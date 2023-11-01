Proxy cho Gemini
Proxy IPv4 cho xoay vòng API key của Gemini: bypass lỗi 429, phân phối qua nhiều Cloud project, hỗ trợ HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Thiết lập gói proxy Gemini.
Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.
Đang tải các gói hiện tại…
Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.
Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.
Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.
|Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chung
|Khuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IP
|ISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnh
|Xoay vòngTính bằng credit API
|Phù hợp nhất
|Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
|Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
|Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
|Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
|Người trên mỗi địa chỉ
|Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
|1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
|Tới 5
|Nhóm dùng chung
|Uy tín nền tảng
|Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
|Cao — độc quyền
|Cao — đăng ký ISP
|Tùy theo nhóm
|Giá từ
|$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
|$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Đơn tối thiểu
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 triệu tín dụng
|Thời hạn địa chỉ
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Tĩnh trong suốt thời hạn
|Đổi mỗi request
|Băng thông
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Không tính dung lượng
|Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
|UDP / gọi thoại
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Tiện ích bổ sung tùy chọn
|Không có sẵn
|Giao thức
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Xác thực
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
|Khóa API
|Xem các gói
|Xem các gói proxy riêng
|Xem các gói ISP
|Xem các gói
Riêng
Cá nhân, từ một IP
Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.
1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.
Cao — độc quyền
$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.
1 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Gói trung tâm dữ liệu
Bán theo lô, dùng chung
Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.
Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.
Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu
$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
ISP
Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh
Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.
Tới 5
Cao — đăng ký ISP
$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng
100 IP
Tĩnh trong suốt thời hạn
Không tính dung lượng
Tiện ích bổ sung tùy chọn
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.
Xoay vòng
Tính bằng credit API
Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Nhóm dùng chung
Tùy theo nhóm
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 triệu tín dụng
Đổi mỗi request
Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
Không có sẵn
HTTP, SOCKS5
Khóa API
Proxy trong 48 giờ
Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.
Vị trí proxy hàng đầu
Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.
Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.
FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.
Rồi cứ nói
- Mua một IP riêng cho một dự án Gemini Cloud
- Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy
- Xuất danh sách proxy dạng JSON
- Xem dịch vụ nào có tỷ lệ lỗi cao nhất hôm nay
- Xem trạng thái và thông tin thanh toán của các dịch vụ proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.
Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào
Tiêu tiền của bạn
Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần
wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.
Trả nhiều hơn mức báo giá
Mọi lần mua đều mang
expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.
Hủy tùy hứng
Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu
confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.
Tính phí hai lần
Lệnh thanh toán cần
idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.
Thiết lập thủ công
Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.
Hệ thống
Trình duyệt
Ứng dụng
Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.
FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.
Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.
500 Mbps
mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn
99.97%
kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu
96
luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng
0
giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói
AMD EPYC riêng
Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.
Subnet riêng
IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.
Uplink 80 Gbps
Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.
Tier III / IV
Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.
Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.
Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.
Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.
Truy cập API và agent
Phát triển các ứng dụng yêu cầu đa dạng IP, FINEproxy.ORG đã là đồng minh. Việc tích hợp API của nó vào hệ thống của chúng tôi rất liền mạch. Tốc độ và độ tin cậy nói chung là tốt, đôi khi có những điểm yếu đã được nhóm của họ giải quyết nhanh chóng.”
Công ty chúng tôi phụ thuộc nhiều vào proxy để nghiên cứu SEO, quản lý mạng xã hội, phân tích đối thủ cạnh tranh và thực hiện các tác vụ tự động. FineProxy là cứu cánh cho đội ngũ của chúng tôi khi cung cấp nhiều loại proxy nhanh, an toàn và có tính ẩn danh cao, giúp chúng tôi thực hiện công việc hiệu quả. Bảng điều khiển thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng quản lý nhiều proxy mà không gặp bất kỳ phiền toái nào. Không giống các nhà cung cấp proxy khác mà chúng tôi từng thử, FineProxy duy trì tốc độ và thời gian hoạt động ổn định, điều rất quan trọng đối với hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn cần một giải pháp proxy cấp doanh nghiệp, tôi thực sự khuyên bạn nên dùng thử!
Chạy tài khoản
Proxy hoạt động rất tốt, dùng được 1 tháng rồi chưa hề gặp phải checkpoint hay gián đoạn nào cả. Rất đáng tin cậy!
Tôi đã sử dụng dịch vụ này hơn 5 năm cho các dự án thu thập dữ liệu của mình và nó thật tuyệt vời. Họ cung cấp IP luân phiên, hiệu suất nhanh và không giống như nhiều proxy khác, họ không bị chặn trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Mức đặt hàng tối thiểu
Xin chào! Tôi đã tìm kiếm một số lượng lớn proxy với mức giá phải chăng trong một thời gian dài. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy chúng tại fineproxy.org. Trước đây tôi phải trả đắt gấp 10 lần. Sau một tháng, mọi thứ vẫn hoạt động. Cảm ơn dịch vụ của các bạn!
Đối với dự án cuối cùng của tôi, một số lượng nhỏ địa chỉ là đủ. Hoàn hảo đưa ra gói 5 địa chỉ / 30 ngày. Có thể đây không phải là phiên bản tiết kiệm nhất nhưng tôi không cần nó nữa. Và tốc độ và lưu lượng truy cập của công ty này, như mọi khi, là tốt nhất.
Google có thể ban tôi vì xoay vòng key không?Có thể
Lạm dụng quota của gói miễn phí về mặt kỹ thuật có thể dẫn đến việc bị khóa tài khoản. Tuy nhiên trên thực tế, Google chưa quá cứng rắn về vấn đề này miễn là bạn không làm gì có hại. Hãy giữ lượng request hợp lý cho mỗi key và đừng tạo hàng trăm dự án — 5-10 là phạm vi hợp lý.
Tôi có cần IP riêng cho mỗi API key không?Không bắt buộc
Không bắt buộc, nhưng có thì tốt hơn. Nếu Google thấy một IP luân chuyển key từ 10 dự án khác nhau, đó là dấu hiệu đáng ngờ. Một proxy chuyên dụng cho mỗi dự án sẽ trông tự nhiên hơn.
Chuyện gì xảy ra khi tôi đạt giới hạn?HTTP 429
Bạn sẽ nhận được HTTP 429 — "Too Many Requests." API ngừng chấp nhận các lệnh gọi của bạn cho đến khi hạn mức được đặt lại. Hạn mức phút được reset mỗi 60 giây (cửa sổ trượt), hạn mức ngày reset vào lúc nửa đêm giờ Pacific. Nếu app của bạn không xử lý trường hợp này, các request sẽ thất bại âm thầm.
Làm sao để kiểm tra mình đã dùng bao nhiêu quota?Dùng AI Studio
Google cung cấp dashboard giới hạn tốc độ bên trong AI Studio. Bạn cũng có thể gọi API và kiểm tra response header — chúng bao gồm quota còn lại cho khoảng thời gian hiện tại.
Gói miễn phí có đáng dùng cho production không?Cho dùng nhẹ
Đối với prototyping và sử dụng nhẹ nhàng — hoàn toàn được. Nhưng nếu vượt quá vài trăm request mỗi ngày, gói miễn phí quá hạn chế ngay cả khi có rotation. Đến lúc đó, một dự án trả phí với limit hợp lý sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc xoay xở 20 gói free cùng lúc.
Làm thế nào để kết nối proxy với Gemini API?Đặt HTTPS_PROXY
đặt biến môi trường htTPS_proxy (vídụnhư export https_proxy=http://user:pass@proxy_ip:port) — hầu hết các HTTP client trong python, node.js và go sẽtựđộng nhận diện. để kiểm tra nhanh, hãy chạy curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... và xác nhận bạn nhận được response hợp lệcó giá trịhợp lệcao. trong code, bạn cũng có thểtruyền trực tiếp địa chỉproxy qua tham sốproxy hoặc httpagent của thư viện HTTP.