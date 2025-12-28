Safari में प्रॉक्सी सर्वर सेटिंग्स कैसे सेट करें

Safari की अपनी अलग प्रॉक्सी सेटिंग्स नहीं होतीं। macOS पर Safari उस प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है जो आपकी सिस्टम नेटवर्क सेटिंग्स में (आपके मौजूदा कनेक्शन, जैसे Wi-Fi या Ethernet के लिए) सेट है। इसीलिए "Safari में प्रॉक्सी सेट करना" का मतलब आमतौर पर macOS System Settings में इसे कॉन्फ़िगर करना होता है। इस गाइड में, हम macOS (Sequoia) पर स्टैंडर्ड सिस्टम-लेवल प्रॉक्सी सेटअप दिखाएँगे। अगर आपको केवल सामान्य वेब ब्राउज़िंग के लिए प्रॉक्सी चाहिए, तो ध्यान रखें कि सिस्टम-वाइड प्रॉक्सी अन्य ऐप्स को भी प्रभावित कर सकता है जो macOS नेटवर्क सेटिंग्स पर निर्भर करते हैं।

अगर यह सिस्टम-लेवल सेटअप आपके वर्कफ़्लो के लिए उपयुक्त नहीं है (उदाहरण के लिए, आपको तेज़ प्रॉक्सी स्विचिंग या अधिक लचीले नियम चाहिए), तो सबसे अच्छा विकल्प है Mozilla Firefox FoxyProxy एक्सटेंशन के साथ. फ़िलहाल, ब्राउज़र में सीधे प्रॉक्सी मैनेज करने के लिए यह सबसे सटीक और फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन में से एक है।

macOS में क्लासिक Proxy सेटअप

Step 1 नेटवर्क सेटिंग्स खोलें अपने Mac पर System Settings खोलें (Apple मेनू → System Settings) नेटवर्क पर जाएँ अपना एक्टिव कनेक्शन चुनें (आमतौर पर Wi-Fi) जिस नेटवर्क से आप अभी कनेक्ट हैं, उसके बगल में Details… पर क्लिक करें (जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है) इससे कनेक्शन सेटिंग्स खुलेंगी, जहाँ आप Proxies सेक्शन में प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं Click the image to view it in full size.

Step 2 Proxies सेक्शन खोलें कनेक्शन सेटिंग्स विंडो में, बाएँ साइडबार में Proxies पर क्लिक करें (स्क्रीनशॉट में हाइलाइट किया गया आइटम देखें) आपको उपलब्ध proxy प्रकारों की एक सूची दिखाई देगी: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), और SOCKS proxy SOCKS5 सेटअप के लिए, SOCKS प्रॉक्सी को टॉगल ऑन करें (दाईं ओर के स्विच का उपयोग करें) सक्रिय करने के बाद, macOS अतिरिक्त फ़ील्ड दिखाएगा जहाँ आप प्रॉक्सी सर्वर एड्रेस, पोर्ट और (यदि आवश्यक हो) यूज़रनेम/पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं Click the image to view it in full size.

Step 3 अपने SOCKS5 Proxy की जानकारी दर्ज करें SOCKS प्रॉक्सी को टॉगल ऑन करें Server में अपना प्रॉक्सी IP एड्रेस या hostname दर्ज करें Port में 1080 दर्ज करें (हमारी SOCKS5 प्रॉक्सी के लिए यह रिकमेंडेड पोर्ट है) Proxy server requires password को टॉगल ऑन करें (अनुशंसित) अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ. बदलाव लागू करने के लिए OK पर क्लिक करें Click the image to view it in full size.

वैकल्पिक: प्रति-ऐप रूटिंग

अगर आपको केवल विशिष्ट एप्लिकेशन को proxy के ज़रिए रूट करना है (और बाकी सब कुछ डायरेक्ट कनेक्शन पर रखना है), तो आपको किसी थर्ड-पार्टी टूल की ज़रूरत होगी। macOS सिस्टम proxy सेटिंग्स नेटवर्क लेवल पर लागू होती हैं और प्रति-ऐप रूटिंग की सुविधा नहीं देतीं।

नोट्स & ट्रबलशूटिंग

1. प्रॉक्सी सेटिंग्स हर नेटवर्क इंटरफ़ेस पर अलग-अलग लागू होती हैं। अगर आपने Wi-Fi के लिए प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर की है, तो यह Ethernet पर ऑटोमैटिकली लागू नहीं होगी (और इसका उल्टा भी सच है)।

2. अगर आप iCloud Private Relay (iCloud+) इस्तेमाल करते हैं, तो यह Safari के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और प्रॉक्सी-बेस्ड एक्सेस में दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर कोई पेज उम्मीद के मुताबिक लोड नहीं होता, तो Private Relay के बिना रीलोड करके देखें (Safari → View → Reload and Show IP Address)।