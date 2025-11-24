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集成指南

如何使用 FoxyProxy

只需几个简单步骤，即可通过 FoxyProxy 轻松配置您的代理

更新日期2026年1月17日
格式分步指南

如何在 Chrome 和 Firefox 中配置 FoxyProxy 扩展

FoxyProxy 是 Mozilla Firefox 上最优秀的代理管理扩展之一，具有出色的稳定性和灵活的配置能力。它可以轻松保存多个代理配置文件，快速切换不同代理，并让您的代理设置完全在浏览器内管理。

虽然 FoxyProxy 也支持 Google Chrome，但 Chrome 版本功能较为有限，可能无法覆盖所有代理使用场景。对于 Chrome 用户，我们建议优先使用 Proxy Switcher Extension，或将 SwitchyOmega（ZeroOmega）作为备选方案。

Step 1

搜索 FoxyProxy 扩展

打开 Firefox，进入附加组件和主题（Ctrl + Shift + A）。 搜索 FoxyProxy Standard 并进入其页面。

Step 2

安装 FoxyProxy 扩展

点击 “Add to Firefox”。 确认安装，将扩展程序添加到工具栏。 请务必安装 FoxyProxy Standard 版本，因为它支持身份认证和多代理配置文件管理

Step 3

打开 FoxyProxy 选项

点击工具栏中的 FoxyProxy 图标，然后选择 “Options”（或打开 FoxyProxy Options）。

Step 4

添加新的 SOCKS5 代理

转到 “Proxies” 选项卡 在 FoxyProxy 选项中点击 “Add New Proxy”。 将代理类型设置为：SOCKS5。 输入您的代理 IP 地址和端口（SOCKS5 使用 1080）。 输入您当前代理服务的用户名和密码（不是您的账户密码）。您可以在以下位置找到您的服务 此处. 开启 “Proxie DNS” 开关

对于 SOCKS5，请务必启用 ‘Proxy DNS’ 选项——否则可能会出现 DNS 泄漏。

FoxyProxy 允许您创建多个代理配置文件，并在它们之间轻松切换。它还提供高级路由控制，让您指定哪些网站使用代理、哪些网站直接连接：

Step 5

添加代理匹配规则（可选）

转到 “Proxies” 选项卡 点击 “Proxy by Patterns” 中的 “plus” 图标。 选择 Include 或 Exclude 选项，并选择 Wildcard。 填写标题名称，并按 “*.mysite.site/*” 格式输入地址

FoxyProxy 扩展版本（Standard 与 Plus）有什么区别？

FoxyProxy Standard是该扩展的基础版本。 它允许您手动切换代理或为所有浏览器流量启用/禁用代理。如果您只需要简单的代理控制而不需要自动规则，此选项非常适合。

FoxyProxy Plus（扩展版本）新增了自动切换规则功能。 您可以定义哪些网站通过代理访问，哪些网站直接连接。例如，某个域名通过一个代理，另一个域名不使用代理，第三个域名通过另一个代理。切换过程完全自动，无需手动操作。

在哪里可以找到用于 如何使用 FoxyProxy 的 FineProxy 凭据？

在 FineProxy 控制面板中打开已启用的服务，使用该服务显示的代理主机、端口、用户名和密码。

需要输入 FineProxy 账户密码吗？

不需要。请使用已启用服务的代理验证密码，而不是登录 FineProxy 账户时使用的密码。

如何确认 如何使用 FoxyProxy 的代理配置正常工作？

启用代理后打开 IP 检测网站。检测到的 IP 和位置应与您配置的代理一致。

如果 如何使用 FoxyProxy 无法通过代理连接，应检查什么？

先确认主机、端口、协议和验证信息，然后关闭可能冲突的 VPN 或代理配置并重新连接。

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