Proxyserverinstellingen instellen in Safari

Safari heeft geen eigen aparte proxy-instellingen. Op macOS gebruikt Safari de proxyconfiguratie die is ingesteld in uw systeemnetwerkinstellingen (voor uw huidige verbinding, zoals Wi-Fi of Ethernet). Daarom betekent „een proxy instellen in Safari In deze handleiding tonen we de standaard proxy-instelling op systeemniveau in macOS (Sequoia). Als u alleen een proxy nodig heeft voor eenvoudig browsen, houd er dan rekening mee dat een systeembrede proxy ook andere apps kan beïnvloeden die afhankelijk zijn van de macOS-netwerkinstellingen.

Als deze instelling op systeemniveau niet past bij uw workflow (bijvoorbeeld wanneer u snel wilt wisselen tussen proxy's of flexibelere regels nodig heeft), is het beste alternatief Mozilla Firefox met de FoxyProxy-extensie. Op dit moment is dit een van de meest nauwkeurige en flexibele combinaties om proxy's rechtstreeks in de browser te beheren.

Klassieke proxy-instelling in macOS

Step 1 Open netwerkinstellingen Open Systeeminstellingen op uw Mac (Apple-menu → Systeeminstellingen) Ga naar Netwerk Selecteer uw actieve verbinding (meestal Wi-Fi) Klik naast het netwerk waarmee u momenteel verbonden bent op Details… (zoals weergegeven in de schermafbeelding) Hiermee opent u de verbindingsinstellingen, waar u de proxy kunt configureren in de sectie Proxy's Click the image to view it in full size.

Step 2 Open het onderdeel Proxy's Klik in het venster met verbindingsinstellingen op Proxy's in de linkerzijbalk (zie het gemarkeerde item in de schermafbeelding) U ziet een lijst met beschikbare proxytypen: Webproxy (HTTP), Beveiligde webproxy (HTTPS) en SOCKS-proxy Voor een SOCKS5-configuratie schakelt u SOCKS-proxy in (gebruik de schakelaar aan de rechterkant) Zodra ingeschakeld, toont macOS extra velden waarin u het adres van de proxyserver, de poort en (indien vereist) de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt invoeren Click the image to view it in full size.

Step 3 Voer uw SOCKS5-proxygegevens in Schakel SOCKS-proxy in Voer bij Server het IP-adres of de hostnaam van uw proxy in Voer bij Poort 1080 in (dit is de aanbevolen poort voor onze SOCKS5-proxy's) Schakel Proxyserver vereist wachtwoord in (aanbevolen) Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen Click the image to view it in full size.

Optioneel: routing per app

Als u slechts specifieke applicaties via de proxy wilt routeren (terwijl al het overige een directe verbinding gebruikt), hebt u een tool van derden nodig. De systeemproxy-instellingen van macOS werken op netwerkniveau en bieden geen routing per app.

Raadpleeg onze Proxifier-handleiding voor geavanceerde routing per applicatie hier.

Opmerkingen & probleemoplossing

1. Proxy-instellingen gelden per netwerkinterface. Als u een proxy configureert voor Wi-Fi, wordt deze niet automatisch toegepast op Ethernet (en andersom).

2. Als u iCloud Private Relay (iCloud+) gebruikt, kan dit het gedrag van Safari beïnvloeden en de proxyverbinding verstoren. Als een pagina niet correct laadt, probeer deze dan opnieuw te laden zonder Private Relay (Safari → Weergave → Opnieuw laden en IP-adres weergeven).