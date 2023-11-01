Isenção de Garantias

Vigente em 5 de janeiro de 2026 Imprimir

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Você reconhece e concorda que o uso dos Serviços é por sua conta e risco exclusivos. A FineProxy não garante que os Serviços atenderão às suas necessidades ou que a operação dos Serviços será segura ou ininterrupta. Você assume total responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante do uso dos Serviços, incluindo, sem limitação, danos ao seu hardware, software, dados ou acesso não autorizado às suas informações.

Algumas jurisdições não permitem a exclusão determinadas garantias. Na medida em que tais exclusões não sejam permitidas, as isenções acima podem não se aplicar a você.

Limitação de Responsabilidade#

Na máxima extensão permitida pela legislação aplicável, em nenhuma hipótese a FineProxy ou as Partes Indenizadas serão responsáveis por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou exemplares, incluindo, sem limitação, perda de lucros, perda de dados, perda de fundo de comércio, interrupção de negócios ou mau funcionamento de computador, decorrentes de ou relacionados a estes Termos ou ao uso, ou à impossibilidade de uso, dos Serviços, mesmo que tenham sido informadas da possibilidade de tais danos.

Exceto quando exigido por lei, a responsabilidade total agregada da FineProxy e das Partes Indenizadas decorrente de ou relacionada a estes Termos ou aos Serviços não excederá USD 500 (quinhentos dólares americanos).

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais. Na medida em que tais limitações não sejam permitidas, esta limitação pode não se aplicar a você.

Você concorda em defender, indenizar e isentar de responsabilidade a FineProxy, suas afiliadas, prestadores de serviço, licenciadores, parceiros e seus respectivos diretores, executivos, funcionários e agentes (coletivamente, as “/Partes Indenizadas”) contra todas e quaisquer reclamações de terceiros, danos, perdas, responsabilidades, custos e despesas (incluindo honorários advocatícios razoáveis) decorrentes de ou relacionados a: