Proxy met cryptobetalingen
IPv4-proxy's betaald met Bitcoin, USDT of TRON — SOCKS5-ondersteuning, geen KYC, automatische levering binnen 5 minuten na blockchainbevestiging.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.
|Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 1,000 datacenter-IP’s in Europe
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn proxyservice
- Exporteer mijn proxylijst als JSON
- Toon welke services vandaag het hoogste foutpercentage hadden
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Verkeer wordt nooit gemeten
We gebruiken FineProxy al twee jaar. De onbeperkte bandbreedte en de verbinding zijn gewoon geweldig en stabiel. Sterk aanbevolen.
Awesome service. De proxies zijn beschikbaar in een korte tijd na de betaling. Het hebben van een heleboel IP... maakt mijn werk productiever. Ik waardeer een goede snelheid en onbeperkt verkeer ook.
API- en agenttoegang
Ons bedrijf is sterk afhankelijk van proxy’s voor SEO-onderzoek, beheer van sociale media, concurrentieanalyse en geautomatiseerde taken. FineProxy is een redding geweest voor ons team en biedt een breed scala aan snelle, veilige en zeer anonieme proxy’s waarmee we taken efficiënt kunnen uitvoeren. Het dashboard is gebruiksvriendelijk, waardoor meerdere proxy’s probleemloos te beheren zijn. In tegenstelling tot andere proxyaanbieders die we eerder hebben geprobeerd, handhaaft FineProxy een consistente snelheid en beschikbaarheid, wat cruciaal is voor onze bedrijfsvoering. Als u een proxyoplossing van zakelijk niveau nodig hebt, raad ik u sterk aan deze eens te proberen!
Ik hou van FineProxy de snelheid is geweldig ik gebruik het op automatiseringstools, webscrapping en voor het browsen, de verbinding zijn stabiel en de snelheid is zeer goed, nooit loskoppelen en niet verboden ips, ik zal het kopen opnieuw en opnieuw, de ondersteuning team is echt geweldig antwoord op tijd
Ondersteuning
een geweldige site, zelfs als je niets weet over proxies, ze helpen je en geven je een gratis proefproxy, en als je een service die niet werkt voor u, ze terugbetalen het binnen 24 uur.
FineProxy is een betrouwbare tool voor mijn zakelijke behoeften. De proxies zijn snel, stabiel en toegankelijk vanaf vele locaties. Het is betaalbaar en de klantenservice team is responsief en deskundig. Zeer aanbevolen voor iedereen die nodig heeft. lees dit en schrijf een andere onle
Kan ik SOCKS5-proxy's volledig anoniem kopen?Ja
Ja. Betalen met cryptocurrency is de meest privé en anonieme manier om proxy's aan te schaffen. Wij vragen geen bankgegevens op en de transactie wordt niet aan uw naam gekoppeld.
Moet ik KYC doorlopen of persoonlijke documenten overleggen om proxy's te kopen?Nee. Ons
Nee. Ons platform werkt op basis van no-KYC. Wij vragen geen identiteitsverificatie, paspoortscans of andere persoonlijke documenten. U heeft alleen een geldig e-mailadres nodig om een account aan te maken en uw proxygegevens te ontvangen.
Welke cryptovaluta accepteren jullie voor proxybetalingen?Wij accepteren
Wij accepteren een breed scala aan populaire cryptovaluta: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT (TRC20 / ERC20 / TON), Litecoin (LTC), DASH, Tron (TRX) en USDC op ERC20 en Arbitrum. Voor de laagste kosten en snelste bevestigingstijden raden wij aan om USDT op het TRC20-netwerk te gebruiken.
Hoe snel worden de proxy's geactiveerd na betaling?Activering duurt doorgaans
Activering duurt doorgaans 1–5 minuten, afhankelijk van de netwerkbelasting en de snelheid waarmee uw transactie wordt bevestigd.
Wat moet ik doen als ik iets meer of minder dan het vereiste bedrag overmaakt?Als het
Als het bedrag afwijkt van het vereiste bedrag, detecteert het systeem de betaling mogelijk niet automatisch. Neem in dat geval contact op met de support — wij kunnen de transactie handmatig bevestigen na controle van de TX-hash.
Moet ik kosten betalen bij het betalen met cryptocurrency?Ja, maar uitsluitend
Ja, maar uitsluitend de fee die door het blockchainnetwerk zelf in rekening wordt gebracht. Wanneer u met cryptocurrency betaalt, brengen wij geen extra kosten aan onze zijde in rekening — de serviceprijs blijft vast. De enige kosten die u betaalt zijn de zogenaamde netwerkkosten (network fee), die afhankelijk zijn van de gekozen cryptocurrency en het netwerk. USDT TRC20 heeft bijvoorbeeld doorgaans een minimale fee, terwijl de kosten op ERC20- of Bitcoin-netwerken hoger kunnen uitvallen door netwerkcongestie. Houd er rekening mee dat cryptocurrency-betaalgateways of externe betalingsverwerkers ook eigen verwerkingskosten in rekening kunnen brengen. Deze kosten worden bepaald door de betalingsprovider en vallen buiten onze controle.
Kan ik automatische verlenging inschakelen bij betaling met cryptocurrency?Nee. Automatische
Nee. Automatische verlenging is niet beschikbaar voor directe cryptocurrency-betalingen, aangezien blockchaintransacties geen terugkerende of automatische afschrijvingen ondersteunen. Elke cryptobetaling moet handmatig worden uitgevoerd, omdat wallets niet aan geplande betalingen kunnen worden gekoppeld. U kunt echter automatische verlenging inschakelen door uw accountsaldo vooraf op te waarderen. In dat geval worden de servicekosten automatisch van uw saldo afgeschreven wanneer verlenging plaatsvindt, mits er voldoende tegoed beschikbaar is.
Bieden jullie restituties aan bij betalingen met cryptocurrency?Ja
Ja, restituties zijn beschikbaar bij betalingen met cryptocurrency. Neem contact op met ons supportteam om een restitutie aan te vragen. Terugbetalingen kunnen op twee manieren worden verwerkt: – teruggestort naar uw cryptocurrency-wallet, mits aan alle restitutievoorwaarden uit onze Servicevoorwaarden is voldaan; – bijgeschreven op uw accountsaldo, dat u kunt gebruiken voor toekomstige aankopen op ons platform.
Kan ik proxy's kopen met cryptocurrency zonder mij op uw website te registreren?Registratie is
Registratie is vereist zodat wij uw proxy-inloggegevens kunnen leveren, de serviceduur kunnen beheren en volledige ondersteuning kunnen bieden, inclusief vervangingen en service-assistentie.