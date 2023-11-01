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Proksi pengesahan iklan

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 300 IP pusat data merentasi saya target countries
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk ad perkhidmatan proksi
  • Eksport saya regional senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatan proksi yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Saya sering berjalan, jadi saya menggunakan bahan baju ini! Saya memastikan saya berharga dan berbarang - barang berbayar! Perniagaan memerlukan kunjungan sering di negara - negara yang ditahan di kawasan saya! Melalui proxy ini menyelesaikan masalah ini!

Cergei VoloskovPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan FineProxy untuk melenyapkan perhatian geo-restriksi dan memeriksa reklam di kawasan berbeza, dan mengenali segala sesuatu dengan tidak bermoral. Tidak ada captchas, sehingga sekarang tiada sebuah daftar hitam yang disebarkan oleh IPs. Saya telah menyuruhnya untuk bersama - sama sahabat.

lltr6SaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya telah menggunakan Fineproxy sekarang, dan khidmat mereka sangat dipercayai. Kecepatan pergi kehidupan selalu cepat, dan masa yang semakin sempurna. Saya sangat menggalakkannya untuk sesiapa yang memerlukan proxy yang stabil!

RehanNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sudah tentu sangat kagum! Kecepatan itu sangat menakjubkan dan membolehkan saya mencari dan sungai dengan tidak berkesan. Interface penggunanya mudah diperlukan dan menyebabkan mudah untuk berubah server. Jika anda memerlukan proxy yang dipercayai dan cepat, dialah yang harus diperlukan!

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

Kerja yang sesuai bagi mereka yang memerlukan proxy tanpa penyesuaian yang rumit. Semua permulaan segera, terdapat pelbagai negara, dan rencana yang sesuai. Saya menggunakan proxy untuk kerja analitik dan automatisme dan puas hati dengan hasilnya

EvgeniyDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Syarikat kami sangat bergantung pada proksi untuk penyelidikan SEO, pengurusan media sosial, analisis pesaing dan tugasan automatik. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi pasukan kami dengan menawarkan pelbagai proksi yang pantas, selamat dan sangat anonim, sekali gus membantu kami melaksanakan tugasan dengan cekap. Papan pemukanya mesra pengguna, menjadikannya mudah untuk mengurus berbilang proksi tanpa sebarang kesulitan. Tidak seperti penyedia proksi lain yang pernah kami cuba, FineProxy mengekalkan kelajuan dan masa operasi yang konsisten, sesuatu yang amat penting bagi operasi kami. Jika anda memerlukan penyelesaian proksi bertaraf perniagaan, saya sangat menyarankan agar anda mencubanya!

omkaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

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Berapa banyak proksi yang saya perlukan untuk pengesahan iklan?Bergantung pada

Bergantung pada skala anda. Untuk menyemak kempen di 10 negara, 10-20 IP (satu atau dua bagi setiap lokasi sasaran) ialah titik permulaan. Untuk pengesahan automatik merentas ribuan peletakan, anda memerlukan kumpulan yang lebih besar — ratusan IP merentas semua geo sasaran.

Bolehkah saya gunakan proksi pusat data, atau perlukah proksi kediaman?Untuk kebanyakan

Untuk kebanyakan tugas pengesahan iklan, proksi pusat data mampu menyelesaikan tugasan tersebut. Ia lebih pantas dan lebih murah. Satu-satunya pengecualian ialah apabila rangkaian iklan menyemak jenis sambungan dan menyajikan kandungan berbeza kepada IP pusat data. Dalam kes itu, Proksi ISP menyelesaikan masalah ini — ia kelihatan seperti sambungan rumah tetapi tanpa had trafik.

Apa sebenarnya yang dimuatkan oleh AdSense melalui proksi?Ia bermaksud

Ia bermaksud melawat laman web anda sendiri (atau mana-mana laman web) melalui proksi dari negara tertentu untuk melihat iklan Google AdSense yang muncul bagi pelawat di lokasi tersebut. Penerbit menggunakannya untuk memahami inventori iklan mereka merentasi geo. Pasukan arbitraj pula menggunakannya untuk menyelidik tawaran yang aktif di pasaran tertentu sebelum melancarkan kempen.

Adakah rangkaian iklan akan menyekat IP pengesahan saya?Mungkin, jika

Mungkin, jika anda membuat terlalu banyak permintaan daripada satu alamat secara berturut-turut. Berputar merentasi kumpulan IP menyelesaikan masalah ini — sama ada di pihak anda atau melalui perkhidmatan proksi. Dengan proksi pusat data, anda boleh mengagihkan permintaan secara sekata merentasi beribu-ribu IP.

Adakah pengesahan iklan sah di sisi undang-undang?Ya

Ya. Menyemak tempat dan cara iklan anda sendiri dipaparkan ialah amalan standard dalam industri. Memantau penempatan iklan pesaing daripada halaman yang boleh diakses secara umum juga sah — anda melihat kandungan yang sama seperti mana-mana pelawat biasa.

Adakah ini berfungsi dengan platform pengesahan seperti DoubleVerify, IAS, atau MOAT?Ya

Ya. Platform ini sering menyokong konfigurasi proksi tersuai atau membolehkan anda memasukkan data yang dikumpulkan melalui infrastruktur anda sendiri. Anda boleh merutekan skrip pengesahan melalui IP FineProxy dan menghantar hasilnya — tangkapan skrin, tag iklan, URL penempatan — ke papan pemuka DoubleVerify, IAS, atau MOAT melalui API mereka. Ini amat berguna apabila anda memerlukan semakan khusus geo yang melebihi liputan lalai platform, atau apabila anda mahukan lapisan pengesahan bebas untuk membandingkan silang dengan laporan platform itu sendiri.

Panduan

Cara Pengesahan Iklan Sebenarnya Berfungsi — dan Di Mana Proksi Berperanan

4 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Anda membelanjakan $10,000 sebulan untuk iklan paparan. Papan pemuka menunjukkan tera meningkat, CTR kelihatan sihat. Tetapi berapa banyak daripada trafik itu sebenarnya orang sebenar yang melihat sepanduk anda di tempat yang betul?

Penipuan iklan merugikan industri sekitar $65 bilion setahun. Ladang klik, peletakan iklan yang tidak kelihatan, bot yang berpura-pura menjadi manusia, laman web yang memalsukan identiti untuk menjual inventori «premium» — skim ini pelbagai dan sentiasa berevolusi. Pengesahan ialah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dengan kempen anda.

Masalah utama yang proksi selesaikan

Rangkaian iklan memaparkan perkara berbeza bergantung pada siapa yang melihat. Pelawat dari Texas nampak satu set iklan, seseorang dari Jerman nampak set lain. Dan apabila perkhidmatan pengesahan yang dikenali membuat semakan — penipu boleh mengesan IP tersebut dan memaparkan halaman yang bersih sepenuhnya berbanding kandungan sampah yang biasa.

Proksi untuk pengesahan iklan membolehkan anda menyemak peletakan iklan seolah-olah anda pengguna biasa dari mana-mana lokasi. Tiada penanda khas, tiada pengesanan — hanya permintaan yang kelihatan normal dari bandar atau negara tertentu.

Apa yang sebenarnya anda semak

Ketepatan geografi ialah isu terbesar. Anda membayar untuk paparan di US, UK dan Kanada. Adakah iklan benar-benar dipaparkan di sana? Tanpa menyemak sendiri dari lokasi tersebut, anda hanya mempercayai laporan rangkaian iklan itu sendiri — ibarat bertanya kepada musang sama ada reban ayam selamat.

Selain geo, ada kualiti penempatan. Sepanduk jenama anda bersebelahan kandungan yang meragukan boleh merosakkan reputasi walaupun tiada siapa mengklik. Pengesahan mengesan perkara ini sebelum ia menjadi masalah PR.

Kemudian ada penipuan itu sendiri: iklan bertindih antara satu sama lain sehingga hanya satu yang kelihatan, sepanduk satu piksel yang secara teknikal “dimuatkan” tetapi tiada siapa melihatnya, trafik bot yang mengembung kiraan tera. Semua ini memakan bajet anda tanpa sebarang pulangan.

Meningkatkan skala semakan

Semakan rawak secara manual melalui pelayar dengan proksi — itu memadai untuk kempen kecil. Tetapi jika anda menjalankan iklan di 15 negara merentasi pelbagai rangkaian, anda perlukan automasi. Skrip yang memuatkan halaman melalui proksi dari geo sasaran, mengambil tangkapan skrin penempatan iklan, dan membandingkannya dengan kreatif yang dijangkakan.

Proksi Pusat Data berfungsi dengan baik untuk semakan pukal sebegini. Anda mengakses halaman penyajian iklan pada skala besar, mengumpul data — ini lebih mirip pengikisan berbanding pengurusan akaun, jadi kelajuan dan volum IP pusat data lebih penting daripada kelihatan seperti pengguna rumah. Ratusan IP merentas lokasi berbeza membolehkan anda meliputi semua pasaran sasaran dalam satu kitaran.

Untuk kes di mana rangkaian iklan secara aktif cuba mengesan trafik pengesahan — terutamanya dengan sistem anti-penipuan yang canggih — proksi ISP menambah lapisan kesahihan. Ia kelihatan seperti sambungan rumah tetapi beroperasi di atas infrastruktur bertaraf pusat data.

Pengesahan AdSense dan pihak penerbit

Jika anda di pihak penerbit, anda ingin mengetahui iklan sebenar yang Google sajikan di halaman anda merentas negara yang berbeza. Proksi terbaik untuk semakan pemuatan Adsense ialah sambungan pantas dari rantau sasaran — anda memuatkan halaman sendiri melalui proksi dan melihat tepat apa yang pelawat anda lihat. Ini membantu mengesan pengiklan berkualiti rendah, kandungan tidak sesuai, atau isu penyasaran geo yang menjejaskan hasil anda.

Pasukan arbitraj menggunakan pendekatan yang sama: semak tawaran dan iklan yang muncul di geo tertentu sebelum menghalakan trafik ke sana.

Pemantauan iklan pesaing

Proksi terbaik untuk pengesahan iklan bukan sekadar tentang kempen anda sendiri. Memantau apa yang pesaing jalankan, kreatif mana yang mereka uji, di mana mereka meletakkan iklan — semua ini memerlukan pemuatan halaman dari lokasi yang sama disasarkan pesaing anda, tanpa dikesan atau disekat. Kumpulan proksi berdedikasi merentas pasaran utama menyelesaikan keperluan ini.

Dalam amalan, pasukan menggunakan ini untuk senario khusus yang secara langsung mempengaruhi strategi. Pantau bagaimana pesaing menukar kreatif di sekitar Black Friday, musim kembali ke sekolah, atau musim perayaan — muatkan halaman penerbit dari geo sasaran setiap minggu dan tangkap skrin penempatan untuk membina garis masa perubahan mesej mereka. Pantau apabila pemain baharu memasuki pasaran anda dengan memerhatikan jenama yang tidak dikenali muncul di slot iklan di seluruh wilayah utama anda; lonjakan tiba-tiba dalam kehadiran pengiklan baharu di seluruh Jerman dan Perancis memberitahu anda bahawa mereka sedang berkembang sebelum sebarang siaran akhbar. Anda juga boleh membandingkan campuran penempatan iklan pesaing merentas pelbagai geo — mungkin mereka menjalankan pre-roll video di AS tetapi bergantung pada native display di Asia Tenggara — yang mendedahkan peruntukan bajet dan keutamaan saluran yang boleh anda gunakan untuk memperhalusi pelan media anda sendiri.