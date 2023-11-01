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Proxy per ad verification

Pacchetti IPv4 per scalare le attività. Supporta HTTP/HTTPS/SOCKS5, consegna automatica dopo il pagamento, traffico illimitato e accesso API.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 300 IP datacenter tra i miei target countries
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei ad servizio proxy
  • Esportate i miei regional liste di proxy in formato JSON
  • Mostrate which servizi proxy had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Viaggio spesso, quindi uso i prodotti di questo fornitore! La qualità e il prezzo relativamente contenuto mi soddisfano. Per lavoro devo visitare spesso Paesi in cui i siti della mia regione sono bloccati. Questi proxy risolvono il problema!

Cergei VoloskovPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Uso FineProxy soprattutto per aggirare le restrizioni geografiche e controllare gli annunci in varie regioni, e gestisce tutto alla perfezione. Niente CAPTCHA né IP nelle blacklist, almeno finora. È diventato il mio servizio proxy di riferimento e l'ho già consigliato a un paio di amici.

lltr6SaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Uso FineProxy da un po' e il servizio è incredibilmente affidabile. Le velocità di connessione sono sempre elevate e l'uptime è praticamente perfetto. Lo consiglio vivamente a chiunque abbia bisogno di proxy stabili!

RehanNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Assolutamente colpito! Le velocità sono incredibili e mi permettono di navigare e guardare contenuti in streaming senza interruzioni. L'interfaccia utente è intuitiva e rende semplice cambiare server. Se vi serve un proxy affidabile e veloce, questo è quello giusto!

Nadeem KhanTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Un servizio molto comodo per chi necessita di proxy senza configurazioni complicate. Tutto si avvia rapidamente, sono disponibili diversi Paesi e c'è una discreta scelta di piani. Ho usato i proxy per attività di analisi e automazione e sono rimasto completamente soddisfatto dei risultati.

EvgeniyDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

La nostra azienda fa grande affidamento sui proxy per la ricerca SEO, la gestione dei social media, l'analisi della concorrenza e le attività automatizzate. FineProxy è stato una salvezza per il nostro team, offrendo un'ampia gamma di proxy veloci, sicuri e altamente anonimi che ci aiutano a svolgere le attività in modo efficiente. La dashboard è intuitiva e consente di gestire facilmente più proxy senza difficoltà. A differenza di altri fornitori di proxy provati in passato, FineProxy mantiene velocità e disponibilità costanti, aspetti cruciali per le nostre operazioni. Se avete bisogno di una soluzione proxy di livello aziendale, consiglio vivamente di provarla!

omkaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Quanti proxy servono per l'ad verification?Dipende dalla

Dipende dalla vostra scala. Per verificare le campagne in 10 Paesi, 10-20 IP (uno o due per ogni località target) rappresentano un buon punto di partenza. Per la verifica automatizzata su migliaia di posizionamenti, servono pool più ampi — centinaia di IP distribuiti su tutte le aree geografiche target.

Posso usare proxy datacenter o servono residential?Per la

Per la maggior parte delle attività di ad verification, proxy datacenter fanno egregiamente il loro lavoro. Sono più veloci e più economici. L’unica eccezione è quando gli ad network verificano il tipo di connessione e servono contenuti diversi agli IP datacenter. In quel caso, proxy ISP risolvono il problema — appaiono come connessioni domestiche, ma senza limiti di traffico.

Cosa carica esattamente AdSense tramite un proxy?Significa visitare

Significa visitare il proprio sito (o qualsiasi altro sito) tramite un proxy da un Paese specifico per vedere quali annunci Google AdSense vengono mostrati ai visitatori in quella località. I publisher lo utilizzano per comprendere il proprio inventario pubblicitario nei vari mercati. I team di arbitraggio lo usano per verificare quali offerte sono attive in quali mercati prima di lanciare le campagne.

I network pubblicitari bloccheranno i miei IP di verifica?È possibile

È possibile, se effettuate troppe richieste di fila dallo stesso indirizzo. Ruotare su un pool di IP risolve il problema — sia dal vostro lato sia tramite il servizio proxy. Con i proxy datacenter potete distribuire le richieste in modo uniforme su migliaia di IP.

La verifica degli annunci è legale?

Sì. Verificare dove e come vengono mostrati i propri annunci è una pratica standard del settore. Anche il monitoraggio dei posizionamenti pubblicitari dei concorrenti su pagine accessibili pubblicamente è legale — state visualizzando gli stessi contenuti che vedrebbe qualsiasi visitatore comune.

Funziona con piattaforme di verifica come DoubleVerify, IAS o MOAT?

Sì. Queste piattaforme spesso supportano configurazioni proxy personalizzate o consentono di importare dati raccolti tramite la propria infrastruttura. È possibile instradare gli script di verifica attraverso gli IP FineProxy e inviare i risultati — screenshot, tag pubblicitari, URL dei posizionamenti — nelle dashboard di DoubleVerify, IAS o MOAT tramite le rispettive API. Questo è particolarmente utile quando servono verifiche geo-specifiche che vanno oltre la copertura predefinita della piattaforma, o quando si desidera un livello di verifica indipendente da confrontare con i report della piattaforma stessa.

Guida

Come funziona davvero l\'ad verification — e dove si inseriscono i proxy

5 min di letturaTeam di rete FineProxy

State spendendo 10.000 $ al mese in annunci display. La dashboard indica che le impression sono in crescita e il CTR sembra buono. Ma quanta parte di quel traffico è composta da persone reali che vedono i vostri banner nei posti giusti?

Le frodi pubblicitarie costano al settore circa $65 miliardi all’anno. Click farm, posizionamenti invisibili, bot che si spacciano per utenti reali, siti che falsificano la propria identità per vendere inventory “premium” — gli schemi sono molteplici e in costante evoluzione. La verifica è l’unico modo per sapere cosa sta realmente succedendo con le vostre campagne.

Il problema principale che i proxy risolvono

Gli ad network mostrano contenuti diversi a seconda di chi sta guardando. Un visitatore dal Texas vede un set di annunci, qualcuno dalla Germania ne vede un altro. E quando un servizio di verifica noto esegue un controllo, i truffatori possono rilevare l’IP e mostrare una pagina perfettamente pulita al posto della solita spazzatura.

Un proxy per l\'ad verification vi consente di controllare i posizionamenti pubblicitari come se foste un utente comune da qualsiasi località. Nessun flag sospetto, nessun rilevamento — solo una richiesta dall\'aspetto normale da una città o un Paese specifico.

Cosa state effettivamente verificando

La precisione geografica è il problema principale. Avete pagato per impression negli USA, nel Regno Unito e in Canada. Vengono davvero mostrate lì? Senza verificare voi stessi da quelle località, vi affidate ai report dell’ad network — che è come chiedere alla volpe se il pollaio è al sicuro.

Oltre alla geolocalizzazione, c’è la qualità del posizionamento. Il banner del vostro brand accanto a contenuti discutibili danneggia la reputazione anche se nessuno ci clicca. La verifica intercetta il problema prima che diventi una crisi di PR.

Poi c’è la frode vera e propria: annunci sovrapposti uno sull’altro in modo che solo uno sia visibile, banner da un singolo pixel che tecnicamente vengono “caricati” ma nessuno vede, traffico bot che gonfia i conteggi delle impression. Tutto questo erode il vostro budget a rendimento zero.

Scalare i controlli

Controlli manuali a campione tramite un browser con un proxy — va bene per una campagna piccola. Ma se gestite annunci in 15 Paesi su più network, avete bisogno di automazione. Script che caricano pagine attraverso proxy dalle geo target, catturano screenshot dei posizionamenti pubblicitari e li confrontano con le creatività previste.

Proxy datacenter funzionano bene per questo tipo di verifica massiva. State interrogando pagine di ad-serving su larga scala, raccogliendo dati — è un’attività più vicina allo scraping che alla gestione degli account, quindi la velocità e il volume degli IP datacenter contano più che sembrare un utente domestico. Centinaia di IP distribuiti su diverse località vi permettono di coprire tutti i mercati target in un’unica esecuzione.

Nei casi in cui l’ad network tenta attivamente di rilevare il traffico di verifica — soprattutto con sistemi anti-frode sofisticati — i proxy ISP aggiungono un livello di legittimità. Appaiono come connessioni domestiche ma funzionano su un’infrastruttura di livello datacenter.

AdSense e verifica lato publisher

Se operate lato publisher, vorrete sapere quali annunci Google sta effettivamente servendo sulle vostre pagine nei diversi Paesi. Il miglior proxy per i controlli di caricamento AdSense è una connessione veloce dalla regione target — caricate la vostra pagina tramite un proxy e vedete esattamente ciò che vedono i vostri visitatori. Questo aiuta a individuare inserzionisti di bassa qualità, contenuti inappropriati o problemi di geo-targeting che incidono sui vostri ricavi.

I team di arbitraggio utilizzano lo stesso approccio: verificare quali offerte e annunci compaiono in specifiche aree geografiche prima di indirizzarvi il traffico.

Monitoraggio degli annunci della concorrenza

Il miglior proxy per l'AD verification non riguarda solo le vostre campagne. Monitorare cosa pubblicano i competitor, quali creatività testano, dove posizionano gli annunci — tutto questo richiede di caricare pagine dalle stesse località che i vostri competitor targettizzano, senza essere rilevati o bloccati. Un pool di proxy dedicati nei mercati chiave copre questa esigenza.

In pratica, i team utilizzano questa soluzione per scenari specifici che influiscono direttamente sulla strategia. Monitorare come un concorrente cambia le creatività durante il Black Friday, il ritorno a scuola o le festività — caricando settimanalmente le pagine degli editori dalle geo target e salvando screenshot dei posizionamenti per costruire una timeline dei cambiamenti nei messaggi. Individuare quando un nuovo player entra nel mercato osservando la comparsa di brand sconosciuti negli spazi pubblicitari nelle regioni chiave; un picco improvviso della presenza di un nuovo inserzionista in Germania e Francia rivela un'espansione prima di qualsiasi comunicato stampa. È anche possibile confrontare il mix di posizionamenti pubblicitari di un concorrente tra diverse geo — magari utilizza pre-roll video negli USA ma si affida a native display nel Sud-Est asiatico — il che svela allocazione del budget e priorità di canale utili per affinare il proprio media plan.