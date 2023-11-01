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YouTube 代理

YouTube 数据中心代理：最高 500 Mbit/s，支持 HTTP/HTTPS & SOCKS5，静态 IP，兼容 FoxyProxy、Selenium 和 TubeBuddy。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 YouTube 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个美国独享 IP，用于稳定播放 YouTube
  • 将 203.0.113.7 加入我的代理服务 IP 白名单
  • 将我的代理列表导出为 JSON
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示我的代理服务状态和账单详情
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我已经买代理用于个人使用好几个月了。我对大家都很满意。服务器运行良好，没有中断和冻结，价格也相当实惠。

George WeathersFineProxy 内部平台译自英语来源

我对Fineproxy.org非常满意。他们的服务可靠、快速，并提供出色的代理服务解决方案。用户友好的界面和具有竞争力的价格使其成为首选。

JakubDieg, 2 年多前译自英语来源

运行账户

在线稳定性：代理表现出色，可连续稳定运行3至7天而不断线 速度：足以流畅使用TikTok、Gmail以及登录加密货币钱包 支持的协议：HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5，甚至还支持UDP 全球覆盖：美国、德国、法国、日本等

esta bazaarSaasHub, 去年译自英语来源

用了2个月的代理，完全满意，IP干净，没有被屏蔽，支持也不错。非常适合同时管理多个账户！

phuongheocon98Norton Safe Web, 2 年多前译自英语来源

位置与库存

价格便宜。代理被破坏率低<10%。大量的地理和子网。稳定连接，静态ip，每周更换免费泳池。

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇

W3sazzadProxyRate, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
我可以用你们的代理解锁 YouTube 吗？可以

可以，您可以通过将浏览器配置为使用 FineProxy 服务器来解锁 YouTube。我们建议使用 FoxyProxy 或 ZeroOmega 等 Chrome 和 Firefox 扩展——它们支持在不同代理配置之间快速切换。代理激活后，YouTube 将通过所选地区的 IP 加载，无需额外配置。

为什么应该使用代理而不是 VPN 或在线代理网站？速度更快

与 VPN 或基于浏览器的代理网站相比，代理能提供最高的连接速度。它在您的设备和 YouTube’服务器之间建立直连通道，没有隧道开销。虽然设置需要多花一点时间，但您可以流畅播放 YouTube 视频，画质完整，无缓冲问题。

使用您的代理可以观看 YouTube 4K 或超高清视频吗？可以

可以。FineProxy 服务器支持高达 500 Mbit/s 的速度，确保 4K、UHD 和 HDR 内容流畅播放。数据中心基础设施和专用带宽可防止限速，即使在高流量时段，您的 YouTube 会话也能保持稳定。这同样适用于可靠解锁 YouTube Shorts 及其他短视频内容。

这些代理是否兼容 YouTube 自动化工具？可以

是的，FineProxy 可与主流 YouTube 自动化和分析工具无缝集成。您可以通过导入代理列表、下载 URL 或直接 API 集成进行连接。每个代理均支持 HTTP/HTTPS 和 SOCKS5 协议，确保与所有主要软件方案兼容。

我可以通过代理使用多个 YouTube 账号吗？使用静态 IP

可以。为了获得最佳的稳定性和会话一致性，我们建议每个账号使用一个静态代理。这种设置可以防止跨会话冲突，并有助于长期维护账号信誉。动态代理可用于批量数据采集或播放量模拟，但不适合需要登录的会话。

我可以在美国境外访问 YouTube TV 吗？使用美国 IP

可以。使用美国代理，您即可解锁 YouTube TV，访问仅限美国地区的直播电视频道、体育赛事和点播内容。建议使用静态 IP 以保持会话稳定性。

FineProxy 代理可以在智能电视上使用吗？可以

可以。如果您的智能电视支持手动网络配置（代理 IP 和端口），您可以将其流量直接通过 FineProxy 服务器路由。您也可以在路由器层面配置代理，覆盖网络中的所有设备，包括智能电视、电视棒和游戏主机。这样即使在不支持浏览器扩展的设备上也能解锁 YouTube。

指南

YouTube 代理：解锁与稳定播放实用指南

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

YouTube 通常在企业网络、高校以及政府机构中受到限制，原因包括执行网络使用政策、节省带宽或满足合规要求。在某些地区，ISP 根据法律要求实施国家级访问限制。结果就是对 YouTube 及其 CDN 的请求被部分或完全拒绝。要可靠地解锁 YouTube 视频，您需要一条可预测、可控制的流量路径。

解锁 YouTube 代理的实用方法

1. VPN

VPN 会加密设备的所有流量，并通过远程服务器进行转发。 优点： 一键启动，无需逐个应用配置，可突破地区限制。 缺点： 额外的隧道开销通常会降低速度；可能与企业安全工具冲突；VPN 端点经常被封锁。

2. 在线网页代理

在自身框架内加载 YouTube 的浏览器页面。 优点： 无需安装任何软件。 缺点： 视频加载慢且不稳定，功能受限（登录、播放列表），且存在严重隐私隐患——流量经由未知中间方传输，可能被注入广告或脚本。

3. 第三方

号称可快速绕过限制的各类应用/扩展程序。 优点： 配置极其简单。 缺点： 安全性最低——运营方不透明、加密方式不明确、存在数据收集风险，高负载下经常中断。

4. 购买独享代理（推荐用于稳定访问 YouTube）

代理仅将选定应用的流量（例如浏览器）通过受控 IP 路由。通过代理访问 YouTube 可获得最高实际速度、精准范围控制（仅限 YouTube）、可预测的路由路径，兼容浏览器、支持手动网络设置的智能电视、自动化工具和分析平台，同时提供灵活的地区选择。 缺点： 初始设置只需一分钟——输入 IP/端口和凭据（如需要）即可。

对于 4K/UHD 播放和稳定码率，独享代理通常优于 VPN、网页代理和

一名男子坐在笔记本电脑前，手里拿着盾牌和复选标记

如何通过代理设置 YouTube

使用 FoxyProxyZeroOmega 等扩展，将代理分配给 YouTube 域名。代理以 ip:port 或 user:pass@ip:port 格式提供，您可以通过 TXT/CSV/JSON 或 API 导出列表。如果您的智能电视支持手动网络配置（或路由器支持出站映射），也可以通过代理路由电视流量。

4K、UHD 和高负载

FineProxy 服务器支持高达 500 Mbit/s 的持续带宽——作为 YouTube 直播、4K/UHD 和 HDR 内容的高速代理，完全能满足需求。如果出现卡顿，请检查本地 Wi-Fi/LAN 连接，确保代理规则仅针对 YouTube 域名，并保持使用固定的静态 IP 以避免 CDN 路径变更。

为什么选择 FineProxy 访问 YouTube？

我们的数据中心代理是 YouTube 播放量、自动化和数据采集的最佳安全代理选择。

  • 🚀 低延迟服务器 实现流畅的视频加载
  • 🛡️ 无日志、无节流、无限制
  • 🌍 全球 IP 覆盖，包括美国、德国、俄罗斯等国家/地区——使用代理实现不同国家的 YouTube 访问
  • 🔒 完整支持 YouTube 代理 SSL（加密）解锁，确保安全连接
  • 🔄 全新静态 IP — 稳定且不易被阻塞
  • ⚙️ 与 YouTube 自动化工具配合使用 例如 TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 全天候真实支持 — 我们随时为您提供帮助

需要仅限美国或多地点的 YouTube 代理吗？我们都能满足您的需求——只需咨询 ([email protected])

如果您觉得以上方案过于复杂

考虑以下可能未被封锁的替代方案：

  • Vimeo 适合高质量创意/专业内容。
  • Dailymotion 适用于大型综合内容库。
  • BitChute / Rumble 作为政策替代平台。
  • Khan Academy、Coursera、edX 适合学术内容。