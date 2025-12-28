Cara mengatur pengaturan proxy server di Safari

Safari tidak memiliki pengaturan proxy tersendiri. Di macOS, Safari menggunakan konfigurasi proxy yang diatur di pengaturan jaringan sistem Anda (untuk koneksi yang sedang aktif, seperti Wi-Fi atau Ethernet). Itulah mengapa \ Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan setup proxy standar di level sistem pada macOS (Sequoia). Jika Anda hanya membutuhkan proxy untuk browsing web dasar, perlu diingat bahwa proxy di level sistem juga dapat memengaruhi aplikasi lain yang bergantung pada pengaturan jaringan macOS.

Jika setup di level sistem ini tidak sesuai dengan kebutuhan Anda (misalnya, Anda perlu switching proxy yang cepat atau aturan yang lebih fleksibel), alternatif terbaik adalah Mozilla Firefox dengan ekstensi FoxyProxy. Saat ini, ini adalah salah satu kombinasi paling presisi dan fleksibel untuk mengelola proxy langsung di browser.

Pengaturan Proxy Klasik di macOS

Step 1 Buka Pengaturan Jaringan Buka System Settings di Mac Anda (menu Apple → System Settings) Buka Jaringan Pilih koneksi aktif Anda (biasanya Wi-Fi) Di samping jaringan yang sedang Anda gunakan, klik Details… (seperti yang ditunjukkan pada screenshot) Ini akan membuka pengaturan koneksi, di mana Anda dapat mengonfigurasi proxy di bagian Proxies Click the image to view it in full size.

Step 2 Buka Bagian Proxy Di jendela pengaturan koneksi, klik Proxies di sidebar kiri (lihat item yang ditandai pada screenshot) Anda akan melihat daftar jenis proxy yang tersedia: Web proxy (HTTP), Secure web proxy (HTTPS), dan SOCKS proxy Untuk pengaturan SOCKS5, aktifkan SOCKS proxy (gunakan tombol di sebelah kanan) Setelah diaktifkan, macOS akan menampilkan kolom tambahan tempat Anda dapat memasukkan alamat server proxy, port, dan (jika diperlukan) username/password Click the image to view it in full size.

Step 3 Masukkan Detail SOCKS5 Proxy Anda Aktifkan SOCKS proxy Di kolom Server, masukkan alamat IP proxy atau hostname Anda Di kolom Port, masukkan 1080 (ini adalah port yang direkomendasikan untuk SOCKS5 proxy kami) Aktifkan Proxy server requires password (direkomendasikan) Masukkan username dan password untuk layanan proxy aktif Anda (bukan password akun Anda). Anda dapat menemukan layanan Anda di sini. Klik OK untuk menerapkan perubahan Click the image to view it in full size.

Opsional: Routing Per Aplikasi

Jika Anda perlu mengarahkan hanya aplikasi tertentu melalui proxy (sementara yang lainnya tetap menggunakan koneksi langsung), Anda memerlukan tool pihak ketiga. Pengaturan proxy sistem macOS berlaku di level jaringan dan tidak menyediakan routing per aplikasi.

Untuk routing per aplikasi yang lebih lanjut, lihat panduan Proxifier kami di sini.

Catatan & Pemecahan Masalah

1. Pengaturan proxy berlaku per antarmuka jaringan. Jika Anda mengonfigurasi proxy untuk Wi-Fi, pengaturan tersebut tidak akan otomatis berlaku untuk Ethernet (begitu pula sebaliknya).

2. Jika Anda menggunakan iCloud Private Relay (iCloud+), fitur ini dapat memengaruhi perilaku Safari dan mungkin mengganggu akses berbasis proxy. Jika halaman tidak dimuat seperti yang diharapkan, coba muat ulang tanpa Private Relay (Safari → View → Reload and Show IP Address).