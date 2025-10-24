Step 1

Installare l'estensione FoxyProxy

Aprite Firefox e andate su Componenti aggiuntivi e temi (Ctrl + Shift + A). Cerca FoxyProxy Standard e fai clic Aggiungi a Firefox. Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti. Assicuratevi di installare FoxyProxy Standard, poiché supporta l'autenticazione e i profili proxy multipli