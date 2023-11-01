Proxy untuk Reddit
Proxy IPv4 yang dirancang untuk Reddit: kompatibel dengan PRAW, mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, dan dapat diskalakan di beberapa OAuth app dengan 60 req/min masing-masing. Pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|Direkomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli satu IP khusus AS untuk satu Reddit OAuth app
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
- Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
- Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Menjalankan akun
Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.
Saya bekerja dengan layanan ini selama lebih dari setahun dan selalu semuanya baik-baik saja, tidak ada larangan atau perselisihan! Mudah digunakan, tidak ada fitur yang tidak perlu, semua yang diperlukan. Saya melakukannya di kamar mandi! Saya tidak menemukan kekurangan dalam proxy ini.
Akses API dan agen
Layanan yang sangat nyaman bagi mereka yang membutuhkan proxy tanpa pengaturan yang rumit. Semuanya dimulai dengan cepat, ada berbagai negara yang tersedia, dan pilihan rencana yang layak. Saya menggunakan proxy untuk analisis dan pekerjaan otomatisasi dan benar-benar puas dengan hasil
Harganya wajar dan proxy berfungsi dengan baik. Bagian API juga mudah disiapkan. Untuk harga ini, jelas layak direkomendasikan!
Lalu lintas tidak pernah dibatasi
Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.
Saya tidak akan mengatakan bahwa harga adalah yang terendah, tetapi lalu lintas tanpa batas dan kecepatan maksimum tidak dapat dibantah. Layanan dukungan tidak gagal saya secara pribadi — selalu berhubungan, selalu aktual, sopan dan tanpa keributan. Saya menggunakan paket selama 30 hari, alamat Eropa, untuk tahun kedua. Setelah pembayaran, semuanya terjadi secara instan. Saya tidak mencoba mencampur, itu cukup untuk saya.
Bisakah saya melakukan scraping tanpa membayar akses API?Ya
Ya, tetapi tier API gratis (tanpa OAuth) hanya memberikan 10 request per menit yang dilacak berdasarkan IP. Dengan OAuth (gratis untuk diatur), Anda mendapatkan 60 per menit per aplikasi. Setelah perubahan harga API tahun 2023, Reddit tetap menyediakan tier OAuth gratis untuk penggunaan personal dan non-komersial, sehingga developer individu dan proyek kecil tidak terpengaruh. Setiap aplikasi OAuth tambahan pada proxy-nya sendiri menambahkan 60 request per menit ke total kapasitas Anda. Untuk sebagian besar pengumpulan data, API gratis yang terautentikasi ditambah beberapa Private proxy sudah mencukupi — tidak perlu membayar untuk akses yang lebih tinggi.
Bagaimana Reddit mendeteksi akun yang saling terhubung?Terutama melalui
Terutama melalui alamat IP dan browser fingerprint. Jika dua akun berbagi IP, cookie, timezone, atau resolusi layar yang sama — keduanya akan dianggap terhubung. Pola perilaku juga berpengaruh: jadwal posting yang mirip, subreddit yang sama, saling memberi vote pada konten satu sama lain. Proxy terpisah ditambah profil browser terpisah per akun akan memutus sebagian besar sinyal-sinyal ini.
Apakah proxy datacenter bisa membuat akun saya di-ban?Untuk browsing dan
Untuk browsing dan membaca — tidak. Untuk posting dan komentar aktif — risikonya meningkat. Filter spam Reddit lebih ketat memantau range datacenter saat akun aktif berinteraksi. Proxy ISP lebih aman untuk aktivitas apa pun yang terkait akun. Proxy datacenter cocok untuk API scraping dan akses sederhana.
Bagaimana cara mengatur proxy untuk PRAW?Atur variabel
Atur variabel environment HTTPS_PROXY sebelum menjalankan script Anda: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW berkomunikasi dengan Reddit secara eksklusif melalui HTTPS, sehingga satu variabel ini mencakup semua permintaan. Jika proxy Anda menggunakan autentikasi, sertakan kredensial di URL: http://user:pass@address:port. Proxy HTTPS dari FineProxy dilengkapi sertifikat SSL khusus per IP, sehingga setiap koneksi sudah terenkripsi dengan benar sejak awal.
Apakah aman menggunakan web proxy gratis untuk mengakses Reddit?Untuk akses cepat
Untuk akses cepat dan sekali pakai — biasanya tidak masalah. Untuk penggunaan rutin atau apa pun yang melibatkan login akun Anda — jangan. Proxy gratis bisa mencatat traffic Anda, menyisipkan iklan, atau membocorkan IP asli Anda. Untuk akses yang konsisten, private proxy murah jauh lebih andal dan aman.
Bisakah saya menggunakan proxy di aplikasi mobile Reddit?Aplikasi resmi Reddit
Aplikasi resmi Reddit tidak memiliki pengaturan proxy bawaan. Untuk mengarahkan traffic-nya melalui proxy, konfigurasikan proxy di level OS: di Android, buka pengaturan jaringan Wi-Fi dan masukkan alamat proxy serta port; di iOS, buka Settings → Wi-Fi → jaringan Anda → Configure Proxy. Untuk proxy SOCKS5, Anda memerlukan aplikasi pihak ketiga (seperti Drony di Android atau Shadowrocket di iOS) yang mengarahkan seluruh traffic perangkat. Setelah proxy level sistem aktif, aplikasi Reddit — beserta semua aplikasi lainnya — akan menggunakannya secara otomatis. Untuk panduan pengaturan lengkap di kedua platform, lihat Integration hub kami.