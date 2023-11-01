Proxy pro arbitráž
Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.
Sestavte si tarif proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 5 000 datacentrových IP pro arbitráž provozu
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
- Exportujte mé seznamy proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
- Obnovte všechny služby proxy, které vyprší tento týden
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Rychlost pod zátěží
Absolutně nejlepší proxy služby, kterou jsem kdy využil! Rychlosti jsou rychlé, můžu sledovat své oblíbené programy bez nějakého bufrování. Interfejs je uživatelsky přívětivý, což usnadňuje připojení k různým serverům. Ráda bych to doporučila každému, kdo potřebuje spolehlivý přístup!
Nemůžu najít lepší služby, zvláště pokud jde o neomezené bytové proxy. Myslel jsem, že se kvalita začne snižovat po určitém čase použití, ale sakra, po celou dobu použití, všechno zůstalo nad 99%, to je prostě úžasné. Hodně štěstí a doufám, že to zůstane stejné.
Provoz se neměří
Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, tito lidé zůstávají věrní své misi udržovat internet volný a bezpečný. Jejich možnosti v datovém centru jsou levné a nabízejí neomezenou kapacitu.
FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.
Lokality a zásoby
FineProxy byl důvěryhodný nástroj pro mé obchodní potřeby. Proxy jsou rychlé, stabilní a dostupné z mnoha míst. Je to cenově dostupné a jejich tým zákaznické podpory je velmi citlivý a kompetentní. Velký doporučení každému, kdo to potřebuje.
FineProxy překročil moje očekávání! Jejich proxy jsou rychlé, bezpečné a neuvěřitelně spolehlivé. Široká škála možností pro IP adresy a lokalizace mě pomůže přizpůsobit se mým potřebám. Tým podpory je vstřícný a ochotný a zajistí rychlé řešení všech problémů. Velký doporučení pro každého, kdo hledá spolehlivou proxy službu!
Které proxy zvolit pro reklamní arbitráž?Statické ISP IP
Statické ISP IP adresy fixní po celou dobu pronájmu. Princip jeden účet = jedna stabilní IP. Zvolíte si zemi, časové pásmo a jazyk, přičemž cookies a 2FA zůstávají zachovány napříč relacemi. To snižuje počet kontrol ze strany platformy a udržuje chování účtu předvídatelné.
A co je potřeba pro trafikovou arbitráž?Velké DC balíčky
Velké balíčky datacentrových (DC) IP adres s vysokou šířkou pásma: desítky tisíc adres, náhodné přidělování z nejméně zatížených subnetů, distribuce podle /24 a zemí. Díky tomu můžete paralelizovat streamy bez narážení na limity jedné IP nebo regionu.
Jaká rychlost je reálná a na čem závisí?400–500 Mbps
Na vzdálených serverech (VPS/dedikované) pozorujeme špičky kolem 400–500 Mbps při správné konfiguraci (keep-alive, connection pools, blízká geografie). Klíčový faktor, který je třeba mít na paměti: celková propustnost je omezena nejpomalejším článkem řetězce — obvykle vaší vlastní sítí nebo routingem. Z naší strany poskytujeme stabilní, vysoce kapacitní kanál; samotná proxy nepřidá rychlost nad rámec toho, co umožňuje vaše připojení.
Jak funguje cenotvorba u velkých objemů provozu?Velkoobchodní ceny
Používáme velkoobchodní model s automatickým přidělováním. Při velkých objemech klesá cena za IP pod $0.10 (přesná sazba závisí na zvoleném tarifu). Adresy se náhodně rozdělují mezi nejméně zatížené subnety a problematické rozsahy lze rychle nahradit podle podmínek vašeho tarifu.
Lze ISP a DC proxy kombinovat v jednom projektu?Ano
Ano, a je to běžný přístup. Statické ISP proxy používejte pro přihlášení, autentizaci a citlivé akce, kde záleží na důvěryhodnosti. Náročné uploady, hromadné operace a testování směrujte přes DC pool. Domény a role oddělte, aby se oba scénáře vzájemně neovlivňovaly.
Které protokoly a přístupové metody jsou podporovány?HTTP HTTPS SOCKS5
HTTP, HTTPS a SOCKS5 (TCP). Autorizace probíhá přes login/heslo nebo pomocí allowlistu (navázáním vašich externích IP). Pro scénáře s Discord/RTC nabízíme UDP variantu (zakoupení zvlášť), ale pro většinu arbitrážních úloh TCP plně postačuje.
Jak zabráníte překrývání úloh s jinými klienty na stejných IP?Náhodné přidělení
Adresy přidělujeme náhodně z nejméně zatížených subnetů s limitem přibližně pěti klientů na jednu IP. Pravděpodobnost překryvu je nízká. Pokud zaznamenáte zhoršení na konkrétních adresách, nahlaste je — navrhneme náhrady v rámci podmínek vašeho tarifu.
S jakými limity je třeba při plánování počítat?Souběžná připojení
Hlavním omezením je počet souběžných připojení na službu. V rámci těchto připojení závisí frekvence požadavků na vlastních limitech cílové platformy. Osvědčený postup: rozložte zátěž rovnoměrně na celý seznam IP a dodržujte model připomínající lidské chování — náhodné pauzy, caching kde je to možné a exponenciální backoff při chybách.