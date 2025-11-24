FoxyProxy nasıl kullanılır

FoxyProxy uzantısını Chrome ve Firefox'ta nasıl yapılandırabilirsiniz

FoxyProxy, kararlılık ve esnek yapılandırma açısından Mozilla Firefox için en iyi proxy yöneticilerinden biridir. Bu uzantı sayesinde birden fazla proxy profilini kolayca kaydedebilir, aralarında hızlıca geçiş yapabilir ve proxy yapılandırmanızı tamamen tarayıcı tabanlı tutabilirsiniz.

FoxyProxy, Google Chrome için de mevcut olsa da Chrome sürümü daha kısıtlıdır ve tüm proxy senaryolarını karşılamayabilir. Chrome için öncelikle olarak FoxyProxy Standard kullanmanızı, alternatif olarak da SwitchyOmega (ZeroOmega) tercih etmenizi öneririz.

Step 1 FoxyProxy uzantısını arayın Firefox'u açın ve «+ tema» (ctrl + shift + A) bölümüne gidin. FoxyProxy Standard'u arayın ve sayfasına gidin. Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxy uzantısını yükleyin “Add to Firefox” düğmesine tıklayın. uzantıyı araç çubuğunuza eklemek için kurulumu onaylayın. Kimlik doğrulama ve çoklu proxy profili desteği sunduğu için FoxyProxy Standard sürümünü yüklediğinizden emin olun. Click the image to view it in full size.

Step 3 FoxyProxy seçeneklerini açın araç çubuğundaki FoxyProxy simgesine tıklayın ve seçin “Options” (veya Open FoxyProxy Options) seçeneğine tıklayın. Click the image to view it in full size.

Step 4 yeni bir socks5 proxy ekleyin “Proxies” sekmesine gidin FoxyProxy Options ekranında “Add New Proxy” düğmesine tıklayın. proxy türünü ayarlayın: socks5. Proxy'nizin IP adresini ve portunu girin (SOCKS5 için 1080). aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. “Proxy DNS” geçiş düğmesini açık konuma getirin Click the image to view it in full size.

SOCKS5 için 'Proxy DNS' seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun — aksi takdirde DNS sızıntıları yaşayabilirsiniz.

foxyproxy birden fazla proxy profili tanımlamanıza ve aralarında zahmetsizce geçiş yapmanıza olanak tanır. ayrıca hangi web sitelerinin proxy kullanacağını, hangilerinin doğrudan bağlanacağını belirlemenize imkân veren gelişmiş yönlendirme kontrolleri sunar:

Step 5 proxy kalıpları ekleyin (isteğe bağlı) “Proxies” sekmesine gidin “Proxy by Patterns” bölümünde “artı” simgesine tıklayın. Include veya exlude seçeneğini ve wildcard'u seçin. Başlığı adlandırın ve adresi “*.mysite.site/*” biçiminde girin Click the image to view it in full size.

FoxyProxy uzantıları arasındaki fark nedir (Standard ve Plus)?

FoxyProxy Standarduzantının temel sürümüdür. Proxy'ler arasında manuel olarak geçiş yapmanıza veya tüm tarayıcı trafiği için bir proxy'yi etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Bu seçenek, otomatik kurallara ihtiyaç duymadan yalnızca basit bir proxy kontrolü istediğinizde idealdir.