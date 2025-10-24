Cách cài đặt máy chủ proxy trên Firefox

Mozilla Firefox nhìn chung hoạt động tốt với proxy và có thể được cấu hình trực tiếp trong trình duyệt mà không cần phụ thuộc vào cài đặt hệ thống. Tuy nhiên, tùy chọn thiết lập tích hợp sẵn không phải lúc nào cũng tiện lợi nhất nếu bạn có kế hoạch chuyển đổi proxy thường xuyên hoặc quản lý nhiều hồ sơ (profile).

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu hai cách cài đặt proxy trên Mozilla Firefox: sử dụng cài đặt trình duyệt tích hợp sẵn và sử dụng tiện mở rộng proxy. Bạn có thể chọn phương án nào thuận tiện hơn, nhưng chúng tôi khuyên dùng FoxyProxy để cài đặt dễ dàng và đáng tin cậy nhất.

Cấu hình Proxy trong Cài đặt Firefox

Step 1 Mở cài đặt mạng của Firefox Nhấp vào biểu tượng menu (☰) → Cài đặt (Settings) Đi đến tab General và cuộn xuống đến Network Settings → nhấn Settings… Click the image to view it in full size.

Step 2 Nhập Chi Tiết Proxy Chọn Manual proxy configuration và chọn loại proxy cần sử dụng (chỉ dùng một loại): Đối với proxy HTTP (IP động): sử dụng port 8080. Xác thực được hỗ trợ sẵn — nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn. Bạn có thể tìm các dịch vụ của bạn đây. Đối với proxy SOCKS5 (IP tĩnh): sử dụng cổng 1085. Trong cách thiết lập này, cài đặt proxy tích hợp của Firefox không hỗ trợ xác thực tên đăng nhập/mật khẩu SOCKS5. Click the image to view it in full size.

Lưu ý: trong Firefox, chỉ cấu hình một loại proxy tại một thời điểm — HTTP hoặc SOCKS. Nếu bạn thiết lập cả hai, proxy có thể không hoạt động như mong đợi.

Firefox không hỗ trợ proxy SOCKS5 sử dụng xác thực bằng tên đăng nhập/mật khẩu. Trong trường hợp đó, giải pháp tốt nhất là cài đặt FoxyProxy tiện ích mở rộng. Add-on này rất đơn giản và dễ sử dụng, hỗ trợ làm việc với nhiều proxy và cho phép bạn chuyển đổi giữa chúng một cách nhanh chóng.

Cài đặt khuyên dùng: tiện mở rộng FoxyProxy trên Firefox

Step 1 Cài đặt tiện ích FoxyProxy Mở Firefox và đến Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). tìm kiếm FoxyProxy Standard và nhấp Thêm vào Firefox. Xác nhận cài đặt để thêm tiện ích mở rộng vào thanh công cụ của bạn. Hãy chắc chắn cài FoxyProxy Standard vì phiên bản này hỗ trợ xác thực và nhiều profile proxy. Click the image to view it in full size.

Step 2 Mở tùy chọn FoxyProxy Nhấp vào biểu tượng FoxyProxy trên thanh công cụ và chọn Options (hoặc Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 3 Thêm một Proxy SOCKS5 mới Đi đến “Tab Proxies” Nhấn “Add New Proxy” trong phần FoxyProxy Options. Đặt loại Proxy: SOCKS5. Nhập địa chỉ IP và cổng của proxy (1080 cho SOCKS5). Nhập tên đăng nhập và mật khẩu cho dịch vụ proxy đang hoạt động của bạn (không phải mật khẩu tài khoản). Bạn có thể tìm các dịch vụ của mình đây. Bật tùy chọn Proxy DNS Click the image to view it in full size.

Đối với SOCKS5, hãy đảm bảo bật ‘Proxy DNS’ — nếu không bạn có thể gặp tình trạng rò rỉ DNS.

FoxyProxy cho phép bạn tạo nhiều profile proxy và chuyển đổi giữa chúng một cách dễ dàng. Extension này cũng cung cấp các tùy chọn định tuyến nâng cao, cho phép bạn chỉ định trang web nào sử dụng proxy và trang web nào kết nối trực tiếp:

Step 4 Thêm các mẫu Proxy (tùy chọn) Đi đến tab “Proxies” Nhấn biểu tượng dấu cộng trong phần “Proxy by Patterns”. Chọn tùy chọn “Include” hoặc “Exclude” và “Wildcard”. Đặt tên tiêu đề và nhập địa chỉ theo định dạng “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.