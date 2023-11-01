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بروكسي غير محدود

بروكسيات مراكز البيانات وISP بدون سقف للبيانات: مستويات عرض نطاق ترددي ثابتة تصل إلى 5 Gbps، ودعم SOCKS5/HTTP/HTTPS، وبدون عقوبات على الاستخدام العادل.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

جهّز باقة بعرض نطاق ترددي غير محدود.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 1,000 بروكسي مركز بيانات ببيانات غير محدودة في أوروبا
  • صدّر قائمة بروكسي HTTP لديّ بصيغة JSON
  • حدّث عنوان IP المسموح به لخدمة البروكسي لديّ
  • افحص خدمتي بحثاً عن عناوين IP غير نشطة أو متعثّرة
  • اعرض حالة باقة البروكسي لديّ وتفاصيل فوترتها
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

حركة المرور بلا حد

خدمة رائعة. الوكلاء متاحون في فترة قصيرة بعد الدفع. وجود الكثير من IP`s يجعل عملي أكثر إنتاجية. وأنا أقدر سرعة جيدة وحركة المرور غير المحدودة كذلك. 

Diana Deeالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

قررت أن أجرب FineProxy قبل الشراء وقمت بالتسجيل للحصول على الإصدار التجريبي المجاني 60 لمدة دقيقة. ويجب أن أقول، وتفاجأت! كان الإعداد فوريًا، وسرعة الاتصال رائعة، وكل شيء يعمل بسلاسة لا تصدق. إنه لأمر رائع أنهم يسمحون لك باختبار الوكلاء بدقة قبل شراء الخطة الكاملة. بالتأكيد سأشتري حزمة لمشاريعي – لقد فاقت هذه الخدمة توقعاتي.

NickDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

مزود وكيل موثوق وسريع مع وقت تشغيل ممتاز وأمان قوي ومجموعة واسعة من IPs. دعم العملاء الرائع والإعداد السهل يجعله مثاليًا للتجريد وعدم الكشف عن هويته

AspasSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

تشغيل الحسابات

لقد استخدمته لمدة 5+ سنوات وهذا وكيل رائع للعمل مع استخراج البيانات/الشبكات الاجتماعية وأي مشاريع أتمتة أخرى - دوران سريع IPs، لا يتم حظر جميع الوكلاء تقريبًا كما هو الحال في مقدمي الخدمات الآخرين وما إلى ذلك، كما أن دعم العملاء جيد جدًا.

synk.pitNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد عملت مع Fineproxy لعدة أشهر. الوكلاء جيدون. لقد كنت أشتري للشبكات الاجتماعية لفترة طويلة. إذا كانت هناك أسئلة، فالإجابة تأتي بسرعة كبيرة. الشروط مرنة للغاية، ويمكنك دائمًا التفاوض. بشكل عام، الانطباعات هي الأكثر إيجابية. نوصي بشدة.

Oleg Barالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
هل تتتبع FineProxy حجم حركة البيانات التي أستخدمها؟لا

لا. لا تراقب FineProxy استهلاك حركة البيانات لكل خدمة. لا يوجد عداد لعرض النطاق الترددي، ولا حد أقصى شهري بالغيغابايت، ولا آلية تُقلّل السرعة أو عدد الجلسات بناءً على حجم البيانات المستخدمة. حركة البيانات غير محدودة فعلًا. ما تنشره FineProxy هو مستويات عرض النطاق الترددي لكل حجم خدمة وحدود الاتصالات المتزامنة — وهي معايير بنية تحتية وليست عقوبات قائمة على الاستخدام.

ماذا يحدث إذا وصلت إلى الحد الأقصى للاتصالات المتزامنة؟وضع بطيء مؤقت

تدخل الخدمة مؤقتًا في الوضع البطيء — اتصال واحد لكل IP — لمدة تتراوح بين 5 إلى 60 دقيقة، حسب عدد مرات تجاوز الحد خلال آخر 24 ساعة. بعد انتهاء الفترة، يُستأنف التشغيل الطبيعي تلقائيًا. إذا كان سير عملك يحتاج باستمرار إلى اتصالات أكثر، يمكنك شراء سعة اتصالات متزامنة إضافية لحزمتك.

كيف يختلف هذا عن سياسة الاستخدام العادل؟حدود بنية ثابتة

سياسات الاستخدام العادل لدى المزودين الآخرين تفرض عقوبات بناءً على حجم البيانات المستهلكة — سرعات مخنوقة، جلسات مخفّضة، أو رسوم تجاوز بعد عبور حد معين. أما مستويات النطاق الترددي وحدود الاتصال في FineProxy فهي ثابتة من يوم شراء الخطة ولا تتغير بناءً على حجم حركة المرور. لا توجد حالة “تجاوز الاستخدام العادل”. ادفع 10 تيرابايت في شهر واحد وسيظل مستوى النطاق الترددي لديك كما كان عندما استهلكت 10 جيجابايت.

ما نوع البروكسي الأنسب للاستخدام غير المحدود؟بروكسي مراكز بيانات

توفر بروكسيات مراكز البيانات أعلى مستويات عرض النطاق وأكثر تجربة غير محدودة اتساقًا، لأنها تعمل على أجهزة خوادم مخصصة بوصلات إنترنت من فئة المؤسسات. بروكسيات ISP من FineProxy تتضمن أيضًا حركة مرور غير محدودة على البنية التحتية ذاتها. البروكسيات السكنية من مزودين آخرين هي الأكثر عرضة لقيود الاستخدام العادل المخفية — فهي تعتمد على اتصالات المستهلكين التي لا تستطيع دعم إنتاجية غير مقيدة على نطاق واسع.

هل يمكنني ترقية مستوى عرض النطاق الترددي دون شراء المزيد من عناوين IP؟زِد عدد العناوين

يرتبط مستوى عرض النطاق الترددي بحجم حزمة IP الخاصة بك — فالحزم الأكبر تحصل على سقف أعلى لعرض النطاق. للانتقال إلى مستوى أعلى، قم بزيادة عدد عناوين IP لديك. أما بالنسبة للاتصالات المتزامنة تحديدًا، يمكنك شراء اتصالات إضافية دون تغيير عدد عناوين IP.

الدليل

ما المقصود فعلياً بـ "غير محدود" — ولماذا لا يعنيه معظم مزوّدي الخدمة حقاً

6 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يتضمن FineProxy حركة مرور غير محدودة في كل خطة بروكسي — سواء بروكسيات مراكز البيانات أو ISP أو المخصصة. لا فواتير لكل جيجابايت، لا عدادات نطاق ترددي، لا خنق تلقائي عند بلوغ سقف خفي. تستأجر عناوين IP بسعر شهري ثابت، والبيانات التي تمر عبرها لا تُحتسب ولا تُحدّد بسقف ولا تُبطَّأ. عندما تبحث عن أفضل خطة بروكسي غير محدودة للشراء، يصبح هذا الفرق أهم بكثير من كلمة “غير محدود” على صفحة عرض، لأن معظم المزودين يستخدمون هذه الكلمة بمعنى مختلف عمّا تتوقعه.

فخ الاستخدام العادل

ابحث عن “بروكسي غير محدود” وستجد أن كل مزود تقريبًا في النتائج الأولى يدّعي نطاقًا تردديًا غير محدود. اقرأ شروط الخدمة لديهم وستظهر صورة مختلفة تمامًا.

أحد المزودين الكبار يحدد سقف كل بروكسي بـ 100 جيجابايت شهريًا — تجاوز ذلك ويُحوّلك بصمت إلى أسعار التجاوز بنظام الدفع حسب الاستخدام. مزود آخر يخفض جلساتك المتزامنة من 100 إلى 10 بمجرد تجاوز 50 جيجابايت من حركة المرور في دورة فوترة واحدة. وثالث يفرض عقوبات تأخير تصاعدية: 4 ثوانٍ من التأخير الاصطناعي بعد أول 5 جيجابايت فوق السقف المرن، تتصاعد إلى 13 ثانية بعد 500 جيجابايت. بعض المزودين يخفضون سرعاتك من 300-400 ميجابت/ث إلى 100 ميجابت/ث بعد بلوغ الحد، ويمكن أن تنخفض إلى 5 ميجابت/ث مع استمرار الاستخدام “المكثف”.

لهذه السياسات أسماء — سياسة الاستخدام العادل، سياسة الاستخدام المقبول، FUP. النمط واحد: “غير محدود” في صفحة الأسعار، وقيود في البنود الدقيقة. تعريف “الاستخدام المفرط” يختلف من مزود لآخر وغالبًا ما يكون مبهمًا بدرجة كافية لتفعيل العقوبات على أعباء العمل المشروعة. إذا كنت تقوم بسحب كتالوجات المنتجات، أو مراقبة الأسعار عبر آلاف الصفحات، أو تشغيل أتمتة تولّد مئات الجيجابايت شهريًا، فستصطدم بهذه الحدود. تصبح علامة “غير محدود” بلا معنى لحظة تفعيل بند الاستخدام العادل.

كيف تتعامل FineProxy مع الأمر بشكل مختلف

لا تراقب FineProxy استهلاكك لحركة البيانات. لا يوجد عداد يتتبع عدد الغيغابايت التي تمر عبر البروكسيات الخاصة بك. لا يوجد حد تنخفض بعده السرعات، أو تُقيَّد الجلسات، أو يتم نقلك بصمت إلى خطة فوترة محسوبة. البروكسي غير المحدود من FineProxy يعني ذلك حرفيًا — لا حدود للبيانات، ولا تتبع للحجم، ولا عقوبات على الاستخدام المكثف.

ما تمتلكه FineProxy هو معياران للبنية التحتية، منشوران بشفافية في شروط الخدمة، ومصمّمان للحفاظ على أداء ثابت لجميع العملاء على الشبكة المشتركة:

تخصيص عرض النطاق الترددي لكل خدمة. لكل خطة حد أقصى لعرض النطاق الترددي بناءً على حجم حزمة IP الخاصة بك، وهو منشور في شروط الخدمة. حزمة 300 IP تحصل على ما يصل إلى 100 Mbps إجمالي. عند الترقية إلى 3,000 IP يرتفع السقف إلى 500 Mbps. عند 5,000+ IP يصل إلى 1.5 Gbps، والحزم التي تتجاوز 25,000 IP تحصل على ما يصل إلى 5 Gbps. هذه حدود لعرض النطاق لكل خدمة وليس لكل IP — حزمتك بالكامل تتشارك في التخصيص. يزداد عرض النطاق مع حجم الحزمة لأن الحزم الأكبر تعمل على سعة خوادم أكبر نسبيًا. هذا ليس خنقًا للسرعة.

لا يوجد “وضع بطيء” للسرعة — تتدفق بياناتك بأقصى معدل يدعمه الاتصال، وصولاً إلى سقف الباقة. الفرق عن سياسة الاستخدام العادل: هذه المستويات ثابتة منذ لحظة شراء الخطة. لا تتقلص بعد استهلاك كمية معينة من البيانات. في اليوم الأول واليوم الثلاثين، يبقى السقف كما هو.

حدود الاتصالات المتزامنة لكل خدمة. لكل حزمة أيضًا حد أقصى لعدد الاتصالات المتزامنة، وهو منشور في شروط الخدمة. حزمة 999 IP تسمح بما يصل إلى 1,500 اتصال متزامن. عند 1,000-4,999 IP يكون الحد 3 أضعاف عدد عناوين IP. عند 5,000-14,999 IP يكون الحد ضعفين، وفوق 15,000 IP يكون مساويًا لعدد عناوين IP. إذا تجاوزت الحد مؤقتًا، تدخل الخدمة في وضع بطيء لفترة وجيزة (اتصال واحد لكل IP) لمدة 5-60 دقيقة حسب تكرار التجاوز، ثم تعود تلقائيًا إلى الوضع الطبيعي. هذا يمنع عميلًا واحدًا من استنزاف موارد الخادم على حساب الآخرين. إذا كان سير عملك يحتاج فعلًا إلى اتصالات أكثر، يمكنك شراء سعة إضافية — فهي معامل بنية تحتية قابل للتعديل وليست عقوبة.

لاحظ ما هو غائب عن كلتا القائمتين: أي ذكر للجيجابايت المستهلكة. حدود FineProxy تتعلق بسرعة النطاق الترددي وعدد الاتصالات — أي سعة البنية التحتية، وليس حجم البيانات. سواء استهلكت 100 GB أو 100 TB عبر البروكسيات خلال شهر، فالشروط لا تتغير. لا توجد رسوم على الاستهلاك الزائد، ولا تباطؤ تدريجي، ولا رسالة بريد إلكتروني تقول “تم تصنيفك بسبب الاستخدام المفرط”.

لماذا يجعل التسعير الثابت لكل IP من "غير المحدود" حقيقة

التسعير بالجيجابايت يخلق تعارضًا هيكليًا. كلما زادت حركة المرور التي تدفعها، زادت أرباح المزود — لكن أيضًا زاد عرض النطاق الذي يجب عليه توفيره. في مرحلة ما يختفي هامش الربح، فيلجأ إلى الخنق. إطار سياسة الاستخدام العادل بأكمله موجود لحماية اقتصاديات المزود، وليس تجربة العميل.

FineProxy يفرض رسومًا لكل عنوان IP وليس لكل جيجابايت. النموذج الاقتصادي مختلف: بمجرد تخصيص عنوان IP على الخادم، تكون التكلفة الحدية لحركة المرور الإضافية ضئيلة. عرض النطاق الترددي لمراكز البيانات بالحجم الذي يعمل به FineProxy (أكثر من 100,000 عنوان IP مملوك، خوادم AMD EPYC، قنوات إجمالية بسعة 80 جيجابت/ث) يكلف جزءًا بسيطًا مما يفرضه مزودو الدفع بالجيجابايت على عملائهم. لا يوجد حافز مالي لإبطائك.

هذا أيضًا هو السبب في أن بروكسيات مراكز البيانات وبروكسيات ISP هي الخيار الطبيعي للخطط غير المحدودة فعلًا. البروكسيات السكنية تمر عبر أجهزة المستهلكين ذات النطاق الترددي المحدود — المزودون لا يستطيعون فعليًا تقديم إنتاجية غير مقيدة على نطاق واسع، وهذا هو سبب أن كل خطة بروكسي سكنية “غير محدودة” تأتي مع سياسات استخدام عادل. بروكسيات مراكز البيانات وISP تعمل على أجهزة خوادم مخصصة بوصلات إنترنت من فئة المؤسسات. السعة متوفرة. السؤال هو ما إذا كان المزود يمنحك إياها أم يحجبها خلف سياسة استخدام عادل.

ما المهام التي تستفيد فعلياً من حركة مرور غير محدودة

استخراج البيانات على نطاق واسع. كتالوجات المنتجات، ونتائج البحث، وقوائم العقارات — مهام تُنتج مئات الجيجابايت شهريًا. مع خطط الدفع لكل GB، تتصاعد التكلفة بشكل غير متوقع. أما مع خطة FineProxy بسعر ثابت، فتبقى التكلفة واحدة سواء استهلكت 100 GB أو 10 TB.

المراقبة المستمرة. تتبع الأسعار، والتحقق من الإعلانات، ومراقبة ترتيب SEO — عمليات تعمل على مدار الساعة ولا تتوقف عن توليد حركة البيانات. التسعير لكل GB يجعل المراقبة المستمرة مشكلة في الميزانية. السعر الثابت يجعلها قابلة للتنبؤ.

الوسائط والتحميلات. اختبارات البث، وتحميل الملفات الكبيرة، والتحقق من تسليم المحتوى. هذه المهام تستهلك عرض نطاق ترددي كبير بطبيعتها. بروكسي يخنق السرعة بعد 50 GB لا فائدة منه لهذه الاستخدامات.

إدارة الحسابات المتعددة. يحتاج كل حساب إلى IP خاص به، وكل IP يُولّد حركة بيانات بشكل مستمر. عند ضرب ذلك بمئات أو آلاف الحسابات، تصبح تكلفة الدفع لكل GB باهظة. أما التسعير لكل IP مع حركة بيانات غير محدودة، فيتوسّع بشكل خطّي مع عدد الحسابات وليس مع حجم البيانات.