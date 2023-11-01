YouTube 代理

可以。如果您的智能电视支持手动网络配置（代理 IP 和端口），您可以将其流量直接通过 FineProxy 服务器路由。您也可以在路由器层面配置代理，覆盖网络中的所有设备，包括智能电视、电视棒和游戏主机。这样即使在不支持浏览器扩展的设备上也能解锁 YouTube。