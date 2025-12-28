Safari'de proxy sunucu ayarları nasıl yapılandırılır

Safari'nin kendine özgü ayrı proxy ayarları yoktur. macOS'ta Safari, sistem ağ ayarlarındaki mevcut bağlantınız (Wi-Fi veya Ethernet gibi) için yapılandırılmış proxy ayarlarını kullanır. Bu nedenle «Safari'de proxy kurulumu» genellikle macOS Sistem Ayarları'nda yapılandırma anlamına gelir. Bu rehberde, macOS (Sequoia) üzerinde standart sistem düzeyinde proxy kurulumunu göstereceğiz. Proxy'ye yalnızca temel web gezintisi için ihtiyacınız varsa, sistem genelinde bir proxy'nin macOS ağ ayarlarına bağlı diğer uygulamaları da etkileyebileceğini unutmayın.

Bu sistem düzeyindeki yapılandırma iş akışınıza uymuyorsa (örneğin, hızlı proxy değişimine veya daha esnek kurallara ihtiyaç duyuyorsanız), en iyi alternatif FoxyProxy uzantılı Mozilla Firefox. Şu an itibarıyla bu, proxy'leri doğrudan tarayıcıda yönetmek için en hassas ve esnek kombinasyonlardan biridir.

macOS'ta Klasik Proxy Kurulumu

Step 1 Ağ ayarlarını açın Mac'inizde sistem ayarlarını açın (Apple menüsü → System Settings) Ağ'a Git Aktif bağlantınızı seçin (genellikle Wi-Fi) O an bağlı olduğunuz ağın yanında Ayrıntılar… seçeneğine tıklayın (ekran görüntüsünde gösterildiği gibi) Bu işlem, proxy'yi Proxy'ler bölümünde yapılandırabileceğiniz bağlantı ayarlarını açacaktır. Click the image to view it in full size.

Step 2 Proxy'ler Bölümünü Açın Bağlantı ayarları penceresinde, sol kenar çubuğundaki Proxy'ler öğesine tıklayın (ekran görüntüsünde vurgulanan öğeye bakın) Mevcut proxy türlerinin bir listesini göreceksiniz: Web proxy (HTTP), Güvenli web proxy (HTTPS) ve SOCKS proxy SOCKS5 proxy ayarı için, SOCKS proxy seçeneğini etkinleştirin (sağdaki düğmeyi kullanarak) proxy etkinleştirildikten sonra, macOS proxy sunucu adresi, port ve (gerekirse) kullanıcı adı/şifre girebileceğiniz alanları gösterecektir Click the image to view it in full size.

Step 3 SOCKS5 Proxy Detaylarınızı Girin SOCKS proxy seçeneğini etkinleştirin alanına proxy IP adresinizi veya sunucu adınızı (hostname) girin Port alanına 1080 girin (bu, SOCKS5 proxy'lerimiz için önerilen porttur) "Proxy sunucusu şifre gerektirir" seçeneğini etkinleştirin (önerilir) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. OK'e tıklayarak ayarları uygulayın Click the image to view it in full size.

İsteğe bağlı: Uygulama bazlı yönlendirme

Yalnızca belirli uygulamaları proxy üzerinden yönlendirmeniz (diğer her şeyin doğrudan bağlantıyla çalışmasını sağlamanız) gerekiyorsa üçüncü taraf bir araca ihtiyacınız olacaktır. macOS sistem proxy ayarları ağ düzeyinde çalışır ve uygulama bazında yönlendirme sunmaz.

İleri düzey uygulama bazlı yönlendirme için, rehberimize göz atın: Proxifier kılavuzu burada.

Notlar & Sorun Giderme

1. Proxy ayarları her bir bağlantı arayüzüne özeldir. Wi-Fi için proxy yapılandırırsanız, bu ayar Ethernet'e otomatik olarak yansımaz (tersi de geçerlidir).

2. iCloud Private Relay (iCloud+) kullanıyorsanız, Safari'nin davranışını etkileyebilir ve proxy tabanlı erişimi engelleyebilir. Bir sayfa beklendiği gibi yüklenmezse, Private Relay olmadan yeniden yüklemeyi deneyin (Safari → Görüntüle → Yeniden Yükle ve IP Adresini Göster).