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Proxy pro Facebook

IPv4 proxy pro Facebook Ads, scraping Marketplace a neomezený přístup — statické adresy, HTTP/HTTPS/SOCKS5, neomezený provoz, přístup přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPDoporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 ISP proxy pro účty Facebook Ads
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Provoz se neměří

Velmi dobrý produkt, mám ho rád. Všechno je v pořádku - neomezený provoz, nejvyšší rychlost a nejnižší cena na trhu. Technická podpora je vždy dostupná a rychlá. A budu to doporučovat svým přátelům.

Anna FletcherInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Správa účtů

Používám proxy na sociálních sítích FineProxy.org, abych byl anonymní a zabránil blokování kontextu. Spolehlivé, výkonné a snadno použitelné pro stabilní výkon. Bezplatná zkušební doba pro nové uživatele by to učinila ještě lepší, přitahuje více zákazníků. Proxy od FineProxy.org jsou také kompatibilní s různými platformami a poskytují vysokou rychlost a bezpečnost. Ať už je to pro osobní nebo obchodní účely, tato služba je velmi doporučena pro kvalitu a funkčnost.

Alexsander123SaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Proxy funguje velmi dobře, používám ho už měsíc a nenašel jsem žádné kontroly ani přerušení. Velmi spolehlivé!

lananhsoi17Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Nejlepší proxy služby! Rozdílné typy proxy, včetně obratu, dostupných cen, možnosti geo-cílení. Jednoduché platby kryptoměnami, PayPal nebo kartou. Můžete požádat o bezplatnou zkoušku prostřednictvím podpory.

Vladimir AkimkinDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.

Charles BrownProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Který typ proxy je pro Facebook Ads nejlepší?ISP proxy

ISP proxy — vypadají jako domácí internetové připojení (Facebook jim důvěřuje nejvíce), adresa je statická (žádné podezřelé změny IP) a neexistují žádné limity na přenosy dat. Datacenter proxy mohou fungovat pro kontrolu reklam a sledování konkurenčních stránek, ale provoz vlastních reklamních účtů jsou ISP proxy bezpečnější.

Mohu spravovat více reklamních účtů z jednoho proxy?Nedoporučujeme

Důrazně to nedoporučujeme. Facebook propojuje účty, které sdílejí jednu IP adresu. Pokud jeden účet označen, všechny účty spojené s danou adresou jsou v ohrožení. Jeden proxy na jeden reklamní účet — to je pravidlo.

Potřebuji anti-detect prohlížeč, nebo stačí proxy?Použijte obojí

Pro cokoli nad rámec prostého přístupu potřebujete obojí. Proxy změní vaši IP adresu. Facebook ale sleduje i fingerprint prohlížeče: vykreslování canvasu, WebGL hash, nainstalované fonty, časovou zónu, jazyk, rozlišení obrazovky. Anti-detect prohlížeč přiřadí každému účtu unikátní sadu těchto parametrů. Proxy plus anti-detect prohlížeč — to je minimum pro bezpečnou práci s více účty.

Jak odblokuji konkrétně Messenger?Systémové proxy

Messenger využívá stejné servery. Pokud platforma funguje přes proxy — Messenger funguje taky: textové zprávy, hlasové hovory i video. Pokud používáte desktopovou aplikaci Messengeru, nastavte proxy na úrovni systému, nejen v prohlížeči. Na mobilu — nastavte jej v nastavení Wi-Fi vašeho telefonu.

Kolik proxy potřebuji pro scraping Marketplace?Minimálně 100–300

Pro pokrytí 5–10 měst minimálně 100–300 datacenter IP adres. Facebook blokuje scrapovací adresy velmi rychle, takže potřebujete dostatečnou rezervu pro rotaci. Pro celostátní scraping across všech kategorií — několik tisíc. Klíčové je udržet nízkou frekvenci požadavků na každou IP — detekce platformy je agresivní, ale s dostatečným počtem adres a trpělivostí lze data získat.

Jaký je rozdíl mezi ISP proxy a rotujícími rezidenčními proxy pro Facebook?Statické vs. rotující

ISP proxy vám přidělí jednu statickou IP adresu na celou dobu pronájmu — ideální pro reklamní účty, kde Facebook očekává stejnou adresu při každém přihlášení. Rotující rezidenční proxy střídají různé IP adresy s každým požadavkem nebo v nastavených intervalech, což se hodí pro scraping, ale je to nebezpečné pro správu účtů. Pokud Facebook vidí, že se váš reklamní účet přepíná mezi desítkami rezidenčních IP, vypadá to podezřele. Pro účty, které potřebujete udržet aktivní, používejte ISP proxy, a pro sběr dat rotující rezidenční nebo datacenter pooly.

Průvodce

Proxy pro Facebook: reklamy, scraping, Marketplace a přístup

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Facebook jednou z nejnáročnějších platforem, pokud jde o používání proxy. Sleduje vše — historii IP adres, fingerprint zařízení, vzory přihlášení, dokonce i rychlost psaní. Ať už spravujete reklamní účty, scrapujete Marketplace, nebo se jen snažíte dostat na síť z omezeného prostředí, přístup hraje zásadní roli.

Facebook Ads a správa více účtů

Právě zde je skutečná poptávka. Agentury a jednotliví media buyeři, kteří provozují Facebook ADS na více účtech, potřebují každý z nich izolovat: samostatnou IP, samostatný fingerprint prohlížeče, samostatné cookies. Facebook propojuje účty prostřednictvím sdílených signálů, a jakmile spojí dva profily, oba mohou být omezeny — i když žádný z nich neporušil pravidla.

Privátní proxy server pro práci s FB reklamami musí být statický. Platforma si všimne, když účet přeskakuje mezi IP adresami nebo regiony. Pokud se váš reklamní účet denně přihlašuje z Chicaga a najednou se objeví v Singapuru, vyvolá to kontrolu. Jeden proxy na účet, stejná lokace při každé relaci.

Statické rezidenční (ISP) proxy jsou zde nejsilnější volbou. Nesou rezidenční IP adresy (Facebook je považuje za běžné domácí uživatele), adresa zůstává stejná po celou dobu pronájmu a neexistují žádné limity na přenosy dat — můžete strávit celý den v ads manageru, aniž byste se museli starat o limity.

Nové účty potřebují zahřívací období 7–14 dní, než začnete navyšovat rozpočet na reklamu. Během této doby se chovejte jako běžný uživatel: procházejte feed, přidejte se do pár skupin, něco zveřejněte. Spuštění kampaní za 500 $/den z čerstvého účtu bez historie je nejrychlejší cesta k zablokování.

Pro agentury spravující 10 a více účtů kombinujte proxy s anti-detect prohlížečem — Multilogin, Dolphin Anty nebo AdsPower. Prohlížeč izoluje otisk každé relace (canvas, WebGL, fonty, časové pásmo, rozlišení obrazovky a řadu dalších parametrů), zatímco proxy přidělí každému účtu vlastní unikátní adresu. Bez obou vrstev je propojení účtů nevyhnutelné.

Scraping a sběr dat

Facebook Marketplace je zlatý důl pro e-commerce průzkum — ceny produktů, aktivita prodejců, objemy inzerátů napříč městy. Platforma však agresivně blokuje scrapery. Jeden zdokumentovaný případ: sběr 445 profilů trval 45 hodin přes Tor s neustálými dočasnými bany a hodinovými cooldowny.

Chytřejší přístup: Datacentrové proxy velkém množství za nízkou cenu s pečlivým rozložením požadavků. Několik tisíc IP adres, pomalá frekvence požadavků na jednu adresu a pokryjete desítky měst bez vyvolání blokací. Nástroje jako Apify's Marketplace scraper nebo skripty na bázi Selenia fungují s rotací proxy výborně.

Facebook Ads Library — kde si můžete prohlédnout jakoukoli aktivní reklamu na platformě — je cenným nástrojem pro konkurenční zpravodajství. Je veřejně dostupná, ale Facebook přesto omezuje intenzivní automatizovaný přístup. Pool proxy z různých lokací vám umožní tyto limity obejít a sbírat reklamní kreativy, informace o cílení a data o výdajích konkurence.

Přístup a odblokování

V některých zemích a na určitých sítích je platforma jednoduše nedostupná. Facebook můžete odblokovat pomocí proxy z jakékoli omezené lokality — připojení se směruje přes server, kde je přístup otevřený, a platforma se načte normálně.

Totéž platí i pro Messenger. Jelikož Messenger běží na stejné infrastruktuře, odpověď na otázku, jak odblokovat Facebook Messenger, je stejná: směrujte připojení přes proxy v zemi bez omezení. Hlasové i videohovory v Messengeru fungují přes proxy také, pokud je připojení dostatečně rychlé — čímž se dostáváme k technické stránce.

Facebook funguje výhradně přes HTTPS. Bezpečný HTTPS proxy pro přístup k Facebooku znamená, že potřebujete proxy, který správně zpracovává šifrovaný provoz. Hledejte proxy, které řeší SSL na úrovni IP — tím se vyhnete chybám certifikátů, které přeruší spojení. HTTPS proxy od FineProxy toto podporují, takže vše funguje hladce — žádné chyby, žádné problémy s připojením.

Pro odblokování stránky na Facebooku přes bezpečnou proxy je nastavení jednoduché: nakonfigurujte proxy v prohlížeči nebo v systémovém nastavení a web se otevře, jako byste byli v jiné zemi. Podrobné pokyny k nastavení na různých zařízeních najdete v našem Integration hub proxies.

Výběr správného typu proxy pro váš úkol

Nejlepší IP adresa pro práci s Facebookem závisí na vašem úkolu. Pro reklamní účty — ISP proxy s americkou nebo evropskou adresou odpovídající regionu vašeho účtu. Pro scraping — velký pool datacentrových IP adres. Pro osobní přístup — jakákoli rychlá proxy, která skutečně funguje bez výpadků připojení.

Anonymní proxy server skryje vaši skutečnou adresu před platformou, ale samotná anonymita pro práci s účty nestačí. Facebooku záleží víc na konzistenci než na anonymitě — stejná IP, stejný otisk, stejný vzorec chování, den za dnem.

Pokud hledáte Facebook proxy online, klíčem je zvolit typ proxy podle vašeho úkolu: Dedikované proxy pro jednotlivé účty, ISP pro správu reklam, datacentrové pro sběr dat. Používání jednoho typu na vše obvykle znamená přeplácení nebo horší výsledky.