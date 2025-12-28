So richten Sie Proxy-Server-Einstellungen in Safari ein

Safari verfügt über keine eigenen, separaten Proxy-Einstellungen. Unter macOS verwendet Safari die Proxy-Konfiguration, die in Ihren Systemnetzwerkeinstellungen hinterlegt ist (für Ihre aktuelle Verbindung, z. B. WLAN oder Ethernet). Deshalb bedeutet „einen Proxy in Safari einrichten In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen das standardmäßige systemweite Proxy-Setup unter macOS (Sequoia). Wenn Sie einen Proxy nur für einfaches Surfen im Web benötigen, beachten Sie, dass ein systemweiter Proxy auch andere Apps beeinflussen kann, die auf die macOS-Netzwerkeinstellungen zugreifen.

Falls dieses systemweite Setup für Ihren Workflow nicht geeignet ist (z. B. weil Sie schnelles Proxy-Switching oder flexiblere Regeln benötigen), ist die beste Alternative Mozilla Firefox mit der FoxyProxy-Erweiterung. Derzeit ist dies eine der präzisesten und flexibelsten Kombinationen, um Proxys direkt im Browser zu verwalten.

Klassische Proxy-Einrichtung unter macOS

Step 1 Netzwerkeinstellungen öffnen Öffnen Sie die Systemeinstellungen auf Ihrem Mac (Apple-Menü → Systemeinstellungen) Zu Netzwerk wechseln Wählen Sie Ihre aktive Verbindung aus (in der Regel Wi-Fi) Klicken Sie neben dem Netzwerk, mit dem Sie aktuell verbunden sind, auf Details… (wie im Screenshot gezeigt) Daraufhin öffnen sich die Verbindungseinstellungen, in denen Sie den Proxy im Abschnitt Proxys konfigurieren können Click the image to view it in full size.

Step 2 Den Bereich „Proxys Klicken Sie im Fenster der Verbindungseinstellungen in der linken Seitenleiste auf Proxies (siehe das hervorgehobene Element im Screenshot) Sie sehen eine Liste verfügbarer Proxy-Typen: Web-Proxy (HTTP), Sicherer Web-Proxy (HTTPS) und SOCKS-Proxy Für ein SOCKS5-Setup aktivieren Sie SOCKS-Proxy (verwenden Sie den Schalter auf der rechten Seite) Nach der Aktivierung zeigt macOS zusätzliche Felder an, in denen Sie die Proxy-Server-Adresse, den Port und (falls erforderlich) Benutzername/Passwort eingeben können Click the image to view it in full size.

Step 3 Geben Sie Ihre SOCKS5-Proxy-Daten ein Aktivieren Sie SOCKS-Proxy Geben Sie unter Server Ihre Proxy-IP-Adresse oder Ihren Hostnamen ein Geben Sie unter Port 1080 ein (dies ist der empfohlene Port für unsere SOCKS5-Proxys) Aktivieren Sie Proxy-Server erfordert Passwort (empfohlen) Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen Click the image to view it in full size.

Optional: App-spezifisches Routing

Wenn Sie nur bestimmte Anwendungen über den Proxy leiten möchten (während alles andere direkt verbunden bleibt), benötigen Sie ein Drittanbieter-Tool. Die Proxy-Einstellungen von macOS gelten auf Netzwerkebene und bieten kein App-spezifisches Routing.

Für erweitertes App-spezifisches Routing lesen Sie unseren Proxifier-Leitfaden hier.

Hinweise & Fehlerbehebung

1. Proxy-Einstellungen gelten pro Netzwerkschnittstelle. Wenn Sie einen Proxy für WLAN konfigurieren, wird er nicht automatisch auf Ethernet angewendet (und umgekehrt).

2. Wenn Sie iCloud Private Relay (iCloud+) nutzen, kann dies das Verhalten von Safari beeinflussen und den Zugriff über Proxys stören. Falls eine Seite nicht wie erwartet geladen wird, versuchen Sie, sie ohne Private Relay neu zu laden (Safari → Darstellung → Erneut laden und IP-Adresse anzeigen).