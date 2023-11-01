Dokumentace
Doplňkové služby
Kromě standardních proxy balíčků nabízí FineProxy sadu volitelných služeb pro klienty s nestandardními technickými požadavky. Mezi tyto služby patří sestavení vlastního seznamu IP adres, GEO optimalizace pomocí databází třetích stran, ověření přístupu ke konkrétním zdrojům a rozšířené limity připojení.
Tento seznam není vyčerpávající — jsme otevřeni dalším úpravám na vyžádání.
Jakoukoli doplňkovou službu si můžete vyžádat prostřednictvím tiketový systém ve svém osobním účtu.
Pokud jste firemní klient a potřebujete plně personalizované řešení na podnikové úrovni, nabízíme také proxy řešení Business a Enterprise přizpůsobená potřebám vaší společnosti: https://fineproxy.org/proxy-for-business/
|Služba
|Cena
|Fakturace
|Stručný popis
|Optimalizace proxy balíčku
|$100
|Jednorázově
|Vlastní seznam IP, bez překryvů
|GEO optimalizace
|$100
|Jednorázově
|GEO dle databáze klienta
|Výběr IP pro webovou stránku
|$60
|Jednorázově
|Kontrola přístupu
|Rozdělení balíčku
|$80
|Jednorázově
|Rozdělit na části
|Osobní proxy pro konkrétní zdroj
|+50%
|Měsíčně
|Exkluzivní využití
|Podpora UDP
|+50%
|Měsíčně
|Aktivovat UDP
|Extra připojení
|$0.03
|Měsíčně
|Za připojení
|Vyloučení IP adres
|Zdarma
|2×
|Vyloučení IP adres
|Vyloučení subnetu (/24)
|Zdarma
|2×
|Vyloučení /24 subnetů
1. Optimalizace proxy balíčku (vlastní seznam IP) — $100 (jednorázově)#
Služba pro jakoukoli manuální/individuální práci s proxy seznamy dle požadavků klienta.
Nejčastější případy použití: klient zakoupí 2–3–5 balíčků, některé IP adresy se překrývají a potřebuje v každém balíčku plně unikátní seznamy. Další častý případ: klient již dříve používal určité proxy a pošle nám seznam IP adres, které se v jeho nové službě nesmí objevit.
Co je zahrnuto:
- Odstranění duplicitních IP adres mezi několika zakoupenými balíčky
- Sestavení plně individuálních seznamů IP adres pro každý balíček tak, aby se nepřekrývaly
- Vyloučení konkrétních IP adres dodaných klientem (například IP, které dříve používal)
- Jednorázové doručení vlastního seznamu IP adres odpovídajícího pravidlům klienta
Není zahrnuto:
- Opětovná optimalizace poté, co klient změní nebo obnoví svůj proxy seznam
- Pravidelné/průběžné úpravy každý měsíc
- Jakékoli záruky pro budoucí objednávky (každá nová objednávka je samostatná služba)
2. GEO optimalizace pomocí vlastní geolokační databáze — $100 (jednorázově)#
Tato služba se využívá, když klient požaduje výběr IP adres na základě vlastní GEO databáze, odlišné od standardní geobáze FineProxy.
Náš proxy pool ověříme oproti geobázi klienta a vybereme pouze IP adresy odpovídající požadované zemi nebo seznamu zemí. Může se jednat i o smíšený GEO balíček, například 700 IP adres z USA a 300 IP adres z Evropy v rámci jedné služby.
Co je zahrnuto:
- Kompletní kontrola našeho IP poolu v klientově geobázi
- Výběr IP adres pro jednu cílovou zemi
- Výběr IP adres pro více cílových zemí
- Tvorba smíšených GEO balíčků (například N IP adres země A + M IP adres země B)
Není zahrnuto:
- Průběžná verifikace v klientově geobázi po dodání
- Automatické opětovné kontroly po aktualizacích na straně klienta
- Jakékoli budoucí přetřídění stejného balíčku (jednalo by se o nový placený požadavek)
3. Výběr IP pro konkrétní web nebo službu — $60 (jednorázově)#
Klient poskytne webovou stránku nebo konkrétní URL. Spustíme checker a zjistíme, které proxy IP adresy mají k danému webu přístup. Na základě výsledků vytvoříme pro klienta seznam.
Co je zahrnuto:
- Jednorázová automatizovaná kontrola přístupu k zadanému webu/stránce
- Výběr IP adres, které v době testování úspěšně otevřou daný web
- Dodání filtrovaného seznamu IP adres připraveného pro klienta
Není zahrnuto:
- Dlouhodobý monitoring dostupnosti daného webu
- Opětovné kontroly poté, co web změní svou ochranu nebo zablokuje některé IP adresy
- Garantuje, že přístup zůstane v budoucnu beze změn
4. Rozdělení balíčku — $80 (jednorázově)#
Rozdělení stávajícího balíčku proxy na několik částí.
Co je zahrnuto:
- Rozdělení jednoho stávajícího balíčku na 2, 3, 5 nebo 10 částí
- Technické práce na rozdělení a vydání samostatných seznamů/služeb
- Minimální velikost každé části nesmí být menší než nejmenší balíček dostupný na webu
Není zahrnuto:
- Jakékoli přerozdělení či přeskupení v budoucnu, pokud klient požaduje jiné schéma rozdělení
- Sloučení balíčků zpět nebo jejich převod na jiné tarifní plány
Důležitá pravidla pro služby 1–4#
- Všechny čtyři služby představují vlastní sestavení IP adres.
- Standardní možnost „obnovení proxy seznamu
- Pokud klient obnoví nebo změní seznam proxy v panelu, vlastní konfigurace se ztratí.
- Platba jednorázová za každou operaci.
5. Dedikované proxy pro konkrétní službu — +50 % k ceně balíčku (měsíčně)#
Klient využívá balíčkové proxy, ale chce, aby konkrétní službu (například Twitch nebo Steam) na těchto IP používal výhradně on.
Co je zahrnuto:
- Rezervace IP adres, aby zadaný zdroj nebyl na stejných IP využíván jinými klienty
- Měsíční podpora této exkluzivity pro zvolenou službu
Není zahrnuto:
- Plný „osobní
- Automatický převod této volby na nové nebo jiné balíčky bez nutnosti další objednávky
6. Podpora UDP#
Podpora protokolu UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) může být přidána k jakémukoli tarifu. Po aktivaci je provoz UDP podporován prostřednictvím SOCKS5.
Aktivace podpory protokolu UDP znamená navýšení ceny služby o 50 %, které platí po celou dobu, po kterou je podpora UDP aktivní.
Podpora protokolu UDP je poskytována jako doplňková služba a vyžaduje ruční aktivaci prostřednictvím tiketového systému.
7. Další souběžná připojení — $0.03 za připojení (měsíčně)#
Další souběžná připojení nad rámec standardního limitu.
Co je zahrnuto:
- Dodatečná souběžná připojení v blocích po 500 připojeních
- Příklad ceny: $30 za 1 000 připojení
- Měsíční fakturace společně s hlavní službou
Služby zdarma#
8. Vyloučení IP adresy — zdarma do 24 hodin od zakoupení#
Do 24 hodin od zakoupení může klient zaslat:
- Čistý seznam IP adres k vyloučení
nebo
- Čistý seznam IP adres k ponechání
Vyloučené IP adresy jsou nahrazeny jinými IP z poolu v souladu s tarifem.
9. Vyloučení podsítě (/24) — zdarma do 24 hodin od zakoupení#
Do 24 hodin od zakoupení může klient zaslat seznam /24 subnetů k vyloučení nebo ponechání.
Vyloučené IP adresy jsou rovněž nahrazeny jinými z poolu v souladu s tarifem.
Omezení: služby 8 a 9 lze po zakoupení využít maximálně 2×.