Instrukcja integracji
Jak korzystać z FoxyProxy
Skonfiguruj proxy za pomocą FoxyProxy w kilku prostych krokach
Jak skonfigurować rozszerzenie FoxyProxy w Chrome i Firefox
FoxyProxy to jeden z najlepszych menedżerów proxy dla Mozilla Firefox pod względem stabilności i elastycznej konfiguracji. Umożliwia łatwe zapisywanie wielu profili proxy, szybkie przełączanie się między nimi oraz pełne zarządzanie ustawieniami proxy bezpośrednio w przeglądarce.
FoxyProxy jest dostępne również dla Google Chrome, jednak wersja dla Chrome jest bardziej ograniczona i może nie obsługiwać wszystkich scenariuszy proxy. W przypadku Chrome zalecamy najpierw skorzystanie z Proxy Switcher Extension, a jako alternatywę — SwitchyOmega (ZeroOmega).
Wyszukaj rozszerzenie FoxyProxy
Otwórz Firefox i przejdź do Dodatki i motywy (Ctrl + Shift + A). Wyszukaj FoxyProxy Standard i przejdź na jego stronę.
Zainstaluj rozszerzenie FoxyProxy
Kliknij “Add to Firefox”. Potwierdź instalację, aby dodać rozszerzenie do paska narzędzi. Upewnij się, że instalujesz FoxyProxy Standard, ponieważ obsługuje uwierzytelnianie i wiele profili proxy.
Otwórz opcje FoxyProxy
Kliknij ikonę FoxyProxy na pasku narzędzi i wybierz “Options” (lub Open FoxyProxy Options).
Dodaj nowe proxy SOCKS5
Przejdź do zakładki “Proxies” Kliknij “Add New Proxy” w opcjach FoxyProxy. Ustaw typ proxy: SOCKS5. Wprowadź adres IP i port proxy (1080 dla SOCKS5). Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj. Włącz przełącznik “Proxie DNS”
W przypadku SOCKS5 upewnij się, że opcja ‘Proxy DNS’ jest włączona — w przeciwnym razie mogą wystąpić wycieki DNS.
FoxyProxy pozwala tworzyć wiele profili proxy i swobodnie przełączać się między nimi. Oferuje również zaawansowane reguły routingu, dzięki którym możesz określić, które strony mają korzystać z proxy, a które łączyć się bezpośrednio:
Dodaj wzorce proxy (opcjonalnie)
Przejdź do zakładki “Proxies” Kliknij ikonę “plus” w sekcji “Proxy by Patterns”. Wybierz opcję Include lub Exclude oraz Wildcard. Nadaj nazwę i wpisz adres w formacie “*.mysite.site/*”
Czym różnią się rozszerzenia FoxyProxy (Standard vs Plus)?
FoxyProxy Standardto podstawowa wersja rozszerzenia. Pozwala ręcznie przełączać się między proxy lub włączać/wyłączać proxy dla całego ruchu przeglądarki. Ta opcja sprawdzi się, gdy potrzebujesz jedynie prostego zarządzania proxy bez automatycznych reguł.
FoxyProxy Plus(wersja rozszerzona) dodaje reguły automatycznego przełączania. Możesz określić, które strony mają korzystać z proxy, a które łączyć się bezpośrednio. Na przykład jedna domena może łączyć się przez jedno proxy, druga — bez proxy, a trzecia — przez inne proxy. Przełączanie odbywa się automatycznie, bez ręcznych działań.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Jak korzystać z FoxyProxy?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Jak korzystać z FoxyProxy działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Jak korzystać z FoxyProxy nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.