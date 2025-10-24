Guida all’integrazione
Impostazioni proxy di Mozilla Firefox
Configurate il vostro proxy in Firefox facilmente in pochi semplici passaggi
Come configurare le impostazioni del server proxy in Firefox
Mozilla Firefox funziona generalmente bene con i proxy e può essere configurato direttamente nel browser senza dipendere dalle impostazioni di sistema. Detto questo, la configurazione integrata non è sempre l'opzione più comoda se prevedete di cambiare proxy spesso o gestire più profili.
In questa guida vi mostreremo due modi per configurare un proxy in Mozilla Firefox: tramite le impostazioni integrate del browser e tramite un'estensione proxy. Potete scegliere l'opzione che preferite, ma consigliamo decisamente FoxyProxy per la configurazione più semplice e affidabile.
Configurare un proxy nelle impostazioni di Firefox
Aprite le impostazioni di rete di Firefox
Cliccate sull'icona del menu (☰) → Impostazioni Accedete alla scheda Generale e scorrete fino a Impostazioni di rete → cliccate su Impostazioni…
Inserisci i dettagli del proxy
Selezionate Configurazione manuale del proxy e scegliete quale tipo di proxy utilizzare (usatene solo uno): Per proxy HTTP (IP dinamico): utilizzate la porta 8080. L'autenticazione è supportata — inserite nome utente e password del vostro servizio proxy attivo. Potete trovare i vostri servizi qui. Per proxy SOCKS5 (IP statico): utilizzate la porta 1085. Con questa configurazione, le impostazioni proxy integrate di Firefox non supportano l'autenticazione SOCKS5 con nome utente/password.
Nota bene: in Firefox, configurate un solo tipo di proxy alla volta — HTTP oppure SOCKS. Se li impostate entrambi, il proxy potrebbe non funzionare correttamente.
Firefox non supporta i proxy SOCKS5 che utilizzano l'autenticazione con nome utente/password. In questo caso, la soluzione migliore è installare il FoxyProxy extension. Questo add-on è molto semplice e facile da usare, supporta l'utilizzo di più proxy contemporaneamente e consente di passare dall'uno all'altro rapidamente.
Configurazione consigliata: estensione FoxyProxy in Firefox
Installare l'estensione FoxyProxy
Aprite Firefox e andate su Componenti aggiuntivi e temi (Ctrl + Shift + A). Cerca FoxyProxy Standard e fai clic Aggiungi a Firefox. Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti. Assicuratevi di installare FoxyProxy Standard, poiché supporta l'autenticazione e i profili proxy multipli
Aprire le opzioni di FoxyProxy
Fate clic sull'icona di FoxyProxy nella barra degli strumenti e selezionate Options (o Open FoxyProxy Options).
Aggiungere un nuovo proxy SOCKS5
Andate alla scheda “Proxies” Fate clic su “Add New Proxy” nelle opzioni di FoxyProxy. Impostate il tipo di proxy: SOCKS5. Inserite l'indirizzo IP e la porta del vostro proxy (1080 per SOCKS5). Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui. Attivate l'opzione Proxy DNS
Per SOCKS5, assicuratevi di abilitare ‘Proxy DNS’ — altrimenti potreste riscontrare DNS leak.
FoxyProxy consente di creare più profili proxy e di passare dall'uno all'altro senza alcuno sforzo. Offre inoltre controlli di routing avanzati, permettendo di specificare quali siti web devono utilizzare il proxy e quali devono connettersi direttamente:
Aggiungere pattern proxy (opzionale)
Andate alla scheda “Proxies” Cliccate sull'icona più in “Proxy by Patterns”. Scegliete l'opzione “Include” o “Exclude” e “Wildcard”. Assegnate un nome al titolo e inserite l'indirizzo nel formato “*.mysite.site/*”
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Impostazioni proxy di Mozilla Firefox?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Impostazioni proxy di Mozilla Firefox funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Impostazioni proxy di Mozilla Firefox non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.