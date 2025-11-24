Průvodce integrací
Jak používat FoxyProxy
Nastavte si proxy pomocí FoxyProxy snadno v několika jednoduchých krocích
Jak nakonfigurovat rozšíření FoxyProxy v Chrome a Firefoxu
FoxyProxy jeden z nejlepších správců proxy pro Mozilla Firefox z hlediska stability a flexibilní konfigurace. Umožňuje snadno ukládat více profilů proxy, rychle mezi nimi přepínat a spravovat veškeré nastavení proxy přímo v prohlížeči.
FoxyProxy je sice k dispozici i pro Google Chrome, ale verze pro Chrome je omezenější a nemusí pokrývat všechny scénáře použití proxy. Pro Chrome doporučujeme nejprve rozšíření Proxy Switcher Extension a jako alternativu SwitchyOmega (ZeroOmega).
Vyhledejte rozšíření FoxyProxy
Otevřete Firefox a přejděte do nabídky Doplňky a motivy (Ctrl + Shift + A). Vyhledejte FoxyProxy Standard a přejděte na jeho stránku.
Nainstalujte rozšíření FoxyProxy
Klikněte na “Přidat do Firefoxu”. Potvrďte instalaci a přidejte rozšíření na panel nástrojů. Ujistěte se, že instalujete FoxyProxy Standard – podporuje autentizaci a více profilů proxy.
Otevřete nastavení FoxyProxy
Klikněte na ikonu FoxyProxy na panelu nástrojů a vyberte “Options” (nebo Open FoxyProxy Options).
Přidání nového SOCKS5 proxy
Přejděte na záložku “Proxies” V nastavení FoxyProxy klikněte na “Add New Proxy”. Nastavte typ proxy: SOCKS5. Zadejte IP adresu a port vašeho proxy (1080 pro SOCKS5). Zadejte uživatelské jméno a heslo pro vaši aktivní proxy službu (nikoli heslo k vašemu účtu). Své služby najdete zde. Zapněte přepínač “Proxie DNS”
U SOCKS5 nezapomeňte zapnout ‘Proxy DNS’ — jinak může docházet k únikům DNS.
FoxyProxy vám umožňuje vytvářet více profilů proxy a snadno mezi nimi přepínat. Nabízí také pokročilé řízení směrování, díky kterému můžete určit, které weby mají používat proxy a které se mají připojovat přímo:
Přidejte vzory proxy (volitelné)
Přejděte na záložku “Proxies” Klikněte na ikonu “plus” v sekci “Proxy by Patterns”. Zvolte možnost Include nebo Exclude a Wildcard. Zadejte název a adresu ve formátu “*.mysite.site/*”
Jaký je rozdíl mezi rozšířeními FoxyProxy (Standard vs Plus)?
FoxyProxy Standardje základní verze rozšíření. Umožňuje ručně přepínat mezi proxy servery nebo zapnout/vypnout proxy pro veškerý provoz prohlížeče. Tato varianta je vhodná, pokud potřebujete jednoduché ovládání proxy bez automatických pravidel.
FoxyProxy Plus(rozšířená verze) přidává pravidla pro automatické přepínání. Můžete si nastavit, které weby mají využívat proxy a které se mají připojovat přímo. Například jedna doména může jít přes proxy, další bez něj a třetí přes jiný proxy. Přepínání probíhá automaticky, bez nutnosti ručního zásahu.
Kde najdu přihlašovací údaje FineProxy pro Jak používat FoxyProxy?
Otevřete aktivní službu v dashboardu FineProxy. Použijte hostitele proxy, port, uživatelské jméno a heslo zobrazené u této služby.
Mám zadat heslo ke svému účtu FineProxy?
Ne. Použijte heslo pro ověření proxy z aktivní služby, nikoli heslo, kterým se přihlašujete k účtu FineProxy.
Jak ověřím, že nastavení proxy pro Jak používat FoxyProxy funguje?
Po zapnutí proxy otevřete web pro kontrolu IP. Zjištěná IP a lokalita by měly odpovídat nakonfigurované proxy.
Co zkontrolovat, když se Jak používat FoxyProxy nedokáže připojit přes proxy?
Nejprve ověřte hostitele, port, protokol a údaje pro ověření. Poté vypněte konfliktní profil VPN nebo proxy a připojte se znovu.
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.