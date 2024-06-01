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Společnost

O FineProxy

Proxy infrastruktura na úrovni poskytovatele postavená na vlastních rozsazích IP, serverech a sítích — nikdy ne přeprodané IP.

Na trhu od2011
InfrastrukturaVlastní a přímo provozovaná

Postaveno na vlastní proxy infrastruktuře — vlastní rozsahy IP adres, servery a sítě. Nikdy nepřeprodáváme cizí IP.

FineProxy poskytuje proxy služby od roku 2011. Provozujeme vlastní infrastrukturu — včetně rozsahů IPv4, serverů a sítí — a spolupracujeme přímo s datacentry. Nejsme reseller ani vrstva nad cizími IP adresami. V několika zemích působíme jako oficiální poskytovatel a dodáváme izolovanou infrastrukturu s vyhrazenými rozsahy IP adres pro týmy i firmy.

Infrastructure first

Čím se odlišujeme

Vlastní IPv4 & ASN

01

Pool na úrovni poskytovatele z našich vlastních rozsahů — žádné přeprodávané IP.

Přímé smlouvy s datacentry

02

Servery a sítě provozované na základě přímých smluv.

Oficiální poskytovatel

03

Status licencovaného poskytovatele v několika zemích.

Izolovaná infrastruktura

04

Vyhrazené rozsahy IP adres pro týmy i firmy.

2011 — today

Naše cesta

  1. 2011

    Začátky

    Absolvent technické univerzity si místo hostingu vybral proxy — menší konkurence, nižší vstupní bariéra a byznys, který mohl řídit sám. V počátcích jeden člověk zvládal všechno: správu serverů, podporu i prodej.

  2. Růst

    Od desítek po stovky

    Přidal se partner, který se ujal akvizice zákazníků, a klientská základna rychle rostla. Strategie byla jednoduchá, ale účinná: nabídnout více hodnoty než konkurence — stovky IP adres tam, kde ostatní nabízeli tarify s pouhými 5–10.

  3. Škálování

    Budování vlastní páteřní infrastruktury

    Uzavřeli jsme přímé smlouvy na servery v řadě zemí a nakonec jsme spustili vlastní datacentrum. To položilo základ dnešního FineProxy: vlastní rozsahy IPv4, servery a sítě díky přímým partnerstvím s datacentry — žádná správcovská vrstva nad cizími IP adresami.

  4. Dnes

    Plnohodnotný tým

    FineProxy dnes pokrývá technickou podporu, vývoj softwaru i QA prostřednictvím týmu působícího převážně v Evropě a Asii. Partnerská síť generuje až 30 % našich příjmů a každý měsíc dodává 7 až 10,5 milionu proxy. Působíme v mnoha zemích — v několika z nich jako oficiální poskytovatel s izolovanou infrastrukturou a vyhrazenými rozsahy IP adres.

Network at a glance

FineProxy – přehled výkonu

Klienti

>22 000v 69+ zemích

Stabilní pooly, předvídatelný výkon

Ověřené recenze

>1 900na důvěryhodných platformách

Trvale vysoká spokojenost

Měsíční provoz

>1500 TBcelkový přenos dat

Páteřní uplinky 10–40 Gbit/s na server

Exkluzivní IPv4

>100 000 IPvlastní rozsahy / ASN

Žádní reselleři. Pool na úrovni poskytovatele

Servery

>500Datová centra Tier-III/IV

Globální distribuce, redundantní architektura

Síťové uplinky

≤40 Gbit/sna server

10–40 Gbit/s, s možností navýšení

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Kontakty

Reach FineProxy by phone or email, or review our registered company information.

PhoneUSA + 1 646 328-50-65PhoneKanada + 1 647 84-651-50Emailsupport@fineproxy.orgEmailadmin@fineproxy.org
Company registration and addressesFinanční informace