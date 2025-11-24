如何在 Chrome 和 Firefox 中配置 FoxyProxy 扩展

FoxyProxy 是 Mozilla Firefox 上最优秀的代理管理扩展之一，具有出色的稳定性和灵活的配置能力。它可以轻松保存多个代理配置文件，快速切换不同代理，并让您的代理设置完全在浏览器内管理。

虽然 FoxyProxy 也支持 Google Chrome，但 Chrome 版本功能较为有限，可能无法覆盖所有代理使用场景。对于 Chrome 用户，我们建议优先使用 Proxy Switcher Extension，或将 SwitchyOmega（ZeroOmega）作为备选方案。

Step 1 搜索 FoxyProxy 扩展 打开 Firefox，进入附加组件和主题（Ctrl + Shift + A）。 搜索 FoxyProxy Standard 并进入其页面。 Click the image to view it in full size.

Step 2 安装 FoxyProxy 扩展 点击 “Add to Firefox”。 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。 请务必安装 FoxyProxy Standard 版本，因为它支持身份认证和多代理配置文件管理 Click the image to view it in full size.

Step 3 打开 FoxyProxy 选项 点击工具栏中的 FoxyProxy 图标，然后选择 “Options”（或打开 FoxyProxy Options）。 Click the image to view it in full size.

Step 4 添加新的 SOCKS5 代理 转到 “Proxies” 选项卡 在 FoxyProxy 选项中点击 “Add New Proxy”。 将代理类型设置为：SOCKS5。 输入您的代理 IP 地址和端口（SOCKS5 使用 1080）。 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 开启 “Proxie DNS” 开关 Click the image to view it in full size.

对于 SOCKS5，请务必启用 ‘Proxy DNS’ 选项——否则可能会出现 DNS 泄漏。

FoxyProxy 允许您创建多个代理配置文件，并在它们之间轻松切换。它还提供高级路由控制，让您指定哪些网站使用代理、哪些网站直接连接：

Step 5 添加代理匹配规则（可选） 转到 “Proxies” 选项卡 点击 “Proxy by Patterns” 中的 “plus” 图标。 选择 Include 或 Exclude 选项，并选择 Wildcard。 填写标题名称，并按 “*.mysite.site/*” 格式输入地址 Click the image to view it in full size.

FoxyProxy 扩展版本（Standard 与 Plus）有什么区别？

FoxyProxy Standard是该扩展的基础版本。 它允许您手动切换代理或为所有浏览器流量启用/禁用代理。如果您只需要简单的代理控制而不需要自动规则，此选项非常适合。