Drop terhad habis dijual dalam beberapa saat. Anda ada bot, anda sudah tetapkan tugas, dan kemudian Nike sekat IP anda pada permintaan ketiga. Inilah bahagian yang tiada siapa bincangkan dalam panduan persediaan bot — tanpa proksi yang betul, bot terpantas di dunia pun cuma disekat lebih cepat.

Cara drop sebenarnya berfungsi

Setiap peruncit sneaker utama mengendalikan trafik secara berbeza, dan ini menentukan proksi yang anda perlukan.

Proksi Nike, Adidas, Supreme — laman-laman ini menggunakan sistem berasaskan barisan gilir. Apabila keluaran hype dilancarkan, anda diletakkan dalam barisan maya. Sistem menyemak IP anda, cap jari pelayar anda, kuki anda. Berbilang entri daripada alamat yang sama? Terus dihantar ke belakang barisan, atau terus disekat sahaja.

Kedai berasaskan Shopify (Kith, Palace, Undefeated) berfungsi secara berbeza — ia adalah perlumbaan kelajuan. Yang pertama selesaikan checkout menang. Di sini, kelajuan sambungan mentah lebih penting daripada sejauh mana IP anda kelihatan «kediaman».

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) berada di antara kedua-duanya. Mereka mempunyai perlindungan anti-bot, tetapi ia tidak seagresif Nike’s. Namun begitu, IP pusat data masih kerap dibenderakan di platform-platform ini.

Peraturan satu-proksi-satu-tugas

Setiap tugas bot memerlukan alamat IP tersendiri. Menjalankan 20 tugas melalui 5 proksi bermakna 4 tugas setiap alamat — dan peruncit nampak 4 percubaan checkout yang serupa daripada satu lokasi. Itu satu tanda amaran serta-merta.

Jika anda menjalankan 30 tugas pada bot AIO, anda perlukan 30 proksi. Tiada jalan pintas. Pembekal proksi sneaker terbaik menjual pakej yang disaiz khusus untuk ini — 50, 100, 250 IP, kerana peminat sneaker membeli dalam kuantiti tersebut.

Jenis proksi mana untuk kedai mana

Untuk Nike SNKRS dan Adidas Confirmed — proksi ISP ialah pilihan paling kukuh. Laman-laman ini menjalankan anti-bot canggih yang menanda julat IP pusat data dengan serta-merta. Proksi ISP membawa alamat kediaman (laman tersebut nampak pengguna rumah biasa) tetapi berjalan pada infrastruktur pusat data, jadi ia cukup pantas untuk perlumbaan checkout. Alamat kekal sama sepanjang tempoh sewaan — penting untuk laman yang menjejaki konsistensi IP merentasi sesi.

Untuk drop Shopify — proksi pusat data masih berkesan. Perlindungan bot Shopify kurang agresif terhadap jenis IP dan lebih fokus pada tingkah laku serta CAPTCHA. IP pusat data lebih pantas dan lebih murah, yang penting apabila anda menjalankan berpuluh tugas dan kelajuan menentukan siapa yang dapat pasangan kasut tersebut.

Untuk Supreme — bergantung pada rantau. Drop AS agak lebih longgar. Pelancaran EU menyemak alamat pengebilan terhadap lokasi IP, jadi anda perlukan proksi dari negara yang sepadan. Proksi ISP dari geo yang betul adalah paling selamat di sini.

Bahagian pelayan

Proksi mengendalikan identiti anda. Tetapi bot anda juga perlu berada secara fizikal berdekatan dengan pelayan peruncit bagi meminimumkan latensi. Kebanyakan persediaan serius menjalankan bot pada VPS di rantau yang sama dengan peruncit — Pantai Timur AS untuk Nike dan Footsite, EU untuk drop Eropah. Pelayan proksi sneaker anda bersambung daripada VPS tersebut, bukan daripada komputer rumah anda di seberang dunia.

Sambungan pusat data FineProxy mencapai sehingga 500 Mbps dengan latensi rendah — apabila anda menjalankan bot daripada VPS berdekatan melalui proksi kami, keseluruhan rantaian kekal pantas.

Apa yang menyebabkan anda disekat

Peruncit mengesan bot melalui beberapa lapisan:

Senarai hitam IP — julat pusat data yang diketahui dan alamat yang pernah ditanda sebelum ini

Had kadar — terlalu banyak permintaan daripada satu IP dalam tempoh masa yang singkat

Fingerprinting — tetapan pelayar, maklumat peranti, corak sambungan yang kelihatan automatik

CAPTCHA — cabaran reCAPTCHA dan hCaptcha semasa pembayaran