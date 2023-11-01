Proksi pengesahan iklan

Anda membelanjakan $10,000 sebulan untuk iklan paparan. Papan pemuka menunjukkan tera meningkat, CTR kelihatan sihat. Tetapi berapa banyak daripada trafik itu sebenarnya orang sebenar yang melihat sepanduk anda di tempat yang betul?

Penipuan iklan merugikan industri sekitar $65 bilion setahun. Ladang klik, peletakan iklan yang tidak kelihatan, bot yang berpura-pura menjadi manusia, laman web yang memalsukan identiti untuk menjual inventori «premium» — skim ini pelbagai dan sentiasa berevolusi. Pengesahan ialah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dengan kempen anda.

Masalah utama yang proksi selesaikan

Rangkaian iklan memaparkan perkara berbeza bergantung pada siapa yang melihat. Pelawat dari Texas nampak satu set iklan, seseorang dari Jerman nampak set lain. Dan apabila perkhidmatan pengesahan yang dikenali membuat semakan — penipu boleh mengesan IP tersebut dan memaparkan halaman yang bersih sepenuhnya berbanding kandungan sampah yang biasa.

Proksi untuk pengesahan iklan membolehkan anda menyemak peletakan iklan seolah-olah anda pengguna biasa dari mana-mana lokasi. Tiada penanda khas, tiada pengesanan — hanya permintaan yang kelihatan normal dari bandar atau negara tertentu.

Apa yang sebenarnya anda semak

Ketepatan geografi ialah isu terbesar. Anda membayar untuk paparan di US, UK dan Kanada. Adakah iklan benar-benar dipaparkan di sana? Tanpa menyemak sendiri dari lokasi tersebut, anda hanya mempercayai laporan rangkaian iklan itu sendiri — ibarat bertanya kepada musang sama ada reban ayam selamat.

Selain geo, ada kualiti penempatan. Sepanduk jenama anda bersebelahan kandungan yang meragukan boleh merosakkan reputasi walaupun tiada siapa mengklik. Pengesahan mengesan perkara ini sebelum ia menjadi masalah PR.

Kemudian ada penipuan itu sendiri: iklan bertindih antara satu sama lain sehingga hanya satu yang kelihatan, sepanduk satu piksel yang secara teknikal “dimuatkan” tetapi tiada siapa melihatnya, trafik bot yang mengembung kiraan tera. Semua ini memakan bajet anda tanpa sebarang pulangan.

Meningkatkan skala semakan

Semakan rawak secara manual melalui pelayar dengan proksi — itu memadai untuk kempen kecil. Tetapi jika anda menjalankan iklan di 15 negara merentasi pelbagai rangkaian, anda perlukan automasi. Skrip yang memuatkan halaman melalui proksi dari geo sasaran, mengambil tangkapan skrin penempatan iklan, dan membandingkannya dengan kreatif yang dijangkakan.

Proksi Pusat Data berfungsi dengan baik untuk semakan pukal sebegini. Anda mengakses halaman penyajian iklan pada skala besar, mengumpul data — ini lebih mirip pengikisan berbanding pengurusan akaun, jadi kelajuan dan volum IP pusat data lebih penting daripada kelihatan seperti pengguna rumah. Ratusan IP merentas lokasi berbeza membolehkan anda meliputi semua pasaran sasaran dalam satu kitaran.

Untuk kes di mana rangkaian iklan secara aktif cuba mengesan trafik pengesahan — terutamanya dengan sistem anti-penipuan yang canggih — proksi ISP menambah lapisan kesahihan. Ia kelihatan seperti sambungan rumah tetapi beroperasi di atas infrastruktur bertaraf pusat data.

Pengesahan AdSense dan pihak penerbit

Jika anda di pihak penerbit, anda ingin mengetahui iklan sebenar yang Google sajikan di halaman anda merentas negara yang berbeza. Proksi terbaik untuk semakan pemuatan Adsense ialah sambungan pantas dari rantau sasaran — anda memuatkan halaman sendiri melalui proksi dan melihat tepat apa yang pelawat anda lihat. Ini membantu mengesan pengiklan berkualiti rendah, kandungan tidak sesuai, atau isu penyasaran geo yang menjejaskan hasil anda.

Pasukan arbitraj menggunakan pendekatan yang sama: semak tawaran dan iklan yang muncul di geo tertentu sebelum menghalakan trafik ke sana.

Pemantauan iklan pesaing

Proksi terbaik untuk pengesahan iklan bukan sekadar tentang kempen anda sendiri. Memantau apa yang pesaing jalankan, kreatif mana yang mereka uji, di mana mereka meletakkan iklan — semua ini memerlukan pemuatan halaman dari lokasi yang sama disasarkan pesaing anda, tanpa dikesan atau disekat. Kumpulan proksi berdedikasi merentas pasaran utama menyelesaikan keperluan ini.