Guida all’integrazione
Come usare FoxyProxy
Configura il tuo proxy con FoxyProxy facilmente in pochi semplici passaggi
Come configurare l'estensione FoxyProxy in Chrome e Firefox
FoxyProxy è uno dei migliori proxy manager per Mozilla Firefox in termini di stabilità e flessibilità di configurazione. Permette di salvare facilmente più profili proxy, passare rapidamente dall'uno all'altro e mantenere la gestione dei proxy interamente all'interno del browser.
Sebbene FoxyProxy sia disponibile per Google Chrome, la versione per Chrome è più limitata e potrebbe non coprire tutti gli scenari proxy. Per Chrome, consigliamo di utilizzare prima Proxy Switcher Extension e, in alternativa, SwitchyOmega (ZeroOmega).
Cerca l'estensione FoxyProxy
Aprite Firefox e andate su Componenti aggiuntivi e temi (Ctrl + Shift + A). Cerca FoxyProxy Standard e vai alla relativa pagina.
Installare l'estensione FoxyProxy
Clicca su “Aggiungi a Firefox”. Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti. Assicuratevi di installare FoxyProxy Standard, poiché supporta l'autenticazione e i profili proxy multipli
Aprire le opzioni di FoxyProxy
Fate clic sull'icona di FoxyProxy nella barra degli strumenti e selezionate “Opzioni” (oppure Apri opzioni FoxyProxy).
Aggiungere un nuovo proxy SOCKS5
Andate alla scheda “Proxies” Fate clic su “Add New Proxy” nelle opzioni di FoxyProxy. Impostate il tipo di proxy: SOCKS5. Inserite l'indirizzo IP e la porta del vostro proxy (1080 per SOCKS5). Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui. Attiva l'interruttore \
Per SOCKS5, assicuratevi di abilitare ‘Proxy DNS’ — altrimenti potreste riscontrare DNS leak.
FoxyProxy consente di creare più profili proxy e di passare dall'uno all'altro senza alcuno sforzo. Offre inoltre controlli di routing avanzati, permettendo di specificare quali siti web devono utilizzare il proxy e quali devono connettersi direttamente:
Aggiungere pattern proxy (opzionale)
Andate alla scheda “Proxies” Fare clic sull'icona "+" in "Proxy by Patterns". Scegliere l'opzione Include o Exclude e Wildcard. Assegnate un nome al titolo e inserite l'indirizzo nel formato “*.mysite.site/*”
Qual è la differenza tra le estensioni FoxyProxy (Standard e Plus)?
FoxyProxy Standardè la versione base dell'estensione. Consente di passare manualmente da un proxy all'altro o di abilitare/disabilitare un proxy per tutto il traffico del browser. Questa opzione è indicata quando è necessario un controllo semplice dei proxy, senza regole automatiche.
FoxyProxy Plus(versione estesa) aggiunge regole di commutazione automatica. Potete definire quali siti web devono utilizzare un proxy e quali devono connettersi direttamente. Ad esempio, un dominio può passare attraverso un proxy, un altro senza, e un terzo attraverso un proxy diverso. Il passaggio avviene automaticamente, senza interventi manuali.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Come usare FoxyProxy?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Come usare FoxyProxy funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Come usare FoxyProxy non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.