Twitch Proxy

Služby pro zvyšování sledovanosti na Twitchi stojí na jedné věci: čistých IP adresách, které platforma dosud neviděla. Po detekční aktualizaci v srpnu 2025 počty zhlédnutí na celé platformě přes noc klesly o 5–22 % — většina služeb využívajících recyklované datacenter IP byla vymazána jedinou vlnou. Přežily jen ty, které měly čerstvé adresy.
Proč kvalita IP rozhoduje o všem
Platforma nyní kontroluje mnohem víc než jen vaši adresu. TLS fingerprinty (JA3), vzorce délky sessions, časování připojení, behaviorální signály — to vše se analyzuje. Ale úplně první filtr je stále reputace IP. Pokud adresu už někdo jiný použil na boosting, je označená dříve, než se vaše první připojení vůbec dokončí.
Právě tady většina poskytovatelů proxy selhává. Prodávají sdílené pooly — stejné IP se rotují mezi desítkami zákazníků, kteří cílí na stejnou platformu. Než k vám adresa dorazí, už ji někdo spálil.
FineProxy funguje jinak. Jsme poskytovatel, ne reseller. Naše IP existují pouze v naší síti — nenajdete je u žádné jiné proxy služby. Když si koupíte balíček pro Twitch, tyto adresy jsou po celou dobu pronájmu zamčené výhradně pro vás. Nikdo jiný naší platformě je na Twitchi nemůže používat, dokud je máte pronajaté. To není marketingové tvrzení — tak je systém postaven.
Co vlastně změnila srpnová aktualizace 2025
Twitch na konci srpna 2025 spustil novou detekci botů. Okamžitý efekt: počty zhlédnutí klesly na celé platformě. K 25. srpnu se čísla vrátila na původní úroveň — což znamená, že služby se správnou infrastrukturou se rychle přizpůsobily.
Co platforma nyní kontroluje:
- Reputace a typ IP (rozsahy datacenter IP jsou okamžitě označeny)
- TLS otisky — “handshake” vašeho připojení má jedinečný podpis
- Chování relace — jak dlouho diváci zůstávají, kdy se připojují a odcházejí, zda vzorec vypadá přirozeně
- Korelace chatové aktivity — diváci, kteří nikdy neinteragují, vypadají jinak než skuteční
Samotné datacenter IP už pro služby zaměřené na diváky nestačí. ISP proxy nesou rezidenční adresy, které projdou kontrolou typu IP, ale stojí více za jednotku. Datacenter proxy stále fungují, pokud jsou IP skutečně čisté a na platformě dosud nepoužité — a přesně to poskytuje exkluzivní alokace od FineProxy.
Škálování služeb pro navyšování diváků
Pro služby provozující stovky nebo tisíce souběžných “diváků” je výpočet jednoduchý: více unikátních IP znamená věrohodnější distribuci provozu. Jedna IP na relaci diváka je základ. Opakované použití adres napříč relacemi v rámci jednoho streamu je riskantní — platforma to sleduje.
Doporučujeme:
- Rotujte IP mezi streamy, ne v rámci jednoho streamu
- Měňte délku relací — nenechte každého “diváka” připojeného přesně stejně dlouho
- Rozložte časy připojení — 500 diváků, kteří se objeví ve stejnou sekundu, je zjevný vzorec
- Přidejte některé relace s chatovou aktivitou, pokud to vaše nastavení umožňuje
Nákup velkého balíčku (500–1000+ IP) od FineProxy vám poskytne dostatečně velký pool pro přirozenou distribuci provozu. Jelikož je každá adresa na Twitch exkluzivně přiřazena vašemu účtu, máte plnou kontrolu nad reputací — nikdo jiný nemůže vaše IP na platformě kompromitovat.
SOCKS5 místo HTTP — vždy
Streamy na Twitchi používají protokol HLS. HTTP proxy často narušují doručování video segmentů a bývají označeny jako podezřelé. SOCKS5 funguje na nižší úrovni a čistě propouští všechny typy provozu. Pro služby zaměřené na diváky to znamená stabilní připojení, které se neodpojí uprostřed streamu.
Snížení reklam pomocí polohy proxy
Od konce roku 2023 Twitch používá Server-Side Ad Injection (SSAI) — reklamy jsou vloženy přímo do video streamu. Blokátory reklam je nedokáží zachytit. Frekvence reklam se ale liší podle regionu: připojení přes Polsko, Srbsko, Ukrajinu a Rumunsko konzistentně přináší méně nebo žádné mid-roll reklamy. Proxy pro Twitch ze správné lokace vyřeší problém s reklamami lépe než jakékoli rozšíření prohlížeče.
Přístup ke streamům z blokovaných regionů
Pokud potřebujete sledovat Twitch z omezené sítě nebo země, nastavení jednoduché — ale na detailech záleží. Některé sítě blokují platformu na úrovni DNS, jiné používají hloubkovou inspekci paketů a některé země přístup omezují kompletně. Jediný dedikovaný proxy v podporované lokalitě zvládne všechny tři scénáře: nastavte jej v prohlížeči nebo na systémové úrovni a streamy se načtou, jako byste se připojovali lokálně. SOCKS5 je i zde lepší volba, protože tuneluje veškerý provoz včetně HLS chunků bez jakéhokoli zásahu. Podrobné pokyny k nastavení pro jednotlivé prohlížeče, operační systémy a streamovací zařízení najdete v našem Integration Hub — pokrývá vše od Windows a macOS po Android a konfiguraci na úrovni routeru.