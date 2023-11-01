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Rychlé proxy

Hardware AMD EPYC, 80Gbps uplinky, až 500 Mbps na proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS5, neomezený provoz, okamžité doručení přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif s rychlými a bezpečnými proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

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Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 vysokorychlostních datacentrových IP v Evropě
  • Exportujte můj seznam rychlých proxy jako JSON
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou vysokorychlostní proxy službu
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  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých rychlých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

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Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Dokonalé proxy. Používám tuto službu asi měsíc. Nevadí mi to, že jsem si to podepsala. Relativně rychlé, bez zpoždění, pohodlné k použití, poradce reaguje rychle, velmi užitečné pro práci a prostě pro běžné surfování po internetu. Cena je pro mě trochu přehnaná, ale aspoň je to skvělá kvalita. Doporučuji proxy 9 z 10.

KembyInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Nemůžu najít lepší služby, zvláště pokud jde o neomezené bytové proxy. Myslel jsem, že se kvalita začne snižovat po určitém čase použití, ale sakra, po celou dobu použití, všechno zůstalo nad 99%, to je prostě úžasné. Hodně štěstí a doufám, že to zůstane stejné.

ZainDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další

esta bazaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.

Charles BrownProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jak rychlé jsou proxy od FineProxy?700–800 Mbps

V reálných testech: až 500 Mbps na běžném domácím připojení, 700–800 Mbps při testování server-to-server z datacentra. Celková kapacita serverů je 80 Gbps na hardwaru AMD EPYC. Pro většinu úloh — scraping, stahování, streaming — je limitujícím faktorem cílový web nebo váš ISP, nikoli naše proxy. To, čemu se někdy říká turbo rychlé proxy, není o jednom magickém čísle — jde o konzistentní výkon i ve špičkách zatížení.

Proč některé proxy působí pomalu, i když jsou označené jako "vysokorychlostní"?Hardware a routing

Tři nejčastější důvody. Poskytovatel provozuje recyklovaný hardware — staré čipy Xeon Gold nakoupené za šrotové ceny, sestavené do serverů, které nezvládají moderní TLS a souběžnou zátěž. Směrují provoz přes prostředníky a každý extra hop přidává latenci. Nebo inzerují “až 1 Gbps”, ale v dokumentaci se ukáže, že jde o celkový uplink serveru sdílený mezi všechny IP na stroji. FineProxy eliminuje všechny tři problémy: vlastní servery AMD EPYC, přímý routing, neomezený provoz na každém tarifu.

SOCKS5 nebo HTTP — co je rychlejší?Nepatrný rozdíl

Na moderním hardwaru je rozdíl zanedbatelný. SOCKS5 má nepatrně menší režii, protože neparsuje HTTP hlavičky, ale doba TLS handshaku dominuje u obou protokolů. Vyberte si ten, který váš nástroj nejlépe podporuje. FineProxy podporuje oba za stejnou cenu bez rozdílu v rychlosti.

Může proxy skutečně zrychlit mé připojení?V konkrétních případech

V konkrétních případech ano. Pokud váš ISP omezuje (throttluje) určité typy provozu (streaming, velké stahování), směrování přes proxy toto omezení obchází, protože ISP nedokáže identifikovat, co děláte. Pokud vás CDN webu směruje na vzdálený server, proxy ve správné lokalitě se připojí k bližšímu CDN uzlu. Jinak proxy přidává jeden hop navíc a fyzikálně nemůže překonat přímé připojení.

Jak otestuji rychlost svého proxy?Změřte stahování

Stáhněte přes proxy testovací soubor a změřte propustnost. Použijte soubory různých velikostí, abyste ověřili jak špičkovou, tak udržitelnou rychlost. Zde jsou příkazy připravené ke zkopírování — nahraďte IP:PORT adresou vašeho proxy:

Rychlý test (10 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Test propustnosti (100 MB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Udržitelná rychlost (1 GB):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w “Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n” http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Pokud proxy vyžaduje přihlášení: curl -x http://user:pass@IP:PORT …

Hodnota speed_download je v bajtech za sekundu. Vydělte ji 125 000 a získáte Mbps. TTFB (time to first byte) ukazuje latenci — pod 100 ms u serverů ve stejném regionu znamená, že proxy je spolehlivé. Každý test spusťte 3–5× a vezměte medián.

Testovací servery Tele2 jsou v Evropě; pro jiné regiony použijte Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin pro východ USA, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin pro Finsko) nebo OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat pro Francii).

Rychlé anonymní proxy od FineProxy v těchto testech snadno dosahují 400–500 Mbps i z domácího připojení. Pokud naměříte výrazně méně, nejprve zkontrolujte rychlost svého ISP — proxy nemusí být příčinou.

Průvodce

Co skutečně dělá proxy rychlým

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

FineProxy běží na serverových procesorech AMD EPYC s agregovanou konektivitou 80 Gbps. Když kupujete rychlou proxy službu, výsledná rychlost závisí na hardwaru, přes který prochází váš provoz, na vzdálenosti mezi vámi a serverem a na počtu směrovacích uzlů na trase. Marketingová označení jako “turbo” nebo “ultra-fast” vám neřeknou nic. Specifikace serveru ano.

Hardware určuje strop

Každý požadavek zahrnuje šifrování, směrování a přeposílání. Každý krok vyžaduje procesorové cykly. Na zastaralém hardwaru se tyto cykly sčítají — samotné TLS handshaky mohou na starších procesorech přidat 5–15 ms na jedno spojení. Mnoho poskytovatelů proxy běží na recyklovaných čipech Intel Xeon Gold, nakoupených za šrotové ceny z vyřazených datacenter. Tyto procesory patřily před pěti lety ke špičce, ale dramaticky zaostávají za moderními AMD EPYC jak v jednovláknovém výkonu, tak v TLS propustnosti. Čipy AMD EPYC zvládají tisíce souběžných TLS operací díky dedikované hardwarové akceleraci — nižší režie na požadavek i při vysoké zátěži.

Servery FineProxy’s jsou připojeny přes kanály 80 Gbps. Většina poskytovatelů na své stránce uvádí “až 1 Gbps”, ale když se podíváte do skutečné dokumentace, nenajdete buď vůbec nic, nebo poznámku, že jde o uplink serveru sdílený napříč všemi IP na daném stroji. V reálných testech proxy FineProxy dosahují až 500 Mbps na běžném domácím připojení a 700–800 Mbps při testování ze vzdáleného serveru umístěného v datacentru. Hardware pravidelně upgradujeme — nejnovější generace EPYC nahradila předchozí právě kvůli lepšímu jednovláknovému výkonu a TLS propustnosti.

Nejrychlejší vysokorychlostní proxy servery nejsou ty s nejokázalejší stránkou. Jsou to ty, jejichž hardware byl navržen pro souběžnou zátěž, ne sestaven z recyklovaných dílů.

Vzdálenost a směrování — fyziku neobejdete

Světlo v optickém vláknu cestuje zhruba 200 km za milisekundu. Trasa z New Yorku do Frankfurtu přidá ~40 ms základní latence, ještě než se cokoli dalšího stane. Žádný hardware to nevyřeší. Jediné řešení: zvolte proxy lokaci blízko vašeho cíle.

Stejně důležité je přímé směrování poskytovatele. Když procházíte přes resellera, váš provoz putuje: vy → brána resellera → upstream poskytovatel → cíl. To jeden hop navíc — potenciálně +10–30 ms. FineProxy vlastní své servery i svůj IP pool s více než 100 000 adresami. Váš provoz putuje: vy → náš server → cíl. Jeden hop. Žádný prostředník.

U rychlé placené IP adresy a portu záleží na fyzické cestě vašich dat mnohem víc než na jakémkoli rychlostním štítku na prodejní stránce.

Proč jsou datacentrové proxy nejrychlejším typem

Rezidenční proxy směrují provoz přes zařízení běžných uživatelů a sítě ISP. Mobilní proxy směrují přes mobilní věže. Obojí přidává latenci, kterou datacenter proxy jednoduše nemají. Datacenter proxy se nachází v datovém centru s přímým připojením k páteřním sítím — podnikové síťové prostředí s minimálním počtem hopů k hlavním internetovým uzlům.

Datacentrové IP adresy FineProxy’s konzistentně dosahují nejnižší latence a nejvyšší propustnosti. Žádné softwarové triky — jen kratší datová cesta a rychlejší hardware. Pro scraping, monitoring, hromadné stahování a jakoukoli úlohu, kde záleží na rychlosti víc než na klasifikaci IP, datacentrové proxy vyhrávají pokaždé.

Neomezená šířka pásma znamená, že vás nikdo neškrtí

Poskytovatelé, kteří účtují za GB, mají finanční motivaci vás velkém zpomalovat. Platíte za objem — pokud vás omezí, generujete na jejich síti nižší náklady. FineProxy účtuje za IP, nikoli za gigabajt. Přenesete 10 GB nebo 10 TB — rychlost zůstává stejná. Jediné, co je třeba mít na paměti: každý tarif má doporučený rychlostní limit na jeden proxy. Tyto limity existují proto, aby každý klient měl konzistentní rychlost i ve špičkách — nejde o omezování, ale o férové sdílení infrastruktury mezi všemi uživateli na stejném serveru.

Rychlé a cenově dostupné proxy servery s neomezeným provozem existují, protože skutečné náklady na šířku pásma u datacenter proxy jsou minimální. Model účtování za GB je marginová strategie, nikoli nutnost.

Co znamená “rychlý” pro různé úlohy

Streaming — rychlý video proxy potřebuje trvalou propustnost, nejen nízkou latenci. Proxy, který zvládá nárazové požadavky, ale zadrhává se na nepřetržitém HD streamu, je k ničemu. Neomezená šířka pásma s agregovanou kapacitou 80 Gbps zajišťuje plynulé přehrávání bez bufferingu.

Stahování — rychlý proxy pro download znamená čistou šířku pásma. Váš 2 GB soubor by neměl soupeřit s tisíci dalších uživatelů o stejné úzké hrdlo.

Rychlé odblokování internetu — přístup k regionálně omezenému obsahu závisí hlavně na latenci. Zvolte proxy v cílové zemi a připojení bude působit téměř jako nativní.

Scraping velkém měřítku — tisíce souběžných požadavků potřebují server, který je nezařazuje do fronty. Procesory AMD EPYC to zvládají, protože byly navrženy přesně pro tento typ paralelní zátěže. Funkční proxy, který se nezhroutí pod zátěží, vás v konečném důsledku vyjde levněji než bezplatný, který zahodí polovinu vašich spojení.

Chcete službu vyzkoušet s vlastní zátěží? Nastavte a zaplaťte Proxy na 48 hodin a poté spusťte výše uvedené testy na vlastních úlohách.