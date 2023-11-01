Proxy para Instagram
Gerencie várias contas do Instagram, automatize o crescimento e evite banimentos com proxies de datacenter estáticos e seguros.
Monte seu plano de proxy para Instagram.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|Recomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um IP dedicado para uma conta do Instagram
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu Instagram serviço de proxy
- Exporte meu Instagram lista de proxies como JSON
- Mostre qual serviço de proxy para Instagram teve a maior taxa de erro hoje
- Mostre o locations disponível para dedicated Instagram proxies
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Contas em operação
Eu tenho usado este serviço por mais de cinco anos para meus projetos de raspamento de dados, e ele tem sido excelente. Eles oferecem IPs rotativos, desempenho rápido, e ao contrário de muitos outros proxies, eles não são bloqueados em plataformas de mídia social.
Trabalho com a FineProxy.org há mais de dois anos e posso dizer, com toda a honestidade, que é o fornecedor mais estável com que já trabalhei. Giro mais de uma dúzia de contas de redes sociais e cada uma precisa de um IP dedicado. Nunca encontrei um bloqueio devido a um endereço incluído numa lista negra. A disponibilidade do servidor ronda os 99.9%, o que é crucial durante campanhas de marketing automatizadas. A velocidade é mais do que satisfatória e os dados fluem sem lentidões incómodas nas horas de ponta. O painel de gestão é intuitivo e a lista de proxies é atualizada em tempo real. FineProxy é sinónimo de tranquilidade.
Localizações e estoque
bom este serviço é ótimo desde que eu tenho o NORD E AMÉRICA DO SUD pacote antes tinha o de EUA mas eu mudo para este plano e é super rápido .
Disponibilidade: proxies excelentes que permanecem estáveis durante 3–7 dias sem interrupções Velocidade: suficientemente rápidos para TikTok, Gmail e inícios de sessão em carteiras de criptomoedas Protocolos suportados: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e até UDP Cobertura global: Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e muito mais
Acesso por API e agente
O preço é justo e os proxies funcionam perfeitamente. A parte da API também é fácil de configurar. Por este preço, é fácil recomendar!
Desenvolvendo aplicativos que requerem diversidade IP, o FINEproxy.ORG tem sido um aliado. Sua integração API em nossos sistemas foi perfeita. Velocidade e confiabilidade têm sido geralmente bons, com mergulhos ocasionais que foram rapidamente resolvidos por sua equipe.
Posso usar um proxy para muitas contas?Tecnicamente sim, mas
Tecnicamente sim, mas recomendamos fortemente um IP estático por conta para fluxos de trabalho com sessão, como no Instagram. Isolar contas por IP reduz o risco de sinais cruzados (fingerprints compartilhados, cookies misturados) e mantém login, edições de perfil e ações consistentes. Se você gerencia muitas contas, mapeie-as 1:1 para IPs estáticos e mantenha cada perfil no mesmo endereço ao longo do tempo.
Esses proxies funcionarão com bots do Instagram?Nossos
Nossos proxies de nível servidor se integram com a maioria das ferramentas de automação e scripts personalizados, incluindo Jarvee, Gramdominator, Dolphin Anty, Multilogin, GoLogin e AdsPower. Você pode fazer upload de listas de proxies diretamente, obtê-las por URL ou usar nossa API REST.
Vocês oferecem proxies residenciais ou móveis?Não vendemos
Não vendemos proxies móveis nem proxies residenciais rotativos clássicos. Oferecemos Static ISP (residencial estático) IPv4 — endereços IP anunciados por ISPs de consumo — úteis quando os alvos verificam ASNs de datacenter com mais rigor. Se você está começando na automação ou quer menos desafios, o Static ISP pode ser uma boa escolha.
Esses proxies são compartilhados ou dedicados?As
As duas opções existem. IPs dedicados são atribuídos exclusivamente a você. Planos grandes com pool compartilhado são divididos e podem ser usados por até 3 clientes por IP ao mesmo tempo. Escolha IPs dedicados para contas sensíveis ou de longo prazo; use pools compartilhados para tarefas leves em larga escala.
Posso registrar meu perfil a partir de outro país?Sim
Sim. Selecione um proxy no país desejado e mantenha esse IP estável durante todo o fluxo — login, verificação por e-mail/telefone, primeiro acesso, configuração do perfil. A consistência regional ajuda a exibir o idioma, a moeda e as verificações de risco corretos.
Como desbloquear o Instagram web no computador?Abra as
Abra as configurações de rede do seu navegador, insira o endereço do proxy e a porta, salve e recarregue o Instagram. Agora você tem login desbloqueado para o Instagram — o site enxerga a localização do proxy, não a sua. Sem software de VPN, sem extensões de navegador. Os proxies da FineProxy funcionam em qualquer navegador — Chrome, Firefox, Edge ou Safari — sem software adicional.