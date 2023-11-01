Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Thử scrape Amazon.de từ IP Mỹ và điều đầu tiên bạn nhận ra: giá bị sai. Đức có PAngV — luật về giá bắt buộc các cửa hàng hiển thị giá cuối cùng đã bao gồm VAT và giá trên mỗi đơn vị sản phẩm cho khách truy cập từ Đức. Từ ngoài quốc gia, cùng một trang sản phẩm sẽ hiển thị giá quốc tế, đôi khi là một giao diện cửa hàng hoàn toàn khác. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — tình trạng tương tự. Nếu bạn đang giám sát thương mại điện tử Đức với IP không phải DE, các con số sẽ sai ngay từ đầu.

FineProxy có 20.000 IPv4 tại Đức — datacenter và ISP. Khi bạn mua proxy Đức, bạn được cấp hoặc proxy IP tĩnh (cố định suốt thời gian thuê) hoặc IP xoay thay đổi sau mỗi request. Đồng giá theo IP, lưu lượng không giới hạn, không phí ẩn per-GB nào.

Toàn bộ hạ tầng đặt tại Frankfurt, ngay cạnh DE-CIX — một trong những điểm trao đổi internet lớn nhất thế giới. Với bất kỳ mục tiêu nào hướng đến châu Âu, bạn khó tìm được độ trễ thấp hơn. Kết nối máy chủ proxy Đức (DE) tốc độ cao đạt tới 500 Mbps trên phần cứng AMD Threadripper.

Tiếp theo là tầng pháp lý. GDPR ở Đức được phân quyền giữa BfDI (liên bang) và các cơ quan quản lý cấp bang, và các trang .de rất nghiêm túc trong chuyện này. Hầu hết các trang web Đức lớn đều chạy consent overlay chặn nội dung cho đến khi bạn click — scraper của bạn cần xử lý cookie TCF đó, proxy chỉ giúp bạn đến được cửa. Các pattern tương tự áp dụng trên toàn khối DACH (Áo, Thụy Sĩ), nên IP Đức kiêm luôn hai nhiệm vụ.

Hệ thống anti-bot trên các trang .de chủ yếu là Akamai và Cloudflare. Chúng kiểm tra không chỉ IP mà còn browser fingerprint, phiên bản TLS, thời gian giữa các request, cách xử lý cookie. Một IP Đức sạch giúp bạn vượt qua kiểm tra địa lý, nhưng bạn vẫn cần header nhất quán (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) và tốc độ truy cập giống người thật. Bị giới hạn tốc độ? Hãy chậm lại. Xoay IP khi nhận lỗi 429 ở khu vực DACH thường phản tác dụng.

Không chỉ giám sát giá: thứ hạng Google.de thay đổi theo vị trí, ARD Mediathek và ZDF chặn địa lý lưu lượng truy cập ngoài Đức, các sàn quảng cáo phân phối creative khác nhau cho khách truy cập từ DE. Nếu không có IP nội địa, bạn không thể thấy những gì người dùng Đức thấy.