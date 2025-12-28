Integrations-Guide
Safari-Proxy-Einstellungen
Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.
So richten Sie Proxy-Server-Einstellungen in Safari ein
Safari verfügt über keine eigenen, separaten Proxy-Einstellungen. Unter macOS verwendet Safari die Proxy-Konfiguration, die in Ihren Systemnetzwerkeinstellungen hinterlegt ist (für Ihre aktuelle Verbindung, z. B. WLAN oder Ethernet). Deshalb bedeutet „einen Proxy in Safari einrichten In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen das standardmäßige systemweite Proxy-Setup unter macOS (Sequoia). Wenn Sie einen Proxy nur für einfaches Surfen im Web benötigen, beachten Sie, dass ein systemweiter Proxy auch andere Apps beeinflussen kann, die auf die macOS-Netzwerkeinstellungen zugreifen.
Falls dieses systemweite Setup für Ihren Workflow nicht geeignet ist (z. B. weil Sie schnelles Proxy-Switching oder flexiblere Regeln benötigen), ist die beste Alternative Mozilla Firefox mit der FoxyProxy-Erweiterung. Derzeit ist dies eine der präzisesten und flexibelsten Kombinationen, um Proxys direkt im Browser zu verwalten.
Klassische Proxy-Einrichtung unter macOS
Netzwerkeinstellungen öffnen
Öffnen Sie die Systemeinstellungen auf Ihrem Mac (Apple-Menü → Systemeinstellungen) Zu Netzwerk wechseln Wählen Sie Ihre aktive Verbindung aus (in der Regel Wi-Fi) Klicken Sie neben dem Netzwerk, mit dem Sie aktuell verbunden sind, auf Details… (wie im Screenshot gezeigt) Daraufhin öffnen sich die Verbindungseinstellungen, in denen Sie den Proxy im Abschnitt Proxys konfigurieren können
Den Bereich „Proxys
Klicken Sie im Fenster der Verbindungseinstellungen in der linken Seitenleiste auf Proxies (siehe das hervorgehobene Element im Screenshot) Sie sehen eine Liste verfügbarer Proxy-Typen: Web-Proxy (HTTP), Sicherer Web-Proxy (HTTPS) und SOCKS-Proxy Für ein SOCKS5-Setup aktivieren Sie SOCKS-Proxy (verwenden Sie den Schalter auf der rechten Seite) Nach der Aktivierung zeigt macOS zusätzliche Felder an, in denen Sie die Proxy-Server-Adresse, den Port und (falls erforderlich) Benutzername/Passwort eingeben können
Geben Sie Ihre SOCKS5-Proxy-Daten ein
Aktivieren Sie SOCKS-Proxy Geben Sie unter Server Ihre Proxy-IP-Adresse oder Ihren Hostnamen ein Geben Sie unter Port 1080 ein (dies ist der empfohlene Port für unsere SOCKS5-Proxys) Aktivieren Sie Proxy-Server erfordert Passwort (empfohlen) Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen
Optional: App-spezifisches Routing
Wenn Sie nur bestimmte Anwendungen über den Proxy leiten möchten (während alles andere direkt verbunden bleibt), benötigen Sie ein Drittanbieter-Tool. Die Proxy-Einstellungen von macOS gelten auf Netzwerkebene und bieten kein App-spezifisches Routing.
Für erweitertes App-spezifisches Routing lesen Sie unseren Proxifier-Leitfaden hier.
Hinweise & Fehlerbehebung
1. Proxy-Einstellungen gelten pro Netzwerkschnittstelle. Wenn Sie einen Proxy für WLAN konfigurieren, wird er nicht automatisch auf Ethernet angewendet (und umgekehrt).
2. Wenn Sie iCloud Private Relay (iCloud+) nutzen, kann dies das Verhalten von Safari beeinflussen und den Zugriff über Proxys stören. Falls eine Seite nicht wie erwartet geladen wird, versuchen Sie, sie ohne Private Relay neu zu laden (Safari → Darstellung → Erneut laden und IP-Adresse anzeigen).
3. Falls Ihr Proxy in einigen Apps funktioniert, aber nicht in Safari (oder umgekehrt), überprüfen Sie, ob Sie das richtige aktive Netzwerk bearbeitet haben (das aktuell verbundene) und ob der Proxy-Typ (HTTP/HTTPS/SOCKS) mit Ihrem Dienst übereinstimmt.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Safari-Proxy-Einstellungen?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Safari-Proxy-Einstellungen funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn Safari-Proxy-Einstellungen keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.