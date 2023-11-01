NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

机器人代理

IPv4 套餐，用于扩展您的任务。支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5、付款后自动交付、无限流量和 API 访问。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.

本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买300 数据中心 IP 用于 我的 自动化机器人
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 我的 代理服务
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 续订本周到期且总额低于 $500 的所有代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

代理服务非常出色。 我用他们很久了，从未让自己失望过。 一切都像时钟一样运转，没有什么能飞起来。 我非常满意，也推荐给所有朋友。

NyashaFineProxy 内部平台译自英语来源

我用FineProxy的体验非常好。其代理的速度和稳定性都非常出色，并且为不同场景提供了多种选择。设置简单，客户支持始终高效且可用。我强烈推荐FineProxy给需要可靠代理解决方案的人！

Tan NguyenProxyRate, 去年译自英语来源

运行账户

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年译自英语来源

这是我用过的最好的代理网站，代理在任何地方都不会被封，而且完全私密，我非常喜欢。

Andres DomfTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

流量永不限量

虽然其他服务商按GB甚至按请求收费，但这些公司始终坚守其保持互联网免费且安全的使命。他们的数据中心选项便宜且带宽无限。

Nemanja DuricSaasHub, 今年译自英语来源

精彩的工作 精彩的工作——出色的代理 团队，精彩的工作！我刚发现这个服务，真的很惊喜——你提供的性价比真的很高。现在还能无限住宅访问？那是更高级的。非常敬佩你们所有人。我一定会再来的！

hamzaerkoDieg, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
所有机器人都需要代理吗？是的

任何向同一目标发送重复请求的机器人——都需要。没有代理的话，目标会看到所有流量来自同一个地址并将其封锁。即使是运行速度适中的机器人（每分钟几个请求）也能从多个 IP 中受益，因为许多网站会跟踪每个地址在数小时和数天内的累计活动。

每个机器人需要多少代理？取决于任务

数据抓取类：取决于目标的严格程度和速度要求。中等规模抓取需要 100-500 个 IP，大规模采集需要数千个。账号类机器人：每个账号一个 IP，不共享。抢购类机器人：每个任务一个 IP。API 类机器人：每个 API 密钥一个 IP。

我可以用一种代理应对所有任务吗？按任务匹配

从技术上讲可以，但您要么多花钱，要么性能不足。ISP 代理适用于所有场景，但价格更高——用它来做大规模抓取成本过高。数据中心代理批量购买便宜，但用于账号操作容易被标记。请根据任务匹配代理类型。

机器人需要什么协议？主要使用 HTTP/HTTPS

大多数机器人使用 HTTP/HTTPS。有些需要 SOCKS5——特别是处理非 HTTP 流量的机器人（VoIP 机器人、游戏机器人、基于 UDP 的协议）。FineProxy 支持 HTTP、HTTPS、SOCKS5 以及带 UDP 的 SOCKS5，满足各类机器人需求。

指南

为您的机器人选择合适的代理

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

每个机器人最终都会撞上同一堵墙：目标网站检测到来自同一 IP 的重复请求并将其封锁。解决方案始终是代理——但选择哪种类型，完全取决于您的机器人执行什么任务以及连接哪些目标。

抓取与解析机器人

爬虫、价格监控、SERP 追踪器、数据提取工具——任何大规模从网站获取信息的程序。这些机器人每小时发出数千次请求，最大的障碍就是速率限制。

数据中心代理是默认首选。它们速度快、单 IP 成本低，您可以购买数百甚至数千个来分散负载。大多数抓取目标并不在意 IP 是否看起来像住宅 IP——它们关注的是单个地址的请求频率。将请求分散到大规模 IP 池中，并控制每个 IP 的请求速率。

对于反爬虫机制激进的目标（Google、Amazon、社交媒体），ISP 代理会有帮助——它们看起来像家庭用户，但没有流量限制。

社交媒体机器人

账号管理工具、定时发帖工具、互动自动化工具。Facebook、Instagram、Twitter、TikTok——所有这些平台都会通过共享 IP 和浏览器指纹来关联账号。

这里的规则非常严格：每个账号对应一个静态 IP。该 IP 必须在每次会话中保持不变，并且看起来像住宅 IP。ISP 代理同时满足这两项要求。搭配指纹浏览器使用，可实现浏览器指纹隔离。

数据中心代理用于主流平台的账号操作风险太高——在发帖和评论时容易被标记。用来读取和采集公开数据没问题，但不适合执行与账号绑定的操作。

球鞋抢购与购物机器人

AIO 机器人、Nike SNKRS 机器人、Supreme 机器人——它们在限量发售期间自动完成结账流程。每个机器人任务必须配备一个独立代理，没有例外。速度和隐蔽性同样重要。

排队制网站（Nike、Adidas）使用 ISP 代理。速度制 Shopify 限量发售使用数据中心代理。代理所在国家需与发售地区一致——零售商会将 IP 位置与账单地址进行比对。

API 与交易机器人

加密货币交易机器人、AI API 封装工具、监控脚本。这些程序连接的是 API 而非网站，因此规则有所不同。API 通过密钥进行身份验证，服务器并不关心您的 IP 是否看起来像住宅 IP。

Datacenter proxies work perfectly. Multiple API keys, each routed through its own dedicated proxy, multiply your rate limits proportionally. For APIs that require HTTPS — FineProxy offers proxies with individual SSL certificates per IP.

票务与零售抢购机器人

与球鞋抢购机器人类似：在库存售罄前自动完成购买。适用于 Ticketmaster、活动票务网站、限量商品发售。反机器人防护强度各异，但原则不变——每个会话一个 IP、干净的地址、匹配的地理位置。

机器人代理服务器应当与您的机器人任务相匹配，而不是一刀切的万能方案。选错类型，要么更快被封，要么花费超出必要成本。