. Sie haben Anti-Bot-Schutz, aber der ist nicht so aggressiv wie bei Nike. Trotzdem werden Rechenzentrums-IPs auf diesen Plattformen regelmäßig geflaggt.

Die Ein-Proxy-pro-Task-Regel

Jeder Bot-Task braucht seine eigene IP-Adresse. 20 Tasks über 5 Proxys laufen lassen bedeutet 4 Tasks pro Adresse — und der Retailer sieht 4 identische Checkout-Versuche von einem Standort. Das wird sofort geflaggt.

Wenn du 30 Tasks auf einem AIO-Bot laufen lässt, brauchst du 30 Proxys. Keine Abkürzungen. Die besten Sneaker-Proxy-Anbieter verkaufen Pakete, die genau darauf zugeschnitten sind — 50, 100, 250 IPs, weil Sneakerheads in genau diesen Mengen kaufen.

Welcher Proxy-Typ für welchen Store

Für Nike SNKRS und Adidas Confirmed — ISP-Proxys sind die stärkste Wahl. Diese Seiten setzen auf fortgeschrittene Anti-Bot-Systeme, die Rechenzentrums-IP-Ranges sofort flaggen. ISP-Proxys tragen Residential-Adressen (die Seite sieht einen normalen Heimnutzer), laufen aber auf Rechenzentrums-Infrastruktur — also schnell genug für das Checkout-Rennen. Die Adresse bleibt über den gesamten Mietzeitraum gleich — wichtig für Seiten, die IP-Konsistenz über Sessions hinweg tracken.

Für Shopify-Drops — Rechenzentrums-Proxys funktionieren hier noch. Shopifys Bot-Schutz ist weniger aggressiv, was den IP-Typ angeht, und fokussiert sich eher auf Verhalten und CAPTCHAs. Rechenzentrums-IPs sind schneller und günstiger — und das zählt, wenn du Dutzende Tasks laufen hast und Geschwindigkeit entscheidet, wer das Paar bekommt.

Für Supreme — kommt auf die Region an. US-Drops sind etwas verzeihender. EU-Releases gleichen die Rechnungsadresse mit dem IP-Standort ab, Sie brauchen also Proxys aus dem passenden Land. ISP-Proxys aus der richtigen Geo sind hier am sichersten.

Das Server-Thema

Proxys kümmern sich um deine Identität. Aber dein Bot muss auch physisch nah an den Servern des Retailers sein, um die Latenz zu minimieren. Die meisten ernsthaften Setups lassen Bots auf einem VPS in der gleichen Region wie der Retailer laufen — US East Coast für Nike und Footsites, EU für europäische Drops. Dein Sneaker-Proxy-Server verbindet sich von diesem VPS aus, nicht von deinem Heimrechner am anderen Ende der Welt.

FineProxys Rechenzentrums-Verbindungen schaffen bis zu 500 Mbps bei niedriger Latenz — wenn Sie Ihren Bot von einem nahegelegenen VPS über unsere Proxys laufen lassen, bleibt die gesamte Kette schnell.

Was Sie gesperrt kriegen kann

Retailer erkennen Bots über mehrere Ebenen:

IP-Blacklists — bekannte Rechenzentrums-Bereiche und bereits geflaggte Adressen

Rate-Limiting — zu viele Requests von einer IP in einem kurzen Zeitfenster

Fingerprinting — Browser-Einstellungen, Geräteinfos, Verbindungsmuster, die automatisiert aussehen

CAPTCHAs — reCAPTCHA- und hCaptcha-Challenges während des Checkouts