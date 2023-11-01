بروكسي لـ Janitor AI
بروكسيات IPv4 لمراكز البيانات لخوادم ترحيل Janitor AI: HTTP/HTTPS/SOCKS5، عناوين IP مخصصة لتجنب حدود المعدل وإلغاء المفاتيح من OpenAI/Anthropic.
أنشئ خطة البروكسي.
ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.
جارٍ تحميل الخطط الحالية…
يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.
أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.
تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.
|باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركة
|موصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحد
|ISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
|دوّارالفوترة بأرصدة API
|الأنسب
|البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
|جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
|أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
|جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
|الأشخاص لكل عنوان
|حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
|1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
|حتى 5
|مجمع مشترك
|ثقة المنصة
|قياسيASN مركز بيانات
|عالٍ — حصري
|عالٍ — مسجّل لدى ISP
|يختلف حسب المجمع
|السعر يبدأ من
|$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
|$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
|$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|الحد الأدنى للطلب
|100 عنوان IP
|1 IP
|100 عنوان IP
|2.5 مليون رصيد
|مدة العنوان
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|ثابت طوال المدة
|يتغيّر مع كل طلب
|عرض النطاق الترددي
|غير محدود
|غير محدود
|غير محدود
|الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
|UDP / مكالمات صوتية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|إضافة اختيارية
|غير متاح
|البروتوكولات
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|المصادقة
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
|مفتاح API
|اعرض الباقات
|اعرض باقات البروكسي المخصص
|اعرض باقات ISP
|اعرض الباقات
مخصص
شخصي، من عنوان IP واحد
جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.
1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.
عالٍ — حصري
$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.
1 IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
باقة مركز بيانات
تُباع على دفعات، مشتركة
البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.
حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.
قياسيASN مركز بيانات
$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
ISP
عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة
أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.
حتى 5
عالٍ — مسجّل لدى ISP
$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا
100 عنوان IP
ثابت طوال المدة
غير محدود
إضافة اختيارية
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
دوّار
الفوترة بأرصدة API
جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
مجمع مشترك
يختلف حسب المجمع
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5 مليون رصيد
يتغيّر مع كل طلب
الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
غير متاح
HTTP, SOCKS5
مفتاح API
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.
أبرز مواقع البروكسي
ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.
اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.
تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.
ثم يكفي أن تقول
- اشترِ عنوان IP مخصصًا من مركز بيانات لخادم ترحيل Janitor AI
- أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي لديّ
- صدّر قائمة البروكسي لديّ بصيغة JSON
- اعرض الخدمات ذات أعلى معدل أخطاء اليوم
- اعرض حالة خدمات البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.
ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت
إنفاق أموالك
ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج
wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.
دفع أكثر من السعر المعروض
يحمل كل شراء القيمة
expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.
إلغاء متسرّع
الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون
confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.
تحصيلك مرتين
استدعاءات الدفع تتطلّب
idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.
إعداد يدوي
اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.
الأنظمة
المتصفحات
التطبيقات
مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.
حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.
طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.
500 Mbps
لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية
99.97%
من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً
96
خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور
0
حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة
AMD EPYC مخصص
خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.
شبكات فرعية مملوكة
عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.
وصلة صاعدة 80 Gbps
هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.
Tier III / IV
مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.
يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.
كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.
ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.
السرعة تحت الحمل
بالنسبة لي، يمكنني أن أسمي نفسي مبتدئًا في الخوادم الوكيلة، لأنني لم أستخدم سوى عدد قليل منها. الآن سأخبرك بأفكاري وانطباعاتي حول Fineproxy . لم أجد عيوبًا، يعمل Fineproxy بشكل جيد وسريع حقًا. .
وكلاء ممتازون عندما اشتريته كنت مترددًا، لكن النتائج والسرعة صدمتني، فهي قيمة خالصة مقابل السعر إعطائها 5/5
وصول API والوكلاء
خدمة وكيل سريعة وموثوقة مع وقت تشغيل ممتاز ودعم رائع وأسعار معقولة. مثالي لمهام التصفح والأتمتة الآمنة!
أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد
الحد الأدنى للطلبات
واحدة من أفضل الوكلاء في عالم المال. لقد مر ما يقرب من خمس سنوات وأنا مع FineProxy وما زلت غير قادر على العثور على شيء أفضل. عند شراء عدد كبير من IPs (من 5000)، أكثر من 95% تعمل بشكل مستقر 24/7. خصومات في حالة تجديد التعرفة شهريا.
يعد Proxi أداة مساعدة جيدة لتغيير IP، حتى نتمكن من استخدام المواقع التي لا يمكننا الاتصال بها مع IP الخاص بنا. أحب 100000 IP الحصري لأنه اقتصادي ومفيد للغاية.
هل أحتاج إلى بروكسي IP فقط لاستخدام Janitor AI؟لا
لا. المستخدمون العاديون يحتاجون فقط إلى مفتاح API ورابط URL من خدمة مثل OpenRouter. بروكسيات IP مخصصة لمن يشغّلون خوادم ترحيل API خاصة بهم ويحتاجون للتحكم في كيفية ظهور الطلبات الصادرة لمزودي نماذج LLM.
ما هو OpenRouter وكيف يعمل مع Janitor AI؟بوابة متعددة النماذج
OpenRouter هو خدمة تمنحك مفتاح API واحدًا للوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة — GPT-4 وClaude وDeepSeek وغيرها. تُدخل رابط OpenRouter ومفتاحك في إعدادات Janitor AI، وتختار نموذجًا، وتمر محادثاتك عبر OpenRouter إلى ذلك النموذج. المستوى المجاني: 50 رسالة يوميًا. المدفوع: يعتمد على النموذج، ولكل نموذج سعره الخاص لكل رمز.
لماذا قد يتم حظر خادم الترحيل الخاص بي؟حدود IP المشترك
مزودو خدمات LLM مثل OpenAI وAnthropic يفرضون قيودًا على عناوين IP التي ترسل كميات كبيرة من الطلبات ويضعون عليها علامات تحذيرية. إذا كان خادمك يخدم عددًا كبيرًا من المستخدمين، فإن جميع محادثاتهم تمر عبر عنوان IP واحد. بمجرد أن تصل إلى حد المزود، يفقد جميع مستخدمي خادمك إمكانية الوصول في الوقت نفسه.
هل يمكنني استخدام مفتاح OpenAI الخاص بي مباشرة في Janitor AI؟نعم
نعم. يدعم Janitor AI مفاتيح OpenAI API مباشرة — لست مضطرًا لاستخدام بروكسي عكسي أو OpenRouter. ما عليك سوى إدخال مفتاحك وعنوان OpenAI API في الإعدادات. الجانب السلبي: أنت تدفع لـ OpenAI مباشرة مقابل كل توكن، وإذا شاركت إعدادك مع الآخرين، فإن كل الاستخدام يُحتسب ضمن حدود مفتاحك الواحد.
هل البروكسيات العكسية المجانية آمنة؟استخدم بحذر
استخدمها بحذر. البروكسيات المجتمعية المجانية (مثل PawnOsman) تعمل، لكن بيانات محادثاتك تمر عبر خادم شخص آخر. قد يقومون بتسجيل المحادثات، والتوفر ليس مضمونًا. لأي شيء خاص أو مهم، ادفع مقابل OpenRouter أو شغّل خادمك الخاص.
بروكسيات مراكز البيانات أم البروكسيات السكنية لخادم ترحيل Janitor AI؟مركز بيانات
مراكز البيانات. تتوقع نقاط نهاية LLM API حركة مرور من خادم إلى خادم، لذا يبدو عنوان IP لمركز البيانات طبيعيًا ولن يُثير أي شكوك كما قد يحدث على موقع مخصص للمستهلكين. كما توفر بروكسيات مراكز البيانات زمن استجابة أقل — وهو أمر حاسم للمحادثات حيث تُحسّ كل ميلي ثانية إضافية — وتكلفتها أقل بكثير لكل غيغابايت مقارنة بعناوين IP السكنية. البروكسيات السكنية مناسبة لاستخراج البيانات عبر المتصفح، لكن لأعمال ترحيل API تضيف زمن استجابة وتكاليف غير ضرورية.