Geldig vanaf 5 januari 2026 Afdrukken

In het kader van dit Privacybeleid wordt onder ” Persoonsgegevens” verstaan: alle informatie die een identificeerbaar persoon identificeert of redelijkerwijs aan een identificeerbaar persoon kan worden gekoppeld. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, naam, e-mailadres, factuurgegevens, accountidentificatoren en, waar vereist door toepasselijk recht, bepaalde technische gegevens zoals IP-adressen.

“Niet-persoonsgebonden informatie” verwijst naar informatie die een persoon niet identificeert en redelijkerwijs niet aan een persoon kan worden gekoppeld.

Wanneer Persoonsgegevens worden gecombineerd met Niet-persoonsgebonden informatie, worden de gecombineerde gegevens behandeld als Persoonsgegevens. Informatie die onomkeerbaar is geanonimiseerd, wordt beschouwd als Niet-persoonsgebonden informatie.

Hoe wij informatie verzamelen#

Wij kunnen op de volgende manieren informatie over u verzamelen:

wanneer wij informatie afleiden op basis van door u verstrekte gegevens, bijvoorbeeld door technische gegevens te gebruiken om de functionaliteit van de dienst te verbeteren of de gebruikerservaring te lokaliseren.

wanneer u ons rechtstreeks informatie verstrekt (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account of bij contact met de klantenservice);

wanneer informatie automatisch wordt verzameld via uw gebruik van onze Diensten;

Hoe wij informatie gebruiken#

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid, waaronder:

het leveren, beheren en onderhouden van onze Diensten;

het verwerken van transacties en het beheren van gebruikersaccounts;

onze Diensten verbeteren, monitoren en beveiligen;

met gebruikers communiceren over dienstgerelateerde aangelegenheden;

voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Openbaarmaking van informatie#

Wij kunnen Persoonsgegevens openbaar maken in de volgende omstandigheden:

Wettelijke vereisten.

Wanneer openbaarmaking vereist is op grond van toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken.

Wanneer openbaarmaking vereist is op grond van toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken. Bescherming van rechten en veiligheid.

Wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van FineProxy, onze gebruikers of het publiek te beschermen.

Wij verkopen geen Persoonsgegevens aan derden.

Gegevensopslag en beveiliging#

Wij treffen redelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Hoewel geen enkele methode van gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig is, nemen wij passende stappen om de aan ons toevertrouwde informatie te waarborgen.

Persoonsgegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn vereist is op grond van toepasselijke wetgeving.

In het geval van een beveiligingsincident met betrekking tot Persoonsgegevens zullen wij passende maatregelen nemen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wijzigingen in dit Privacybeleid#

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd met een bijgewerkte ingangsdatum. Voortgezet gebruik van de Diensten nadat dergelijke wijzigingen van kracht worden, vormt aanvaarding van het herziene Privacybeleid.

Betalingsverwerking en beveiliging#

FineProxy slaat geen betaalkaartgegevens op en verwerkt deze niet rechtstreeks. Alle betalingstransacties worden afgehandeld door externe betalingsproviders die verantwoordelijk zijn voor het veilig opslaan en verwerken van betalingsinformatie in overeenstemming met de toepasselijke beveiligingsstandaarden, zoals PCI-DSS. Wij ontvangen uitsluitend beperkte transactiegerelateerde informatie die noodzakelijk is om betalingen te bevestigen en de Diensten te leveren.