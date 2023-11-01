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Proxy alemão

Proxies estáticos alemães IPv4 confiáveis — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em Alemanha e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu alemão tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Eu uso proxy para o trabalho, mais especificamente este é o uso de endereços IP de diferentes países para análise das aplicações de topo de gama Play Market. Proxies de diferentes países trabalham sem interrupções, posso notar o endereço da Grécia e Alemanha. O preço é relativamente barato, a qualidade é boa. Não houve grandes atrasos.

Anton EfagulPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

O Fineproxy.org oferece um serviço proxy decente com uma ampla seleção de IPs e locais. No entanto, as velocidades de conexão podem ser inconsistentes às vezes, e a resposta de suporte pode ser mais lenta do que esperado. Embora o serviço seja adequado para tarefas básicas, ele pode não atender totalmente às necessidades de usuários com demandas mais elevadas ou requisitos específicos.

Charles BrownProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Fineproxy é o melhor serviço proxy lá fora. muito rápida conexões estabilidade e muito alta velocidade, muito alta gama de proxies, e eu adorei os proxies rotativos melhor para raspar e para outras ferramentas você deve tentar

ReKT JanDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras mantêm-se fiel à sua missão de manter a Internet livre e segura. Suas opções de Datacenter são baratas e vêm com largura de banda ilimitada.

Nemanja DuricSaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Um IP de datacenter funciona na Amazon.de ou preciso de ISP?Para scraping de

Para scraping de páginas de produtos, preços, avaliações — datacenter funciona bem. A Amazon.de não bloqueia faixas de datacenter de forma rígida como algumas plataformas sociais fazem. Onde ISP importa: gerenciar contas de vendedor ou testar fluxos de checkout. O sistema de risco da Amazon considera o tipo de IP junto com o comportamento da sessão, e IPs ISP recebem menos escrutínio nesse caso. Para coleta de dados pura, datacenter economiza dinheiro.

PAngV sempre aparece nos fóruns — meu IP realmente afeta os preços em lojas .de?Sim

Sim. A PAngV (Preisangabenverordnung) obriga lojas voltadas ao mercado alemão a exibir preços finais com IVA e custo por unidade. Quando uma loja detecta um visitante de fora da Alemanha, ela pode mudar para a vitrine internacional — preços diferentes, zonas de entrega diferentes, às vezes estoque diferente. Idealo e ferramentas de comparação fazem o mesmo. Coletar dados de preço do mercado alemão sem um IP alemão? Os números não vão refletir o que os compradores reais veem.

Como funcionam os overlays de consentimento e o anti-bot em sites .de?Quase todo grande

Quase todo grande site .de exibe um popup de consentimento de cookies antes de mostrar qualquer conteúdo. É uma exigência do GDPR, e os reguladores alemães fiscalizam isso com mais rigor do que a maioria. Você precisa aceitar e salvar o cookie — depois enviar esse cookie em cada requisição, ou o popup volta. Passando disso, você lida com anti-bot: Akamai na maioria dos grandes varejistas, Cloudflare em muitos outros, Imperva em sites financeiros. Eles verificam fingerprint, TLS, timing, cookies — não apenas o IP. Mantenha Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin e resolva o cookie de consentimento antes de qualquer outra coisa. Se o site começar a retornar erros 429, você está requisitando rápido demais. Reduza a velocidade — não troque de IP. Mudar de endereço quando você atinge um limite de taxa no DACH normalmente piora a detecção, não melhora.

Os IPs alemães da FineProxy funcionam para sites austríacos e suíços também?Na

Na maioria dos casos, sim. Alemanha, Áustria e Suíça (DACH) operam com configurações semelhantes — mesmos CDNs, configs anti-bot similares, regulações sobrepostas. Um IP alemão passa pelas verificações geográficas em muitos sites .at e .ch sem problemas. Onde não funciona: sites que exigem especificamente um IP austríaco ou suíço, como portais bancários locais ou serviços governamentais.

Sofort, giropay, PayPal DE — o método de pagamento no checkout depende do IP?Muitas

Muitas vezes, sim. Lojas alemãs mostram opções de pagamento locais para visitantes da Alemanha. Acesse com um IP de fora da Alemanha e o formulário de pagamento pode aparecer reduzido, só com Visa/Mastercard e talvez PayPal internacional. Se você está testando como o checkout aparece para um comprador alemão, precisa de um IP DE estável para ver a versão completa. Separadamente, a regulação PSD2 da UE exige que todo pagamento com cartão passe por verificação em duas etapas — isso não tem relação com proxy, o banco verifica todo mundo. Mas se o seu IP pular para outro país no meio da compra, o banco pode pedir uma confirmação adicional além disso.

Estático ou rotativo?Se você está

Se você está fazendo login em contas, gerenciando carrinhos ou monitorando qualquer coisa que exija permanecer logado — você precisa do mesmo IP durante toda a sessão. O site espera uma conexão consistente, e trocar de endereço no meio da sessão parece suspeito. É aí que IPs estáticos fazem sentido. Para coletar dados públicos sem fazer login — catálogos de produtos, resultados de busca, listagens abertas — IPs rotativos funcionam melhor. Endereço novo a cada requisição, menos chance de esbarrar em limites de taxa. Só não combine as duas abordagens no mesmo processo.

O que a FineProxy oferece para a Alemanha?Três tipos

Três tipos. Datacenter IPv4 — a opção rápida e acessível, funciona bem para monitoramento, chamadas de API e alvos que não se importam com o tipo de IP. ISP IPv4 — são registrados em provedores de internet comuns, então os sites os tratam como conexões residenciais. Bom para alvos que bloqueiam faixas de datacenter. Rotativo com a Alemanha no pool — IP novo a cada requisição, cobrado por créditos de API, para quando você precisa de volume. Todo o direcionamento é por país (DE), sem seleção de cidade. Planos estáticos cobram por IP com tráfego ilimitado, rotativos cobram por créditos.

Posso testar antes?Proxies 48 horas

Proxies por 48 horas. Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies ativos de Alemanha
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Alemanha, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
26 online·Precisa de mais? →
141.98.153.86:80
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h atrás
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.18 Mbps
91.9%
1 h atrás
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 d atrás
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h atrás
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h atrás
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h atrás
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.74 Mbps
31.2%
2 h atrás
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 d atrás
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h atrás
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h atrás
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h atrás
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h atrás
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h atrás
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h atrás
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h atrás
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h atrás
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h atrás
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h atrás
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h atrás
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h atrás
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h atrás
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h atrás
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h atrás
Exibindo 15 de 26

Guia

O que um IP alemão oferece a você?

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Atenção: Os proxies listados abaixo não são nossos proxies de servidor premium.. Esta é uma lista pública gratuita coletada de fontes abertas — úteis para testes ou uso básico.

Tente fazer scraping na Amazon.de com um IP dos EUA e a primeira coisa que você nota: os preços estão errados. A Alemanha tem a PAngV — uma lei de preços que obriga lojas a exibir preços finais com IVA e custo por unidade para visitantes alemães. De fora do país, a mesma página de produto mostra preços internacionais, às vezes uma vitrine completamente diferente. OTTO, Kaufland, Zalando, Idealo — mesma história. Se você está monitorando e-commerce alemão com um IP de fora da Alemanha, os números estão errados desde o início.

A FineProxy possui 20.000 IPv4 alemães — datacenter e ISP. Ao comprar acesso a proxies da Alemanha, você recebe um proxy com endereço IP estático (fixo durante o período de locação) ou IPs rotativos que mudam a cada requisição. Tarifa fixa por IP, tráfego ilimitado, sem taxas ocultas por GB.

Tudo roda a partir de Frankfurt, ao lado do DE-CIX — um dos maiores pontos de troca de tráfego da internet no mundo. Para qualquer coisa voltada à Europa, é difícil encontrar latência menor. Conexões rápidas de servidor proxy da Alemanha (DE) atingem até 500 Mbps em hardware AMD Threadripper.

Depois tem a camada regulatória. O GDPR na Alemanha é dividido entre o BfDI (federal) e reguladores estaduais, e os sites .de levam isso a sério. Praticamente todo grande site alemão exibe overlays de consentimento que bloqueiam o conteúdo até você clicar — seu scraper precisa lidar com esse cookie TCF, o proxy só te leva até a porta. Os mesmos padrões se aplicam em todo o DACH (Áustria, Suíça), então um IP alemão serve para duas finalidades.

O anti-bot em sites .de é majoritariamente Akamai e Cloudflare. Eles verificam mais do que o IP: fingerprint do navegador, versão TLS, timing das requisições, gerenciamento de cookies. Um IP alemão limpo passa na verificação geográfica, mas você ainda precisa de headers consistentes (Accept-Language: de-DE, timezone Europe/Berlin) e ritmo semelhante ao humano. Recebendo rate-limit? Diminua a velocidade. Rotacionar IPs após um 429 na região DACH geralmente sai pela culatra.

Além do monitoramento de preços: os rankings do Google.de mudam por localização, ARD Mediathek e ZDF bloqueiam geograficamente o tráfego de fora da Alemanha, e ad exchanges exibem criativos diferentes para visitantes DE. Sem um IP local, você não vê o que os usuários alemães veem.

HTTP/HTTPS, SOCKS5 — tudo incluído. Autenticação via whitelist de IP ou login/senha. Exportação da lista de proxies via API REST em CSV, TXT, JSON — filtre por protocolo, automatize as consultas. Cada IP é anônimo: sem headers de encaminhamento, certificado SSL individual.