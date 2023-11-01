NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Twitch Proxy

Exkluzivní IPv4 proxy pro Twitch viewer služby — SOCKS5, čisté IP nikdy nesdílené mezi zákazníky, východoevropské lokace pro streamy bez reklam.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro Twitch.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 5 000 datacentrových IP z evropského mixu pro souběžné relace diváků na Twitchi
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte lokality dostupné pro mé proxy služby
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Dokonalé proxy. Používám tuto službu asi měsíc. Nevadí mi to, že jsem si to podepsala. Relativně rychlé, bez zpoždění, pohodlné k použití, poradce reaguje rychle, velmi užitečné pro práci a prostě pro běžné surfování po internetu. Cena je pro mě trochu přehnaná, ale aspoň je to skvělá kvalita. Doporučuji proxy 9 z 10.

KembyInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Velmi rychlé proxy a dobrý zážitek. A také rychlý zákaznický servis, který vám pomůže hned.

Omar ElhaqTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Velmi dostupné evropské proxy. Myslím, že je to jediný proxy poskytovatel, který zůstává věrný svobodnému a bezpečnému internetu. Zatímco jiní účtují za GB nebo dokonce na požadavek, oni stále nabízejí plány s neomezenou kapacitou.

NemanjaDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám FineProxy už několik měsíců a je to snadno jedna z nejlepších proxy služeb, které jsem kdy našel! Připojení je stabilní, rychlé a bezpečné, takže prohlížení a přístup k geograficky omezenému obsahu je bezproblémové. FineProxy nabízí širokou škálu IP adres a je rychlá a bezproblémová komunikace mezi nimi. Jejich zákaznická služba je velmi vstřícná a ochotná, vždy připravená pomoci, když mám otázku. Kromě toho jsou ceny velmi konkurenceschopné na úrovni poskytované služby. Velmi doporučuji FineProxy každému, kdo potřebuje spolehlivé a efektivní proxy!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zákaznická zkušenost

Zkoušel jsem proxy několikrát a myslím, že jsou opravdu dobré, doporučuji je.

nasSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Kolik proxy potřebuji pro službu sledovanosti?Jedna na diváka

Minimálně jednu IP na každou souběžnou relaci diváka. Pro 500 současných diváků potřebujete 500 IP adres. Větší pool vám dává prostor pro rotaci mezi streamy, aniž byste příliš rychle opakovali adresy. Datacenter balíčky od FineProxy škálují na tisíce IP — a každá adresa je po dobu pronájmu exkluzivně vaše na Twitchi.

Datacenter nebo ISP proxy pro diváky?Obojí může fungovat

Obojí může fungovat, ale odlišně. ISP proxy automaticky projdou kontrolou rezidenční IP — bezpečnější, ale dražší za jednu IP. Čisté datacenter IP, které na dané platformě dosud nebyly použity, fungují také, zejména velkém množství, kde rozhoduje cenová výhoda. IP adresy FineProxy jsou unikátní pro naši síť (jsme poskytovatel, ne reseller), takže je nespálili zákazníci jiných proxy služeb.

Proč se datacenter proxy u jiných služeb blokují tak rychle?Sdílené pooly

Protože tito poskytovatelé přeprodávají sdílené pooly. Stejnou IP používá více zákazníků na stejné platformě. Než se k vám dostane, adresa je už označená. Naše IP jsou exkluzivní — pokud si je pronajmete pro Twitch, nikdo jiný v naší službě je tam nemůže používat.

Opravdu SOCKS5 udělá rozdíl?Ano

Ano. HLS streamovací protokol Twitche posílá video po malých částech. HTTP proxy tento přenos narušují, způsobují bufferování nebo spouštějí detekci. SOCKS5 to zvládá bez problémů. Pro jakoukoliv práci s Twitchem — sledování, boosting, monitoring — vždy používejte SOCKS5.

Může proxy pro odblokovaný obsah na Twitchi snížit počet reklam?Záleží na lokalitě

Reklamy jsou zabudované přímo do streamu, takže je nelze blokovat. Ale jejich množství závisí na lokalitě vašeho připojení. Přes východoevropské proxy (Polsko, Rumunsko, Srbsko) uživatelé trvale vidí méně reklam nebo žádné. Není to záruka, ale rozdíl je natolik výrazný, že si lidé tyto lokality cíleně vybírají pro dlouhé sledovací sessions.

Průvodce

Proxy pro Twitch: služby pro diváky, přístup ke streamům a správa účtů

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Služby pro zvyšování sledovanosti na Twitchi stojí na jedné věci: čistých IP adresách, které platforma dosud neviděla. Po detekční aktualizaci v srpnu 2025 počty zhlédnutí na celé platformě přes noc klesly o 5–22 % — většina služeb využívajících recyklované datacenter IP byla vymazána jedinou vlnou. Přežily jen ty, které měly čerstvé adresy.

Proč kvalita IP rozhoduje o všem

Platforma nyní kontroluje mnohem víc než jen vaši adresu. TLS fingerprinty (JA3), vzorce délky sessions, časování připojení, behaviorální signály — to vše se analyzuje. Ale úplně první filtr je stále reputace IP. Pokud adresu už někdo jiný použil na boosting, je označená dříve, než se vaše první připojení vůbec dokončí.

Právě tady většina poskytovatelů proxy selhává. Prodávají sdílené pooly — stejné IP se rotují mezi desítkami zákazníků, kteří cílí na stejnou platformu. Než k vám adresa dorazí, už ji někdo spálil.

FineProxy funguje jinak. Jsme poskytovatel, ne reseller. Naše IP existují pouze v naší síti — nenajdete je u žádné jiné proxy služby. Když si koupíte balíček pro Twitch, tyto adresy jsou po celou dobu pronájmu zamčené výhradně pro vás. Nikdo jiný naší platformě je na Twitchi nemůže používat, dokud je máte pronajaté. To není marketingové tvrzení — tak je systém postaven.

Co vlastně změnila srpnová aktualizace 2025

Twitch na konci srpna 2025 spustil novou detekci botů. Okamžitý efekt: počty zhlédnutí klesly na celé platformě. K 25. srpnu se čísla vrátila na původní úroveň — což znamená, že služby se správnou infrastrukturou se rychle přizpůsobily.

Co platforma nyní kontroluje:

  • Reputace a typ IP (rozsahy datacenter IP jsou okamžitě označeny)
  • TLS otisky — “handshake” vašeho připojení má jedinečný podpis
  • Chování relace — jak dlouho diváci zůstávají, kdy se připojují a odcházejí, zda vzorec vypadá přirozeně
  • Korelace chatové aktivity — diváci, kteří nikdy neinteragují, vypadají jinak než skuteční

Samotné datacenter IP už pro služby zaměřené na diváky nestačí. ISP proxy nesou rezidenční adresy, které projdou kontrolou typu IP, ale stojí více za jednotku. Datacenter proxy stále fungují, pokud jsou IP skutečně čisté a na platformě dosud nepoužité — a přesně to poskytuje exkluzivní alokace od FineProxy.

Škálování služeb pro navyšování diváků

Pro služby provozující stovky nebo tisíce souběžných “diváků” je výpočet jednoduchý: více unikátních IP znamená věrohodnější distribuci provozu. Jedna IP na relaci diváka je základ. Opakované použití adres napříč relacemi v rámci jednoho streamu je riskantní — platforma to sleduje.

Doporučujeme:

  • Rotujte IP mezi streamy, ne v rámci jednoho streamu
  • Měňte délku relací — nenechte každého “diváka” připojeného přesně stejně dlouho
  • Rozložte časy připojení — 500 diváků, kteří se objeví ve stejnou sekundu, je zjevný vzorec
  • Přidejte některé relace s chatovou aktivitou, pokud to vaše nastavení umožňuje

Nákup velkého balíčku (500–1000+ IP) od FineProxy vám poskytne dostatečně velký pool pro přirozenou distribuci provozu. Jelikož je každá adresa na Twitch exkluzivně přiřazena vašemu účtu, máte plnou kontrolu nad reputací — nikdo jiný nemůže vaše IP na platformě kompromitovat.

SOCKS5 místo HTTP — vždy

Streamy na Twitchi používají protokol HLS. HTTP proxy často narušují doručování video segmentů a bývají označeny jako podezřelé. SOCKS5 funguje na nižší úrovni a čistě propouští všechny typy provozu. Pro služby zaměřené na diváky to znamená stabilní připojení, které se neodpojí uprostřed streamu.

Snížení reklam pomocí polohy proxy

Od konce roku 2023 Twitch používá Server-Side Ad Injection (SSAI) — reklamy jsou vloženy přímo do video streamu. Blokátory reklam je nedokáží zachytit. Frekvence reklam se ale liší podle regionu: připojení přes Polsko, Srbsko, Ukrajinu a Rumunsko konzistentně přináší méně nebo žádné mid-roll reklamy. Proxy pro Twitch ze správné lokace vyřeší problém s reklamami lépe než jakékoli rozšíření prohlížeče.

Přístup ke streamům z blokovaných regionů

Pokud potřebujete sledovat Twitch z omezené sítě nebo země, nastavení jednoduché — ale na detailech záleží. Některé sítě blokují platformu na úrovni DNS, jiné používají hloubkovou inspekci paketů a některé země přístup omezují kompletně. Jediný dedikovaný proxy v podporované lokalitě zvládne všechny tři scénáře: nastavte jej v prohlížeči nebo na systémové úrovni a streamy se načtou, jako byste se připojovali lokálně. SOCKS5 je i zde lepší volba, protože tuneluje veškerý provoz včetně HLS chunků bez jakéhokoli zásahu. Podrobné pokyny k nastavení pro jednotlivé prohlížeče, operační systémy a streamovací zařízení najdete v našem Integration Hub — pokrývá vše od Windows a macOS po Android a konfiguraci na úrovni routeru.