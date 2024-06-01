O FineProxy

Vlastní IPv4 & ASN01
Pool na úrovni poskytovatele z našich vlastních rozsahů — žádné přeprodávané IP.
Společnost
Proxy infrastruktura na úrovni poskytovatele postavená na vlastních rozsazích IP, serverech a sítích — nikdy ne přeprodané IP.
Postaveno na vlastní proxy infrastruktuře — vlastní rozsahy IP adres, servery a sítě. Nikdy nepřeprodáváme cizí IP.
FineProxy poskytuje proxy služby od roku 2011. Provozujeme vlastní infrastrukturu — včetně rozsahů IPv4, serverů a sítí — a spolupracujeme přímo s datacentry. Nejsme reseller ani vrstva nad cizími IP adresami. V několika zemích působíme jako oficiální poskytovatel a dodáváme izolovanou infrastrukturu s vyhrazenými rozsahy IP adres pro týmy i firmy.
Pool na úrovni poskytovatele z našich vlastních rozsahů — žádné přeprodávané IP.
Servery a sítě provozované na základě přímých smluv.
Status licencovaného poskytovatele v několika zemích.
Vyhrazené rozsahy IP adres pro týmy i firmy.
Absolvent technické univerzity si místo hostingu vybral proxy — menší konkurence, nižší vstupní bariéra a byznys, který mohl řídit sám. V počátcích jeden člověk zvládal všechno: správu serverů, podporu i prodej.
Přidal se partner, který se ujal akvizice zákazníků, a klientská základna rychle rostla. Strategie byla jednoduchá, ale účinná: nabídnout více hodnoty než konkurence — stovky IP adres tam, kde ostatní nabízeli tarify s pouhými 5–10.
Uzavřeli jsme přímé smlouvy na servery v řadě zemí a nakonec jsme spustili vlastní datacentrum. To položilo základ dnešního FineProxy: vlastní rozsahy IPv4, servery a sítě díky přímým partnerstvím s datacentry — žádná správcovská vrstva nad cizími IP adresami.
FineProxy dnes pokrývá technickou podporu, vývoj softwaru i QA prostřednictvím týmu působícího převážně v Evropě a Asii. Partnerská síť generuje až 30 % našich příjmů a každý měsíc dodává 7 až 10,5 milionu proxy. Působíme v mnoha zemích — v několika z nich jako oficiální poskytovatel s izolovanou infrastrukturou a vyhrazenými rozsahy IP adres.
Stabilní pooly, předvídatelný výkon
Trvale vysoká spokojenost
Páteřní uplinky 10–40 Gbit/s na server
Žádní reselleři. Pool na úrovni poskytovatele
Globální distribuce, redundantní architektura
10–40 Gbit/s, s možností navýšení
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