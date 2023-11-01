每个机器人最终都会撞上同一堵墙：目标网站检测到来自同一 IP 的重复请求并将其封锁。解决方案始终是代理——但选择哪种类型，完全取决于您的机器人执行什么任务以及连接哪些目标。
抓取与解析机器人
爬虫、价格监控、SERP 追踪器、数据提取工具——任何大规模从网站获取信息的程序。这些机器人每小时发出数千次请求，最大的障碍就是速率限制。
数据中心代理是默认首选。它们速度快、单 IP 成本低，您可以购买数百甚至数千个来分散负载。大多数抓取目标并不在意 IP 是否看起来像住宅 IP——它们关注的是单个地址的请求频率。将请求分散到大规模 IP 池中，并控制每个 IP 的请求速率。
对于反爬虫机制激进的目标（Google、Amazon、社交媒体），ISP 代理会有帮助——它们看起来像家庭用户，但没有流量限制。
社交媒体机器人
账号管理工具、定时发帖工具、互动自动化工具。Facebook、Instagram、Twitter、TikTok——所有这些平台都会通过共享 IP 和浏览器指纹来关联账号。
这里的规则非常严格：每个账号对应一个静态 IP。该 IP 必须在每次会话中保持不变，并且看起来像住宅 IP。ISP 代理同时满足这两项要求。搭配指纹浏览器使用，可实现浏览器指纹隔离。
数据中心代理用于主流平台的账号操作风险太高——在发帖和评论时容易被标记。用来读取和采集公开数据没问题，但不适合执行与账号绑定的操作。
球鞋抢购与购物机器人
AIO 机器人、Nike SNKRS 机器人、Supreme 机器人——它们在限量发售期间自动完成结账流程。每个机器人任务必须配备一个独立代理，没有例外。速度和隐蔽性同样重要。
排队制网站（Nike、Adidas）使用 ISP 代理。速度制 Shopify 限量发售使用数据中心代理。代理所在国家需与发售地区一致——零售商会将 IP 位置与账单地址进行比对。
API 与交易机器人
加密货币交易机器人、AI API 封装工具、监控脚本。这些程序连接的是 API 而非网站，因此规则有所不同。API 通过密钥进行身份验证，服务器并不关心您的 IP 是否看起来像住宅 IP。
Datacenter proxies work perfectly. Multiple API keys, each routed through its own dedicated proxy, multiply your rate limits proportionally. For APIs that require HTTPS — FineProxy offers proxies with individual SSL certificates per IP.
票务与零售抢购机器人
与球鞋抢购机器人类似：在库存售罄前自动完成购买。适用于 Ticketmaster、活动票务网站、限量商品发售。反机器人防护强度各异，但原则不变——每个会话一个 IP、干净的地址、匹配的地理位置。
机器人代理服务器应当与您的机器人任务相匹配，而不是一刀切的万能方案。选错类型，要么更快被封，要么花费超出必要成本。