문서
이용약관
고객과 제3자, FineProxy 네트워크의 안정성을 보호하기 위한 허용 가능한 사용 규칙입니다.
기준일 2026년 1월 18일
FineProxy 서비스를 이용함으로써 귀하는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고, 본 약관 또는 타인의 권리를 침해하는 일체의 활동을 삼가는 데 동의합니다.
다음 활동은 엄격히 금지됩니다:
- 불법 또는 위법 활동.
사기, 자금세탁, 데이터에 대한 무단 접근, 신원 도용 등을 포함하되 이에 국한되지 않는, 현지, 국내 또는 국제 법률이나 규정을 위반하는 목적으로 서비스를 이용하는 행위.
- 괴롭힘 및 남용.
위협적이거나 모욕적이거나 괴롭히는 행위, 타인의 프라이버시를 침해하거나 기타 해를 끼치는 모든 행위 또는 커뮤니케이션.
- 악성 소프트웨어 및 유해 코드.
바이러스, 멀웨어, 스파이웨어, 웜, 트로이 목마, 랜섬웨어 또는 기타 악성·파괴적 코드나 명령의 사용, 배포 또는 전송.
- 통신 가로채기 및 모니터링.
통신 또는 데이터에 대한 무단 가로채기, 모니터링, 변조 또는 리다이렉트.
- 유해 또는 폭력적 행위.
타인에게 해를 끼치거나, 폭력을 선동하거나, 연령·성별·인종·민족·국적·종교·성적 지향·장애·지리적 위치 또는 기타 보호 대상 특성에 기반한 차별이나 혐오를 조장하려는 활동.
- 아동 착취.
미성년자와 관련된 모든 형태의 착취, 학대 또는 가해 행위.
- 불법 상품 및 서비스.
불법 또는 규제 대상 상품이나 서비스의 광고, 판매, 구매 또는 거래 알선.
- 선정적 콘텐츠.
관련 법률에 의해 금지되는 노골적인 성적 자료 또는 폭력 콘텐츠의 호스팅, 전송 또는 접근 제공.
- 데이터 수집 및 개인정보 침해.
계정 자격 증명이나 이메일 주소를 포함한 개인 데이터의 무단 수집, 스크래핑 또는 대량 추출.
- 서비스 남용 및 네트워크 방해.
DDoS 공격 또는 이와 유사한 방해 행위를 포함하되 이에 국한되지 않는, FineProxy 서비스, 인프라, 서버 또는 연결된 네트워크를 중단, 방해하거나 과도한 부하를 가하는 모든 활동.
- 지적 재산권 침해.
제3자의 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권을 침해하는 행위.
- 계정 무결성.
임시, 일회용 또는 존재하지 않는 이메일 주소를 사용하여 계정을 등록하는 행위. 사용자는 계정에 연결된 유효하고 접근 가능한 이메일 주소를 유지해야 합니다.
- 무단 재판매 또는 복제.
FineProxy의 사전 서면 승인 없이 FineProxy 서비스를 판매, 재판매, 재라이선스 또는 복제하는 행위.
위 사례는 전부를 열거한 것이 아닙니다. FineProxy는 특정 활동이 본 약관을 위반하는지 여부를 단독 재량으로 판단할 권리를 보유합니다. 또한 본 조건을 위반한 것으로 판단되는 콘텐츠를 삭제하거나 사용자 계정을 정지할 권리를 보유합니다.
모니터링 및 집행#
당사는 본 약관의 준수 여부를 확인하기 위해 서비스 사용을 모니터링할 권리를 보유합니다. 위반이 의심되거나 확인된 경우, FineProxy는 법률이 허용하는 범위 내에서 사전 통지 없이 자체 재량으로 다음 조치를 취할 수 있습니다:
- 해당 서비스 또는 사용자 계정의 정지 또는 해지;
- 서비스에 대한 접근 제한 또는 차단;
- 불법 활동을 관련 당국에 신고;
- 서비스, 당사 고객 또는 제3자를 보호하기 위해 합리적으로 필요한 기타 모든 조치 시행.
서비스를 이용함으로써 귀하는 본 규정을 준수하고 이에 구속되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다.