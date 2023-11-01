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Proksi untuk Sneaker Bot

Satu proksi bagi setiap tugas bot — proksi ISP untuk Nike SNKRS dan Adidas Confirmed, proksi pusat data untuk pelancaran Shopify. HTTP/HTTPS/SOCKS5, penyasaran geo mengikut negara, IP berdedikasi yang kekal bersih antara setiap pelancaran.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina dengan proksi untuk footsite.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP ISP statik di AS untuk tugas bot kasut
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk sneaker bot perkhidmatan proksi
  • Eksport saya sneaker bot senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan sneaker bot perkhidmatan proksi yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk saya perkhidmatan proksi bot kasuts
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Selalu puas dengan fineproxy. Mereka menawarkan harga dan perbuatan yang terbaik (dan saya memeriksa banyak orang lain), menjawab sokongan yang sangat ramah dan cepat dan anda dapat mengubah proxy anda selepas masa kecil, tanpa percuma.

Viktor SperrlichSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Salah satu kerja yang terbaik saya bekerja bersama. Tiada kecepatan, kecepatan tinggi, kek besar IPs dari pelbagai negara dan kawasan. &nbsp;Nice pilihan jika anda mencari kualitas dan profesionalisme

Nicky TickPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Fineproxy menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Laman proksi ini ialah yang terbaik pernah saya cuba. Proksinya tidak disekat di mana-mana dan benar-benar peribadi. Saya menyukainya.

Andres DomfTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Berapa banyak proksi yang saya perlukan untuk satu drop?Satu bagi setiap

Satu bagi setiap tugas bot, minimum. Menjalankan 25 tugas? Anda perlukan 25 proksi. Untuk pelancaran hyped di mana anda mahukan peluang maksimum, botter berpengalaman menjalankan 50–100+ tugas. FineProxy menjual pakej pusat data bermula dari bundle kecil — skalakan mengikut keperluan persediaan bot anda.

Proksi pusat data atau proksi ISP untuk sneaker?ISP untuk

ISP untuk Nike SNKRS, Adidas Confirmed, Supreme, dan Footsite — mereka memerlukan IP yang kelihatan seperti kediaman. Pusat data untuk kedai berasaskan Shopify di mana kelajuan mengatasi penyamaran. Jika anda menyasarkan berbilang peruncit dalam satu drop, menyediakan kedua-dua jenis ialah langkah paling selamat.

Adakah saya perlukan proksi dari negara tertentu?Ya, biasanya

Ya, biasanya. Pelancaran US memerlukan proksi US. Pelancaran Supreme EU memerlukan proksi EU yang sepadan dengan negara pengebilan anda. Pelancaran Jepun memerlukan IP Jepun. Peruncit menyemak lokasi IP terhadap alamat penghantaran dan pengebilan — ketidakpadanan boleh membatalkan pesanan anda walaupun selepas checkout.

Bolehkah saya guna semula proksi antara drop?Jika IP tersebut

Jika IP tersebut bersih dan tidak pernah disekat pada pelancaran terakhir — ya. Itulah kelebihan proksi berdedikasi: tiada orang lain menggunakan alamat anda antara pelancaran, jadi ia kekal segar. Kumpulan proksi dikongsi lebih berisiko kerana seseorang mungkin sudah membakar IP tersebut pada peruncit yang sama sebelum anda.

Apakah perbezaan antara proksi bot AIO dan proksi biasa?Tiada apa yang

Tiada apa yang teknikal. Bot AIO (All-In-One) hanya menyokong berbilang peruncit dalam satu alat. Ia menggunakan proksi HTTP/HTTPS atau SOCKS5 standard — sama seperti yang anda gunakan untuk tujuan lain. Bezanya ialah berapa banyak yang anda perlukan (satu setiap tugas) dan ia mestilah bersih untuk peruncit tertentu yang anda sasarkan.

Patutkah saya gunakan proksi berputar untuk sneaker drop?Secara amnya

Secara amnya, tidak. Proksi berputar menukar IP anda dengan setiap permintaan atau pada selang masa yang ditetapkan — berguna untuk pengikisan tetapi memudaratkan semasa pembayaran. Laman sneaker menjejaki konsistensi IP sepanjang aliran pembelian — jika alamat anda bertukar di tengah sesi, laman tersebut menganggapnya mencurigakan lalu menggugurkan troli anda atau mencetuskan CAPTCHA. Gunakan proksi berdedikasi statik atau proksi ISP statik: satu IP tetap bagi setiap tugas bot untuk keseluruhan sesi. Satu-satunya senario di mana proksi berputar membantu ialah memantau halaman restock sebelum drop, bukan proses pembayaran itu sendiri.

Panduan

Proksi Sneaker: Apa yang Sebenarnya Membantu Anda Melepasi Pembayaran

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Drop terhad habis dijual dalam beberapa saat. Anda ada bot, anda sudah tetapkan tugas, dan kemudian Nike sekat IP anda pada permintaan ketiga. Inilah bahagian yang tiada siapa bincangkan dalam panduan persediaan bot — tanpa proksi yang betul, bot terpantas di dunia pun cuma disekat lebih cepat.

Cara drop sebenarnya berfungsi

Setiap peruncit sneaker utama mengendalikan trafik secara berbeza, dan ini menentukan proksi yang anda perlukan.

Proksi Nike, Adidas, Supreme — laman-laman ini menggunakan sistem berasaskan barisan gilir. Apabila keluaran hype dilancarkan, anda diletakkan dalam barisan maya. Sistem menyemak IP anda, cap jari pelayar anda, kuki anda. Berbilang entri daripada alamat yang sama? Terus dihantar ke belakang barisan, atau terus disekat sahaja.

Kedai berasaskan Shopify (Kith, Palace, Undefeated) berfungsi secara berbeza — ia adalah perlumbaan kelajuan. Yang pertama selesaikan checkout menang. Di sini, kelajuan sambungan mentah lebih penting daripada sejauh mana IP anda kelihatan «kediaman».

Footsites (Foot Locker, Finish Line, Eastbay) berada di antara kedua-duanya. Mereka mempunyai perlindungan anti-bot, tetapi ia tidak seagresif Nike’s. Namun begitu, IP pusat data masih kerap dibenderakan di platform-platform ini.

Peraturan satu-proksi-satu-tugas

Setiap tugas bot memerlukan alamat IP tersendiri. Menjalankan 20 tugas melalui 5 proksi bermakna 4 tugas setiap alamat — dan peruncit nampak 4 percubaan checkout yang serupa daripada satu lokasi. Itu satu tanda amaran serta-merta.

Jika anda menjalankan 30 tugas pada bot AIO, anda perlukan 30 proksi. Tiada jalan pintas. Pembekal proksi sneaker terbaik menjual pakej yang disaiz khusus untuk ini — 50, 100, 250 IP, kerana peminat sneaker membeli dalam kuantiti tersebut.

Jenis proksi mana untuk kedai mana

Untuk Nike SNKRS dan Adidas Confirmed — proksi ISP ialah pilihan paling kukuh. Laman-laman ini menjalankan anti-bot canggih yang menanda julat IP pusat data dengan serta-merta. Proksi ISP membawa alamat kediaman (laman tersebut nampak pengguna rumah biasa) tetapi berjalan pada infrastruktur pusat data, jadi ia cukup pantas untuk perlumbaan checkout. Alamat kekal sama sepanjang tempoh sewaan — penting untuk laman yang menjejaki konsistensi IP merentasi sesi.

Untuk drop Shopify — proksi pusat data masih berkesan. Perlindungan bot Shopify kurang agresif terhadap jenis IP dan lebih fokus pada tingkah laku serta CAPTCHA. IP pusat data lebih pantas dan lebih murah, yang penting apabila anda menjalankan berpuluh tugas dan kelajuan menentukan siapa yang dapat pasangan kasut tersebut.

Untuk Supreme — bergantung pada rantau. Drop AS agak lebih longgar. Pelancaran EU menyemak alamat pengebilan terhadap lokasi IP, jadi anda perlukan proksi dari negara yang sepadan. Proksi ISP dari geo yang betul adalah paling selamat di sini.

Bahagian pelayan

Proksi mengendalikan identiti anda. Tetapi bot anda juga perlu berada secara fizikal berdekatan dengan pelayan peruncit bagi meminimumkan latensi. Kebanyakan persediaan serius menjalankan bot pada VPS di rantau yang sama dengan peruncit — Pantai Timur AS untuk Nike dan Footsite, EU untuk drop Eropah. Pelayan proksi sneaker anda bersambung daripada VPS tersebut, bukan daripada komputer rumah anda di seberang dunia.

Sambungan pusat data FineProxy mencapai sehingga 500 Mbps dengan latensi rendah — apabila anda menjalankan bot daripada VPS berdekatan melalui proksi kami, keseluruhan rantaian kekal pantas.

Apa yang menyebabkan anda disekat

Peruncit mengesan bot melalui beberapa lapisan:

  • Senarai hitam IP — julat pusat data yang diketahui dan alamat yang pernah ditanda sebelum ini
  • Had kadar — terlalu banyak permintaan daripada satu IP dalam tempoh masa yang singkat
  • Fingerprinting — tetapan pelayar, maklumat peranti, corak sambungan yang kelihatan automatik
  • CAPTCHA — cabaran reCAPTCHA dan hCaptcha semasa pembayaran

IP bersih yang belum pernah digunakan menyelesaikan masalah pertama. Proksi berdedikasi menjamin tiada orang lain telah membakar alamat anda pada peruncit yang sama. Satu tugas bagi setiap proksi menyelesaikan masalah kadar. Pelayar anti-kesan atau konfigurasi bot yang betul menguruskan bahagian cap jari digital.