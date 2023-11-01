Ja, maar uitsluitend de fee die door het blockchainnetwerk zelf in rekening wordt gebracht. Wanneer u met cryptocurrency betaalt, brengen wij geen extra kosten aan onze zijde in rekening — de serviceprijs blijft vast. De enige kosten die u betaalt zijn de zogenaamde netwerkkosten (network fee), die afhankelijk zijn van de gekozen cryptocurrency en het netwerk. USDT TRC20 heeft bijvoorbeeld doorgaans een minimale fee, terwijl de kosten op ERC20- of Bitcoin-netwerken hoger kunnen uitvallen door netwerkcongestie. Houd er rekening mee dat cryptocurrency-betaalgateways of externe betalingsverwerkers ook eigen verwerkingskosten in rekening kunnen brengen. Deze kosten worden bepaald door de betalingsprovider en vallen buiten onze controle.