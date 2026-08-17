Berlaku per 17 Agustus 2026 Cetak

Selain paket proxy standar, FineProxy menyediakan serangkaian layanan opsional bagi klien dengan kebutuhan teknis khusus. Layanan ini mencakup penyusunan daftar IP kustom, optimasi GEO menggunakan database pihak ketiga, validasi akses untuk resource tertentu, serta peningkatan batas koneksi.

Daftar ini tidak bersifat final — kami terbuka untuk kustomisasi lain sesuai permintaan Anda.

Layanan tambahan apa pun dapat diminta melalui sistem tiket di akun pribadi Anda.

Jika Anda adalah klien korporat dan membutuhkan solusi yang sepenuhnya dipersonalisasi dan berkelas enterprise, kami juga menawarkan solusi proxy Business dan Enterprise yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Optimasi Paket Proxy (Daftar IP Kustom) — $100 (satu kali)#

Layanan untuk pekerjaan manual/kustom apa pun pada daftar proxy sesuai kebutuhan klien.

Kasus penggunaan paling umum: klien membeli 2–3–5 paket, beberapa IP tumpang tindih, dan mereka membutuhkan daftar yang sepenuhnya unik di setiap layanan. Kasus lain yang sering terjadi: klien sudah pernah menggunakan proxy tertentu sebelumnya dan mengirimkan daftar IP yang tidak boleh muncul di layanan baru mereka.

Yang termasuk:

Menghapus IP duplikat antar beberapa paket yang dibeli

Menyusun daftar IP yang sepenuhnya unik untuk setiap paket sehingga tidak ada tumpang tindih

Mengecualikan IP tertentu yang diberikan oleh klien (misalnya, IP yang pernah mereka gunakan sebelumnya)

Pengiriman satu kali daftar IP kustom final yang sesuai dengan ketentuan klien

Yang tidak termasuk:

Optimasi ulang setelah klien mengubah atau memperbarui daftar proxy mereka

Penyesuaian rutin/berkelanjutan setiap bulan

Jaminan apa pun untuk pesanan di masa mendatang (setiap pesanan baru merupakan layanan terpisah)

2. Optimasi GEO Berdasarkan Database Geolokasi Kustom — $100 (satu kali)#

Layanan ini digunakan ketika klien menginginkan pemilihan IP berdasarkan database GEO milik mereka sendiri, yang berbeda dari geobase standar FineProxy.

Kami mencocokkan pool proxy kami dengan geobase klien dan hanya memilih IP yang sesuai dengan negara atau daftar negara yang diinginkan. Bisa juga berupa paket GEO campuran, misalnya 700 IP dari Amerika Serikat dan 300 IP dari Eropa dalam satu layanan.

Yang termasuk:

Pengecekan menyeluruh pool IP kami di geobase milik klien

Seleksi IP untuk satu negara target

Seleksi IP untuk beberapa negara target

Pembuatan paket GEO campuran (misalnya, N IP dari negara A + M IP dari negara B)

Yang tidak termasuk:

Verifikasi berkelanjutan di geobase klien setelah pengiriman

Pengecekan ulang otomatis setelah pembaruan di sisi klien

Penyortiran ulang paket yang sama di kemudian hari (ini akan menjadi permintaan berbayar baru)

3. Seleksi IP untuk Situs Web atau Resource Tertentu — $60 (satu kali)#

Klien menyediakan sebuah situs web atau halaman tertentu. Kami menjalankan checker dan menemukan IP proxy mana saja yang memiliki akses ke situs tersebut. Berdasarkan hasilnya, kami membuat daftar untuk klien.

Yang termasuk:

Pengecekan otomatis satu kali terhadap akses ke situs/halaman yang ditentukan

Seleksi IP yang berhasil membuka situs pada saat pengujian

Pengiriman daftar IP yang telah difilter dan disiapkan untuk klien

Yang tidak termasuk:

Pemantauan uptime jangka panjang untuk situs ini

Pengecekan ulang setelah situs mengubah proteksinya atau memblokir sebagian IP

Menjamin bahwa akses akan tetap sama di masa mendatang

4. Pemecahan Paket — $80 (satu kali)#

Memisahkan paket proxy yang sudah ada menjadi beberapa bagian.

Yang termasuk:

Membagi satu paket yang sudah ada menjadi 2, 3, 5, atau 10 bagian

Pekerjaan teknis untuk pemisahan dan penerbitan daftar/layanan terpisah

Memastikan ukuran minimum setiap bagian tidak lebih kecil dari paket terkecil yang tersedia di situs

Yang tidak termasuk:

Penyeimbangan ulang atau pengelompokan ulang di kemudian hari jika klien menginginkan skema pemisahan lain

Penggabungan kembali paket atau konversi ke paket tarif lain

Aturan penting untuk layanan 1–4#

Keempat layanan ini merupakan konfigurasi IP kustom.

Opsi standar «refresh daftar proxy» tidak berlaku untuk layanan ini.

Jika klien me-refresh atau mengubah daftar proxy di panel, konfigurasi kustom akan hilang.

Pembayaran bersifat satu kali untuk setiap operasi.

5. Proxy Dedicated untuk Resource Tertentu — +50% dari harga paket (bulanan)#

Klien menggunakan proxy paket, tetapi ingin agar resource tertentu (misalnya Twitch atau Steam) pada IP tersebut hanya digunakan oleh mereka saja.

Yang termasuk:

Reservasi IP agar resource yang ditentukan tidak digunakan oleh klien lain pada IP yang sama

Dukungan bulanan untuk eksklusivitas ini pada resource yang dipilih

Yang tidak termasuk:

Status \u201Cpersonal\u201D penuh untuk semua layanan yang tersedia pada IP ini tidak termasuk (hanya resource yang disebutkan yang direservasi)

Transfer otomatis opsi ini ke paket baru atau paket lain tanpa pemesanan tambahan

6. Dukungan UDP#

Dukungan protokol UDP (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) dapat ditambahkan ke paket layanan mana pun. Saat diaktifkan, lalu lintas UDP didukung melalui SOCKS5.

Mengaktifkan dukungan protokol UDP mengakibatkan kenaikan harga layanan sebesar 50%, yang berlaku selama seluruh periode dukungan UDP tetap aktif.

Dukungan protokol UDP disediakan sebagai layanan tambahan dan memerlukan aktivasi manual melalui sistem tiket.

7. Koneksi Simultan Tambahan — $0.03 per koneksi (bulanan)#

Koneksi konkuren tambahan di atas batas standar.

Yang termasuk:

Koneksi konkuren tambahan dalam blok 500 koneksi

Contoh harga: $30 per 1.000 koneksi

Penagihan bulanan bersamaan dengan layanan utama

Layanan gratis#

8. Pengecualian Alamat IP — gratis dalam 24 jam setelah pembelian#

Dalam 24 jam setelah pembelian, klien dapat mengirimkan:

Daftar IP bersih untuk dikecualikan

atau

atau Daftar IP bersih yang ingin dipertahankan

IP yang dikecualikan akan diganti dengan IP lain dari pool sesuai dengan tarif.

9. Pengecualian Subnet (/24) — gratis dalam 24 jam setelah pembelian#

Dalam waktu 24 jam setelah pembelian, klien dapat mengirimkan daftar subnet /24 yang ingin dikecualikan atau dipertahankan.

IP yang dikecualikan juga akan diganti dengan IP lain dari pool sesuai dengan tarif.

Batas: layanan 8 dan 9 hanya dapat digunakan maksimal 2 kali setelah pembelian.