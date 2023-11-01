NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy pro Twitter (X)

Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro X.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: ISP.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPDoporučeno zdeISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 statických ISP IP pro účty X
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu X
  • Exportujte seznam proxy pro X jako JSON
  • Zobrazte lokality dostupné pro ISP proxy pro X
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb X
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Správa účtů

Používám proxy na sociálních sítích FineProxy.org, abych byl anonymní a zabránil blokování kontextu. Spolehlivé, výkonné a snadno použitelné pro stabilní výkon. Bezplatná zkušební doba pro nové uživatele by to učinila ještě lepší, přitahuje více zákazníků. Proxy od FineProxy.org jsou také kompatibilní s různými platformami a poskytují vysokou rychlost a bezpečnost. Ať už je to pro osobní nebo obchodní účely, tato služba je velmi doporučena pro kvalitu a funkčnost.

Alexsander123SaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Velmi pohodlná služba pro ty, kteří potřebují proxy bez komplikovaných konfigurací. Všechno se vyvíjí rychle, jsou k dispozici různé země a slušný výběr plánů. Použil jsem proxy pro analýzu a automatizaci práce a byl jsem naprosto spokojený s výsledkem.

EvgeniyDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Poskytují API, pomocí kterých mohou uživatelé získávat proxy z jejich webu. Přestože pracovníci zákaznické podpory neuměli příliš dobře anglicky, velmi se snažili mi pomoci. Nabízejí také výměnu IP po sedmi dnech.

Anonymous UserTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Lokality a zásoby

více než spokojený, je to dobrá služba, mám evropský balíček a všechno je v pořádku, dobrá rychlost, moc vám děkuji, dám vám pět hvězd, díky

Johan GtInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí slušnou proxy službu s širokým výběrem IP adres a lokalizací. Přesto mohou být rychlosti připojení někdy nestabilní a odpovědi podpory mohou být pomalejší, než se očekávalo. I když je služba vhodná pro základní úkoly, nemusí plně uspokojit potřeby uživatelů s vyššími požadavky nebo specifickými požadavky. Ceny jsou konkurenceschopné, ale produktivita by mohla být stabilnější pro ty, kteří na ní spoléhají v profesní práci nebo intenzivním využívání.

Charles BrownProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jak poznám, že jsem byl shadowbanován?Zkontrolujte odhlášení

Vyhledejte své nedávné příspěvky bez přihlášení — pokud se nezobrazují, pravděpodobně jste shadowbanováni. Nástroje jako Shadowban Test nebo Circleboom to dokážou zkontrolovat automaticky. K shadowbanu dochází, když algoritmus detekuje chování podobné spamu: příliš rychlé publikování, hromadné sledování/odsledování nebo identický obsah napříč účty. Obvykle je dočasný, pokud přestanete s chováním, které ho vyvolalo.

Jsou datacenter proxy bezpečné pro účty na X?Rizikové pro účty

Pro správu účtů a publikování — riskantní. Platforma aktivně označuje rozsahy datacenter IP adres přihlašování a interakcích. Pro API volání přes autentizované endpointy — v pořádku. Platforma zachází s autentizovaným API provozem jinak než s prohlížečovými relacemi.

Kolik účtů mohu bezpečně provozovat na jedné IP adrese?Jeden

Jeden. Jakýkoli další a platforma je propojí. I pouhé přihlášení k druhému účtu “jen pro kontrolu” ze stejné adresy vytvoří spojení. Pokud spravujete 20 účtů, potřebujete 20 samostatných IP adres s 20 samostatnými profily prohlížeče.

Mohu scrapovat X bez placení za přístup k API?Technicky

Technicky ano, ale je to nákladné jiným způsobem. Platforma aktualizuje svou obranu každé 2–4 týdny a pravidelně rozbíjí scrapery. Guest tokeny expirují a jsou vázány na IP. Strávíte více inženýrských hodin údržbou scraperu, než byste utratili za Basic API přístup (200 $/měsíc za 10 000 příspěvků).

Jaký je nejlevnější způsob škálování na X?Přizpůsobte zátěži

Pro publikování: vlastní limity platformy (2 400 tweetů/den na účet) jsou pro většinu případů dostatečně velkorysé. Proxy vám umožní provozovat více účtů, každý v rámci těchto limitů. Pro čtení dat: Free API tier (1 500 příspěvků/měsíc) plus několik dedikovaných IP adres pokryje lehký monitoring. Pro vážné objemy je Basic tier za 200 $/měsíc plus nastavení API proxy nákladově nejefektivnější cestou.

Mohu místo placení za vyšší tarif použít více bezplatných API klíčů?Ano

Ano, a je to nejpraktičtější způsob, jak ušetřit na nákladech za API. Každý bezplatný klíč vám poskytne 1 500 příspěvků měsíčně. Deset klíčů na deseti samostatných datacenter proxy — to je 15 000 příspěvků zdarma, což je více než plán Basic za $200/měsíc. API volání probíhají server-to-server, takže datacenter IP zde fungují perfektně. Limitujícím faktorem je schválení vývojářského účtu na X — každý klíč potřebuje vlastní účet s ověřením telefonu, takže škálování na stovky vyžaduje úsilí. Ale i 10–20 bezplatných klíčů pokryje potřeby většiny týmů.

Průvodce

K čemu skutečně potřebujete proxy na X

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Tři věci přivádějí lidi k tématu proxy pro X (Twitter): správa více účtů, stahování dat přes API a získání přístupu tam, kde je platforma blokována. Každý z těchto případů má svá pravidla a špatný typ proxy vás může dostat k banu rychleji než žádný proxy vůbec.

Provoz více účtů

X oficiálně povoluje až 10 účtů na uživatele, ale v okamžiku, kdy se k několika přihlásíte ze stejné IP adresy, platforma je propojí. Jeden je označen — všechny propojené účty jsou v ohrožení. Pro SMM týmy spravující 30+ profilů je to vážný problém.

Každý účet potřebuje vlastní IP adresu. Ale to jen polovina — X také sleduje otisky prohlížeče, cookies, nastavení časového pásma a vzorce chování. Proxy bez izolace relací je jako zamknout přední dveře a nechat okno otevřené. Antidetekční prohlížeče (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) vytvoří pro každý účet samostatné prostředí. Proxy zajistí IP adresu, prohlížeč se postará o vše ostatní.

Pro správu účtů jsou ISP proxy bezpečnější volba. Platforma agresivně označuje rozsahy datacenter IP přihlašování. ISP adresy pocházejí od reálných poskytovatelů a vypadají jako běžné domácí připojení. Limity aktivity platí pro každý účet bez ohledu na proxy: 2 400 tweetů denně, 400 sledování, 1 000 lajků. Překročíte-li je, hrozí vám shadowban — vaše příspěvky se přestanou zobrazovat ve vyhledávání a v hashtagových feedech, ale žádné upozornění nedostanete. Jednoduše se stanete neviditelnými.

Přístup přes API

X zrušil bezplatný přístup k API v únoru 2023. Aktuální ceník:

  • Free: 1 500 příspěvků/měsíc (čtení), 50 tweetů/den (zápis). Sotva stačí na testování.
  • Basic (200 $/měs.): 10 000 příspěvků/měsíc.
  • Pro (5 000 $/měs.): 1 milion příspěvků/měsíc.
  • Enterprise (42 000+ $/měs.): 50 milionů+.

Limity požadavků jsou stanoveny na aplikaci a na 15minutové okno. Pokud provozujete více aplikací nebo potřebujete vyšší průchodnost, rozložení volání napříč několika API klíči — každý na vlastní dedikované proxy — násobí vaši efektivní kapacitu. API proxy s rotací mezi klíči to zvládá automaticky. Jelikož API volání probíhají server-to-server, datacenter proxy zde fungují bez problémů — platforma u autentizovaných API požadavků typ IP nekontroluje.

Scraping — ta těžší cesta

Scraping X bez API je neustálý boj. Platforma nasazuje obranné aktualizace každé 2–4 týdny, které rozbíjejí stávající scrapery. Guest tokeny jsou vázané na IP a expirují každých pár hodin. GraphQL endpointy pravidelně mění svá ID. TLS fingerprinting odhaluje headless prohlížeče. A datacenter IP adresy jsou při neautentizovaném přístupu blokovány téměř okamžitě.

Údržba vlastního scraperu zabere 10–15 hodin měsíčně průběžné práce. Pro většinu týmů je platba za API přístup nebo využití spravované scrapingové služby levnější než čas vývojářů.

Přístup tam, kde je blokován

V některých zemích a v omezených sítích (školy, kanceláře) je X blokován na úrovni firewallu. Proxy směruje váš provoz přes jinou adresu a filtr tak spojení s platformou vůbec nezaznamená. Pro odblokovaný přístup k Twitteru často stačí i jednoduchá HTTP proxy se správným hostem a portem — blokace je na straně sítě, nikoli na straně X. Webové rozhraní Twitteru na x.com můžete používat v libovolném prohlížeči s nakonfigurovaným proxy.

Nejlepší proxy pro přístup k Twitteru závisí na vašem účelu: ISP proxy pro správu účtů, datacenter proxy pro práci s API, a kterýkoli z těchto typů pro odblokování Twitteru v omezených sítích.