NEW! |Eén API-aanroep, schone gegevens terug. Geen scrapers nodig.Ontvang 10.000 gratis tokens →

Proxy met cryptobetalingen

IPv4-proxy's betaald met Bitcoin, USDT of TRON — SOCKS5-ondersteuning, geen KYC, automatische levering binnen 5 minuten na blockchainbevestiging.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 1,000 datacenter-IP’s in Europe
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
  • Exporteer mijn proxylijst als JSON
  • Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
  • Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Verkeer wordt nooit gemeten

We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.

David RhodesTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Awesome service. De proxies zijn beschikbaar in een korte tijd na de betaling. Het hebben van een heleboel IP... maakt mijn werk productiever. Ik waardeer een goede snelheid en onbeperkt verkeer ook.

Diana DeeIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

API- en agenttoegang

Ons bedrijf is sterk afhankelijk van proxy’s voor SEO-onderzoek, beheer van sociale media, concurrentieanalyse en geautomatiseerde taken. FineProxy is een redding geweest voor ons team en biedt een breed scala aan snelle, veilige en zeer anonieme proxy’s waarmee we taken efficiënt kunnen uitvoeren. Het dashboard is gebruiksvriendelijk, waardoor meerdere proxy’s probleemloos te beheren zijn. In tegenstelling tot andere proxyaanbieders die we eerder hebben geprobeerd, handhaaft FineProxy een consistente snelheid en beschikbaarheid, wat cruciaal is voor onze bedrijfsvoering. Als u een proxyoplossing van zakelijk niveau nodig hebt, raad ik u sterk aan deze eens te proberen!

omkaarSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd

7heGoatCR7Dieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

een geweldige site, zelfs als je niets weet over proxies, ze helpen je en geven je een gratis proefproxy, en als je een service die niet werkt voor u, ze terugbetalen het binnen 24 uur.

deneme141Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle

W3sazzadProxyRate, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Kan ik SOCKS5-proxy's volledig anoniem kopen?Ja

Ja. Betalen met cryptocurrency is de meest privé en anonieme manier om proxy's aan te schaffen. Wij vragen geen bankgegevens op en de transactie wordt niet aan uw naam gekoppeld.

Moet ik KYC doorlopen of persoonlijke documenten overleggen om proxy's te kopen?Nee. Ons

Nee. Ons platform werkt op basis van no-KYC. Wij vragen geen identiteitsverificatie, paspoortscans of andere persoonlijke documenten. U heeft alleen een geldig e-mailadres nodig om een account aan te maken en uw proxygegevens te ontvangen.

Welke cryptovaluta accepteren jullie voor proxybetalingen?Wij accepteren

Wij accepteren een breed scala aan populaire cryptovaluta: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) en USDC op ERC20 en Arbitrum. Voor de laagste kosten en snelste bevestigingstijden raden wij aan om USDT op het TRC20-netwerk te gebruiken.

Hoe snel worden de proxy's geactiveerd na betaling?Activering duurt doorgaans

Activering duurt doorgaans 1–5 minuten, afhankelijk van de netwerkbelasting en de snelheid waarmee uw transactie wordt bevestigd.

Wat moet ik doen als ik iets meer of minder dan het vereiste bedrag overmaakt?Als het

Als het bedrag afwijkt van het vereiste bedrag, detecteert het systeem de betaling mogelijk niet automatisch. Neem in dat geval contact op met de support — wij kunnen de transactie handmatig bevestigen na controle van de TX-hash.

Moet ik kosten betalen bij het betalen met cryptocurrency?Ja, maar uitsluitend

Ja, maar uitsluitend de fee die door het blockchainnetwerk zelf in rekening wordt gebracht. Wanneer u met cryptocurrency betaalt, brengen wij geen extra kosten aan onze zijde in rekening — de serviceprijs blijft vast. De enige kosten die u betaalt zijn de zogenaamde netwerkkosten (network fee), die afhankelijk zijn van de gekozen cryptocurrency en het netwerk. USDT TRC20 heeft bijvoorbeeld doorgaans een minimale fee, terwijl de kosten op ERC20- of Bitcoin-netwerken hoger kunnen uitvallen door netwerkcongestie. Houd er rekening mee dat cryptocurrency-betaalgateways of externe betalingsverwerkers ook eigen verwerkingskosten in rekening kunnen brengen. Deze kosten worden bepaald door de betalingsprovider en vallen buiten onze controle.

Kan ik automatische verlenging inschakelen bij betaling met cryptocurrency?Nee. Automatische

Nee. Automatische verlenging is niet beschikbaar voor directe cryptocurrency-betalingen, aangezien blockchaintransacties geen terugkerende of automatische afschrijvingen ondersteunen. Elke cryptobetaling moet handmatig worden uitgevoerd, omdat wallets niet aan geplande betalingen kunnen worden gekoppeld. U kunt echter automatische verlenging inschakelen door uw accountsaldo vooraf op te waarderen. In dat geval worden de servicekosten automatisch van uw saldo afgeschreven wanneer verlenging plaatsvindt, mits er voldoende tegoed beschikbaar is.

Bieden jullie restituties aan bij betalingen met cryptocurrency?Ja

Ja, restituties zijn beschikbaar bij betalingen met cryptocurrency. Neem contact op met ons supportteam om een restitutie aan te vragen. Terugbetalingen kunnen op twee manieren worden verwerkt: – teruggestort naar uw cryptocurrency-wallet, mits aan alle restitutievoorwaarden uit onze Servicevoorwaarden is voldaan; – bijgeschreven op uw accountsaldo, dat u kunt gebruiken voor toekomstige aankopen op ons platform.

Kan ik proxy's kopen met cryptocurrency zonder mij op uw website te registreren?Registratie is

Registratie is vereist zodat wij uw proxy-inloggegevens kunnen leveren, de serviceduur kunnen beheren en volledige ondersteuning kunnen bieden, inclusief vervangingen en service-assistentie.