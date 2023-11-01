Crypto Proxy
IPv4-pakketten om uw taken op te schalen. Ondersteunt HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatische levering na betaling, onbeperkt verkeer en API-toegang.
Stel uw proxyabonnement.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.
|DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|Hier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop één dedicated IP voor één crypto trading bot
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn crypto proxyservice
- Exporteer mijn crypto proxylijsten als JSON
- Toon welke cryptoproxyservice vandaag het hoogste foutpercentage had
- Toon de status en factureringsgegevens voor mijn crypto proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Snelheid onder belasting
Ik kan geen betere diensten vinden dan dit speciaal in termen van residentiële onbeperkt, Ik dacht dat het zal beginnen te zijn van lage kwaliteit zodra ik gebruik, maar verdomme voor de hele tijd die ik heb gebruikt, het bleef boven 99%, is het geweldig om te zijn. Succes en ik hoop dat het blijft hetzelfde
Groeten aan u, eervolle lezers van deze bescheiden recensie. Laat me praten over proxy-servers een beetje. Naar mijn mening, proxy-servers kunnen zeer nuttig zijn in verschillende gevallen en voor verschillende doeleinden. Ik denk dat FineProxy is een goede keuze, vooral voor de snelheid van het werk. Het is ook comfortabel in gebruik. Ik heb FineProxy al twee maanden, en ik ben oprecht tevreden met het.
Minimale bestellingen
Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.
Ik had een betrouwbare oplossing met roterende proxy’s nodig voor dataonderzoek en deze voldeed aan de verwachtingen. 100 IP’s, allemaal schoon en responsief. De klantenservice beantwoordde mijn vragen over de configuratie binnen een uur. Ik verleng zonder aarzeling.
API- en agenttoegang
Ik ben gebruikt voor 5+ jaar en dit is een geweldige proxies om te werken met gegevens schrapen / sociale netwerken en alle andere automatiseringsprojecten - snel roterende IP's, bijna alle proxies zijn niet geblokkeerd zoals in andere providers etc. Ook klantenondersteuning is heel goed.
Overschakelen naar FineProxy was een van de beste beslissingen die ik heb gemaakt. De setup proces was ongelooflijk glad, en hun proxies naadloos geïntegreerd met mijn bestaande tools. Wat hen echt onderscheidt is de gemoedsrust die ze bieden . . Weten dat ik toegang heb tot een schone en robuuste IP zwembad wanneer ik het nodig heb. Zeer aan te bevelen voor iedereen die op zoek is naar probleemloze proxy diensten!
Blokkeren exchanges datacenter-IP's?Nee
Nee. Binance, Kraken, Bybit — ze authenticeren allemaal via API-key. Ze controleren niet of uw IP residentieel of datacenter is. Ze blokkeren IP's die rate limits overschrijden. Zolang u op elk IP onder de limiet blijft, werken datacenter-proxy's perfect.
Hoeveel proxy's heb ik nodig voor tradingbots?Eén per botinstantie
Eén per botinstantie is de eenvoudigste aanpak. Als u 5 bots op 3 exchanges draait, hebt u 5-15 IP's nodig — afhankelijk van hoe agressief uw request rate is. Bij FineProxy kunt u IP's toevoegen naarmate u opschaalt — u hoeft niet vooraf te gokken.
Is latentie belangrijk voor cryptoproxy's?Ja
Ja. Bij arbitrage en market making telt elke milliseconde. Datacenter-proxy's bieden doorgaans 10-50 ms latentie, wat snel genoeg is voor de meeste strategieën. Als u sub-10 ms nodig hebt, wilt u een proxy die fysiek dicht bij de servers van de exchange staat — Binance draait voornamelijk in AWS Tokyo, Kraken in diverse US/EU-datacenters en Bybit in AWS Singapore.
Kan ik één proxy gebruiken voor meerdere exchanges?Dat kan
Dat kan, maar het is beter om ze te scheiden. Rate limits gelden per IP, en als de bot van één exchange door de requests heen brandt, heeft dat geen invloed op uw andere verbindingen. Een schone scheiding maakt debuggen ook makkelijker wanneer er iets misgaat.
Werkt FineProxy met Freqtrade, Hummingbot en andere bot-frameworks?Ja
Ja. Elke bot die HTTP-, HTTPS- of SOCKS5-proxyinstellingen ondersteunt, werkt direct met FineProxy. Freqtrade en Hummingbot accepteren beide proxyconfiguratie via omgevingsvariabelen (http_proxy, https_proxy) of rechtstreeks in de exchange-verbindingsconfiguratie. Voor bots die WebSocket-streams gebruiken, stelt u het SOCKS5-proxyadres in uw client in — dit gaat beter om met persistente verbindingen dan HTTP-proxy's.