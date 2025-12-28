Integratiehandleiding
Safari proxy-instellingen
Stel uw proxy snel en eenvoudig in.
Proxyserverinstellingen instellen in Safari
Safari heeft geen eigen aparte proxy-instellingen. Op macOS gebruikt Safari de proxyconfiguratie die is ingesteld in uw systeemnetwerkinstellingen (voor uw huidige verbinding, zoals Wi-Fi of Ethernet). Daarom betekent „een proxy instellen in Safari In deze handleiding tonen we de standaard proxy-instelling op systeemniveau in macOS (Sequoia). Als u alleen een proxy nodig heeft voor eenvoudig browsen, houd er dan rekening mee dat een systeembrede proxy ook andere apps kan beïnvloeden die afhankelijk zijn van de macOS-netwerkinstellingen.
Als deze instelling op systeemniveau niet past bij uw workflow (bijvoorbeeld wanneer u snel wilt wisselen tussen proxy's of flexibelere regels nodig heeft), is het beste alternatief Mozilla Firefox met de FoxyProxy-extensie. Op dit moment is dit een van de meest nauwkeurige en flexibele combinaties om proxy's rechtstreeks in de browser te beheren.
Klassieke proxy-instelling in macOS
Open netwerkinstellingen
Open Systeeminstellingen op uw Mac (Apple-menu → Systeeminstellingen) Ga naar Netwerk Selecteer uw actieve verbinding (meestal Wi-Fi) Klik naast het netwerk waarmee u momenteel verbonden bent op Details… (zoals weergegeven in de schermafbeelding) Hiermee opent u de verbindingsinstellingen, waar u de proxy kunt configureren in de sectie Proxy's
Open het onderdeel Proxy's
Klik in het venster met verbindingsinstellingen op Proxy's in de linkerzijbalk (zie het gemarkeerde item in de schermafbeelding) U ziet een lijst met beschikbare proxytypen: Webproxy (HTTP), Beveiligde webproxy (HTTPS) en SOCKS-proxy Voor een SOCKS5-configuratie schakelt u SOCKS-proxy in (gebruik de schakelaar aan de rechterkant) Zodra ingeschakeld, toont macOS extra velden waarin u het adres van de proxyserver, de poort en (indien vereist) de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt invoeren
Voer uw SOCKS5-proxygegevens in
Schakel SOCKS-proxy in Voer bij Server het IP-adres of de hostnaam van uw proxy in Voer bij Poort 1080 in (dit is de aanbevolen poort voor onze SOCKS5-proxy's) Schakel Proxyserver vereist wachtwoord in (aanbevolen) Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in van uw actieve proxydienst (niet uw accountwachtwoord). U vindt uw diensten hier. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen
Optioneel: routing per app
Als u slechts specifieke applicaties via de proxy wilt routeren (terwijl al het overige een directe verbinding gebruikt), hebt u een tool van derden nodig. De systeemproxy-instellingen van macOS werken op netwerkniveau en bieden geen routing per app.
Raadpleeg onze Proxifier-handleiding voor geavanceerde routing per applicatie hier.
Opmerkingen & probleemoplossing
1. Proxy-instellingen gelden per netwerkinterface. Als u een proxy configureert voor Wi-Fi, wordt deze niet automatisch toegepast op Ethernet (en andersom).
2. Als u iCloud Private Relay (iCloud+) gebruikt, kan dit het gedrag van Safari beïnvloeden en de proxyverbinding verstoren. Als een pagina niet correct laadt, probeer deze dan opnieuw te laden zonder Private Relay (Safari → Weergave → Opnieuw laden en IP-adres weergeven).
3. Als uw proxy in sommige apps wel werkt maar niet in Safari (of andersom), controleer dan of u het juiste actieve netwerk heeft bewerkt (het netwerk waarmee u momenteel verbonden bent) en of het proxytype (HTTP/HTTPS/SOCKS) overeenkomt met uw dienst.
Waar vind ik mijn FineProxy-gegevens voor Safari proxy-instellingen?
Open uw actieve service in het FineProxy-dashboard. Gebruik de proxyhost, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord die bij deze service staan.
Moet ik het wachtwoord van mijn FineProxy-account invoeren?
Nee. Gebruik het proxyauthenticatiewachtwoord van uw actieve service, niet het wachtwoord waarmee u zich bij uw FineProxy-account aanmeldt.
Hoe controleer ik of de proxyconfiguratie voor Safari proxy-instellingen werkt?
Open na het inschakelen van de proxy een website die IP-adressen controleert. Het gedetecteerde IP en de locatie moeten overeenkomen met de geconfigureerde proxy.
Wat controleer ik als Safari proxy-instellingen geen verbinding via de proxy kan maken?
Controleer eerst host, poort, protocol en authenticatiegegevens. Schakel daarna conflicterende VPN- of proxyprofielen uit en maak opnieuw verbinding.
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