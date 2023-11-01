技术上可以，但我们强烈建议为 Instagram 这类需要会话保持的工作流，每个账号绑定一个静态 IP。通过 IP 隔离账号可以降低交叉信号风险（共享指纹、混合 Cookie），并确保登录、资料编辑和操作行为的一致性。如果您管理多个账号，请将每个账号与静态 IP 进行一对一映射，并长期保持同一地址。