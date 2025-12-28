Kuidas seadistada proxy serverit Safari's

Safaril puuduvad eraldi puhverserveri seaded. macOS-is kasutab Safari teie süsteemi võrguseadetes (praeguse ühenduse, näiteks Wi-Fi või Etherneti jaoks) määratud puhverserveri konfiguratsiooni. Seetõttu tähendab „puhverserveri seadistamine Safaris Selles juhendis näitame macOS-i (Sequoia) standardset süsteemitaseme proxy seadistamist. Kui vajate proxy't ainult tavaliseks veebisirvimiseks, pidage meeles, et süsteemiülene proxy võib mõjutada ka teisi rakendusi, mis kasutavad macOS-i võrguseadeid.

Kui see süsteemitaseme seadistus ei sobi teie töövoo jaoks (näiteks vajate kiiret proxy vahetamist või paindlikumaid reegleid), on parim alternatiiv Mozilla Firefox koos FoxyProxy laiendusega. Hetkel on see üks täpsemaid ja paindlikumaid kombinatsioone proxy'de haldamiseks otse brauseris.

Klassikaline proxy seadistamine macOS-is

Step 1 Avage võrguseaded Avage oma Macis „System Settings Minge jaotisse Võrk Valige oma aktiivne ühendus (tavaliselt Wi-Fi) Klõpsake praegu ühendatud võrgu kõrval nupul „Details… Avaneb ühenduse seadete aken, kus saate proxy seadistada jaotises „Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Avage jaotis „Proxies Ühenduse seadete aknas klõpsake vasakul külgribal valikul Proxies (vt ekraanipildil esiletõstetud üksust) Näete saadaolevate puhverserveri tüüpide loendit: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS) ja SOCKS proxy SOCKS5 seadistamiseks lülitage sisse „SOCKS proxy Pärast aktiveerimist kuvab macOS lisavälju, kuhu saate sisestada puhverserveri aadressi, pordi ja (vajadusel) kasutajanime/parooli Click the image to view it in full size.

Step 3 Sisestage oma SOCKS5 proxy andmed Lülitage sisse „SOCKS proxy Sisestage väljale Server oma proxy IP-aadress või hostinimi Väljale „Port Lülitage sisse valik „Proxy server requires password Sisestage oma aktiivse proxy teenuse kasutajanimi ja parool (mitte teie konto parool). Oma teenuseid leiate siin. Muudatuste rakendamiseks klõpsake OK Click the image to view it in full size.

Valikuline: rakendusepõhine marsruutimine

Kui soovite suunata proxy kaudu ainult teatud rakendusi (jättes ülejäänud otseühendusele), vajate kolmanda osapoole tööriista. macOS-i süsteemne proxy seadistus kehtib võrgutasandil ega võimalda rakendusepõhist marsruutimist.

Täpsema rakendusepõhise marsruutimise kohta vaadake meie Proxifieri juhendit siin.

Märkused & veaotsing

1. Puhverserveri seaded kehtivad võrguliidese kohta. Kui seadistate puhverserveri Wi-Fi jaoks, ei rakendu see automaatselt Ethernetile (ja vastupidi).

2. Kui kasutate iCloud Private Relay'd (iCloud+), võib see mõjutada Safari käitumist ja segada proxy-põhist ligipääsu. Kui leht ei laadi oodatult, proovige seda uuesti laadida ilma Private Relay'ta (Safari → View → Reload and Show IP Address).