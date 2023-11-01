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Polen Proxy

Betrouwbare statische Poolse IPv4-proxy\'s — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, onbeperkt verkeer

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 100 datacenter-IP’s in Polen en allowlist 203.0.113.7
  • Toon de success rate voor mijn Polish proxyservices vandaag
  • Verleng elke service die deze week verloopt voor minder dan $ 200
  • Roteer mijn IPs wanneer de volgende vernieuwing gratis is
  • Exporteer de latest proxylijst als JSON
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Locaties en voorraad

Ik gebruik FineProxy al enkele maanden, en het is gemakkelijk een van de beste proxy-diensten die ik tegenkom! De verbinding is stabiel, snel en veilig, waardoor surfen en toegang tot geo-beperkte inhoud naadloos verloopt. FineProxy biedt een breed scala aan IP's, en schakelen tussen hen is snel en probleemloos. Hun klantenservice is responsief en behulpzaam, altijd klaar om te helpen wanneer ik een vraag heb. Plus, de prijzen zijn ongelooflijk concurrerend voor het niveau van de dienstverlening. Hoog aanbevolen FineProxy voor iedereen die behoefte heeft aan betrouwbare en efficiënte proxies!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Het controlepaneel van FineProxy is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Ik kan in enkele seconden van IP of land wisselen, zonder technisch gedoe.

NisargIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Snelheid onder belasting

Ik heb gebruik gemaakt van service proxies sinds het begin van dit jaar. Ik hield van de stabiliteit van de dienst. Tijdens het gebruik was er geen enkele significante val of technische problemen. Een ander voordeel is dat er een kans om te betalen met cryptocurrencies.

ChrisDieg, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Zeer snelle proxy en goede ervaring Ook snel reagerende klantenondersteuning die meteen helpt

Omar ElhaqTrustpilot, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Geweldige proxyservice! Ze hebben verschillende soorten proxy’s, waaronder roterende proxy’s zonder datalimiet. De prijzen zijn betaalbaar en er zijn opties voor geografische targeting. Betalen kan eenvoudig met crypto, PayPal of kaarten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Waarom blokkeert Allegro mijn scraper zelfs met een Pools IP?Allegro controleert

Allegro controleert het IP-type, niet alleen de locatie. Datacenter-ranges — vooral van cloudproviders — worden door de WAF geflagd voordat de pagina geladen is. Productprijzen en beoordelingen worden via JavaScript gerenderd, dus zelfs als het verzoek doorkomt, levert eenvoudige HTTP-aanroep onvolledige data op. U hebt twee dingen nodig: een ISP-proxy (geregistreerd bij een Poolse breedbandprovider) en een headless browser die JS uitvoert. Playwright met stealth-plugin, Pools IP, Accept-Language: pl-PL, correcte cookies.

Volstaat datacenter voor Ceneo, OLX en andere Poolse sites?Voor de

Voor de meeste — ja. Ceneo.pl draait niet dezelfde IP-typefiltering als Allegro. Datacenter-proxy's met correcte headers en vertragingen van 2-3 seconden verwerken prijsvergelijkingspagina's prima. OLX.pl en Otodom (vastgoed) passen rate-limiting toe, maar doen niet agressief aan fingerprinting. Pracuj.pl (vacatures) is vergelijkbaar. De belangrijkste vereiste bij allemaal is een Pools IP om correcte gelokaliseerde data te zien — prijzen in PLN, lokale bezorgopties, regionale aanbiedingen.

Vereist het scrapen van Allegro residentiële proxy's, of volstaat ISP?ISP werkt

ISP werkt. Allegro's detectie kijkt of het IP geregistreerd staat bij een consumenteninternetprovider — niet of er daadwerkelijk een huishouden achter zit. ISP-proxy's van FineProxy zijn geregistreerd bij Poolse breedbandASN's, en dat doorstaat die controle. Het verschil in succespercentage van 62% versus 99% zit tussen datacenter en residentieel/ISP, niet specifiek tussen residentieel en ISP.

Welke Poolse proxy's biedt FineProxy aan?Datacenter IPv4

Datacenter IPv4 — eigen ASN, vast tarief, onbeperkt verkeer. Werkt voor Ceneo, OLX, Otodom, Pracuj en lichtere doelwitten. ISP IPv4 — geregistreerd bij Poolse providers, voor Allegro en alles wat op IP-type filtert. Roterend met PL in de pool. Landniveau. HTTP/HTTPS en SOCKS5.

Actieve proxy’s uit Polen
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Polen, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
6 online·Meer nodig? →
89.36.160.2:3128
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
89.36.160.2:3128
Melbikomas UAB· 358 ms		75
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteWarsaw
5.03 Mbps
92.1%
1 u geleden
79.110.200.27:8000
Korbank S. A.· 67 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantWroclaw
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
79.110.192.44:8081
Korbank S. A.· 131 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantWroclaw
9.00 Mbps
99.7%
2 d geleden
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantWroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 u geleden
79.110.202.131:8081
Korbank S. A.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantWroclaw
1.43 Mbps
99.7%
1 u geleden
212.127.95.235:8081
Korbank S. A.· 2991 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantWroclaw
602 Kbps
100.0%
17 u geleden
Weergegeven 6 van 6