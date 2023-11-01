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附加服务
除标准代理套餐外，FineProxy 还为有特殊技术需求的客户提供一系列可选服务。这些服务包括自定义 IP 列表组装、基于第三方数据库的 GEO 优化、特定资源的访问验证以及扩展连接限制。
以上列表并非全部——我们欢迎您根据需求提出其他定制化要求。
任何附加服务均可通过 工单系统 在您的个人账户中申请。
如果您是企业客户，需要完全个性化的企业级解决方案，我们还提供根据贵公司需求量身定制的商务及企业代理方案： https://fineproxy.org/proxy-for-business/
|服务
|价格
|账单
|简要描述
|代理套餐优化
|$100
|一次性
|自定义 IP 列表，无重复
|GEO 优化
|$100
|一次性
|基于客户数据库的 GEO 定位
|为网站选择 IP
|$60
|一次性
|访问检测
|套餐拆分
|$80
|一次性
|拆分为多个部分
|资源专用代理
|+50%
|包月
|独占使用
|UDP 支持
|+50%
|包月
|启用 UDP
|额外连接数
|$0.03
|包月
|按连接计费
|IP 地址排除
|免费
|2 次
|排除 IP 地址
|子网排除（/24）
|免费
|2 次
|排除 /24 子网
1. 代理套餐优化（自定义 IP 列表）— $100（一次性）#
根据客户需求对代理列表进行任何手动/定制化处理的服务。
最常见的使用场景：客户购买了 2–3–5 个套餐，部分 IP 存在重叠，需要确保每个套餐中的列表完全不重复。另一种常见情况：客户之前已经使用过部分代理，向我们提供一份 IP 列表，要求这些 IP 不出现在新套餐中。
服务包含：
- 去除多个已购套餐之间的重复 IP
- 为每个套餐构建完全独立的 IP 列表，确保无任何重叠
- 排除客户指定的特定 IP（例如，之前已使用过的 IP）
- 按照客户规则一次性交付定制 IP 列表
不包含：
- 客户更改或刷新代理列表后的重新优化
- 每月定期/持续性调整
- 对未来订单的任何保证（每笔新订单视为独立服务）
2. 基于自定义地理位置数据库的 GEO 优化 — $100（一次性）#
当客户希望基于自有 GEO 数据库（而非 FineProxy 标准地理数据库）来筛选 IP 时，可使用此服务。
我们会将代理池与客户的地理数据库进行比对，仅筛选出符合所需国家或国家列表的 IP。也可以是混合 GEO 套餐，例如在一个套餐中包含 700 个美国 IP 和 300 个欧洲 IP。
服务包含：
- 在客户地理数据库中对我们的 IP 池进行全面核查
- 为单一目标国家筛选 IP
- 为多个目标国家筛选 IP
- 创建混合地理位置套餐（例如：来自 A 国的 N 个 IP + 来自 B 国的 M 个 IP）
不包含：
- 交付后在客户的地理数据库中持续验证
- 客户端更新后自动复检
- 对同一套餐进行任何后续重新分类（将作为新的付费请求处理）
3. 针对特定网站或资源的 IP 筛选 — $60（一次性）#
客户提供一个网站或特定页面，我们运行检测工具，找出哪些代理 IP 能够访问该站点，并根据检测结果为客户生成一份可用列表。
服务包含：
- 对指定站点/页面进行一次性自动化访问检测
- 筛选出在测试时能够成功打开该站点的 IP
- 为客户交付经过筛选的 IP 列表
不包含：
- 对该站点进行长期可用性监控
- 站点更改防护策略或封锁部分 IP 后的复检
- 保证未来访问状态保持不变
4. 套餐拆分 — $80（一次性）#
将现有代理套餐拆分为多个部分。
服务包含：
- 将一个现有套餐拆分为 2、3、5 或 10 个部分
- 拆分操作的技术工作及分离后的列表/服务发放
- 每个部分的最小规模不低于网站上最小可购买套餐
不包含：
- 如客户希望更换拆分方案，后续可进行重新分配或重组
- 将套餐重新合并或转换为其他资费方案
服务 1–4 的重要规则#
- 以上四项服务均为定制 IP 组装服务。
- 标准的「代理列表刷新」选项不适用于这些服务。
- 如果客户在面板中刷新或更改代理列表，定制配置将会丢失。
- 每次操作收取一次性费用。
5. 针对特定资源的专用代理 — 套餐价格 +50%（按月计费）#
客户使用的是共享套餐代理，但希望这些 IP 上的特定资源（例如 Twitch 或 Steam）仅供自己使用。
服务包含：
- 预留 IP，确保指定资源不会被同一 IP 上的其他客户使用
- 按月维护所选资源的独占权
不包含：
- 这些 IP 在所有可能服务中的完全“专属”状态（仅为指定资源保留独占使用权）
- 此选项可自动转移至新套餐或其他套餐，无需额外下单
6. UDP 支持#
任何服务套餐均可添加 UDP 协议支持（SOCKS5 UDP ASSOCIATE）。启用后，即可通过 SOCKS5 支持 UDP 流量传输。
启用 UDP 协议支持将导致服务价格上涨 50%，该费用在 UDP 支持保持激活的整个期间内持续适用。
UDP 协议支持作为附加服务提供，需通过工单系统手动激活。
7. 额外并发连接 — 每条连接 $0.03（按月计费）#
超出标准限制的额外并发连接。
服务包含：
- 以 500 个连接为单位增购额外并发连接
- 价格示例：1,000 个连接 $30
- 与主服务一起按月计费
免费服务#
8. IP 地址排除 — 购买后 24 小时内免费#
购买后 24 小时内，客户可提交：
- 需要排除的 IP 清单
或
- 需要保留的 IP 清单
被排除的 IP 将根据套餐方案从 IP 池中替换为其他 IP。
9. 子网排除（/24） — 购买后 24 小时内免费#
购买后 24 小时内，客户可以提交需要排除或保留的 /24 子网列表。
被排除的 IP 同样会根据套餐方案从 IP 池中替换为其他 IP。
限制：服务 8 和 9 在购买后最多可使用 2 次。