Proxy pro Janitor AI
IPv4 datacentrové proxy pro relay servery Janitor AI: HTTP/HTTPS/SOCKS5, dedikované IP adresy proti rate-limitům a revokaci klíčů OpenAI/Anthropic.
Sestavte si tarif proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|Doporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte jednu vyhrazenou datacentrovou IP pro zprostředkující server Janitor AI
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Rychlost pod zátěží
Pokud jde o mě, mohu se nazvat nováčkem pro proxy serverů, protože jsem jich používal jen několik. A teď vám řeknu o mých myšlenkách a pocitech ohledně FineProxy. Nic jsem nenašel, FineProxy funguje opravdu dobře a rychle.
Vynikající proxy Když jsem je kupoval, váhal jsem, ale výsledky a rychlost mě ohromily. Za tuto cenu nabízejí opravdu skvělou hodnotu. Dávám 5/5.
Přístup přes API a agenty
Rychlá a spolehlivá proxy služba s vynikající dostupností, vynikající podporou a přijatelnou cenou. Ideální pro bezpečné prohlížení internetu a automatizaci úkolů!
Líbí se mi FineProxy, rychlost je skvělá, používám ji pro automatizaci, web scraping a prohlížení internetu, připojení jsou stabilní a rychlost je velmi dobrá, nikdy se neodepíná ani neblokuje IP adresy, koupím ji znovu a znovu, podpora je opravdu skvělá a Přijde včas.
Minimální objednávky
Jedna z nejlepších proxy služeb v oboru. FineProxy používám téměř pět let a stále jsem nenašel nic lepšího. Při nákupu velkého počtu IP adres (od 5000) funguje více než 95 % stabilně 24/7. Při měsíčním obnovení tarifu jsou k dispozici slevy.
Proxi je dobrá podpora pro změnu IP, takže můžeme využít stránky, ke kterým nemůžeme připojit pomocí našeho IP. Mám rád 100 000 exkluzivních IP, protože je velmi ekonomické a užitečné.
Potřebuji IP proxy jen proto, abych mohl používat Janitor AI?Ne
Ne. Běžní uživatelé potřebují pouze API klíč a URL od služby jako OpenRouter. IP proxy jsou určené pro lidi, kteří provozují vlastní relay servery pro API a potřebují mít kontrolu nad tím, jak odchozí požadavky vypadají z pohledu poskytovatelů LLM.
Co je OpenRouter a jak funguje s Janitor AI?Brána více modelů
OpenRouter je služba, která vám poskytne jeden API klíč pro přístup k mnoha různým AI modelům — GPT-4, Claude, DeepSeek a dalším. Do nastavení Janitor AI zadáte URL adresu OpenRouter a svůj klíč, vyberete model a vaše chaty jsou přes OpenRouter směrovány na daný model. Bezplatná verze: 50 zpráv denně. Placená: záleží na modelu, každý má vlastní cenu za token.
Proč by mohl být můj relay server zablokován?Limity sdílené IP
Poskytovatelé LLM jako OpenAI a Anthropic omezují a označují IP adresy, které odesílají velké množství požadavků. Pokud váš server obsluhuje mnoho uživatelů, veškerá jejich konverzace prochází přes jednu IP adresu. Jakmile překročíte limit poskytovatele’ všichni na vašem serveru přijdou o přístup naráz.
Mohu v Janitor AI přímo použít vlastní klíč od OpenAI?Ano
Ano. Janitor AI podporuje přímé zadání API klíčů od OpenAI — nemusíte používat reverse proxy ani OpenRouter. Stačí zadat klíč a URL adresu OpenAI API v nastavení. Nevýhoda: platíte přímo OpenAI za každý token, a pokud své nastavení sdílíte s ostatními, veškeré využití se počítá do limitů vašeho jediného klíče.
Jsou bezplatné reverse proxy bezpečné?Jen opatrně
Používejte je obezřetně. Bezplatné komunitní proxy (jako PawnOsman) fungují, ale vaše chatová data procházejí přes cizí server. Mohou zaznamenávat konverzace a dostupnost není zaručená. Pro cokoli soukromého nebo důležitého si raději zaplaťte OpenRouter, nebo si provozujte vlastní server.
Datacentrové, nebo rezidenční proxy pro relay server Janitor AI?Datacentrové
Datacentrové. Koncové body LLM API očekávají komunikaci server-server, takže datacentrová IP adresa vypadá přirozeně a nevzbudí podezření tak, jak by se to mohlo stát na běžném spotřebitelském webu. Datacentrové proxy navíc nabízejí nižší latenci — což je u chatu klíčové, protože každá milisekunda navíc je znatelná — a stojí výrazně méně za gigabajt než rezidenční IP adresy. Rezidenční proxy mají smysl při scrapování přes prohlížeč, ale pro relay práci s API přinášejí jen zbytečnou latenci a náklady navíc.