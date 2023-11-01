Proxy per ad verification

State spendendo 10.000 $ al mese in annunci display. La dashboard indica che le impression sono in crescita e il CTR sembra buono. Ma quanta parte di quel traffico è composta da persone reali che vedono i vostri banner nei posti giusti?

Le frodi pubblicitarie costano al settore circa $65 miliardi all’anno. Click farm, posizionamenti invisibili, bot che si spacciano per utenti reali, siti che falsificano la propria identità per vendere inventory “premium” — gli schemi sono molteplici e in costante evoluzione. La verifica è l’unico modo per sapere cosa sta realmente succedendo con le vostre campagne.

Il problema principale che i proxy risolvono

Gli ad network mostrano contenuti diversi a seconda di chi sta guardando. Un visitatore dal Texas vede un set di annunci, qualcuno dalla Germania ne vede un altro. E quando un servizio di verifica noto esegue un controllo, i truffatori possono rilevare l’IP e mostrare una pagina perfettamente pulita al posto della solita spazzatura.

Un proxy per l\'ad verification vi consente di controllare i posizionamenti pubblicitari come se foste un utente comune da qualsiasi località. Nessun flag sospetto, nessun rilevamento — solo una richiesta dall\'aspetto normale da una città o un Paese specifico.

Cosa state effettivamente verificando

La precisione geografica è il problema principale. Avete pagato per impression negli USA, nel Regno Unito e in Canada. Vengono davvero mostrate lì? Senza verificare voi stessi da quelle località, vi affidate ai report dell’ad network — che è come chiedere alla volpe se il pollaio è al sicuro.

Oltre alla geolocalizzazione, c’è la qualità del posizionamento. Il banner del vostro brand accanto a contenuti discutibili danneggia la reputazione anche se nessuno ci clicca. La verifica intercetta il problema prima che diventi una crisi di PR.

Poi c’è la frode vera e propria: annunci sovrapposti uno sull’altro in modo che solo uno sia visibile, banner da un singolo pixel che tecnicamente vengono “caricati” ma nessuno vede, traffico bot che gonfia i conteggi delle impression. Tutto questo erode il vostro budget a rendimento zero.

Scalare i controlli

Controlli manuali a campione tramite un browser con un proxy — va bene per una campagna piccola. Ma se gestite annunci in 15 Paesi su più network, avete bisogno di automazione. Script che caricano pagine attraverso proxy dalle geo target, catturano screenshot dei posizionamenti pubblicitari e li confrontano con le creatività previste.

Proxy datacenter funzionano bene per questo tipo di verifica massiva. State interrogando pagine di ad-serving su larga scala, raccogliendo dati — è un’attività più vicina allo scraping che alla gestione degli account, quindi la velocità e il volume degli IP datacenter contano più che sembrare un utente domestico. Centinaia di IP distribuiti su diverse località vi permettono di coprire tutti i mercati target in un’unica esecuzione.

Nei casi in cui l’ad network tenta attivamente di rilevare il traffico di verifica — soprattutto con sistemi anti-frode sofisticati — i proxy ISP aggiungono un livello di legittimità. Appaiono come connessioni domestiche ma funzionano su un’infrastruttura di livello datacenter.

AdSense e verifica lato publisher

Se operate lato publisher, vorrete sapere quali annunci Google sta effettivamente servendo sulle vostre pagine nei diversi Paesi. Il miglior proxy per i controlli di caricamento AdSense è una connessione veloce dalla regione target — caricate la vostra pagina tramite un proxy e vedete esattamente ciò che vedono i vostri visitatori. Questo aiuta a individuare inserzionisti di bassa qualità, contenuti inappropriati o problemi di geo-targeting che incidono sui vostri ricavi.

I team di arbitraggio utilizzano lo stesso approccio: verificare quali offerte e annunci compaiono in specifiche aree geografiche prima di indirizzarvi il traffico.

Monitoraggio degli annunci della concorrenza

Il miglior proxy per l'AD verification non riguarda solo le vostre campagne. Monitorare cosa pubblicano i competitor, quali creatività testano, dove posizionano gli annunci — tutto questo richiede di caricare pagine dalle stesse località che i vostri competitor targettizzano, senza essere rilevati o bloccati. Un pool di proxy dedicati nei mercati chiave copre questa esigenza.