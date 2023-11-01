Proxy untuk Gemini
Proxy IPv4 untuk rotasi API key Gemini: bypass error 429, distribusikan ke berbagai Cloud project, dukungan HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Susun paket proxy Gemini.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|Direkomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli satu IP khusus untuk satu Gemini proyek Cloud
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
- Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
- Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Akses API dan agen
Mengembangkan aplikasi yang membutuhkan keragaman IP, FINEproxy.ORG telah menjadi sekutu. Integrasi API-nya ke dalam sistem kami adalah mulus. Kecepatan dan keandalan umumnya baik, dengan penurunan sesekali yang segera diselesaikan oleh tim mereka.
Perusahaan kami sangat bergantung pada proxy untuk riset SEO, pengelolaan media sosial, analisis pesaing, dan tugas otomatis. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi tim kami dengan menawarkan beragam proxy yang cepat, aman, dan sangat anonim sehingga membantu kami menjalankan tugas secara efisien. Dasbornya mudah digunakan sehingga beberapa proxy dapat dikelola tanpa kesulitan. Berbeda dari penyedia proxy lain yang pernah kami coba, FineProxy mempertahankan kecepatan dan waktu aktif yang konsisten, hal yang sangat penting bagi operasi kami. Jika Anda membutuhkan solusi proxy kelas bisnis, saya sangat menyarankan untuk mencobanya!
Menjalankan akun
Proxy bekerja sangat baik, telah menggunakannya selama satu bulan dan tidak pernah mengalami titik pemeriksaan atau gangguan.
Saya telah menggunakan layanan ini selama lebih dari lima tahun untuk proyek pengikis data saya, dan itu sangat bagus. Mereka menawarkan IP berputar, kinerja cepat, dan tidak seperti banyak proxy lainnya, mereka tidak diblokir di platform media sosial.
Pesanan minimum
Hai! Sudah lama saya mencari proxy dalam jumlah besar dengan harga terjangkau. Akhirnya, saya menemukannya di fineproxy.org. Sebelumnya saya membayar 10 kali lebih mahal. Setelah 1 bulan semuanya masih berfungsi. Terima kasih atas layanan Anda!
Untuk proyek terakhir saya, sejumlah kecil alamat sudah cukup. sempurna datang dengan paket 5 alamat / 30 hari. mungkin ini bukan versi yang paling ekonomis, tapi saya hanya tidak membutuhkannya lagi. dan kecepatan dan lalu lintas dari perusahaan ini, seperti selalu, yang terbaik.
Bisakah Google memblokir saya karena merotasi key?Menyalahgunakan
Menyalahgunakan kuota tier gratis secara teknis dapat menyebabkan suspensi akun. Dalam praktiknya, Google tidak terlalu agresif soal ini selama Anda tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Jaga volume request tetap wajar per key dan jangan membuat ratusan project — 5-10 adalah rentang yang masuk akal.
Apakah saya perlu IP terpisah untuk setiap API key?Tidak wajib
Tidak wajib, tapi sangat membantu. Jika Google melihat satu IP yang bergantian menggunakan key dari 10 proyek berbeda, itu menjadi tanda mencurigakan. Satu proxy dedicated per proyek terlihat jauh lebih aman.
Apa yang terjadi saat saya mencapai batas?HTTP 429
Anda mendapat HTTP 429 — “Too Many Requests.” API berhenti menerima panggilan Anda hingga limit direset. Limit per menit direset setiap 60 detik (rolling window), limit harian direset pada tengah malam Pacific Time. Jika aplikasi Anda tidak menangani ini, request akan gagal tanpa notifikasi.
Bagaimana cara memeriksa berapa kuota yang sudah saya gunakan?Google menyediakan dashboard
Google menyediakan dashboard rate limit di AI Studio. Anda juga bisa memanggil API dan memeriksa response header — di dalamnya tercantum sisa kuota untuk window saat ini.
Apakah free tier layak digunakan untuk produksi?Untuk prototyping dan
Untuk prototyping dan penggunaan ringan — tentu saja. Untuk kebutuhan lebih dari beberapa ratus request per hari, free tier terlalu ketat meskipun dengan rotasi. Pada titik itu, satu project berbayar dengan limit yang memadai jauh lebih simpel daripada mengelola 20 project gratis.
Bagaimana cara menghubungkan proxy ke Gemini API?Atur variabel
Atur variabel environment HTTPS_PROXY (contoh: export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — sebagian besar HTTP client di Python, Node.js, dan Go akan mendeteksinya secara otomatis. Untuk pengujian cepat, jalankan curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... dan pastikan Anda mendapat respons yang valid. Dalam kode, Anda juga bisa memasukkan alamat proxy secara langsung melalui parameter proxy atau httpAgent dari library HTTP Anda.