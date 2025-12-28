Safariでプロキシサーバーを設定する方法

Safariには独自のプロキシ設定はありません。macOSでは、Safariはシステムのネットワーク設定（Wi-FiやEthernetなど、現在の接続）で構成されたプロキシ設定を使用します。そのため、「Safariでプロキシを設定する」とは、通常macOSのシステム設定で構成することを意味します。 このガイドでは、macOS（Sequoia）での標準的なシステムレベルのプロキシ設定方法をご紹介します。基本的なウェブブラウジング用にプロキシが必要な場合、システム全体のプロキシ設定はmacOSのネットワーク設定に依存する他のアプリにも影響を与える可能性がある点にご注意ください。

macOSでの基本的なプロキシ設定

Step 1 ネットワーク設定を開く Macでシステム設定を開きます（Appleメニュー → システム設定） ネットワークへ移動 アクティブな接続（通常はWi-Fi）を選択します。 現在接続しているネットワークの横にある「詳細…」をクリックします（スクリーンショット参照） 接続設定が開きます。ここで「Proxies」セクションからプロキシを設定できます Click the image to view it in full size.

Step 2 プロキシセクションを開く 接続設定ウィンドウの左サイドバーにある「プロキシ」をクリックします（スクリーンショットのハイライト部分を参照）。 利用可能なプロキシタイプの一覧が表示されます：Webプロキシ（HTTP）、セキュアWebプロキシ（HTTPS）、SOCKSプロキシ SOCKS5を設定する場合は、「SOCKS proxy」をオンに切り替えます（右側のスイッチを使用） 有効にすると、macOSにプロキシサーバーのアドレス、ポート、および（必要に応じて）ユーザー名／パスワードを入力するための追加フィールドが表示されます。 Click the image to view it in full size.

Step 3 SOCKS5プロキシの詳細情報を入力する 「SOCKS proxy」をオンに切り替える 「サーバー」欄にプロキシのIPアドレスまたはホスト名を入力します。 「Port」に1080と入力します（当社のSOCKS5プロキシの推奨ポートです） 「Proxy server requires password」（プロキシサーバーにパスワードが必要）をオンに切り替えます（推奨） 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. 「OK」をクリックして変更を適用します Click the image to view it in full size.

オプション：アプリ別ルーティング

特定のアプリケーションだけプロキシ経由で接続し、他の通信は直接接続のままにしたい場合は、サードパーティ製のツールが必要です。macOSのシステムプロキシ設定はネットワークレベルで適用されるため、アプリごとのルーティングには対応していません。

注意事項 & トラブルシューティング

1. プロキシ設定はネットワークインターフェースごとに適用されます。Wi-Fi用にプロキシを設定しても、Ethernetには自動的に適用されません（その逆も同様です）。

2. iCloud Private Relay（iCloud+）をご利用の場合、Safariの動作に影響を与え、プロキシベースのアクセスに干渉する可能性があります。ページが期待通りに読み込まれない場合は、Private Relayを無効にして再読み込みしてみてください（Safari → 表示 → 再読み込みしてIPアドレスを表示）。