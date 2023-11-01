任何向同一目标发送重复请求的机器人——都需要。没有代理的话，目标会看到所有流量来自同一个地址并将其封锁。即使是运行速度适中的机器人（每分钟几个请求）也能从多个 IP 中受益，因为许多网站会跟踪每个地址在数小时和数天内的累计活动。