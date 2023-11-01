有效日期 2026年8月17日 打印

除标准代理套餐外，FineProxy 还为有特殊技术需求的客户提供一系列可选服务。这些服务包括自定义 IP 列表组装、基于第三方数据库的 GEO 优化、特定资源的访问验证以及扩展连接限制。

以上列表并非全部——我们欢迎您根据需求提出其他定制化要求。

任何附加服务均可通过 工单系统 在您的个人账户中申请。

如果您是企业客户，需要完全个性化的企业级解决方案，我们还提供根据贵公司需求量身定制的商务及企业代理方案： https://fineproxy.org/proxy-for-business/

根据客户需求对代理列表进行任何手动/定制化处理的服务。

最常见的使用场景：客户购买了 2–3–5 个套餐，部分 IP 存在重叠，需要确保每个套餐中的列表完全不重复。另一种常见情况：客户之前已经使用过部分代理，向我们提供一份 IP 列表，要求这些 IP 不出现在新套餐中。

服务包含：

去除多个已购套餐之间的重复 IP

为每个套餐构建完全独立的 IP 列表，确保无任何重叠

排除客户指定的特定 IP（例如，之前已使用过的 IP）

按照客户规则一次性交付定制 IP 列表

不包含：

客户更改或刷新代理列表后的重新优化

每月定期/持续性调整

对未来订单的任何保证（每笔新订单视为独立服务）

2. 基于自定义地理位置数据库的 GEO 优化 — $100（一次性）#

当客户希望基于自有 GEO 数据库（而非 FineProxy 标准地理数据库）来筛选 IP 时，可使用此服务。

我们会将代理池与客户的地理数据库进行比对，仅筛选出符合所需国家或国家列表的 IP。也可以是混合 GEO 套餐，例如在一个套餐中包含 700 个美国 IP 和 300 个欧洲 IP。

服务包含：

在客户地理数据库中对我们的 IP 池进行全面核查

为单一目标国家筛选 IP

为多个目标国家筛选 IP

创建混合地理位置套餐（例如：来自 A 国的 N 个 IP + 来自 B 国的 M 个 IP）

不包含：

交付后在客户的地理数据库中持续验证

客户端更新后自动复检

对同一套餐进行任何后续重新分类（将作为新的付费请求处理）

3. 针对特定网站或资源的 IP 筛选 — $60（一次性）#

客户提供一个网站或特定页面，我们运行检测工具，找出哪些代理 IP 能够访问该站点，并根据检测结果为客户生成一份可用列表。

服务包含：

对指定站点/页面进行一次性自动化访问检测

筛选出在测试时能够成功打开该站点的 IP

为客户交付经过筛选的 IP 列表

不包含：

对该站点进行长期可用性监控

站点更改防护策略或封锁部分 IP 后的复检

保证未来访问状态保持不变

将现有代理套餐拆分为多个部分。

服务包含：

将一个现有套餐拆分为 2、3、5 或 10 个部分

拆分操作的技术工作及分离后的列表/服务发放

每个部分的最小规模不低于网站上最小可购买套餐

不包含：

如客户希望更换拆分方案，后续可进行重新分配或重组

将套餐重新合并或转换为其他资费方案

服务 1–4 的重要规则#

以上四项服务均为定制 IP 组装服务。

标准的「代理列表刷新」选项不适用于这些服务。

如果客户在面板中刷新或更改代理列表，定制配置将会丢失。

每次操作收取一次性费用。

5. 针对特定资源的专用代理 — 套餐价格 +50%（按月计费）#

客户使用的是共享套餐代理，但希望这些 IP 上的特定资源（例如 Twitch 或 Steam）仅供自己使用。

服务包含：

预留 IP，确保指定资源不会被同一 IP 上的其他客户使用

按月维护所选资源的独占权

不包含：

这些 IP 在所有可能服务中的完全“专属”状态（仅为指定资源保留独占使用权）

此选项可自动转移至新套餐或其他套餐，无需额外下单

6. UDP 支持#

任何服务套餐均可添加 UDP 协议支持（SOCKS5 UDP ASSOCIATE）。启用后，即可通过 SOCKS5 支持 UDP 流量传输。

启用 UDP 协议支持将导致服务价格上涨 50%，该费用在 UDP 支持保持激活的整个期间内持续适用。

UDP 协议支持作为附加服务提供，需通过工单系统手动激活。

7. 额外并发连接 — 每条连接 $0.03（按月计费）#

超出标准限制的额外并发连接。

服务包含：

以 500 个连接为单位增购额外并发连接

价格示例：1,000 个连接 $30

与主服务一起按月计费

8. IP 地址排除 — 购买后 24 小时内免费#

购买后 24 小时内，客户可提交：

需要排除的 IP 清单

或

或 需要保留的 IP 清单

被排除的 IP 将根据套餐方案从 IP 池中替换为其他 IP。

9. 子网排除（/24） — 购买后 24 小时内免费#

购买后 24 小时内，客户可以提交需要排除或保留的 /24 子网列表。

被排除的 IP 同样会根据套餐方案从 IP 池中替换为其他 IP。

限制：服务 8 和 9 在购买后最多可使用 2 次。