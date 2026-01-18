Aktuell vom 18. Januar 2026 Drucken

Durch die Nutzung der FineProxy Services erklären Sie sich bereit, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten und jegliche Aktivitäten zu unterlassen, die gegen diese Bedingungen oder die Rechte Dritter verstoßen.

Die folgenden Aktivitäten sind streng verboten:

Illegale oder rechtswidrige Aktivitäten.

Die Nutzung der Services für Zwecke, die gegen lokale, nationale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstoßen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Betrug, Geldwäsche, unbefugten Datenzugriff oder Identitätsdiebstahl.

Die Nutzung der Services für Zwecke, die gegen lokale, nationale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstoßen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Betrug, Geldwäsche, unbefugten Datenzugriff oder Identitätsdiebstahl. Belästigung und Missbrauch.

Jegliche Handlungen oder Kommunikation, die bedrohend, missbräuchlich, belästigend, in die Privatsphäre anderer eingreifend oder anderweitig schädlich sind.

Jegliche Handlungen oder Kommunikation, die bedrohend, missbräuchlich, belästigend, in die Privatsphäre anderer eingreifend oder anderweitig schädlich sind. Schadsoftware und schädlicher Code.

Die Verwendung, Verbreitung oder Übertragung von Viren, Malware, Spyware, Würmern, Trojanern, Ransomware oder sonstigem schädlichem oder destruktivem Code bzw. entsprechenden Anweisungen.

Die Verwendung, Verbreitung oder Übertragung von Viren, Malware, Spyware, Würmern, Trojanern, Ransomware oder sonstigem schädlichem oder destruktivem Code bzw. entsprechenden Anweisungen. Abfangen und Überwachung.

Unbefugtes Abfangen, Überwachen, Modifizieren oder Umleiten von Kommunikation oder Daten.

Unbefugtes Abfangen, Überwachen, Modifizieren oder Umleiten von Kommunikation oder Daten. Schädliches oder gewalttätiges Verhalten.

Aktivitäten, die darauf abzielen, anderen Schaden zuzufügen, Gewalt zu provozieren oder Diskriminierung oder Hass aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse, Ethnizität, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung, geografischem Standort oder sonstiger geschützter Merkmale zu fördern.

Aktivitäten, die darauf abzielen, anderen Schaden zuzufügen, Gewalt zu provozieren oder Diskriminierung oder Hass aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse, Ethnizität, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung, geografischem Standort oder sonstiger geschützter Merkmale zu fördern. Ausbeutung von Kindern.

Jegliche Form der Ausbeutung, des Missbrauchs oder der Schädigung von Minderjährigen.

Jegliche Form der Ausbeutung, des Missbrauchs oder der Schädigung von Minderjährigen. Illegale Waren und Dienstleistungen.

Werbung, Verkauf, Kauf oder Vermittlung von illegalen oder kontrollierten Waren oder Dienstleistungen.

Werbung, Verkauf, Kauf oder Vermittlung von illegalen oder kontrollierten Waren oder Dienstleistungen. Explizite Inhalte.

Hosting, Übertragung oder Bereitstellung des Zugangs zu Inhalten mit explizitem sexuellem Material oder Gewalt, soweit dies durch geltendes Recht verboten ist.

Hosting, Übertragung oder Bereitstellung des Zugangs zu Inhalten mit explizitem sexuellem Material oder Gewalt, soweit dies durch geltendes Recht verboten ist. Datenerfassung und Datenschutzverstöße.

Unbefugtes Sammeln, Scraping oder Harvesting personenbezogener Daten, einschließlich Zugangsdaten oder E-Mail-Adressen.

Unbefugtes Sammeln, Scraping oder Harvesting personenbezogener Daten, einschließlich Zugangsdaten oder E-Mail-Adressen. Dienstmissbrauch und Netzwerkbeeinträchtigung.

Jegliche Aktivität, die FineProxy-Dienste, die Infrastruktur, Server oder verbundene Netzwerke stört, beeinträchtigt oder übermäßig belastet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf DDoS-Angriffe oder ähnliches störendes Verhalten.

Jegliche Aktivität, die FineProxy-Dienste, die Infrastruktur, Server oder verbundene Netzwerke stört, beeinträchtigt oder übermäßig belastet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf DDoS-Angriffe oder ähnliches störendes Verhalten. Verletzungen geistigen Eigentums.

Verletzung von Urheber-, Marken-, Patent- oder sonstigen Rechten des geistigen Eigentums Dritter.

Verletzung von Urheber-, Marken-, Patent- oder sonstigen Rechten des geistigen Eigentums Dritter. Kontointegrität.

Registrierung von Konten mit temporären, wegwerfbaren oder nicht existierenden E-Mail-Adressen. Nutzer müssen eine gültige und erreichbare E-Mail-Adresse angeben, die mit ihrem Konto verknüpft ist.

Registrierung von Konten mit temporären, wegwerfbaren oder nicht existierenden E-Mail-Adressen. Nutzer müssen eine gültige und erreichbare E-Mail-Adresse angeben, die mit ihrem Konto verknüpft ist. Unbefugter Weiterverkauf oder Vervielfältigung.

Verkauf, Weiterverkauf, Unterlizenzierung oder Vervielfältigung jeglicher FineProxy-Dienste ohne vorherige schriftliche Genehmigung von FineProxy.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. FineProxy behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob eine Aktivität gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt, sowie das Recht, Inhalte zu entfernen oder Nutzerkonten zu sperren, die gegen diese Bedingungen verstoßen.

Überwachung und Durchsetzung#

Wir behalten uns das Recht vor, die Nutzung der Dienste zu überwachen, um die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen sicherzustellen. Bei vermuteten oder bestätigten Verstößen kann FineProxy nach eigenem Ermessen und, soweit gesetzlich zulässig, ohne vorherige Ankündigung:

den betroffenen Dienst oder das betroffene Nutzerkonto sperren oder kündigen;

den Zugang zu den Diensten einschränken oder blockieren;

rechtswidrige Aktivitäten den zuständigen Behörden melden;

alle weiteren Maßnahmen ergreifen, die zum Schutz der Dienste, unserer Kunden oder Dritter angemessen erforderlich sind.

Durch die Nutzung der Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, diese Regeln einzuhalten und daran gebunden zu sein.

Nutzungsbedingungen