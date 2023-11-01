Rychlé proxy

FineProxy běží na serverových procesorech AMD EPYC s agregovanou konektivitou 80 Gbps. Když kupujete rychlou proxy službu, výsledná rychlost závisí na hardwaru, přes který prochází váš provoz, na vzdálenosti mezi vámi a serverem a na počtu směrovacích uzlů na trase. Marketingová označení jako “turbo” nebo “ultra-fast” vám neřeknou nic. Specifikace serveru ano.
Hardware určuje strop
Každý požadavek zahrnuje šifrování, směrování a přeposílání. Každý krok vyžaduje procesorové cykly. Na zastaralém hardwaru se tyto cykly sčítají — samotné TLS handshaky mohou na starších procesorech přidat 5–15 ms na jedno spojení. Mnoho poskytovatelů proxy běží na recyklovaných čipech Intel Xeon Gold, nakoupených za šrotové ceny z vyřazených datacenter. Tyto procesory patřily před pěti lety ke špičce, ale dramaticky zaostávají za moderními AMD EPYC jak v jednovláknovém výkonu, tak v TLS propustnosti. Čipy AMD EPYC zvládají tisíce souběžných TLS operací díky dedikované hardwarové akceleraci — nižší režie na požadavek i při vysoké zátěži.
Servery FineProxy’s jsou připojeny přes kanály 80 Gbps. Většina poskytovatelů na své stránce uvádí “až 1 Gbps”, ale když se podíváte do skutečné dokumentace, nenajdete buď vůbec nic, nebo poznámku, že jde o uplink serveru sdílený napříč všemi IP na daném stroji. V reálných testech proxy FineProxy dosahují až 500 Mbps na běžném domácím připojení a 700–800 Mbps při testování ze vzdáleného serveru umístěného v datacentru. Hardware pravidelně upgradujeme — nejnovější generace EPYC nahradila předchozí právě kvůli lepšímu jednovláknovému výkonu a TLS propustnosti.
Nejrychlejší vysokorychlostní proxy servery nejsou ty s nejokázalejší stránkou. Jsou to ty, jejichž hardware byl navržen pro souběžnou zátěž, ne sestaven z recyklovaných dílů.
Vzdálenost a směrování — fyziku neobejdete
Světlo v optickém vláknu cestuje zhruba 200 km za milisekundu. Trasa z New Yorku do Frankfurtu přidá ~40 ms základní latence, ještě než se cokoli dalšího stane. Žádný hardware to nevyřeší. Jediné řešení: zvolte proxy lokaci blízko vašeho cíle.
Stejně důležité je přímé směrování poskytovatele. Když procházíte přes resellera, váš provoz putuje: vy → brána resellera → upstream poskytovatel → cíl. To jeden hop navíc — potenciálně +10–30 ms. FineProxy vlastní své servery i svůj IP pool s více než 100 000 adresami. Váš provoz putuje: vy → náš server → cíl. Jeden hop. Žádný prostředník.
U rychlé placené IP adresy a portu záleží na fyzické cestě vašich dat mnohem víc než na jakémkoli rychlostním štítku na prodejní stránce.
Proč jsou datacentrové proxy nejrychlejším typem
Rezidenční proxy směrují provoz přes zařízení běžných uživatelů a sítě ISP. Mobilní proxy směrují přes mobilní věže. Obojí přidává latenci, kterou datacenter proxy jednoduše nemají. Datacenter proxy se nachází v datovém centru s přímým připojením k páteřním sítím — podnikové síťové prostředí s minimálním počtem hopů k hlavním internetovým uzlům.
Datacentrové IP adresy FineProxy’s konzistentně dosahují nejnižší latence a nejvyšší propustnosti. Žádné softwarové triky — jen kratší datová cesta a rychlejší hardware. Pro scraping, monitoring, hromadné stahování a jakoukoli úlohu, kde záleží na rychlosti víc než na klasifikaci IP, datacentrové proxy vyhrávají pokaždé.
Neomezená šířka pásma znamená, že vás nikdo neškrtí
Poskytovatelé, kteří účtují za GB, mají finanční motivaci vás velkém zpomalovat. Platíte za objem — pokud vás omezí, generujete na jejich síti nižší náklady. FineProxy účtuje za IP, nikoli za gigabajt. Přenesete 10 GB nebo 10 TB — rychlost zůstává stejná. Jediné, co je třeba mít na paměti: každý tarif má doporučený rychlostní limit na jeden proxy. Tyto limity existují proto, aby každý klient měl konzistentní rychlost i ve špičkách — nejde o omezování, ale o férové sdílení infrastruktury mezi všemi uživateli na stejném serveru.
Rychlé a cenově dostupné proxy servery s neomezeným provozem existují, protože skutečné náklady na šířku pásma u datacenter proxy jsou minimální. Model účtování za GB je marginová strategie, nikoli nutnost.
Co znamená “rychlý” pro různé úlohy
Streaming — rychlý video proxy potřebuje trvalou propustnost, nejen nízkou latenci. Proxy, který zvládá nárazové požadavky, ale zadrhává se na nepřetržitém HD streamu, je k ničemu. Neomezená šířka pásma s agregovanou kapacitou 80 Gbps zajišťuje plynulé přehrávání bez bufferingu.
Stahování — rychlý proxy pro download znamená čistou šířku pásma. Váš 2 GB soubor by neměl soupeřit s tisíci dalších uživatelů o stejné úzké hrdlo.
Rychlé odblokování internetu — přístup k regionálně omezenému obsahu závisí hlavně na latenci. Zvolte proxy v cílové zemi a připojení bude působit téměř jako nativní.
Scraping velkém měřítku — tisíce souběžných požadavků potřebují server, který je nezařazuje do fronty. Procesory AMD EPYC to zvládají, protože byly navrženy přesně pro tento typ paralelní zátěže. Funkční proxy, který se nezhroutí pod zátěží, vás v konečném důsledku vyjde levněji než bezplatný, který zahodí polovinu vašich spojení.
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