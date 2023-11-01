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بروكسي لـ Janitor AI

بروكسيات IPv4 لمراكز البيانات لخوادم ترحيل Janitor AI: HTTP/HTTPS/SOCKS5، عناوين IP مخصصة لتجنب حدود المعدل وإلغاء المفاتيح من OpenAI/Anthropic.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP مخصصًا من مركز بيانات لخادم ترحيل Janitor AI
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
  • صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
  • اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
  • اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

بالنسبة لي، يمكنني أن أسمي نفسي مبتدئًا في الخوادم الوكيلة، لأنني لم أستخدم سوى عدد قليل منها. الآن سأخبرك بأفكاري وانطباعاتي حول Fineproxy . لم أجد عيوبًا، يعمل Fineproxy بشكل جيد وسريع حقًا.  .

Артем Поповالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وكلاء ممتازون عندما اشتريته كنت مترددًا، لكن النتائج والسرعة صدمتني، فهي قيمة خالصة مقابل السعر إعطائها 5/5

kayne kaTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

خدمة وكيل سريعة وموثوقة مع وقت تشغيل ممتاز ودعم رائع وأسعار معقولة. مثالي لمهام التصفح والأتمتة الآمنة!

MargaretSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد

7heGoatCR7Dieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الحد الأدنى للطلبات

واحدة من أفضل الوكلاء في عالم المال. لقد مر ما يقرب من خمس سنوات وأنا مع FineProxy وما زلت غير قادر على العثور على شيء أفضل. عند شراء عدد كبير من IPs (من 5000)، أكثر من 95% تعمل بشكل مستقر 24/7. خصومات في حالة تجديد التعرفة شهريا.

aboveundbeyondNorton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يعد Proxi أداة مساعدة جيدة لتغيير IP، حتى نتمكن من استخدام المواقع التي لا يمكننا الاتصال بها مع IP الخاص بنا. أحب 100000 IP الحصري لأنه اقتصادي ومفيد للغاية.

Аноним Faiersالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل أحتاج إلى بروكسي IP فقط لاستخدام Janitor AI؟لا

لا. المستخدمون العاديون يحتاجون فقط إلى مفتاح API ورابط URL من خدمة مثل OpenRouter. بروكسيات IP مخصصة لمن يشغّلون خوادم ترحيل API خاصة بهم ويحتاجون للتحكم في كيفية ظهور الطلبات الصادرة لمزودي نماذج LLM.

ما هو OpenRouter وكيف يعمل مع Janitor AI؟بوابة متعددة النماذج

OpenRouter هو خدمة تمنحك مفتاح API واحدًا للوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة — GPT-4 وClaude وDeepSeek وغيرها. تُدخل رابط OpenRouter ومفتاحك في إعدادات Janitor AI، وتختار نموذجًا، وتمر محادثاتك عبر OpenRouter إلى ذلك النموذج. المستوى المجاني: 50 رسالة يوميًا. المدفوع: يعتمد على النموذج، ولكل نموذج سعره الخاص لكل رمز.

لماذا قد يتم حظر خادم الترحيل الخاص بي؟حدود IP المشترك

مزودو خدمات LLM مثل OpenAI وAnthropic يفرضون قيودًا على عناوين IP التي ترسل كميات كبيرة من الطلبات ويضعون عليها علامات تحذيرية. إذا كان خادمك يخدم عددًا كبيرًا من المستخدمين، فإن جميع محادثاتهم تمر عبر عنوان IP واحد. بمجرد أن تصل إلى حد المزود، يفقد جميع مستخدمي خادمك إمكانية الوصول في الوقت نفسه.

هل يمكنني استخدام مفتاح OpenAI الخاص بي مباشرة في Janitor AI؟نعم

نعم. يدعم Janitor AI مفاتيح OpenAI API مباشرة — لست مضطرًا لاستخدام بروكسي عكسي أو OpenRouter. ما عليك سوى إدخال مفتاحك وعنوان OpenAI API في الإعدادات. الجانب السلبي: أنت تدفع لـ OpenAI مباشرة مقابل كل توكن، وإذا شاركت إعدادك مع الآخرين، فإن كل الاستخدام يُحتسب ضمن حدود مفتاحك الواحد.

هل البروكسيات العكسية المجانية آمنة؟استخدم بحذر

استخدمها بحذر. البروكسيات المجتمعية المجانية (مثل PawnOsman) تعمل، لكن بيانات محادثاتك تمر عبر خادم شخص آخر. قد يقومون بتسجيل المحادثات، والتوفر ليس مضمونًا. لأي شيء خاص أو مهم، ادفع مقابل OpenRouter أو شغّل خادمك الخاص.

بروكسيات مراكز البيانات أم البروكسيات السكنية لخادم ترحيل Janitor AI؟مركز بيانات

مراكز البيانات. تتوقع نقاط نهاية LLM API حركة مرور من خادم إلى خادم، لذا يبدو عنوان IP لمركز البيانات طبيعيًا ولن يُثير أي شكوك كما قد يحدث على موقع مخصص للمستهلكين. كما توفر بروكسيات مراكز البيانات زمن استجابة أقل — وهو أمر حاسم للمحادثات حيث تُحسّ كل ميلي ثانية إضافية — وتكلفتها أقل بكثير لكل غيغابايت مقارنة بعناوين IP السكنية. البروكسيات السكنية مناسبة لاستخراج البيانات عبر المتصفح، لكن لأعمال ترحيل API تضيف زمن استجابة وتكاليف غير ضرورية.