Come usare FoxyProxy

FoxyProxy è uno dei migliori proxy manager per Mozilla Firefox in termini di stabilità e flessibilità di configurazione. Permette di salvare facilmente più profili proxy, passare rapidamente dall'uno all'altro e mantenere la gestione dei proxy interamente all'interno del browser.

Sebbene FoxyProxy sia disponibile per Google Chrome, la versione per Chrome è più limitata e potrebbe non coprire tutti gli scenari proxy. Per Chrome, consigliamo di utilizzare prima Proxy Switcher Extension e, in alternativa, SwitchyOmega (ZeroOmega).