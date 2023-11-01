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Proxy untuk Reddit

Proxy IPv4 yang dirancang untuk Reddit: kompatibel dengan PRAW, mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, dan dapat diskalakan di beberapa OAuth app dengan 60 req/min masing-masing. Pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu IP khusus AS untuk satu Reddit OAuth app
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.

synk.pitNorton Safe Web, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya bekerja dengan layanan ini selama lebih dari setahun dan selalu semuanya baik-baik saja, tidak ada larangan atau perselisihan! Mudah digunakan, tidak ada fitur yang tidak perlu, semua yang diperlukan. Saya melakukannya di kamar mandi! Saya tidak menemukan kekurangan dalam proxy ini.

Anton SmirnovPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Akses API dan agen

Layanan yang sangat nyaman bagi mereka yang membutuhkan proxy tanpa pengaturan yang rumit. Semuanya dimulai dengan cepat, ada berbagai negara yang tersedia, dan pilihan rencana yang layak. Saya menggunakan proxy untuk analisis dan pekerjaan otomatisasi dan benar-benar puas dengan hasil

EvgeniyDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Harganya wajar dan proxy berfungsi dengan baik. Bagian API juga mudah disiapkan. Untuk harga ini, jelas layak direkomendasikan!

Felix KernerTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Layanan proxy yang luar biasa! Mereka memiliki berbagai jenis proxy, termasuk proxy berotasi tanpa batas lalu lintas. Harganya terjangkau dan tersedia opsi penargetan geografis. Pembayaran mudah dilakukan dengan kripto, PayPal, atau kartu.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya tidak akan mengatakan bahwa harga adalah yang terendah, tetapi lalu lintas tanpa batas dan kecepatan maksimum tidak dapat dibantah. Layanan dukungan tidak gagal saya secara pribadi — selalu berhubungan, selalu aktual, sopan dan tanpa keributan. Saya menggunakan paket selama 30 hari, alamat Eropa, untuk tahun kedua. Setelah pembayaran, semuanya terjadi secara instan. Saya tidak mencoba mencampur, itu cukup untuk saya.

Юрий ЮрийPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bisakah saya melakukan scraping tanpa membayar akses API?Ya

Ya, tetapi tier API gratis (tanpa OAuth) hanya memberikan 10 request per menit yang dilacak berdasarkan IP. Dengan OAuth (gratis untuk diatur), Anda mendapatkan 60 per menit per aplikasi. Setelah perubahan harga API tahun 2023, Reddit tetap menyediakan tier OAuth gratis untuk penggunaan personal dan non-komersial, sehingga developer individu dan proyek kecil tidak terpengaruh. Setiap aplikasi OAuth tambahan pada proxy-nya sendiri menambahkan 60 request per menit ke total kapasitas Anda. Untuk sebagian besar pengumpulan data, API gratis yang terautentikasi ditambah beberapa Private proxy sudah mencukupi — tidak perlu membayar untuk akses yang lebih tinggi.

Bagaimana Reddit mendeteksi akun yang saling terhubung?Terutama melalui

Terutama melalui alamat IP dan browser fingerprint. Jika dua akun berbagi IP, cookie, timezone, atau resolusi layar yang sama — keduanya akan dianggap terhubung. Pola perilaku juga berpengaruh: jadwal posting yang mirip, subreddit yang sama, saling memberi vote pada konten satu sama lain. Proxy terpisah ditambah profil browser terpisah per akun akan memutus sebagian besar sinyal-sinyal ini.

Apakah proxy datacenter bisa membuat akun saya di-ban?Untuk browsing dan

Untuk browsing dan membaca — tidak. Untuk posting dan komentar aktif — risikonya meningkat. Filter spam Reddit lebih ketat memantau range datacenter saat akun aktif berinteraksi. Proxy ISP lebih aman untuk aktivitas apa pun yang terkait akun. Proxy datacenter cocok untuk API scraping dan akses sederhana.

Bagaimana cara mengatur proxy untuk PRAW?Atur variabel

Atur variabel environment HTTPS_PROXY sebelum menjalankan script Anda: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW berkomunikasi dengan Reddit secara eksklusif melalui HTTPS, sehingga satu variabel ini mencakup semua permintaan. Jika proxy Anda menggunakan autentikasi, sertakan kredensial di URL: http://user:pass@address:port. Proxy HTTPS dari FineProxy dilengkapi sertifikat SSL khusus per IP, sehingga setiap koneksi sudah terenkripsi dengan benar sejak awal.

Apakah aman menggunakan web proxy gratis untuk mengakses Reddit?Untuk akses cepat

Untuk akses cepat dan sekali pakai — biasanya tidak masalah. Untuk penggunaan rutin atau apa pun yang melibatkan login akun Anda — jangan. Proxy gratis bisa mencatat traffic Anda, menyisipkan iklan, atau membocorkan IP asli Anda. Untuk akses yang konsisten, private proxy murah jauh lebih andal dan aman.

Bisakah saya menggunakan proxy di aplikasi mobile Reddit?Aplikasi resmi Reddit

Aplikasi resmi Reddit tidak memiliki pengaturan proxy bawaan. Untuk mengarahkan traffic-nya melalui proxy, konfigurasikan proxy di level OS: di Android, buka pengaturan jaringan Wi-Fi dan masukkan alamat proxy serta port; di iOS, buka Settings → Wi-Fi → jaringan Anda → Configure Proxy. Untuk proxy SOCKS5, Anda memerlukan aplikasi pihak ketiga (seperti Drony di Android atau Shadowrocket di iOS) yang mengarahkan seluruh traffic perangkat. Setelah proxy level sistem aktif, aplikasi Reddit — beserta semua aplikasi lainnya — akan menggunakannya secara otomatis. Untuk panduan pengaturan lengkap di kedua platform, lihat Integration hub kami.