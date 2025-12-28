Entegrasyon rehberi
Safari proxy ayarları
i hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın.
Safari'de proxy sunucu ayarları nasıl yapılandırılır
Safari'nin kendine özgü ayrı proxy ayarları yoktur. macOS'ta Safari, sistem ağ ayarlarındaki mevcut bağlantınız (Wi-Fi veya Ethernet gibi) için yapılandırılmış proxy ayarlarını kullanır. Bu nedenle «Safari'de proxy kurulumu» genellikle macOS Sistem Ayarları'nda yapılandırma anlamına gelir. Bu rehberde, macOS (Sequoia) üzerinde standart sistem düzeyinde proxy kurulumunu göstereceğiz. Proxy'ye yalnızca temel web gezintisi için ihtiyacınız varsa, sistem genelinde bir proxy'nin macOS ağ ayarlarına bağlı diğer uygulamaları da etkileyebileceğini unutmayın.
Bu sistem düzeyindeki yapılandırma iş akışınıza uymuyorsa (örneğin, hızlı proxy değişimine veya daha esnek kurallara ihtiyaç duyuyorsanız), en iyi alternatif FoxyProxy uzantılı Mozilla Firefox. Şu an itibarıyla bu, proxy'leri doğrudan tarayıcıda yönetmek için en hassas ve esnek kombinasyonlardan biridir.
macOS'ta Klasik Proxy Kurulumu
Ağ ayarlarını açın
Mac'inizde sistem ayarlarını açın (Apple menüsü → System Settings) Ağ'a Git Aktif bağlantınızı seçin (genellikle Wi-Fi) O an bağlı olduğunuz ağın yanında Ayrıntılar… seçeneğine tıklayın (ekran görüntüsünde gösterildiği gibi) Bu işlem, proxy'yi Proxy'ler bölümünde yapılandırabileceğiniz bağlantı ayarlarını açacaktır.
Proxy'ler Bölümünü Açın
Bağlantı ayarları penceresinde, sol kenar çubuğundaki Proxy'ler öğesine tıklayın (ekran görüntüsünde vurgulanan öğeye bakın) Mevcut proxy türlerinin bir listesini göreceksiniz: Web proxy (HTTP), Güvenli web proxy (HTTPS) ve SOCKS proxy SOCKS5 proxy ayarı için, SOCKS proxy seçeneğini etkinleştirin (sağdaki düğmeyi kullanarak) proxy etkinleştirildikten sonra, macOS proxy sunucu adresi, port ve (gerekirse) kullanıcı adı/şifre girebileceğiniz alanları gösterecektir
SOCKS5 Proxy Detaylarınızı Girin
SOCKS proxy seçeneğini etkinleştirin alanına proxy IP adresinizi veya sunucu adınızı (hostname) girin Port alanına 1080 girin (bu, SOCKS5 proxy'lerimiz için önerilen porttur) "Proxy sunucusu şifre gerektirir" seçeneğini etkinleştirin (önerilir) aktif proxy hizmetinize ilişkin kullanıcı adı ve şifreyi girin (hesap şifrenizi değil). hizmetlerinizi burada bulabilirsiniz burada. OK'e tıklayarak ayarları uygulayın
İsteğe bağlı: Uygulama bazlı yönlendirme
Yalnızca belirli uygulamaları proxy üzerinden yönlendirmeniz (diğer her şeyin doğrudan bağlantıyla çalışmasını sağlamanız) gerekiyorsa üçüncü taraf bir araca ihtiyacınız olacaktır. macOS sistem proxy ayarları ağ düzeyinde çalışır ve uygulama bazında yönlendirme sunmaz.
İleri düzey uygulama bazlı yönlendirme için, rehberimize göz atın: Proxifier kılavuzu burada.
Notlar & Sorun Giderme
1. Proxy ayarları her bir bağlantı arayüzüne özeldir. Wi-Fi için proxy yapılandırırsanız, bu ayar Ethernet'e otomatik olarak yansımaz (tersi de geçerlidir).
2. iCloud Private Relay (iCloud+) kullanıyorsanız, Safari'nin davranışını etkileyebilir ve proxy tabanlı erişimi engelleyebilir. Bir sayfa beklendiği gibi yüklenmezse, Private Relay olmadan yeniden yüklemeyi deneyin (Safari → Görüntüle → Yeniden Yükle ve IP Adresini Göster).
3. Proxy'niz bazı uygulamalarda çalışıyor ancak Safari'de çalışmıyorsa (veya tam tersi), doğru aktif ağı (şu an bağlı olan) düzenlediğinizden ve proxy türünün (HTTP/HTTPS/SOCKS) hizmetinizle eşleştiğinden emin olun.
Safari proxy ayarları için FineProxy kimlik bilgilerimi nerede bulabilirim?
FineProxy kontrol panelinde etkin hizmetinizi açın. O hizmet için gösterilen proxy ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, kullanıcı adını ve şifreyi kullanın.
FineProxy hesap şifremi mi girmeliyim?
Hayır. FineProxy hesabına giriş yaptığınız şifreyi değil, etkin hizmetinizin proxy kimlik doğrulama şifresini kullanın.
Safari proxy ayarları proxy kurulumunun çalıştığını nasıl doğrularım?
Proxy'yi etkinleştirdikten sonra bir IP kontrol sitesi açın. Algılanan IP ve konum, yapılandırdığınız proxy ile eşleşmelidir.
Safari proxy ayarları proxy üzerinden bağlanamıyorsa neyi kontrol etmeliyim?
Önce ana bilgisayar, bağlantı noktası, protokol ve kimlik doğrulama ayrıntılarını doğrulayın. Ardından çakışan bir VPN veya proxy profilini kapatıp yeniden bağlanın.
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.