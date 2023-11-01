Proxy pro Twitter (X)

Tři věci přivádějí lidi k tématu proxy pro X (Twitter): správa více účtů, stahování dat přes API a získání přístupu tam, kde je platforma blokována. Každý z těchto případů má svá pravidla a špatný typ proxy vás může dostat k banu rychleji než žádný proxy vůbec.
Provoz více účtů
X oficiálně povoluje až 10 účtů na uživatele, ale v okamžiku, kdy se k několika přihlásíte ze stejné IP adresy, platforma je propojí. Jeden je označen — všechny propojené účty jsou v ohrožení. Pro SMM týmy spravující 30+ profilů je to vážný problém.
Každý účet potřebuje vlastní IP adresu. Ale to jen polovina — X také sleduje otisky prohlížeče, cookies, nastavení časového pásma a vzorce chování. Proxy bez izolace relací je jako zamknout přední dveře a nechat okno otevřené. Antidetekční prohlížeče (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) vytvoří pro každý účet samostatné prostředí. Proxy zajistí IP adresu, prohlížeč se postará o vše ostatní.
Pro správu účtů jsou ISP proxy bezpečnější volba. Platforma agresivně označuje rozsahy datacenter IP přihlašování. ISP adresy pocházejí od reálných poskytovatelů a vypadají jako běžné domácí připojení. Limity aktivity platí pro každý účet bez ohledu na proxy: 2 400 tweetů denně, 400 sledování, 1 000 lajků. Překročíte-li je, hrozí vám shadowban — vaše příspěvky se přestanou zobrazovat ve vyhledávání a v hashtagových feedech, ale žádné upozornění nedostanete. Jednoduše se stanete neviditelnými.
Přístup přes API
X zrušil bezplatný přístup k API v únoru 2023. Aktuální ceník:
- Free: 1 500 příspěvků/měsíc (čtení), 50 tweetů/den (zápis). Sotva stačí na testování.
- Basic (200 $/měs.): 10 000 příspěvků/měsíc.
- Pro (5 000 $/měs.): 1 milion příspěvků/měsíc.
- Enterprise (42 000+ $/měs.): 50 milionů+.
Limity požadavků jsou stanoveny na aplikaci a na 15minutové okno. Pokud provozujete více aplikací nebo potřebujete vyšší průchodnost, rozložení volání napříč několika API klíči — každý na vlastní dedikované proxy — násobí vaši efektivní kapacitu. API proxy s rotací mezi klíči to zvládá automaticky. Jelikož API volání probíhají server-to-server, datacenter proxy zde fungují bez problémů — platforma u autentizovaných API požadavků typ IP nekontroluje.
Scraping — ta těžší cesta
Scraping X bez API je neustálý boj. Platforma nasazuje obranné aktualizace každé 2–4 týdny, které rozbíjejí stávající scrapery. Guest tokeny jsou vázané na IP a expirují každých pár hodin. GraphQL endpointy pravidelně mění svá ID. TLS fingerprinting odhaluje headless prohlížeče. A datacenter IP adresy jsou při neautentizovaném přístupu blokovány téměř okamžitě.
Údržba vlastního scraperu zabere 10–15 hodin měsíčně průběžné práce. Pro většinu týmů je platba za API přístup nebo využití spravované scrapingové služby levnější než čas vývojářů.
Přístup tam, kde je blokován
V některých zemích a v omezených sítích (školy, kanceláře) je X blokován na úrovni firewallu. Proxy směruje váš provoz přes jinou adresu a filtr tak spojení s platformou vůbec nezaznamená. Pro odblokovaný přístup k Twitteru často stačí i jednoduchá HTTP proxy se správným hostem a portem — blokace je na straně sítě, nikoli na straně X. Webové rozhraní Twitteru na x.com můžete používat v libovolném prohlížeči s nakonfigurovaným proxy.
Nejlepší proxy pro přístup k Twitteru závisí na vašem účelu: ISP proxy pro správu účtů, datacenter proxy pro práci s API, a kterýkoli z těchto typů pro odblokování Twitteru v omezených sítích.