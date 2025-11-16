Hoe stelt u een proxyserver in op Windows 10 & 11

Bepaal voordat u begint waarvoor u de proxy wilt gebruiken — dit beïnvloedt de beste instelmethode op Windows. 1. Als u een werkcomputer met een statisch IP-adres gebruikt en alleen basisondersteuning voor proxy's nodig hebt, kunt u de proxy configureren via de Windows-instellingen. Houd er rekening mee dat deze optie beperkt is en mogelijk niet betrouwbaar werkt voor iets anders dan eenvoudige HTTP-use cases. 2. Als het uw doel is om algemeen op het web te browsen (websites, streaming video, messengers, enz.), dan is de meest stabiele aanpak om de proxy rechtstreeks in uw browser te configureren. Dit is doorgaans de beste optie voor dagelijks browsen. Proxy instellen in Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. 3. Als u gedetailleerde controle nodig hebt — specifieke apps en browsers via de proxy routeren terwijl andere een directe verbinding behouden — dan is de beste oplossing op Windows Proxifier. Het biedt de betrouwbaarste configuratie voor geavanceerde routing, maar het is een betaalde applicatie.

⚠️ Let op: de ingebouwde proxy-instellingen van Windows zijn beperkt en kunnen inconsistent werken. Voor een stabiele configuratie raden wij u sterk aan een dedicated proxymanager te gebruiken, zoals Proxy Switcher, Proxifier of ProxyCap — vooral als u SOCKS5, authenticatie met gebruikersnaam/wachtwoord, UDP of app-specifieke routing nodig hebt.

Klassieke proxy-instelling

Step 1 Open de Windows-proxyinstellingen Ga naar: Instellingen → Netwerk & Internet → Proxy Ga naar Handmatige proxy-instelling Click the image to view it in full size.

Step 2 Voer uw proxygegevens in Schakel Een proxyserver gebruiken in en voer het volgende in: Address: uw proxy-IP of hostnaam Port: uw proxypoort (gebruik poort 8080 voor HTTP-proxy) Click the image to view it in full size.

Dit is de enige configuratie waarbij de ingebouwde proxy-instellingen van Windows min of meer consistent werken. Helaas ondersteunt Windows andere proxypoorten of -protocollen niet betrouwbaar via de native instellingen. Voor een soepelere ervaring en betere stabiliteit raden wij u sterk aan een dedicated proxymanager te gebruiken — deze tools maken proxyconfiguratie veel eenvoudiger en helpen verbindingsproblemen te voorkomen.

Aanbevolen configuratie: Proxifier (systeembreed + app-routing)

Als u SOCKS5, authenticatie met gebruikersnaam/wachtwoord of betrouwbaardere proxyprestaties nodig heeft, raden wij aan uw proxy in te stellen via Proxifier. Hiermee kunt u de proxy systeembreed draaien en ook kiezen welke apps de proxy gebruiken en welke rechtstreeks verbinding maken (zonder proxy). Dit is de eenvoudigste manier om volledige functionaliteit en stabiele routing op Windows te verkrijgen.

Step 1 Installeer en start Proxifier Download de nieuwste versie van Proxifier via de officiële website. Voer het installatieprogramma uit en voltooi de setup → Start Proxifier Ga vervolgens naar Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Een SOCKS5-proxyserver toevoegen Klik op Add in het venster Proxy Servers Vul bij Address uw proxy-IP of hostnaam in (gebruik poort 1080 voor een SOCKS5-proxy) Selecteer de SOCKS5 protocol en schakel in Authenticatie Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten in uw klantenpaneel: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Systeembrede tunneling inschakelen Om al het uitgaande verkeer via uw SOCKS5-proxy te routeren, past u de Default-regel aan: Ga naar Profile → Proxification Rules… Selecteer de Default-regel en kies vervolgens uw proxy in het Action-dropdown-menu Klik op OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Alleen geselecteerde applicaties routeren U kunt de proxy ook alleen voor bepaalde programma's gebruiken terwijl andere via een directe verbinding blijven werken: Open Profile → Proxification Rules… → Add Klik onder Applications op Browse en selecteer het uitvoerbare bestand van de applicatie die u via de proxy wilt routeren. Kies onder Action de optie Proxy, selecteer vervolgens uw SOCKS5-proxy en klik op OK om de regel op te slaan. Click the image to view it in full size.