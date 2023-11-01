기준일 2026년 1월 18일 인쇄

FineProxy 서비스를 이용함으로써 귀하는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고, 본 약관 또는 타인의 권리를 침해하는 일체의 활동을 삼가는 데 동의합니다.

다음 활동은 엄격히 금지됩니다:

불법 또는 위법 활동.

사기, 자금세탁, 데이터에 대한 무단 접근, 신원 도용 등을 포함하되 이에 국한되지 않는, 현지, 국내 또는 국제 법률이나 규정을 위반하는 목적으로 서비스를 이용하는 행위.

사기, 자금세탁, 데이터에 대한 무단 접근, 신원 도용 등을 포함하되 이에 국한되지 않는, 현지, 국내 또는 국제 법률이나 규정을 위반하는 목적으로 서비스를 이용하는 행위. 괴롭힘 및 남용.

위협적이거나 모욕적이거나 괴롭히는 행위, 타인의 프라이버시를 침해하거나 기타 해를 끼치는 모든 행위 또는 커뮤니케이션.

위협적이거나 모욕적이거나 괴롭히는 행위, 타인의 프라이버시를 침해하거나 기타 해를 끼치는 모든 행위 또는 커뮤니케이션. 악성 소프트웨어 및 유해 코드.

바이러스, 멀웨어, 스파이웨어, 웜, 트로이 목마, 랜섬웨어 또는 기타 악성·파괴적 코드나 명령의 사용, 배포 또는 전송.

바이러스, 멀웨어, 스파이웨어, 웜, 트로이 목마, 랜섬웨어 또는 기타 악성·파괴적 코드나 명령의 사용, 배포 또는 전송. 통신 가로채기 및 모니터링.

통신 또는 데이터에 대한 무단 가로채기, 모니터링, 변조 또는 리다이렉트.

통신 또는 데이터에 대한 무단 가로채기, 모니터링, 변조 또는 리다이렉트. 유해 또는 폭력적 행위.

타인에게 해를 끼치거나, 폭력을 선동하거나, 연령·성별·인종·민족·국적·종교·성적 지향·장애·지리적 위치 또는 기타 보호 대상 특성에 기반한 차별이나 혐오를 조장하려는 활동.

타인에게 해를 끼치거나, 폭력을 선동하거나, 연령·성별·인종·민족·국적·종교·성적 지향·장애·지리적 위치 또는 기타 보호 대상 특성에 기반한 차별이나 혐오를 조장하려는 활동. 아동 착취.

미성년자와 관련된 모든 형태의 착취, 학대 또는 가해 행위.

미성년자와 관련된 모든 형태의 착취, 학대 또는 가해 행위. 불법 상품 및 서비스.

불법 또는 규제 대상 상품이나 서비스의 광고, 판매, 구매 또는 거래 알선.

불법 또는 규제 대상 상품이나 서비스의 광고, 판매, 구매 또는 거래 알선. 선정적 콘텐츠.

관련 법률에 의해 금지되는 노골적인 성적 자료 또는 폭력 콘텐츠의 호스팅, 전송 또는 접근 제공.

관련 법률에 의해 금지되는 노골적인 성적 자료 또는 폭력 콘텐츠의 호스팅, 전송 또는 접근 제공. 데이터 수집 및 개인정보 침해.

계정 자격 증명이나 이메일 주소를 포함한 개인 데이터의 무단 수집, 스크래핑 또는 대량 추출.

계정 자격 증명이나 이메일 주소를 포함한 개인 데이터의 무단 수집, 스크래핑 또는 대량 추출. 서비스 남용 및 네트워크 방해.

DDoS 공격 또는 이와 유사한 방해 행위를 포함하되 이에 국한되지 않는, FineProxy 서비스, 인프라, 서버 또는 연결된 네트워크를 중단, 방해하거나 과도한 부하를 가하는 모든 활동.

DDoS 공격 또는 이와 유사한 방해 행위를 포함하되 이에 국한되지 않는, FineProxy 서비스, 인프라, 서버 또는 연결된 네트워크를 중단, 방해하거나 과도한 부하를 가하는 모든 활동. 지적 재산권 침해.

제3자의 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권을 침해하는 행위.

제3자의 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권을 침해하는 행위. 계정 무결성.

임시, 일회용 또는 존재하지 않는 이메일 주소를 사용하여 계정을 등록하는 행위. 사용자는 계정에 연결된 유효하고 접근 가능한 이메일 주소를 유지해야 합니다.

임시, 일회용 또는 존재하지 않는 이메일 주소를 사용하여 계정을 등록하는 행위. 사용자는 계정에 연결된 유효하고 접근 가능한 이메일 주소를 유지해야 합니다. 무단 재판매 또는 복제.

FineProxy의 사전 서면 승인 없이 FineProxy 서비스를 판매, 재판매, 재라이선스 또는 복제하는 행위.

위 사례는 전부를 열거한 것이 아닙니다. FineProxy는 특정 활동이 본 약관을 위반하는지 여부를 단독 재량으로 판단할 권리를 보유합니다. 또한 본 조건을 위반한 것으로 판단되는 콘텐츠를 삭제하거나 사용자 계정을 정지할 권리를 보유합니다.

모니터링 및 집행#

당사는 본 약관의 준수 여부를 확인하기 위해 서비스 사용을 모니터링할 권리를 보유합니다. 위반이 의심되거나 확인된 경우, FineProxy는 법률이 허용하는 범위 내에서 사전 통지 없이 자체 재량으로 다음 조치를 취할 수 있습니다:

해당 서비스 또는 사용자 계정의 정지 또는 해지;

서비스에 대한 접근 제한 또는 차단;

불법 활동을 관련 당국에 신고;

서비스, 당사 고객 또는 제3자를 보호하기 위해 합리적으로 필요한 기타 모든 조치 시행.

서비스를 이용함으로써 귀하는 본 규정을 준수하고 이에 구속되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다.

이용약관