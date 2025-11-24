Entegrasyon rehberi
FoxyProxy nasıl kullanılır
FoxyProxy ile proxy'nizi birkaç basit adımda kolayca yapılandırın
FoxyProxy uzantısını Chrome ve Firefox'ta nasıl yapılandırabilirsiniz
FoxyProxy, kararlılık ve esnek yapılandırma açısından Mozilla Firefox için en iyi proxy yöneticilerinden biridir. Bu uzantı sayesinde birden fazla proxy profilini kolayca kaydedebilir, aralarında hızlıca geçiş yapabilir ve proxy yapılandırmanızı tamamen tarayıcı tabanlı tutabilirsiniz.
FoxyProxy, Google Chrome için de mevcut olsa da Chrome sürümü daha kısıtlıdır ve tüm proxy senaryolarını karşılamayabilir. Chrome için öncelikle olarak FoxyProxy Standard kullanmanızı, alternatif olarak da SwitchyOmega (ZeroOmega) tercih etmenizi öneririz.
FoxyProxy uzantısını arayın
Firefox'u açın ve «+ tema» (ctrl + shift + A) bölümüne gidin. FoxyProxy Standard'u arayın ve sayfasına gidin.
FoxyProxy uzantısını yükleyin
“Add to Firefox” düğmesine tıklayın. uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın. Kimlik doğrulama ve çoklu proxy profili desteği sunduğu için FoxyProxy Standard sürümünü yüklediğinizden emin olun.
FoxyProxy seçeneklerini açın
araç çubuğundaki FoxyProxy simgesine tıklayın ve seçin “Options” (veya Open FoxyProxy Options) seçeneğine tıklayın.
yeni bir socks5 proxy ekleyin
“Proxies” sekmesine gidin FoxyProxy Options ekranında “Add New Proxy” düğmesine tıklayın. proxy türünü ayarlayın: socks5. Proxy'nizin IP adresini ve portunu girin (SOCKS5 için 1080). aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. “Proxy DNS” geçiş düğmesini açık konuma getirin
SOCKS5 için 'Proxy DNS' seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun — aksi takdirde DNS sızıntıları yaşayabilirsiniz.
foxyproxy birden fazla proxy profili tanımlamanıza ve aralarında zahmetsizce geçiş yapmanıza olanak tanır. ayrıca hangi web sitelerinin proxy kullanacağını, hangilerinin doğrudan bağlanacağını belirlemenize imkân veren gelişmiş yönlendirme kontrolleri sunar:
proxy kalıpları ekleyin (isteğe bağlı)
“Proxies” sekmesine gidin “Proxy by Patterns” bölümünde “artı” simgesine tıklayın. Include veya exlude seçeneğini ve wildcard'u seçin. Başlığı adlandırın ve adresi “*.mysite.site/*” biçiminde girin
FoxyProxy uzantıları arasındaki fark nedir (Standard ve Plus)?
FoxyProxy Standarduzantının temel sürümüdür. Proxy'ler arasında manuel olarak geçiş yapmanıza veya tüm tarayıcı trafiği için bir proxy'yi etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Bu seçenek, otomatik kurallara ihtiyaç duymadan yalnızca basit bir proxy kontrolü istediğinizde idealdir.
FoxyProxy Plus(gelişmiş sürüm) otomatik geçiş kuralları ekler. hangi web sitelerinin proxy kullanacağını ve hangilerinin doğrudan bağlanacağını belirleyebilirsiniz. örneğin, bir alan adı proxy üzerinden, bir diğeri proxy olmadan, üçüncüsü farklı bir proxy üzerinden yönlendirilebilir. geçiş otomatik olarak gerçekleşir, manuel işlem gerektirmez.
FoxyProxy nasıl kullanılır için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
FoxyProxy nasıl kullanılır proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
FoxyProxy nasıl kullanılır proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
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