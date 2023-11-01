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German Proxy

Proxy tĩnh Đức IPv4 đáng tin cậy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, lưu lượng không giới hạn

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại Đức và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy Đức
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Tôi sử dụng proxy cho công việc, cụ thể hơn đây là việc sử dụng địa chỉ IP của các quốc gia khác nhau để phân tích các ứng dụng Play Market cao cấp nhất. Proxy của các quốc gia khác nhau hoạt động không bị gián đoạn, tôi có thể lưu ý địa chỉ của Hy Lạp và Đức. Giá tương đối rẻ, chất lượng tốt. Không có sự chậm trễ lớn.

Anton EfagulNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Fineproxy.org cung cấp dịch vụ proxy tốt với nhiều lựa chọn IP và vị trí. Tuy nhiên, đôi khi tốc độ kết nối có thể không nhất quán và phản hồi hỗ trợ có thể chậm hơn dự kiến. Dịch vụ tuy phù hợp với những tác vụ cơ bản nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng có yêu cầu cao hơn hoặc yêu cầu cụ thể. Giá cả cạnh tranh nhưng hiệu suất có thể ổn định hơn đối với những người dựa vào nó để sử dụng chuyên nghiệp hoặc chuyên sâu.

Charles BrownProxyRate, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng FineProxy được vài tháng và đây dễ dàng là một trong những dịch vụ proxy tốt nhất mà tôi từng sử dụng! Kết nối ổn định, nhanh chóng và an toàn, giúp việc duyệt và truy cập nội dung bị giới hạn địa lý trở nên liền mạch. FineProxy cung cấp nhiều loại IP và việc chuyển đổi giữa chúng diễn ra nhanh chóng và không gặp rắc rối. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ rất nhanh nhạy và hữu ích, luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào tôi có thắc mắc. Thêm vào đó, giá cả cực kỳ cạnh tranh so với mức độ dịch vụ được cung cấp. Rất khuyến khích FineProxy cho bất kỳ ai cần proxy đáng tin cậy và hiệu quả!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.

Nemanja DuricSaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!

hamzaerkoDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
IP datacenter có hoạt động trên Amazon.de không, hay tôi cần IP ISP?Datacenter là đủ

Dùng để scraping trang sản phẩm, giá cả, đánh giá — proxy datacenter hoạt động tốt. Amazon.de không hard-block dải datacenter như một số nền tảng xã hội. Trường hợp cần ISP: quản lý tài khoản seller hoặc test luồng checkout. Hệ thống đánh giá rủi ro của Amazon cân nhắc loại IP cùng với hành vi session, và IP ISP bị soi xét nhẹ hơn. Đối với thu thập dữ liệu thuần túy, proxy datacenter tiết kiệm hơn.

PAngV liên tục được nhắc đến trong các diễn đàn — IP của tôi có thực sự ảnh hưởng đến giá trên các cửa hàng .de không?

Có. PAngV (Preisangabenverordnung) buộc các cửa hàng phục vụ thị trường Đức phải hiển thị giá cuối cùng bao gồm VAT và giá theo đơn vị. Khi cửa hàng phát hiện khách không phải từ Đức, cửa hàng có thể chuyển sang giao diện quốc tế — giá khác, vùng giao hàng khác, đôi khi cả hàng tồn kho cũng khác. Idealo và các công cụ so sánh giá cũng hoạt động tương tự. Thu thập dữ liệu giá trên thị trường Đức mà không có IP Đức? Con số bạn thu được sẽ không phản ánh những gì người mua thực tế nhìn thấy.

Các lớp phủ consent và hệ thống anti-bot hoạt động như thế nào trên các trang .de?Popup đồng thuận

Gần như mọi trang .de lớn đều chặn bạn bằng popup cookie consent trước khi hiển thị nội dung. Đây là yêu cầu GDPR, và cơ quan quản lý Đức thực thi nghiêm hơn hầu hết nơi khác. Bạn cần chấp nhận và lưu cookie — sau đó gửi cookie đó cùng mỗi request, nếu không popup sẽ quay lại. Vượt qua bước đó rồi, bạn phải đối phó với anti-bot: Akamai trên hầu hết retailer lớn, Cloudflare trên nhiều trang khác, Imperva trên các trang tài chính. Chúng kiểm tra fingerprint, TLS, timing, cookie — không chỉ IP. Giữ Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin, và xử lý consent cookie trước mọi thứ khác. Nếu trang bắt đầu trả lỗi 429, bạn đang request quá nhanh. Hãy giảm tốc — đừng đổi IP. Thay đổi địa chỉ khi chạm rate limit trong khối DACH thường khiến detection tệ hơn, không tốt hơn.

IP Đức của FineProxy có hoạt động được trên các trang web của Áo và Thụy Sĩ không?

Với hầu hết trường hợp, có. Đức, Áo và Thụy Sĩ (DACH) chạy thiết lập tương tự — cùng CDN, cấu hình anti-bot tương đồng, quy định chồng chéo. IP Đức vượt qua geo-check trên nhiều trang .at và .ch mà không gặp vấn đề. Trường hợp không được: các trang yêu cầu cụ thể IP Áo hoặc Thụy Sĩ, như cổng ngân hàng địa phương hoặc dịch vụ chính phủ.

Sofort, giropay, PayPal DE — phương thức thanh toán khi thanh toán có phụ thuộc vào IP không?

Trong nhiều trường hợp, có. Cửa hàng Đức hiển thị tùy chọn thanh toán local cho khách truy cập từ Đức. Đến từ IP non-DE và form thanh toán có thể bị rút gọn chỉ còn Visa/Mastercard và có thể PayPal quốc tế. Nếu bạn đang test giao diện checkout cho người mua Đức, bạn cần IP DE cố định để xem phiên bản đầy đủ. Riêng biệt, quy định PSD2 của EU yêu cầu mọi giao dịch thẻ phải qua xác minh hai bước — điều này không liên quan đến proxy, ngân hàng kiểm tra tất cả mọi người. Nhưng nếu IP của bạn nhảy sang quốc gia khác giữa quá trình mua, ngân hàng có thể yêu cầu xác nhận bổ sung thêm.

Tĩnh hay xoay?Tĩnh cho phiên

Nếu bạn đang đăng nhập tài khoản, quản lý giỏ hàng, hoặc giám sát bất cứ thứ gì yêu cầu duy trì trạng thái đăng nhập — bạn cần giữ cùng một IP xuyên suốt. Trang web kỳ vọng kết nối nhất quán, và việc đổi địa chỉ giữa session trông rất đáng ngờ. Đó là lúc static IP phát huy tác dụng. Để thu thập dữ liệu công khai mà không cần đăng nhập — danh mục sản phẩm, kết quả tìm kiếm, danh sách mở — IP xoay hoạt động tốt hơn. Địa chỉ mới cho mỗi request, ít khả năng chạm rate limit hơn. Chỉ cần đừng kết hợp cả hai cách tiếp cận trong cùng một quy trình.

FineProxy cung cấp gì cho Đức?Ba loại

Ba loại. Datacenter IPv4 — lựa chọn nhanh và hợp túi tiền, hoạt động tốt cho giám sát, gọi API, và các mục tiêu không quan tâm loại IP. ISP IPv4 — được đăng ký dưới tên nhà cung cấp internet thường, nên website coi chúng như kết nối từ nhà. Phù hợp cho các mục tiêu chặn dải datacenter. Proxy xoay với Đức trong pool — IP mới mỗi request, tính phí theo API credits, dùng khi bạn cần khối lượng lớn. Tất cả targeting cấp quốc gia (DE), không chọn thành phố. Gói static tính phí theo IP với lưu lượng không giới hạn, gói xoay tính phí theo credits.

Tôi có thể dùng thử trước không?Proxy 48 giờ

Proxy trong 48 giờ. Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy Đức trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Đức miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
26 trực tuyến·Cần thêm? →
141.98.153.86:80
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 giờ trước
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 giờ trước
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 giờ trước
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.18 Mbps
91.9%
1 giờ trước
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 ngày trước
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 giờ trước
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danhSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 giờ trước
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 giờ trước
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 giờ trước
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.74 Mbps
31.2%
2 giờ trước
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 ngày trước
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 giờ trước
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 giờ trước
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 giờ trước
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 giờ trước
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 giờ trước
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 giờ trước
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 giờ trước
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 giờ trước
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 giờ trước
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Ẩn danhFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 giờ trước
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 giờ trước
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 giờ trước
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 giờ trước
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 giờ trước
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 giờ trước
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Hướng dẫn

IP Đức mang lại gì cho bạn?

3 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Xin lưu ý: Các proxy được liệt kê dưới đây là không phải là máy chủ proxy cao cấp của chúng tôi. Đây là một danh sách miễn phí công khai được thu thập từ các nguồn mở — hữu ích cho việc thử nghiệm hoặc sử dụng cơ bản.

Thử scrape Amazon.de từ IP Mỹ và điều đầu tiên bạn nhận ra: giá bị sai. Đức có PAngV — luật về giá bắt buộc các cửa hàng hiển thị giá cuối cùng đã bao gồm VAT và giá trên mỗi đơn vị sản phẩm cho khách truy cập từ Đức. Từ ngoài quốc gia, cùng một trang sản phẩm sẽ hiển thị giá quốc tế, đôi khi là một giao diện cửa hàng hoàn toàn khác. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — tình trạng tương tự. Nếu bạn đang giám sát thương mại điện tử Đức với IP không phải DE, các con số sẽ sai ngay từ đầu.

FineProxy có 20.000 IPv4 tại Đức — datacenter và ISP. Khi bạn mua proxy Đức, bạn được cấp hoặc proxy IP tĩnh (cố định suốt thời gian thuê) hoặc IP xoay thay đổi sau mỗi request. Đồng giá theo IP, lưu lượng không giới hạn, không phí ẩn per-GB nào.

Toàn bộ hạ tầng đặt tại Frankfurt, ngay cạnh DE-CIX — một trong những điểm trao đổi internet lớn nhất thế giới. Với bất kỳ mục tiêu nào hướng đến châu Âu, bạn khó tìm được độ trễ thấp hơn. Kết nối máy chủ proxy Đức (DE) tốc độ cao đạt tới 500 Mbps trên phần cứng AMD Threadripper.

Tiếp theo là tầng pháp lý. GDPR ở Đức được phân quyền giữa BfDI (liên bang) và các cơ quan quản lý cấp bang, và các trang .de rất nghiêm túc trong chuyện này. Hầu hết các trang web Đức lớn đều chạy consent overlay chặn nội dung cho đến khi bạn click — scraper của bạn cần xử lý cookie TCF đó, proxy chỉ giúp bạn đến được cửa. Các pattern tương tự áp dụng trên toàn khối DACH (Áo, Thụy Sĩ), nên IP Đức kiêm luôn hai nhiệm vụ.

Hệ thống anti-bot trên các trang .de chủ yếu là Akamai và Cloudflare. Chúng kiểm tra không chỉ IP mà còn browser fingerprint, phiên bản TLS, thời gian giữa các request, cách xử lý cookie. Một IP Đức sạch giúp bạn vượt qua kiểm tra địa lý, nhưng bạn vẫn cần header nhất quán (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) và tốc độ truy cập giống người thật. Bị giới hạn tốc độ? Hãy chậm lại. Xoay IP khi nhận lỗi 429 ở khu vực DACH thường phản tác dụng.

Không chỉ giám sát giá: thứ hạng Google.de thay đổi theo vị trí, ARD Mediathek và ZDF chặn địa lý lưu lượng truy cập ngoài Đức, các sàn quảng cáo phân phối creative khác nhau cho khách truy cập từ DE. Nếu không có IP nội địa, bạn không thể thấy những gì người dùng Đức thấy.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — tất cả đều bao gồm. Xác thực qua IP whitelisting hoặc login/mật khẩu. Xuất danh sách proxy qua REST API dạng CSV, TXT, JSON — lọc theo protocol, tự động hóa pull. Mọi IP đều ẩn danh: không có forwarding header, chứng chỉ SSL riêng.