連携ガイド
Safariのプロキシ設定
プロキシをすばやく簡単にセットアップできます。
Safariでプロキシサーバーを設定する方法
Safariには独自のプロキシ設定はありません。macOSでは、Safariはシステムのネットワーク設定（Wi-FiやEthernetなど、現在の接続）で構成されたプロキシ設定を使用します。そのため、「Safariでプロキシを設定する」とは、通常macOSのシステム設定で構成することを意味します。 このガイドでは、macOS（Sequoia）での標準的なシステムレベルのプロキシ設定方法をご紹介します。基本的なウェブブラウジング用にプロキシが必要な場合、システム全体のプロキシ設定はmacOSのネットワーク設定に依存する他のアプリにも影響を与える可能性がある点にご注意ください。
このシステムレベルの設定がワークフローに合わない場合（例えば、プロキシの素早い切り替えやより柔軟なルールが必要な場合）、最適な代替手段は Mozilla FirefoxとFoxyProxy拡張機能。現時点では、ブラウザ内で直接プロキシを管理するための最も精密で柔軟な組み合わせの一つです。
macOSでの基本的なプロキシ設定
ネットワーク設定を開く
Macでシステム設定を開きます（Appleメニュー → システム設定） ネットワークへ移動 アクティブな接続（通常はWi-Fi）を選択します。 現在接続しているネットワークの横にある「詳細…」をクリックします（スクリーンショット参照） 接続設定が開きます。ここで「Proxies」セクションからプロキシを設定できます
プロキシセクションを開く
接続設定ウィンドウの左サイドバーにある「プロキシ」をクリックします（スクリーンショットのハイライト部分を参照）。 利用可能なプロキシタイプの一覧が表示されます：Webプロキシ（HTTP）、セキュアWebプロキシ（HTTPS）、SOCKSプロキシ SOCKS5を設定する場合は、「SOCKS proxy」をオンに切り替えます（右側のスイッチを使用） 有効にすると、macOSにプロキシサーバーのアドレス、ポート、および（必要に応じて）ユーザー名／パスワードを入力するための追加フィールドが表示されます。
SOCKS5プロキシの詳細情報を入力する
「SOCKS proxy」をオンに切り替える 「サーバー」欄にプロキシのIPアドレスまたはホスト名を入力します。 「Port」に1080と入力します（当社のSOCKS5プロキシの推奨ポートです） 「Proxy server requires password」（プロキシサーバーにパスワードが必要）をオンに切り替えます（推奨） 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. 「OK」をクリックして変更を適用します
オプション：アプリ別ルーティング
特定のアプリケーションだけプロキシ経由で接続し、他の通信は直接接続のままにしたい場合は、サードパーティ製のツールが必要です。macOSのシステムプロキシ設定はネットワークレベルで適用されるため、アプリごとのルーティングには対応していません。
高度なアプリ別ルーティングについては、当社のProxifierガイドをご覧ください。 こちら.
注意事項 & トラブルシューティング
1. プロキシ設定はネットワークインターフェースごとに適用されます。Wi-Fi用にプロキシを設定しても、Ethernetには自動的に適用されません（その逆も同様です）。
2. iCloud Private Relay（iCloud+）をご利用の場合、Safariの動作に影響を与え、プロキシベースのアクセスに干渉する可能性があります。ページが期待通りに読み込まれない場合は、Private Relayを無効にして再読み込みしてみてください（Safari → 表示 → 再読み込みしてIPアドレスを表示）。
3. プロキシが一部のアプリでは動作するのにSafariでは動作しない（またはその逆の）場合、現在接続中の正しいアクティブネットワークを編集しているか、プロキシの種類（HTTP/HTTPS/SOCKS）がご利用のサービスと一致しているかを再確認してください。
Safariのプロキシ設定で使用するFineProxyの認証情報はどこで確認できますか？
FineProxyダッシュボードで有効なサービスを開き、そのサービスに表示されているプロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを使用してください。
FineProxyアカウントのパスワードを入力する必要がありますか？
いいえ。FineProxyアカウントへのログイン用パスワードではなく、有効なサービスのプロキシ認証パスワードを使用してください。
Safariのプロキシ設定のプロキシ設定が機能していることを確認するには？
プロキシを有効にした後、IP確認サイトを開いてください。検出されたIPとロケーションが、設定したプロキシと一致していれば正常です。
Safariのプロキシ設定がプロキシ経由で接続できない場合、何を確認すればよいですか？
まずホスト、ポート、プロトコル、認証情報を確認してください。次に、競合するVPNやプロキシプロファイルを無効にして再接続します。
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。