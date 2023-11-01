محدَّث حتى 18 يناير 2026 طباعة

باستخدامك لخدمات FineProxy، فإنك توافق على الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها والامتناع عن أي نشاط ينتهك هذه الشروط أو حقوق الآخرين.

يُحظر حظرًا صارمًا ممارسة الأنشطة التالية:

الأنشطة غير القانونية أو المخالفة للقانون.

استخدام الخدمات لأي غرض ينتهك القوانين أو اللوائح المحلية أو الوطنية أو الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاحتيال أو غسل الأموال أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو سرقة الهوية.

استخدام الخدمات لأي غرض ينتهك القوانين أو اللوائح المحلية أو الوطنية أو الدولية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاحتيال أو غسل الأموال أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو سرقة الهوية. التحرش والإساءة.

أي أفعال أو اتصالات تتسم بالتهديد أو الإساءة أو التحرش أو انتهاك خصوصية الآخرين أو أي سلوك ضار آخر.

أي أفعال أو اتصالات تتسم بالتهديد أو الإساءة أو التحرش أو انتهاك خصوصية الآخرين أو أي سلوك ضار آخر. البرمجيات الخبيثة والأكواد الضارة.

استخدام أو توزيع أو نقل الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة أو برامج التجسس أو الديدان أو أحصنة طروادة أو برامج الفدية أو أي أكواد أو تعليمات ضارة أو تدميرية أخرى.

استخدام أو توزيع أو نقل الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة أو برامج التجسس أو الديدان أو أحصنة طروادة أو برامج الفدية أو أي أكواد أو تعليمات ضارة أو تدميرية أخرى. الاعتراض والمراقبة.

اعتراض الاتصالات أو البيانات أو مراقبتها أو تعديلها أو إعادة توجيهها دون إذن.

اعتراض الاتصالات أو البيانات أو مراقبتها أو تعديلها أو إعادة توجيهها دون إذن. السلوك الضار أو العنيف.

الأنشطة التي تهدف إلى إلحاق الأذى بالآخرين، أو التحريض على العنف، أو الترويج للتمييز أو الكراهية على أساس العمر أو الجنس أو العرق أو الإثنية أو الجنسية أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو أي سمة محمية أخرى.

الأنشطة التي تهدف إلى إلحاق الأذى بالآخرين، أو التحريض على العنف، أو الترويج للتمييز أو الكراهية على أساس العمر أو الجنس أو العرق أو الإثنية أو الجنسية أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو أي سمة محمية أخرى. استغلال الأطفال.

أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة أو الإضرار بالقاصرين.

أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة أو الإضرار بالقاصرين. السلع والخدمات غير المشروعة.

الإعلان عن سلع أو خدمات غير قانونية أو خاضعة للرقابة، أو بيعها أو شراؤها أو تسهيل التعامل بها.

الإعلان عن سلع أو خدمات غير قانونية أو خاضعة للرقابة، أو بيعها أو شراؤها أو تسهيل التعامل بها. المحتوى الصريح.

استضافة أو نقل أو إتاحة الوصول إلى محتوى يتضمن مواد جنسية صريحة أو عنفًا، حيثما يحظر ذلك بموجب القانون المعمول به.

استضافة أو نقل أو إتاحة الوصول إلى محتوى يتضمن مواد جنسية صريحة أو عنفًا، حيثما يحظر ذلك بموجب القانون المعمول به. جمع البيانات وانتهاك الخصوصية.

الجمع أو الاستخراج أو الحصاد غير المصرّح به للبيانات الشخصية، بما في ذلك بيانات اعتماد الحسابات أو عناوين البريد الإلكتروني.

الجمع أو الاستخراج أو الحصاد غير المصرّح به للبيانات الشخصية، بما في ذلك بيانات اعتماد الحسابات أو عناوين البريد الإلكتروني. إساءة استخدام الخدمة والتدخل في الشبكة.

أي نشاط يؤدي إلى تعطيل خدمات FineProxy أو بنيتها التحتية أو خوادمها أو الشبكات المتصلة بها أو التداخل معها أو تحميلها بشكل مفرط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هجمات DDoS أو أي سلوك تخريبي مماثل.

أي نشاط يؤدي إلى تعطيل خدمات FineProxy أو بنيتها التحتية أو خوادمها أو الشبكات المتصلة بها أو التداخل معها أو تحميلها بشكل مفرط، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر هجمات DDoS أو أي سلوك تخريبي مماثل. انتهاكات الملكية الفكرية.

انتهاك حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى تخص أطرافًا ثالثة.

انتهاك حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى تخص أطرافًا ثالثة. سلامة الحساب.

تسجيل الحسابات باستخدام عناوين بريد إلكتروني مؤقتة أو يمكن التخلص منها أو غير موجودة. يجب على المستخدمين الاحتفاظ بعنوان بريد إلكتروني صالح ويمكن الوصول إليه ومرتبط بحسابهم.

تسجيل الحسابات باستخدام عناوين بريد إلكتروني مؤقتة أو يمكن التخلص منها أو غير موجودة. يجب على المستخدمين الاحتفاظ بعنوان بريد إلكتروني صالح ويمكن الوصول إليه ومرتبط بحسابهم. إعادة البيع أو النسخ غير المصرّح به.

بيع أو إعادة بيع أو الترخيص من الباطن أو نسخ أي خدمة من خدمات FineProxy دون الحصول على إذن كتابي مسبق من FineProxy.

هذه الأمثلة ليست شاملة. تحتفظ FineProxy بالحق في تحديد ما إذا كان أي نشاط ينتهك هذه الشروط، وذلك وفقًا لتقديرها المطلق. كما تحتفظ بالحق في إزالة أي محتوى أو تعليق أي حساب مستخدم تراه مخالفًا لهذه الشروط.

المراقبة والتنفيذ#

نحتفظ بالحق في مراقبة استخدام الخدمات لضمان الامتثال لهذه الشروط. في حال الاشتباه بوجود انتهاكات أو التأكد منها، يجوز لـ FineProxy، وفقًا لتقديرها ودون إشعار مسبق حيثما يسمح القانون بذلك:

تعليق أو إنهاء الخدمة المتأثرة أو حساب المستخدم؛

تقييد أو حظر الوصول إلى الخدمات؛

الإبلاغ عن الأنشطة غير القانونية إلى الجهات المختصة؛

اتخاذ أي إجراءات أخرى ضرورية بشكل معقول لحماية الخدمات أو عملائنا أو الأطراف الثالثة.

باستخدامك للخدمات، فإنك توافق على الالتزام بهذه القواعد والخضوع لها.

شروط الخدمة