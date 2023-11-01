NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Dokumentace

Doplňkové služby

Naposledy aktualizováno17. srpna 2026
Platí proVšechny služby FineProxy
Aktuální k 17. srpna 2026

Kromě standardních proxy balíčků nabízí FineProxy sadu volitelných služeb pro klienty s nestandardními technickými požadavky. Mezi tyto služby patří sestavení vlastního seznamu IP adres, GEO optimalizace pomocí databází třetích stran, ověření přístupu ke konkrétním zdrojům a rozšířené limity připojení.

Tento seznam není vyčerpávající — jsme otevřeni dalším úpravám na vyžádání.
Jakoukoli doplňkovou službu si můžete vyžádat prostřednictvím tiketový systém ve svém osobním účtu.

Pokud jste firemní klient a potřebujete plně personalizované řešení na podnikové úrovni, nabízíme také proxy řešení Business a Enterprise přizpůsobená potřebám vaší společnosti: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

SlužbaCenaFakturaceStručný popis
Optimalizace proxy balíčku$100JednorázověVlastní seznam IP, bez překryvů
GEO optimalizace$100JednorázověGEO dle databáze klienta
Výběr IP pro webovou stránku$60JednorázověKontrola přístupu
Rozdělení balíčku$80JednorázověRozdělit na části
Osobní proxy pro konkrétní zdroj+50%MěsíčněExkluzivní využití
Podpora UDP+50%MěsíčněAktivovat UDP
Extra připojení$0.03MěsíčněZa připojení
Vyloučení IP adresZdarmaVyloučení IP adres
Vyloučení subnetu (/24)ZdarmaVyloučení /24 subnetů

1. Optimalizace proxy balíčku (vlastní seznam IP) — $100 (jednorázově)#

Služba pro jakoukoli manuální/individuální práci s proxy seznamy dle požadavků klienta.

Nejčastější případy použití: klient zakoupí 2–3–5 balíčků, některé IP adresy se překrývají a potřebuje v každém balíčku plně unikátní seznamy. Další častý případ: klient již dříve používal určité proxy a pošle nám seznam IP adres, které se v jeho nové službě nesmí objevit.

Co je zahrnuto:

  • Odstranění duplicitních IP adres mezi několika zakoupenými balíčky
  • Sestavení plně individuálních seznamů IP adres pro každý balíček tak, aby se nepřekrývaly
  • Vyloučení konkrétních IP adres dodaných klientem (například IP, které dříve používal)
  • Jednorázové doručení vlastního seznamu IP adres odpovídajícího pravidlům klienta

Není zahrnuto:

  • Opětovná optimalizace poté, co klient změní nebo obnoví svůj proxy seznam
  • Pravidelné/průběžné úpravy každý měsíc
  • Jakékoli záruky pro budoucí objednávky (každá nová objednávka je samostatná služba)

2. GEO optimalizace pomocí vlastní geolokační databáze — $100 (jednorázově)#

Tato služba se využívá, když klient požaduje výběr IP adres na základě vlastní GEO databáze, odlišné od standardní geobáze FineProxy.

Náš proxy pool ověříme oproti geobázi klienta a vybereme pouze IP adresy odpovídající požadované zemi nebo seznamu zemí. Může se jednat i o smíšený GEO balíček, například 700 IP adres z USA a 300 IP adres z Evropy v rámci jedné služby.

Co je zahrnuto:

  • Kompletní kontrola našeho IP poolu v klientově geobázi
  • Výběr IP adres pro jednu cílovou zemi
  • Výběr IP adres pro více cílových zemí
  • Tvorba smíšených GEO balíčků (například N IP adres země A + M IP adres země B)

Není zahrnuto:

  • Průběžná verifikace v klientově geobázi po dodání
  • Automatické opětovné kontroly po aktualizacích na straně klienta
  • Jakékoli budoucí přetřídění stejného balíčku (jednalo by se o nový placený požadavek)

3. Výběr IP pro konkrétní web nebo službu — $60 (jednorázově)#

Klient poskytne webovou stránku nebo konkrétní URL. Spustíme checker a zjistíme, které proxy IP adresy mají k danému webu přístup. Na základě výsledků vytvoříme pro klienta seznam.

Co je zahrnuto:

  • Jednorázová automatizovaná kontrola přístupu k zadanému webu/stránce
  • Výběr IP adres, které v době testování úspěšně otevřou daný web
  • Dodání filtrovaného seznamu IP adres připraveného pro klienta

Není zahrnuto:

  • Dlouhodobý monitoring dostupnosti daného webu
  • Opětovné kontroly poté, co web změní svou ochranu nebo zablokuje některé IP adresy
  • Garantuje, že přístup zůstane v budoucnu beze změn

4. Rozdělení balíčku — $80 (jednorázově)#

Rozdělení stávajícího balíčku proxy na několik částí.

Co je zahrnuto:

  • Rozdělení jednoho stávajícího balíčku na 2, 3, 5 nebo 10 částí
  • Technické práce na rozdělení a vydání samostatných seznamů/služeb
  • Minimální velikost každé části nesmí být menší než nejmenší balíček dostupný na webu

Není zahrnuto:

  • Jakékoli přerozdělení či přeskupení v budoucnu, pokud klient požaduje jiné schéma rozdělení
  • Sloučení balíčků zpět nebo jejich převod na jiné tarifní plány

Důležitá pravidla pro služby 1–4#

  • Všechny čtyři služby představují vlastní sestavení IP adres.
  • Standardní možnost „obnovení proxy seznamu
  • Pokud klient obnoví nebo změní seznam proxy v panelu, vlastní konfigurace se ztratí.
  • Platba jednorázová za každou operaci.

5. Dedikované proxy pro konkrétní službu — +50 % k ceně balíčku (měsíčně)#

Klient využívá balíčkové proxy, ale chce, aby konkrétní službu (například Twitch nebo Steam) na těchto IP používal výhradně on.

Co je zahrnuto:

  • Rezervace IP adres, aby zadaný zdroj nebyl na stejných IP využíván jinými klienty
  • Měsíční podpora této exkluzivity pro zvolenou službu

Není zahrnuto:

  • Plný „osobní
  • Automatický převod této volby na nové nebo jiné balíčky bez nutnosti další objednávky

6. Podpora UDP#

Podpora protokolu UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) může být přidána k jakémukoli tarifu. Po aktivaci je provoz UDP podporován prostřednictvím SOCKS5.

Aktivace podpory protokolu UDP znamená navýšení ceny služby o 50 %, které platí po celou dobu, po kterou je podpora UDP aktivní.

Podpora protokolu UDP je poskytována jako doplňková služba a vyžaduje ruční aktivaci prostřednictvím tiketového systému.

7. Další souběžná připojení — $0.03 za připojení (měsíčně)#

Další souběžná připojení nad rámec standardního limitu.

Co je zahrnuto:

  • Dodatečná souběžná připojení v blocích po 500 připojeních
  • Příklad ceny: $30 za 1 000 připojení
  • Měsíční fakturace společně s hlavní službou

Služby zdarma#

8. Vyloučení IP adresy — zdarma do 24 hodin od zakoupení#

Do 24 hodin od zakoupení může klient zaslat:

  • Čistý seznam IP adres k vyloučení
    nebo
  • Čistý seznam IP adres k ponechání

Vyloučené IP adresy jsou nahrazeny jinými IP z poolu v souladu s tarifem.

9. Vyloučení podsítě (/24) — zdarma do 24 hodin od zakoupení#

Do 24 hodin od zakoupení může klient zaslat seznam /24 subnetů k vyloučení nebo ponechání.
Vyloučené IP adresy jsou rovněž nahrazeny jinými z poolu v souladu s tarifem.

Omezení: služby 8 a 9 lze po zakoupení využít maximálně 2×.