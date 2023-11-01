필요에 맞는 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
현재 플랜을 불러오는 중…
기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 1,000 데이터센터 IP 내 Europe 구매하십시오
- 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
- 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
- the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
무제한 트래픽
저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.
멋진 서비스입니다. 결제 후 잠시만 지나면 프록시를 사용할 수 있습니다. IP가 많아서 업무 생산성이 높아집니다. 좋은 속도와 무제한 트래픽도 마음에 듭니다.
API 및 에이전트 액세스
저희 회사는 SEO 조사, 소셜 미디어 관리, 경쟁사 분석 및 자동화 작업에 프록시를 크게 의존하고 있습니다. FineProxy는 저희 팀에 큰 도움이 되었습니다. 빠르고 안전하며 익명성이 매우 높은 다양한 프록시를 제공해 작업을 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 대시보드는 사용하기 편리하여 여러 프록시를 번거로움 없이 관리할 수 있습니다. 이전에 사용해 본 다른 프록시 업체와 달리 FineProxy는 일관된 속도와 가동 시간을 유지하며, 이는 저희 업무에 매우 중요합니다. 비즈니스급 프록시 솔루션이 필요하다면 이 서비스를 꼭 이용해 보시기를 권합니다!
Fineproxy가 정말 좋습니다. 속도가 훌륭해서 자동화 도구, 웹 스크래핑, 브라우징에 사용합니다. 연결이 안정적이고 속도가 매우 좋으며 절대 끊기지 않고 IP도 차단되지 않습니다. 계속해서 다시 구매할 것이며 지원팀도 정말 훌륭하고 제때 답변합니다.
지원
훌륭한 사이트입니다. 프록시에 대해 전혀 몰라도 도움을 주고 무료 체험 프록시를 제공합니다. 자신에게 맞지 않는 서비스를 구매하면 24시간 이내에 환불해 줍니다.
FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.
SOCKS5 프록시를 완전히 익명으로 구매할 수 있습니까?그렇습니다
그렇습니다. 암호화폐 결제는 프록시를 가장 프라이빗하고 익명으로 구매하는 방법입니다. 저희는 어떠한 은행 정보도 요청하지 않으며, 거래는 고객님의 이름과 연결되지 않습니다.
프록시를 구매하려면 KYC를 완료하거나 신분 서류를 제출해야 합니까?아니요. 저희
아니요. 저희 플랫폼은 no-KYC 방식으로 운영됩니다. 신원 확인, 여권 스캔 또는 개인 서류를 일절 요구하지 않습니다. 계정을 생성하고 프록시 인증 정보를 수령하려면 유효한 이메일 주소만 있으면 됩니다.
프록시 결제에 어떤 암호화폐를 지원합니까?저희는 다양한
저희는 다양한 인기 암호화폐를 지원합니다: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX), 그리고 ERC20 및 Arbitrum 기반 USDC. 가장 낮은 수수료와 가장 빠른 확인 시간을 위해 TRC20 네트워크의 USDT 사용을 권장합니다.
결제 후 프록시가 얼마나 빨리 활성화됩니까?활성화는 네트워크 부하와
활성화는 네트워크 부하와 거래 확인 속도에 따라 보통 1~5분 이내에 완료됩니다.
요구 금액보다 약간 많거나 적게 보낸 경우 어떻게 해야 합니까?금액이 요청된
금액이 요청된 합계와 다를 경우, 시스템이 결제를 자동으로 인식하지 못할 수 있습니다. 이러한 경우 지원팀에 문의해 주십시오. TX 해시를 확인한 후 수동으로 거래를 확인해 드리겠습니다.
암호화폐로 결제할 때 수수료를 지불해야 합니까?네, 다만 블록체인
네, 다만 블록체인 네트워크 자체에서 부과하는 수수료만 발생합니다. 암호화폐로 결제하실 때 저희 측에서 추가 수수료를 부과하지 않으며, 서비스 가격은 고정되어 있습니다. 고객님께서 부담하시는 유일한 수수료는 선택한 암호화폐와 네트워크에 따라 달라지는 네트워크 수수료뿐입니다. 예를 들어, USDT TRC20은 보통 수수료가 매우 낮지만, ERC20이나 Bitcoin 네트워크는 네트워크 혼잡으로 인해 수수료가 더 높을 수 있습니다. 암호화폐 결제 게이트웨이 또는 제3자 결제 프로세서가 별도의 처리 수수료를 부과할 수 있습니다. 해당 수수료는 결제 제공업체에 의해 결정되며 저희가 통제할 수 없는 부분입니다.
암호화폐 결제 시 자동 갱신을 활성화할 수 있습니까?아니요. 암호화폐
아니요. 암호화폐 직접 결제의 경우 자동 갱신은 지원되지 않습니다. 블록체인 거래는 반복 결제나 자동 청구를 지원하지 않기 때문입니다. 암호화폐 결제는 지갑을 예약 결제에 연결할 수 없으므로 매번 수동으로 진행하셔야 합니다. 다만, 계정 잔액을 미리 충전해 두시면 자동 갱신을 활성화할 수 있습니다. 이 경우, 잔액이 충분하다면 갱신 시점에 서비스 요금이 잔액에서 자동으로 차감됩니다.
암호화폐 결제에 대해 환불이 가능합니까?네
네, 암호화폐 결제에 대한 환불이 가능합니다. 환불을 요청하시려면 저희 고객 지원팀에 문의해 주십시오. 환불은 두 가지 방법으로 처리할 수 있습니다: – 저희 이용약관에 명시된 모든 환불 조건이 충족될 경우, 고객님의 암호화폐 지갑으로 반환됩니다. – 고객님의 계정 잔액에 적립되며, 저희 플랫폼에서 향후 구매 시 사용하실 수 있습니다.
웹사이트에 가입하지 않고 암호화폐로 프록시를 구매할 수 있습니까?회원가입은 프록시
회원가입은 프록시 인증 정보 전달, 서비스 기간 관리, 그리고 교체 및 서비스 지원을 포함한 종합적인 고객 지원을 제공하기 위해 필요합니다.