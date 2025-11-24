Jak korzystać z FoxyProxy

Jak skonfigurować rozszerzenie FoxyProxy w Chrome i Firefox

FoxyProxy to jeden z najlepszych menedżerów proxy dla Mozilla Firefox pod względem stabilności i elastycznej konfiguracji. Umożliwia łatwe zapisywanie wielu profili proxy, szybkie przełączanie się między nimi oraz pełne zarządzanie ustawieniami proxy bezpośrednio w przeglądarce.

FoxyProxy jest dostępne również dla Google Chrome, jednak wersja dla Chrome jest bardziej ograniczona i może nie obsługiwać wszystkich scenariuszy proxy. W przypadku Chrome zalecamy najpierw skorzystanie z Proxy Switcher Extension, a jako alternatywę — SwitchyOmega (ZeroOmega).

Step 1 Wyszukaj rozszerzenie FoxyProxy Otwórz Firefox i przejdź do Dodatki i motywy (Ctrl + Shift + A). Wyszukaj FoxyProxy Standard i przejdź na jego stronę. Click the image to view it in full size.

Step 2 Zainstaluj rozszerzenie FoxyProxy Kliknij “Add to Firefox”. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi. Upewnij się, że instalujesz FoxyProxy Standard, ponieważ obsługuje uwierzytelnianie i wiele profili proxy. Click the image to view it in full size.

Step 3 Otwórz opcje FoxyProxy Kliknij ikonę FoxyProxy na pasku narzędzi i wybierz “Options” (lub Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 4 Dodaj nowe proxy SOCKS5 Przejdź do zakładki “Proxies” Kliknij “Add New Proxy” w opcjach FoxyProxy. Ustaw typ proxy: SOCKS5. Wprowadź adres IP i port proxy (1080 dla SOCKS5). Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Włącz przełącznik “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

W przypadku SOCKS5 upewnij się, że opcja ‘Proxy DNS’ jest włączona — w przeciwnym razie mogą wystąpić wycieki DNS.

FoxyProxy pozwala tworzyć wiele profili proxy i swobodnie przełączać się między nimi. Oferuje również zaawansowane reguły routingu, dzięki którym możesz określić, które strony mają korzystać z proxy, a które łączyć się bezpośrednio:

Step 5 Dodaj wzorce proxy (opcjonalnie) Przejdź do zakładki “Proxies” Kliknij ikonę “plus” w sekcji “Proxy by Patterns”. Wybierz opcję Include lub Exclude oraz Wildcard. Nadaj nazwę i wpisz adres w formacie “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

Czym różnią się rozszerzenia FoxyProxy (Standard vs Plus)?

FoxyProxy Standardto podstawowa wersja rozszerzenia. Pozwala ręcznie przełączać się między proxy lub włączać/wyłączać proxy dla całego ruchu przeglądarki. Ta opcja sprawdzi się, gdy potrzebujesz jedynie prostego zarządzania proxy bez automatycznych reguł.