يتضمن FineProxy حركة مرور غير محدودة في كل خطة بروكسي — سواء بروكسيات مراكز البيانات أو ISP أو المخصصة. لا فواتير لكل جيجابايت، لا عدادات نطاق ترددي، لا خنق تلقائي عند بلوغ سقف خفي. تستأجر عناوين IP بسعر شهري ثابت، والبيانات التي تمر عبرها لا تُحتسب ولا تُحدّد بسقف ولا تُبطَّأ. عندما تبحث عن أفضل خطة بروكسي غير محدودة للشراء، يصبح هذا الفرق أهم بكثير من كلمة “غير محدود” على صفحة عرض، لأن معظم المزودين يستخدمون هذه الكلمة بمعنى مختلف عمّا تتوقعه.

فخ الاستخدام العادل

ابحث عن “بروكسي غير محدود” وستجد أن كل مزود تقريبًا في النتائج الأولى يدّعي نطاقًا تردديًا غير محدود. اقرأ شروط الخدمة لديهم وستظهر صورة مختلفة تمامًا.

أحد المزودين الكبار يحدد سقف كل بروكسي بـ 100 جيجابايت شهريًا — تجاوز ذلك ويُحوّلك بصمت إلى أسعار التجاوز بنظام الدفع حسب الاستخدام. مزود آخر يخفض جلساتك المتزامنة من 100 إلى 10 بمجرد تجاوز 50 جيجابايت من حركة المرور في دورة فوترة واحدة. وثالث يفرض عقوبات تأخير تصاعدية: 4 ثوانٍ من التأخير الاصطناعي بعد أول 5 جيجابايت فوق السقف المرن، تتصاعد إلى 13 ثانية بعد 500 جيجابايت. بعض المزودين يخفضون سرعاتك من 300-400 ميجابت/ث إلى 100 ميجابت/ث بعد بلوغ الحد، ويمكن أن تنخفض إلى 5 ميجابت/ث مع استمرار الاستخدام “المكثف”.

لهذه السياسات أسماء — سياسة الاستخدام العادل، سياسة الاستخدام المقبول، FUP. النمط واحد: “غير محدود” في صفحة الأسعار، وقيود في البنود الدقيقة. تعريف “الاستخدام المفرط” يختلف من مزود لآخر وغالبًا ما يكون مبهمًا بدرجة كافية لتفعيل العقوبات على أعباء العمل المشروعة. إذا كنت تقوم بسحب كتالوجات المنتجات، أو مراقبة الأسعار عبر آلاف الصفحات، أو تشغيل أتمتة تولّد مئات الجيجابايت شهريًا، فستصطدم بهذه الحدود. تصبح علامة “غير محدود” بلا معنى لحظة تفعيل بند الاستخدام العادل.

كيف تتعامل FineProxy مع الأمر بشكل مختلف

لا تراقب FineProxy استهلاكك لحركة البيانات. لا يوجد عداد يتتبع عدد الغيغابايت التي تمر عبر البروكسيات الخاصة بك. لا يوجد حد تنخفض بعده السرعات، أو تُقيَّد الجلسات، أو يتم نقلك بصمت إلى خطة فوترة محسوبة. البروكسي غير المحدود من FineProxy يعني ذلك حرفيًا — لا حدود للبيانات، ولا تتبع للحجم، ولا عقوبات على الاستخدام المكثف.

ما تمتلكه FineProxy هو معياران للبنية التحتية، منشوران بشفافية في شروط الخدمة، ومصمّمان للحفاظ على أداء ثابت لجميع العملاء على الشبكة المشتركة:

تخصيص عرض النطاق الترددي لكل خدمة. لكل خطة حد أقصى لعرض النطاق الترددي بناءً على حجم حزمة IP الخاصة بك، وهو منشور في شروط الخدمة. حزمة 300 IP تحصل على ما يصل إلى 100 Mbps إجمالي. عند الترقية إلى 3,000 IP يرتفع السقف إلى 500 Mbps. عند 5,000+ IP يصل إلى 1.5 Gbps، والحزم التي تتجاوز 25,000 IP تحصل على ما يصل إلى 5 Gbps. هذه حدود لعرض النطاق لكل خدمة وليس لكل IP — حزمتك بالكامل تتشارك في التخصيص. يزداد عرض النطاق مع حجم الحزمة لأن الحزم الأكبر تعمل على سعة خوادم أكبر نسبيًا. هذا ليس خنقًا للسرعة.

لا يوجد “وضع بطيء” للسرعة — تتدفق بياناتك بأقصى معدل يدعمه الاتصال، وصولاً إلى سقف الباقة. الفرق عن سياسة الاستخدام العادل: هذه المستويات ثابتة منذ لحظة شراء الخطة. لا تتقلص بعد استهلاك كمية معينة من البيانات. في اليوم الأول واليوم الثلاثين، يبقى السقف كما هو.

حدود الاتصالات المتزامنة لكل خدمة. لكل حزمة أيضًا حد أقصى لعدد الاتصالات المتزامنة، وهو منشور في شروط الخدمة. حزمة 999 IP تسمح بما يصل إلى 1,500 اتصال متزامن. عند 1,000-4,999 IP يكون الحد 3 أضعاف عدد عناوين IP. عند 5,000-14,999 IP يكون الحد ضعفين، وفوق 15,000 IP يكون مساويًا لعدد عناوين IP. إذا تجاوزت الحد مؤقتًا، تدخل الخدمة في وضع بطيء لفترة وجيزة (اتصال واحد لكل IP) لمدة 5-60 دقيقة حسب تكرار التجاوز، ثم تعود تلقائيًا إلى الوضع الطبيعي. هذا يمنع عميلًا واحدًا من استنزاف موارد الخادم على حساب الآخرين. إذا كان سير عملك يحتاج فعلًا إلى اتصالات أكثر، يمكنك شراء سعة إضافية — فهي معامل بنية تحتية قابل للتعديل وليست عقوبة.

لاحظ ما هو غائب عن كلتا القائمتين: أي ذكر للجيجابايت المستهلكة. حدود FineProxy تتعلق بسرعة النطاق الترددي وعدد الاتصالات — أي سعة البنية التحتية، وليس حجم البيانات. سواء استهلكت 100 GB أو 100 TB عبر البروكسيات خلال شهر، فالشروط لا تتغير. لا توجد رسوم على الاستهلاك الزائد، ولا تباطؤ تدريجي، ولا رسالة بريد إلكتروني تقول “تم تصنيفك بسبب الاستخدام المفرط”.

لماذا يجعل التسعير الثابت لكل IP من "غير المحدود" حقيقة

التسعير بالجيجابايت يخلق تعارضًا هيكليًا. كلما زادت حركة المرور التي تدفعها، زادت أرباح المزود — لكن أيضًا زاد عرض النطاق الذي يجب عليه توفيره. في مرحلة ما يختفي هامش الربح، فيلجأ إلى الخنق. إطار سياسة الاستخدام العادل بأكمله موجود لحماية اقتصاديات المزود، وليس تجربة العميل.

FineProxy يفرض رسومًا لكل عنوان IP وليس لكل جيجابايت. النموذج الاقتصادي مختلف: بمجرد تخصيص عنوان IP على الخادم، تكون التكلفة الحدية لحركة المرور الإضافية ضئيلة. عرض النطاق الترددي لمراكز البيانات بالحجم الذي يعمل به FineProxy (أكثر من 100,000 عنوان IP مملوك، خوادم AMD EPYC، قنوات إجمالية بسعة 80 جيجابت/ث) يكلف جزءًا بسيطًا مما يفرضه مزودو الدفع بالجيجابايت على عملائهم. لا يوجد حافز مالي لإبطائك.

هذا أيضًا هو السبب في أن بروكسيات مراكز البيانات وبروكسيات ISP هي الخيار الطبيعي للخطط غير المحدودة فعلًا. البروكسيات السكنية تمر عبر أجهزة المستهلكين ذات النطاق الترددي المحدود — المزودون لا يستطيعون فعليًا تقديم إنتاجية غير مقيدة على نطاق واسع، وهذا هو سبب أن كل خطة بروكسي سكنية “غير محدودة” تأتي مع سياسات استخدام عادل. بروكسيات مراكز البيانات وISP تعمل على أجهزة خوادم مخصصة بوصلات إنترنت من فئة المؤسسات. السعة متوفرة. السؤال هو ما إذا كان المزود يمنحك إياها أم يحجبها خلف سياسة استخدام عادل.

ما المهام التي تستفيد فعلياً من حركة مرور غير محدودة

استخراج البيانات على نطاق واسع. كتالوجات المنتجات، ونتائج البحث، وقوائم العقارات — مهام تُنتج مئات الجيجابايت شهريًا. مع خطط الدفع لكل GB، تتصاعد التكلفة بشكل غير متوقع. أما مع خطة FineProxy بسعر ثابت، فتبقى التكلفة واحدة سواء استهلكت 100 GB أو 10 TB.

المراقبة المستمرة. تتبع الأسعار، والتحقق من الإعلانات، ومراقبة ترتيب SEO — عمليات تعمل على مدار الساعة ولا تتوقف عن توليد حركة البيانات. التسعير لكل GB يجعل المراقبة المستمرة مشكلة في الميزانية. السعر الثابت يجعلها قابلة للتنبؤ.

الوسائط والتحميلات. اختبارات البث، وتحميل الملفات الكبيرة، والتحقق من تسليم المحتوى. هذه المهام تستهلك عرض نطاق ترددي كبير بطبيعتها. بروكسي يخنق السرعة بعد 50 GB لا فائدة منه لهذه الاستخدامات.